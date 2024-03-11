Польські прикордонники не повідомляли ДПСУ про блокування автобусів на кордоні, - Демченко

Від польської сторони не було офіційної інформації про блокування будь-яких інших транспортних засобів крім вантажних.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Інформацію від польських прикордонників про те, що протестувальники на території РП блокують рух для інших категорій транспорту, крім вантажних, ми не отримували. Фактично ми бачимо по українським пунктам пропуску, що і легкові авто і автобуси перетинають кордон в бік Польщі після оформлення в українських пунктах пропуску, і польська сторона їх приймає", - сказав речник.

Також він додав, що легкові автомобілі і автобуси, які слідують з Польщі, прибувають в українські пункти пропуску.

Він пояснив, що увага зараз прикута до відео де польські протестувальники блокують рух автобусів у напрямку пункту пропуску "Ягодин".

"Але зазначу, що офіційної інформації від польської сторони ми не маємо", - додав Демченко в цьому контексті.

Водночас він зазначив, що складно сказати, чи не ускладнений рух на автошляхах, що ведуть до кордону, і на яких перебувають польські протестувальники.

Раніше віцепрем'єр-міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що на польсько-українському кордоні протестувальники та поліція зупиняють автобуси.

Читайте також: Польські мітингувальники заблокували рух вантажівок у пункті пропуску "Угринів", - Держприкордонслужба