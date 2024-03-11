УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9559 відвідувачів онлайн
Новини
3 058 16

Квитки на поїзд до Австрії та Угорщини з 18 березня продаватимуть лише онлайн, - Укрзалізниця

укрзалізниця

18 березня Укрзалізниця розпочинає продаж квитків до Австрії та Угорщини в онлайн-режимі. На першому етапі онлайн-квитки будуть доступні у сполученні Україна — Австрія та зворотно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Придбати квитки можна буде через застосунок Укрзалізниці, а для прямого поїзда Київ — Відень знадобиться верифікація акаунту через Дію.Підпис.

"Крок за кроком оцифровуємо наші сервіси та робимо їх зручними для клієнтів... нам вдалося досягти домовленостей з Угорщиною та Австрією щодо онлайн-продажу квитків на поїзди. Після реалізації цього проєкту ще більше наших міжнародних рейсів стануть доступними онлайн і пасажирам більше не доведеться їхати до кас, щоб купити квиток та спланувати свою подорож. Також, як продемонстрував досвід на маршруті Київ — Варшава, це досить потужний запобіжник від перекупів. Рухаємося далі", - зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзалізниця" тестує сервіс для моніторингу наявності квитків з автоматичним викупом

На другому етапі стануть доступними онлайн також квитки у сполученні Україна — Угорщина на поїзди, що прямують в Австрію транзитом через Угорщину, тобто Київ — Будапешт — Відень та Чоп — Будапешт — Відень.

Прямі сполучення Україна — Угорщина (Мукачево — Дебрецен, Мукачево — Будапешт, Чоп — Захонь) з'являться в застосунку трохи пізніше.

Для приготувань до продажу квитків онлайн Укрзалізниця відзавтра тимчасово призупиняє продаж квитків через каси на прямий поїзд Київ — Відень — Київ на дати відправлень, починаючи з 18 березня.

Обмеження триватиме безпосередньо до відкриття онлайн-продажів. Тобто 18 березня продаж квитків відновиться на повну глибину продажів (20 діб) вже в онлайні. Тимчасове обмеження не торкнеться поїзда Чоп — Відень — Чоп. Станом на зараз, квитки на поїзд Чоп — Відень та зворотно доступні фактично на всі дати.

Також читайте: "Укрзалізниця" запустила послугу претензійного повернення квитків онлайн

Нагадаємо, новий прямий поїзд №143/146 Відень — Чоп — Відень має зручні стиковки з нічними поїздами з Києва, Луцька та Рівного, а з Чопа до Відня прямує складом зі зручних сидячих вагонів з Wi-Fi.

Автор: 

Австрія (1001) квитки (459) Угорщина (2432) Укрзалізниця (7012)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Кляті "цифровізатори" і тут намагаються примусово впхати свою гімняну "Дію" - пішли на хрін, ЗЕскоти, разом зі своєю "державою в смартфоні".
показати весь коментар
11.03.2024 20:36 Відповісти
+2
І хто ж поїде?
показати весь коментар
11.03.2024 20:42 Відповісти
+2
Але спочатку ізволь шашлика отвєдать!
показати весь коментар
11.03.2024 21:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Супер. Їду на каву у Відень, а на зворотній дорозі заскочу на гуляш в Будапешт.
показати весь коментар
11.03.2024 20:36 Відповісти
Але спочатку ізволь шашлика отвєдать!
показати весь коментар
11.03.2024 21:27 Відповісти
Хто такий Ізволь?
показати весь коментар
11.03.2024 21:29 Відповісти
Кляті "цифровізатори" і тут намагаються примусово впхати свою гімняну "Дію" - пішли на хрін, ЗЕскоти, разом зі своєю "державою в смартфоні".
показати весь коментар
11.03.2024 20:36 Відповісти
у Європі так зума не сходять. ніхто не викорчовує старі можливості під нуль, як це роблять українські довбойоби.
показати весь коментар
11.03.2024 21:02 Відповісти
провідницями надіюсь будуть співробітники ТЦК?
показати весь коментар
11.03.2024 20:37 Відповісти
спивробитныци
показати весь коментар
11.03.2024 20:57 Відповісти
какаяразница
показати весь коментар
11.03.2024 21:03 Відповісти
Головне щоб без гонореї.
показати весь коментар
11.03.2024 21:22 Відповісти
Як тепер жити?
показати весь коментар
11.03.2024 20:37 Відповісти
в програмі зеленського цей пункт на рахунок тебе та інших відсутній. помирати та виживати є.
показати весь коментар
11.03.2024 20:41 Відповісти
І хто ж поїде?
показати весь коментар
11.03.2024 20:42 Відповісти
Ліплять цю Дію призначенці зелі, як зайцю, стоп-сигнал…
показати весь коментар
11.03.2024 20:58 Відповісти
значить їх не буде як і на польські потяги?
показати весь коментар
11.03.2024 20:59 Відповісти
отакої!
а казали, що самолі полетять.
де можна купити квиток на самоль?
показати весь коментар
11.03.2024 22:01 Відповісти
Продається разом з самольотом.
показати весь коментар
12.03.2024 09:50 Відповісти
 
 