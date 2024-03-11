УКР
Новини
Україна завершила виконання всіх рекомендацій, отриманих від Єврокомісії, для надання переговорної рамки стосовно вступу в ЄС, - Стефанішина

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявляє, що Україна завершила виконання чотирьох рекомендацій, отриманих від Європейської комісії, для надання переговорної рамки про членство в Європейському Союзі.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це посадовиця повідомила під час заходу "Боротьба із корупцією: прогрес на шляху до членства у Євросоюзі".

"Сьогодні минув останній термін, коли ми могли надати якусь додаткову інформацію. 12,13 і 14-го Європейська комісія має ухвалити рішення. Насамперед затвердити звіт про виконання нами додаткових критеріїв, а також ухвалити рішення чи надати нам переговорну рамку, щоб держави-члени її затвердили", - сказала вона.

Стефанішина також повідомила, що правоохоронний комітет Верховної Ради в понеділок схвалив останній законодавчий акт, який потрібен для завершення рекомендацій щодо лобізму, - схвалили зміни до адміністративного законодавства, які запроваджують відповідальність за порушення законодавства про лобіювання, що було ухвалене раніше.

Читайте: Єврокомісія наступного тижня представить проєкт переговорної рамки щодо вступу України, - Домбровскіс

"Тому стримано оптимістичні прогнози. Після цього рішення інтенсивно працюватимемо зі столицями", - додала вона.

Своєю чергою пані посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова зазначила, що наступним важливим кроком стане розгляд й ухвалення переговорної рамки країнами-членами ЄС.

членство в ЄС (1361) Стефанішина Ольга спецуповноважена (391)
Цій владі підійде лише одна рамка - чорна!
11.03.2024 20:04 Відповісти
Ага особливо розмови про спорудження 2000 м фортифікацій в декілька ешелонів. І це УСЕ, на що вже спроможна зелена шобла. Тобто - іде плановий злив України. З Залужним непідвласним вже розібрались, далі буде простіше. А, ще Марчелу повернуть знову за ґрати і порядок повний....
І най мені ЗЕбоби скажуть, що я упоротий порохобот.
Я просто дивлюсь в очі реальності, заходжуючись в 60 км від лінії фронту.
11.03.2024 20:07 Відповісти
слуги кремля, які вже майже перетворили Україну в бєларусію 2.0 розвішують зачарованим зеленим лохам про те що ось ось і ми будемо в ЄС...
11.03.2024 20:11 Відповісти
Нюхает на пару с херпиду...
11.03.2024 20:12 Відповісти
Що з цього приводу каже Єврокомісія?
11.03.2024 20:12 Відповісти
Витягне лист формату А4 з надрукованими пунктами плану і дасть Стефанішиній окуляри.
11.03.2024 20:44 Відповісти
а еврокомисия даже не в курсах- вообще
11.03.2024 20:51 Відповісти
Звездит.
11.03.2024 20:14 Відповісти
дивний світ зелених дебілів
11.03.2024 20:14 Відповісти
"Переговорна рамка стосовно вступу" - це словесний понос.
Намагання за беззмістовним набором слів приховати розумову відсталість.
11.03.2024 20:18 Відповісти
Вже про це казочки були, поки їх носом не тикнули в про*оби.Зараз буде наступна серія тикання зеленого носа в зелене лайно!
11.03.2024 20:22 Відповісти
ще раз закінчила?
бо це ж було вчора?
11.03.2024 20:23 Відповісти
головне заборонити слово КОРУПЦІЯ, а журналістам які користуються цим словом дати в пику
11.03.2024 20:24 Відповісти
"рамка від бублика" замість вступу в ЄС, це чергова стопітсота "потужна перемога" зелених маніпуляторів ...
11.03.2024 20:25 Відповісти
"Всі" це які, якщо ЄС відклав перемовини, бо "Україна" не виконала всіх пунктів.
11.03.2024 20:26 Відповісти
Нафіга шапіто кудись вступати. 100 відсоткові ждуни х...... та свідки пришестя оранжевого донні. Тому за графіком белькочуть для протоколу Дерьмака.
11.03.2024 20:31 Відповісти
Про це має казати ЄС, а не зелене болото!
11.03.2024 20:32 Відповісти
Воно кончене і злобне , це подоляківське чмо 🤬
11.03.2024 20:55 Відповісти
Усіх ригів у спам. Вони вороги України.
11.03.2024 21:00 Відповісти
Бла-бла-бла
11.03.2024 20:41 Відповісти
як тільки зелена морда прислуги клоуна-наркомана з головкою ЄрZе розкриє свою пащеку - знай: бреше ця падлюка!
11.03.2024 20:47 Відповісти
Опозиційні канали відключили від цифрового телебачення і вважають , ,
зелені діячі культури , что все в нормі в нашому домі ??

Ні , пані Стефанишина , ви нічого не зробили ні для краіни , ні для українців ,
крім бла бла бла 😡
11.03.2024 20:53 Відповісти
Яка відверта брехня ! Для кого? На Заході і так знають що це не так ! Тоді це для внутрішнього користування !
11.03.2024 21:23 Відповісти
Це виключно для зебілів. Як і видосики ЗЄ, що на фронті все зашибісь.

Ті ж амеби хапають все або з телевізора, або виключно від ЗЕленої шлоїботи.
11.03.2024 22:34 Відповісти
А чого б не оголосити ці рекомедації
11.03.2024 21:31 Відповісти
Точно всі? Ну прям точно-точно? Чи точно, що аж капець? А може ще 2-3 тижні? Чи "дайте йому ще 100 днів"?
Ну тоді найвеличніше хєрпіду спокійно зможе розказати про стан справ в країні зі свободою слова та місцевим самоврядуванням, так? (нє, я розумію, що йому буде потрібно доби дві, щоб завчити ці слова і перед дзеркалом потренуватись читати текст від дєрьмака)...
Цинізм і брехня - стовпи, на яких тримається ця влада...
11.03.2024 21:44 Відповісти
В неї реально платівку заїло.

В ЄС кажуть що всі потуги ЗЄ-влади фуфло, а не реформи.
Вже відкритим текстом кажуть, що Татарівське саботування реформування БЕБ є завадою та відвертим згортанням реформ.

А ця лахудра все співає, що все зашибісь.
11.03.2024 22:32 Відповісти
 
 