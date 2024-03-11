УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9559 відвідувачів онлайн
Новини
4 283 7

Польські прикордонники не повідомляли ДПСУ про блокування автобусів на кордоні, - Демченко

андрій,демченко

Від польської сторони не було офіційної інформації про блокування будь-яких інших транспортних засобів крім вантажних.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Інформацію від польських прикордонників про те, що протестувальники на території РП блокують рух для інших категорій транспорту, крім вантажних, ми не отримували. Фактично ми бачимо по українським пунктам пропуску, що і легкові авто і автобуси перетинають кордон в бік Польщі після оформлення в українських пунктах пропуску, і польська сторона їх приймає", - сказав речник.

Також він додав, що легкові автомобілі і автобуси, які слідують з Польщі, прибувають в українські пункти пропуску.

Він пояснив, що увага зараз прикута до відео де польські протестувальники блокують рух автобусів у напрямку пункту пропуску "Ягодин".

"Але зазначу, що офіційної інформації від польської сторони ми не маємо", - додав Демченко в цьому контексті.

Водночас він зазначив, що складно сказати, чи не ускладнений рух на автошляхах, що ведуть до кордону, і на яких перебувають польські протестувальники.

Раніше віцепрем'єр-міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що на польсько-українському кордоні протестувальники та поліція зупиняють автобуси.

Читайте також: Польські мітингувальники заблокували рух вантажівок у пункті пропуску "Угринів", - Держприкордонслужба

Автор: 

кордон (4877) Польща (8772) блокування (684) Демченко Андрій (374)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Погано коли кубракови з кабінетів коментують стан кордону без прикордонників. Сьогодні це уже вдруге перли від кубракова,
показати весь коментар
11.03.2024 21:01 Відповісти
погано, коли німецькі повії як ти, вчать жити українців.
показати весь коментар
12.03.2024 09:07 Відповісти
Польські прикордонники наче і не зобов'язані щось повідомляти. Що там далі за КПП - не їх проблема.
показати весь коментар
11.03.2024 21:29 Відповісти
польські фермери, це найогидніше тупе бидло польського народу, вони показали свою нутро як в час різанини в Сагри́ні - акція зі знищення місцевого українського населення польськими бойовиками, що сталася https://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 10 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/1944 1944 у селі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8C Сагринь (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 пол. Sahryń, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%88%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82 Грубешівський повіт , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Люблінське воєводство , нині https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 Польща ). Спланована та проведена військовими (у кількості 800 осіб) польської https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Армії Крайової та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96 Батальйонів Хлопських під командуванням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B9 Станіслава Басая (псевдо «Рись»). https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96 Батальйони хлопські (БХ) були організовані з колоністів та поляків навколишніх сіл колоністом з колонії Ґурки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B9 Станіславом Басаєм .
показати весь коментар
11.03.2024 22:02 Відповісти
Моя покійна сусідка була свідком тих подій. Вижили вона з немовлям, її батько і двоюрідня сестра, яку розстріляли з батьками, але вижила. Чоловіка і матір навіть не знайшли тіл похоронити. Вона розказувала, що багато жінок з дітьми ховались в відділку поліції, убили всіх. Люди ховались по підготовлених схронах, схрони практично всі були знайдені.Їхній схрон теж знайшли, сказали виходити бо кинуть гранату. Вийшли дядько з тіткою і сестрою. Їх розстріляли.
показати весь коментар
12.03.2024 09:18 Відповісти
а тобі влом сраку від стільця відірвати та морду в вікно встромити?
показати весь коментар
11.03.2024 23:41 Відповісти
польща активно працює над знищенням української економіки - блокування російського і білоруського кордонів немає, заборони на ввезення кацапської агропродукції по демпінговим цінам також немає, зато є тотальне блокування не тільки вантажного і гуманітарного перевезень з України.
показати весь коментар
12.03.2024 09:10 Відповісти
 
 