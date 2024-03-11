"Слуга народу" Наталуха розповів про деталі проєкту закону щодо економічного бронювання: Існує дві моделі законопроєкту
Глава парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха розповів про два варіанти проєкту закону про економічне бронювання, який планують зареєструвати у Верховній Раді.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Наталуха зазначив, що це не новина, тому що про це говорили ще наприкінці січня.
"Про те, що є якби дві моделі. Одна модель - це, власне, модель, яка народилася в Офісі Президента, про 35 тисяч. І друга модель - це та, над якою ми працюємо з командою. Це модель про сплату додаткового військового збору за кожну заброньовану особу, незалежно від її посади, заробітної плати чи якихось інших критерій", - пояснив він.
За словами голови комітету, розмір цього військового збору становить 20 тисяч гривень за кожну заброньовану особу.
"Це дві базові моделі, відрізняються вони тим, що в першій моделі з 35 тис. грн, вона не передбачає фізосіб-підприємців, вона не розповсюджуватиметься на них. Це перше. Друге, там частина коштів, оскільки це заробітна плата, то десь щонайменше третина коштів йтиме в місцевий бюджет, а не безпосередньо на ЗСУ. Третя історія, що зарплата мінімальна, з якої можна забронюватися 35 тисяч гривень, буде вищою, ніж мінімальна заробітна плата у війську, яке сьогодні становить трохи більш як 20 тис. грн", - відзначив нардеп.
Він вважає, що таку ініціативу можуть сприйняти досить неоднозначно.
"Що ці всі закиди, які ми час від часу чуємо від опонентів мобілізації, про те, що мало того, що там забрали у військо, ще й дали таку зарплату, яка не дозволяє прогодувати родину, це підсилить їхні аргументи, нам би цього дуже не хотілося. З іншої сторони, є позитивний аспект, ця модель вибілює заробітні плати, які платяться в конвертах. Може бути таке абсолютно, що дуже багато цих зарплат з конвертів перейдуть в білу зарплату, щоб забронювати співробітників", - сказав Наталуха.
На його думку, модель про сплату збільшеного військового збору не ставить перед собою за мету вибілення зарплат.
"Наша ціль - це якраз акумуляція і мобілізація фінансів і фінансових ресурсів, конкретно на ЗСУ. Саме тому ми хочемо піти через збільшення розміру сплати військового збору, для того, щоб ці гроші йшли виключно на ЗСУ, ні на які місцеві бюджети, ні на які фонди інші, а конкретно на Збройні сили", - сказав депутат.
По-друге, за словами Наталухи, депутатська модель передбачає можливість бронювання фізичних осіб-підприємців.
"І третє, у нас немає критерію по мінімальних зарплатах, посадах, що напевно дозволяє говорити про те, що ми не створюємо цього дисбалансу, тобто формально, якщо ти не воюєш і тебе забронювали за 20 тис. гривень, то можна абсолютно адекватно сказати, що ти платиш 20 тис. гривень за когось, хто воює", - сказав він.
Нардеп зазначив, що під час публічного виступу прем'єр-міністра на цю тему, він сказав достатньо загальні речі, без якихось конкретних уточнень.
"Щодо нашої моделі, я думаю, що до кінця цього місяця буде зареєстрований законопроєкт відповідний у Верховній Раді України. Це не буде в межах законопроєкту про мобілізацію", - сказав Наталуха.
Оскільки він вважає, що законопроєкт про мобілізацію має йти своїм шляхом і там має бути "мінімальна кількість речей, яка може становити загрозу його неприйняття".
"Тому, що ми підтримуємо мобілізацію, але наша філософія полягає в тому, що економічне бронювання якраз сприятиме фінансуванню цієї мобілізації і, значить, пришвидшить ротацію і демобілізацію наших солдатів", - резюмував нардеп.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
буде реально РККА - рабочє-крєстьянська армія
ще у світі десь є подібне?
батьківщину з територією
зе хоче вбити державу, державність,
щоб зробити тут великий ізраіль
країна, тобто люди вмирати не хочуть..
я, як громадянин, українець, не хочу вмирати
я хочу щоб здохло *****, боневтік, єрмак, татаров
вся гидота щоб виздихала....
і тоді в країні робити державу
а не в країні робити щабаш накшталт монархії з царем
Вася тракторист выбрал профессию кормить нас, впахивая целый день под солнцем и солярой, из-за которой не может платить ЕСВ в 35к гривен.
Степан 3d-дизайнер выбрал профессию мультики рисовать, сидя дома в уютном кресле за дорогим макбуком.
Сейчас Вася читает эту статью и у него наворачиваются слезы: родной украинец хочет его убить только за то, что он меньше зарабатывает. Я бы на месте Васи сначала сдал себя в плен, а потом и все военные расположения своей области что только знаю.
Вы на серьезных щщах считаете что отправка СТОшника-моториста Петьки вместо программиста Кольки выравняет экономику? Ахахаах. Марш в десятый класс на урок этой самой экономики !
Справедливость - это единственная оставшаяся и дышащая на ладан причина защищать эту страну. Если не станет и ее - то лучше пусть русские завоюют, может хоть у них удастся построить на этой территории нормальное государство.
Это что касается эмоций, а теперь юридически.
Курните 24-ю статью Конституции, которая кстати не отменяется военным положением, и не несите ерунду.
24.02.22 піднялась вся Україна!
такими шашнями ЗЄлєнський руйнує єдність українського суспільства !
.
типова історія
Страйки військових.
Повалення влади
цивільних вигнати Єрмака очолити нікому.
тому країні піздєц.
не як в автоаварії миттєво, а як при раку потихеньку.
Це лайно собаче навіть законопроектом не слід називати.
Прийдіть до тями, поки не наробили лиха.
ти тормозуху п'єш останні 5 років ?
Такі як 11057(це про оприлюднення цін на матеріали учасників тендеру ще не прийняли).
Або 9627 який вже ухвалений (це цільове призначення землі, в якому "спрощують" процедуру).
Або коли змінювали норми для відповідальності військових (які слова змінювали, з яких регіонів були ініціатори-депутати).
Не потрібно тикати, бо це неповага.
Кажіть щось по суті, жовчі у мене своєї достатньо.
академийгимназиев не кончали.
Митрич говорил сущую правду. В гимназии он не обучался. Он окончил Пажеский корпус. (Золоте теля)
А як щодо військовослужбовців ЗСУ? Мобілізували. Отримав 50тис. І що далі?????? Чи це зарплата людей другого сорту? Ні, справді цікаво, на якій підставі вони виключаються з цих цікавих зарплатних перегонів?
СвиніСлуги народу готові персонально поїхати в бригади, стати перед військовими і розповісти їм про акумуляцію фінансових ресурсів, про другий сорт, про.....?
Коротше кажучи, чітка демонстрація, що країна оформлює документально, уже фактично існуючий поділ людей на сорти/касти/.....
Є один нюанс іноземних найманців за гривні не наймеш і вони не будуть воювати без нормального озброєння... а ще після розповідей добровольців із країн Нато у західній пресі про совкове управління ними... може таке бути що не буде і багато бажаючих...
Що до найманців: я щось не уявляю соби приватну армію або найманця без зброї. Авжеж, якщо мова йде про професіоналів, а не аматорів.
Друге скоротити апарати чиновників... витрати на ВР та ОП... скоротити всіх чиновників окупованих територій та органів правопорядку... вони не потрібні поки що... коли звільнять можна провести знову конкурс...
Друге. Усі ж не воюють. І не будуть. Навіть не кажу про корупцію - є люди що фізично не можуть. Жінки не будуть, інваліди не будуть, пенсіонери не будуть. "Усі будуть воювати" - це маячня.
(Числа, 25:4)
МАЖОРЫ НАЛЕВО , БЕДНЫЕ НАПРАВО
в більшовиків продразверстка а тут народ разверстка скрита форму геноциду
https://www.rbc.ua/ukr/news/vashi-diti-budut-ginuti-********-zelenskiy-1710186416.html
В Украине будут гибнуть наши ,у которых нет 35000 гривен
11.03.2024, 18:44•458• https://uainfo.org/blognews/1710171365-uzakonennya-viyni-dlya-bidnih-zhorin-roznis-novu-ideyu-shchodo.html#mc-container 0
У законопроект про мобілізацію планують додати норму про бронювання для окремих категорій осіб - зокрема, йдеться про тих, хто заробляє від 35 тисяч гривень. Заступник командира третьої ОШБр Максим Жорін відреагував на цю ініціативу.
"Цей цирк навколо мобілізації досі продовжується. В законопроект таки збираються додати норму про бронь для окремих категорій, в тому числі для тих, хто заробляє від 35 тисяч гривень. Замість того, щоб змінити підхід до рекрутингу та підготовки - вирішили узаконити принцип "війна тільки для бідних", - https://t.me/MaksymZhorin/5064 написав він у своєму телеграм-каналі, передає https://www.unian.ua/society/mobilizaciya-v-ukrajini-zhorin-prokomentuvav-ideyu-bronyuvannya-za-rivnem-zarplat-12570072.html УНІАН , інформує https://uainfo.org/ UAINFO.org .
Військовий наголосив, що зараз Україна стоїть перед дуже серйозними випробовуваннями на фронті.
"Через різні й***нуті ініціативи та затягування процесу ми матимемо катастрофічну ситуацію", - резюмував Жорін.
@Ray_net_ua
·
https://twitter.com/Ray_net_ua/status/1767255812982931911 3 ч
На миллиардных схемах, только на одной коррупционной составляющей этого назначения от Зеленского в министерство обороны, можно было создать высокомотивированную профессиональную армию. Но кому это нужно, если есть дешевое нищее бесправное мясо.
бідні будуть вбиті на фронті і "ву а ля"!
.
Схема середньовіччя повернулась, нє ну ашо, х..лу можно, а чим ЗЕлені чоловічки гірше?
Історія знає відповідь на це питання революція1917 року - коли озброєна озвіріла юрба - розправлялася з чиновниками та заможними. Першими будуть вішати ткцашників, поліцаїв, депутатів та міністрів.
Як забирати фури ,вантажні авто,платити податки - то беріть він і так багато має...
А як в окопи то - а чого тільки бідних берете,хай і той що в нього фуру забрали що податки 25 років ( і не малі)платив , теж зі мною в окопі сидить....
Де баланс, і чия правда?