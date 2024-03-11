Україна завершила виконання всіх рекомендацій, отриманих від Єврокомісії, для надання переговорної рамки стосовно вступу в ЄС, - Стефанішина

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявляє, що Україна завершила виконання чотирьох рекомендацій, отриманих від Європейської комісії, для надання переговорної рамки про членство в Європейському Союзі.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це посадовиця повідомила під час заходу "Боротьба із корупцією: прогрес на шляху до членства у Євросоюзі".

"Сьогодні минув останній термін, коли ми могли надати якусь додаткову інформацію. 12,13 і 14-го Європейська комісія має ухвалити рішення. Насамперед затвердити звіт про виконання нами додаткових критеріїв, а також ухвалити рішення чи надати нам переговорну рамку, щоб держави-члени її затвердили", - сказала вона.

Стефанішина також повідомила, що правоохоронний комітет Верховної Ради в понеділок схвалив останній законодавчий акт, який потрібен для завершення рекомендацій щодо лобізму, - схвалили зміни до адміністративного законодавства, які запроваджують відповідальність за порушення законодавства про лобіювання, що було ухвалене раніше.

Читайте: Єврокомісія наступного тижня представить проєкт переговорної рамки щодо вступу України, - Домбровскіс

"Тому стримано оптимістичні прогнози. Після цього рішення інтенсивно працюватимемо зі столицями", - додала вона.

Своєю чергою пані посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова зазначила, що наступним важливим кроком стане розгляд й ухвалення переговорної рамки країнами-членами ЄС.