УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9425 відвідувачів онлайн
Новини
3 957 29

Білий дім запропонував виділити з бюджету США на 2025 рік 482 млн дол. на підтримку України

гроші,долар

Адміністрація США оголосила бюджетний запит на 2025 фінансовий рік, який передбачає $1,5 млрд на протидію агресії РФ, близько пів мільярда на підтримку України – крім масштабного пакета, який перебуває в Конгресі США.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це повідомили в Державному департаменті.

З-поміж 482 мільйонів доларів більшість – 250 мільйонів – будуть спрямовані "на економічну допомогу та допомогу в розвитку для підтримки реформ в Україні, громадянського суспільства, верховенства права та доброчесності виборів".

Ще 95 мільйонів доларів будуть виділені на програму фінансування закордонних військових операцій (FMF) Державного департаменту США, 71 мільйон – на програми у сфері охорони здоров'я, і 66 мільйонів – на "інші види безпекової допомоги", зокрема цивільний захист, розмінування та нерозповсюдження зброї масового знищення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білий дім розглядає додаткові варіанти допомоги Україні, - Кірбі

Решта фінансування у 1,5 мільярда доларів буде скерована на протидію зловмисному впливу Росії та Китаю у Європі, Євразії та Центральній Азії.

Зокрема йдеться про зміцнення стійкості союзників і партнерів США, просування демократичних реформ, протидію російській дезінформації, покращення доступу громадян до неупереджених ЗМІ, зміцнення енергетичної та кібербезпеки, а також стабілізація економік, які постраждали від війни в Україні.

Як наголошує Держдеп, кошти на підтримку України, які містяться в бюджетному запиті президента США Джо Байдена, доповнюють асигнування на національну безпеку – де, як відомо, передбачені понад 61 мільярд доларів на військову, фінансову та іншу допомогу Києву.

Читайте також: Байден у Конгресі США: Україна зупинить Путіна, якщо США нададуть їй потрібну зброю

Цей двопартійний пакет підтримки України у лютому ухвалив Сенат США, але заблокував спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон. Він водночас залишив двері відкритими для нового двопартійного пакета зовнішньої допомоги.

Автор: 

бюджет (3081) Держдепартамент США (1673) США (24146) допомога і підтримка (1184)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Краще ядерну зброю мати, як таких союзників.
показати весь коментар
11.03.2024 21:09 Відповісти
+7
бідон всЕ?
судячи з ахуІтєльної суми ВСЕ
ЛендЛіз також ВсЕ ?
А так співав, так співав
показати весь коментар
11.03.2024 21:19 Відповісти
+5
ні, найкраще мати притомних виборців, які голосують за адекватних осіб у владі.
А ми маємо 73/43%зебілів, від яких всі нещастя...
показати весь коментар
11.03.2024 22:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
це копійки для зе єрмаків.
показати весь коментар
11.03.2024 21:05 Відповісти
Це копійки дійсно. Не зважаючи на прізвища єрмаків. Чесно - плювок в нашу сторону.
показати весь коментар
11.03.2024 22:38 Відповісти
ну подякуйте єрмаку що посварив Україну з американцями,поляками,угорцями та іншими країнами.
показати весь коментар
11.03.2024 22:44 Відповісти
Він ще й з кацапами розсварив, що ті аж напали. Так?
показати весь коментар
11.03.2024 23:04 Відповісти
С паршивой овцы хоть шерсти клок.
показати весь коментар
11.03.2024 21:08 Відповісти
с клоком шерсти против самолёта пойдёшь ?
показати весь коментар
11.03.2024 22:40 Відповісти
Краще ядерну зброю мати, як таких союзників.
показати весь коментар
11.03.2024 21:09 Відповісти
ні, найкраще мати притомних виборців, які голосують за адекватних осіб у владі.
А ми маємо 73/43%зебілів, від яких всі нещастя...
показати весь коментар
11.03.2024 22:10 Відповісти
наскільки я розумію, дорослі у владу нашої країни вже не повернуться ...
показати весь коментар
11.03.2024 21:10 Відповісти
показати весь коментар
11.03.2024 21:10 Відповісти
Все боровы.
Только седьмой слева хряк.
показати весь коментар
11.03.2024 22:34 Відповісти
Альфа самец.Эрмак,наверное.
показати весь коментар
12.03.2024 00:38 Відповісти
Ермак.
показати весь коментар
12.03.2024 00:41 Відповісти
Картинка. Найди отличия
показати весь коментар
12.03.2024 06:32 Відповісти
бідон всЕ?
судячи з ахуІтєльної суми ВСЕ
ЛендЛіз також ВсЕ ?
А так співав, так співав
показати весь коментар
11.03.2024 21:19 Відповісти
"Як наголошує , кошти на підтримку України, які містяться в бюджетному запиті президента США Джо Байдена, доповнюють асигнування на національну безпеку - де, як відомо, передбачені понад 61 мільярд доларів на військову, фінансову та іншу допомогу Києву." Джерело:
показати весь коментар
12.03.2024 03:49 Відповісти
смішно.
показати весь коментар
11.03.2024 21:35 Відповісти
я так розумію, це для бюджетної підтримки... Зовсім негусто для пенсіонерів...
показати весь коментар
11.03.2024 22:08 Відповісти
по 15 доларів на особу
показати весь коментар
11.03.2024 22:17 Відповісти
Це нам гроші на кулю кожному для самогубства. Коли підемо під Папським прапором здаватись.
показати весь коментар
11.03.2024 22:40 Відповісти
тоді вже краще вистрілити в амера
показати весь коментар
12.03.2024 01:21 Відповісти
Можливо. Тут же не тільки в американцях проблема, а у всьому глобальному Заходу. Маючи такі величезні совокупні можливості у порівнянні з кацапньою, цей Захід сереться мєлким бєсом. Не зрозуміло. Це щось навподоби - ви йдете компанією мужиків з рушницями, підбігає чорт в шортах і з перочиним ножиком і вимагає в вас гроші істерично репетуя. І ця компанія починає ніяково збирати копійки по кишенях, хтось вже й рушницю пропонує тільки не бий. ******* собі руки ріже, а компанія падає в обморок з криками тільки нас не чіпай.
показати весь коментар
12.03.2024 01:36 Відповісти
А потім вони кажуть -а знаєте чого він нас не порізав?Тому шо ми маєм рушниці і ми банда
показати весь коментар
12.03.2024 02:45 Відповісти
Кожному пенсіонеру на мороженку.
показати весь коментар
11.03.2024 23:15 Відповісти
ага, зараз - мороженку на трьох!
показати весь коментар
11.03.2024 23:17 Відповісти
тут всі в курсі як ті гроші дістаються і повірте мені - не хрипом...
показати весь коментар
11.03.2024 23:24 Відповісти
Скільки там на дотації для польских фермерів виділяють? 140 мільярдів? На кілька тисяч фермерів? Які не воюють?
показати весь коментар
11.03.2024 23:27 Відповісти
я вважаю, ці гроші навіть брати не потрібно. Йти і судитися з сша за їх вср*ний меморандум.
Хай віддать яз і ракети і йдуть на х*
показати весь коментар
12.03.2024 01:22 Відповісти
 
 