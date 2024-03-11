Україна завершила виконання всіх рекомендацій, отриманих від Єврокомісії, для надання переговорної рамки стосовно вступу в ЄС, - Стефанішина
Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявляє, що Україна завершила виконання чотирьох рекомендацій, отриманих від Європейської комісії, для надання переговорної рамки про членство в Європейському Союзі.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це посадовиця повідомила під час заходу "Боротьба із корупцією: прогрес на шляху до членства у Євросоюзі".
"Сьогодні минув останній термін, коли ми могли надати якусь додаткову інформацію. 12,13 і 14-го Європейська комісія має ухвалити рішення. Насамперед затвердити звіт про виконання нами додаткових критеріїв, а також ухвалити рішення чи надати нам переговорну рамку, щоб держави-члени її затвердили", - сказала вона.
Стефанішина також повідомила, що правоохоронний комітет Верховної Ради в понеділок схвалив останній законодавчий акт, який потрібен для завершення рекомендацій щодо лобізму, - схвалили зміни до адміністративного законодавства, які запроваджують відповідальність за порушення законодавства про лобіювання, що було ухвалене раніше.
"Тому стримано оптимістичні прогнози. Після цього рішення інтенсивно працюватимемо зі столицями", - додала вона.
Своєю чергою пані посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова зазначила, що наступним важливим кроком стане розгляд й ухвалення переговорної рамки країнами-членами ЄС.
І най мені ЗЕбоби скажуть, що я упоротий порохобот.
Я просто дивлюсь в очі реальності, заходжуючись в 60 км від лінії фронту.
Намагання за беззмістовним набором слів приховати розумову відсталість.
бо це ж було вчора?
зелені діячі культури , что все в нормі в нашому домі ??
Ні , пані Стефанишина , ви нічого не зробили ні для краіни , ні для українців ,
крім бла бла бла 😡
Ті ж амеби хапають все або з телевізора, або виключно від ЗЕленої шлоїботи.
Ну тоді найвеличніше хєрпіду спокійно зможе розказати про стан справ в країні зі свободою слова та місцевим самоврядуванням, так? (нє, я розумію, що йому буде потрібно доби дві, щоб завчити ці слова і перед дзеркалом потренуватись читати текст від дєрьмака)...
Цинізм і брехня - стовпи, на яких тримається ця влада...
В ЄС кажуть що всі потуги ЗЄ-влади фуфло, а не реформи.
Вже відкритим текстом кажуть, що Татарівське саботування реформування БЕБ є завадою та відвертим згортанням реформ.
А ця лахудра все співає, що все зашибісь.