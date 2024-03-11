Білий дім запропонував виділити з бюджету США на 2025 рік 482 млн дол. на підтримку України

Адміністрація США оголосила бюджетний запит на 2025 фінансовий рік, який передбачає $1,5 млрд на протидію агресії РФ, близько пів мільярда на підтримку України – крім масштабного пакета, який перебуває в Конгресі США.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це повідомили в Державному департаменті.

З-поміж 482 мільйонів доларів більшість – 250 мільйонів – будуть спрямовані "на економічну допомогу та допомогу в розвитку для підтримки реформ в Україні, громадянського суспільства, верховенства права та доброчесності виборів".

Ще 95 мільйонів доларів будуть виділені на програму фінансування закордонних військових операцій (FMF) Державного департаменту США, 71 мільйон – на програми у сфері охорони здоров'я, і 66 мільйонів – на "інші види безпекової допомоги", зокрема цивільний захист, розмінування та нерозповсюдження зброї масового знищення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білий дім розглядає додаткові варіанти допомоги Україні, - Кірбі

Решта фінансування у 1,5 мільярда доларів буде скерована на протидію зловмисному впливу Росії та Китаю у Європі, Євразії та Центральній Азії.

Зокрема йдеться про зміцнення стійкості союзників і партнерів США, просування демократичних реформ, протидію російській дезінформації, покращення доступу громадян до неупереджених ЗМІ, зміцнення енергетичної та кібербезпеки, а також стабілізація економік, які постраждали від війни в Україні.

Як наголошує Держдеп, кошти на підтримку України, які містяться в бюджетному запиті президента США Джо Байдена, доповнюють асигнування на національну безпеку – де, як відомо, передбачені понад 61 мільярд доларів на військову, фінансову та іншу допомогу Києву.

Читайте також: Байден у Конгресі США: Україна зупинить Путіна, якщо США нададуть їй потрібну зброю

Цей двопартійний пакет підтримки України у лютому ухвалив Сенат США, але заблокував спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон. Він водночас залишив двері відкритими для нового двопартійного пакета зовнішньої допомоги.