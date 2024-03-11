УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9425 відвідувачів онлайн
Новини
11 265 98

"Слуга народу" Наталуха розповів про деталі проєкту закону щодо економічного бронювання: Існує дві моделі законопроєкту

дмитро,наталуха

Глава парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха розповів про два варіанти проєкту закону про економічне бронювання, який планують зареєструвати у Верховній Раді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Наталуха зазначив, що це не новина, тому що про це говорили ще наприкінці січня.

"Про те, що є якби дві моделі. Одна модель - це, власне, модель, яка народилася в Офісі Президента, про 35 тисяч. І друга модель - це та, над якою ми працюємо з командою. Це модель про сплату додаткового військового збору за кожну заброньовану особу, незалежно від її посади, заробітної плати чи якихось інших критерій", - пояснив він.

За словами голови комітету, розмір цього військового збору становить 20 тисяч гривень за кожну заброньовану особу.

"Це дві базові моделі, відрізняються вони тим, що в першій моделі з 35 тис. грн, вона не передбачає фізосіб-підприємців, вона не розповсюджуватиметься на них. Це перше. Друге, там частина коштів, оскільки це заробітна плата, то десь щонайменше третина коштів йтиме в місцевий бюджет, а не безпосередньо на ЗСУ. Третя історія, що зарплата мінімальна, з якої можна забронюватися 35 тисяч гривень, буде вищою, ніж мінімальна заробітна плата у війську, яке сьогодні становить трохи більш як 20 тис. грн", - відзначив нардеп.

Він вважає, що таку ініціативу можуть сприйняти досить неоднозначно.

Читайте також: Бронювання від мобілізації отримають всі працівники із зарплатою від 35 тисяч гривень, – Гончаренко

"Що ці всі закиди, які ми час від часу чуємо від опонентів мобілізації, про те, що мало того, що там забрали у військо, ще й дали таку зарплату, яка не дозволяє прогодувати родину, це підсилить їхні аргументи, нам би цього дуже не хотілося. З іншої сторони, є позитивний аспект, ця модель вибілює заробітні плати, які платяться в конвертах. Може бути таке абсолютно, що дуже багато цих зарплат з конвертів перейдуть в білу зарплату, щоб забронювати співробітників", - сказав Наталуха.

На його думку, модель про сплату збільшеного військового збору не ставить перед собою за мету вибілення зарплат.

"Наша ціль - це якраз акумуляція і мобілізація фінансів і фінансових ресурсів, конкретно на ЗСУ. Саме тому ми хочемо піти через збільшення розміру сплати військового збору, для того, щоб ці гроші йшли виключно на ЗСУ, ні на які місцеві бюджети, ні на які фонди інші, а конкретно на Збройні сили", - сказав депутат.

По-друге, за словами Наталухи, депутатська модель передбачає можливість бронювання фізичних осіб-підприємців.

Читайте: Кабмін готує новий механізм бронювання від мобілізації з урахуванням зарплати і сплати податків, – Шмигаль

"І третє, у нас немає критерію по мінімальних зарплатах, посадах, що напевно дозволяє говорити про те, що ми не створюємо цього дисбалансу, тобто формально, якщо ти не воюєш і тебе забронювали за 20 тис. гривень, то можна абсолютно адекватно сказати, що ти платиш 20 тис. гривень за когось, хто воює", - сказав він.

Нардеп зазначив, що під час публічного виступу прем'єр-міністра на цю тему, він сказав достатньо загальні речі, без якихось конкретних уточнень.

"Щодо нашої моделі, я думаю, що до кінця цього місяця буде зареєстрований законопроєкт відповідний у Верховній Раді України. Це не буде в межах законопроєкту про мобілізацію", - сказав Наталуха.

Оскільки він вважає, що законопроєкт про мобілізацію має йти своїм шляхом і там має бути "мінімальна кількість речей, яка може становити загрозу його неприйняття".

"Тому, що ми підтримуємо мобілізацію, але наша філософія полягає в тому, що економічне бронювання якраз сприятиме фінансуванню цієї мобілізації і, значить, пришвидшить ротацію і демобілізацію наших солдатів", - резюмував нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За ухилення від мобілізації у 2023 році засудили понад 1200 українців. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

законопроєкт (3697) бронювання (357) мобілізація (3210) Наталуха Дмитро (34)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+44
Економічне бронювання це легалізація ''відкошування'' для багатих. Нехай бідні воюють за дупи мажорів та інших багатіїв.
показати весь коментар
11.03.2024 21:17 Відповісти
+32
Країна хоче вмерти і ніхто їй в цьому не завадить ...
показати весь коментар
11.03.2024 21:13 Відповісти
+31
Бідні будуть воювати за заводи-пароходи багатих і за поліцейських-мордоворотів з бронню. Головне - побільше соусу патріотизма.
показати весь коментар
11.03.2024 21:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Країна хоче вмерти і ніхто їй в цьому не завадить ...
показати весь коментар
11.03.2024 21:13 Відповісти
Колись про ЦЕ книгу напишуть.....Нажаль,я з Вами згоден.
показати весь коментар
11.03.2024 21:16 Відповісти
про те, як пару разів вмирала Україна, вже є багато книг
показати весь коментар
11.03.2024 22:10 Відповісти
Буде ще одна, з таки керівництвом.
показати весь коментар
12.03.2024 00:25 Відповісти
Закон про "Загальний військовий обов'язок захищати Батьківщину нижче 35 тисяч"

буде реально РККА - рабочє-крєстьянська армія

ще у світі десь є подібне?
показати весь коментар
12.03.2024 00:54 Відповісти
не плутайте, країну з державою
батьківщину з територією
зе хоче вбити державу, державність,
щоб зробити тут великий ізраіль
країна, тобто люди вмирати не хочуть..
я, як громадянин, українець, не хочу вмирати
я хочу щоб здохло *****, боневтік, єрмак, татаров
вся гидота щоб виздихала....
і тоді в країні робити державу
а не в країні робити щабаш накшталт монархії з царем
показати весь коментар
12.03.2024 09:12 Відповісти
Економічне бронювання це легалізація ''відкошування'' для багатих. Нехай бідні воюють за дупи мажорів та інших багатіїв.
показати весь коментар
11.03.2024 21:17 Відповісти
Лозунги хорошие, а как насчет экономики войны? Давайте мобилизуем пол миллиона человек и дадим каждому по винтовке Мосина, а кому не достанется - по рогатке. Ты знаешь, во сколько обходится экипировать и вооружить одного солдата? Обеспечить его всем необходимым для выживания и эффективной рабты? А во сколько станет для страны платить на передке хотя бы 100 тыс в месяц? А лечить раненых и ставить бионические протезы? Давай, приводи экономические расчеты и пояснения за чей счет будет идти война, кто за все это заплатит? Только не нужно вот это вот: "Европа обязана, США обязаны нас содержать, пока мы воюем". Нифига они нам не обязаны юридически, и по факту мы уже видим как недостаток ресурсов отражается на линии фронта. Я считаю, что лучше призвать меньше солдат, но вооружить их до зубов, дать им реально миллион беспилотников и всей остальной страной работать на оборону. Контраргументы?
показати весь коментар
11.03.2024 22:29 Відповісти
Ты или общаяйся нормально, или иди за руZZким кораблем. Если нужна победа в войне, а не загнать в окопы и покрошить пол миллиона украинцев, то нужно думать, кто будет оплачивать все, что я перечислил. Вот пусть с Лещенко и возьмут процент от его доходов, должно хватить на батальон. Или ты думаешь, он не откупится? Откупится, только воевать этот батальон будет уже за свои деньги, на сколько хватит.
показати весь коментар
11.03.2024 22:56 Відповісти
Замість того аби подати запити в інтерполу всіх тих сотень тисяч які покупляли собі довідки, провести через поліграф всіх голів влк, брати приклад з Ізраїлю де воюють усі, в тому числі діти всієї владної верхівки- вони ідуть на порушення всіх конституційних норм і моралі
показати весь коментар
11.03.2024 23:32 Відповісти
А в Ізраїлі воюють всі? Чи може там достатньо вільний вибір і виїзд з країни, можливість не служити за религійними переконаннями, знаходженню за кордоном, і таке інше, і таке інше? Ізраїль це вільна країна в якій є за що воювати. Мобресурс Ізраїлю дорослі віком 25-54 роки - 37,13 % (1 528 271 чоловік). Вся армія це 170тис. + резервісти 465тис., разом 635 а чоловіків в країні призивного віку півтора мільйони. Тому і йдуть навіть діти владної верхівки. Бо там не хапає ТЦК на вулицях і ВЛК не зцілює інвалідів.
показати весь коментар
12.03.2024 09:54 Відповісти
Податки від салонів краси, маркетоптів та фопів врятують економіку? Яка ще уся страна робить на оборону? Де реальна економіка, що виробляє? Ти мабуть у Мілованова (дебіла, як він сам визнав) вчився?
показати весь коментар
12.03.2024 00:24 Відповісти
Эта статья, как и ваше предложение настолько мерзки, что контраргументы здесь не нужны
Вася тракторист выбрал профессию кормить нас, впахивая целый день под солнцем и солярой, из-за которой не может платить ЕСВ в 35к гривен.

Степан 3d-дизайнер выбрал профессию мультики рисовать, сидя дома в уютном кресле за дорогим макбуком.

Сейчас Вася читает эту статью и у него наворачиваются слезы: родной украинец хочет его убить только за то, что он меньше зарабатывает. Я бы на месте Васи сначала сдал себя в плен, а потом и все военные расположения своей области что только знаю.

Вы на серьезных щщах считаете что отправка СТОшника-моториста Петьки вместо программиста Кольки выравняет экономику? Ахахаах. Марш в десятый класс на урок этой самой экономики !

Справедливость - это единственная оставшаяся и дышащая на ладан причина защищать эту страну. Если не станет и ее - то лучше пусть русские завоюют, может хоть у них удастся построить на этой территории нормальное государство.

Это что касается эмоций, а теперь юридически.

Курните 24-ю статью Конституции, которая кстати не отменяется военным положением, и не несите ерунду.
показати весь коментар
12.03.2024 04:56 Відповісти
"Васька", "Петька", "щи","я бы сдал себя в плен". Москаль, палишся русским, своими щами и намёками сдаваться в плен)
показати весь коментар
12.03.2024 10:12 Відповісти
Демобілізовані воїни з радістю замінять бійців економічного фронту.
показати весь коментар
12.03.2024 10:45 Відповісти
Вони мають міняти не бійців економічних фронтів, а чиновників.
показати весь коментар
12.03.2024 11:08 Відповісти
при Головнокомандуючому Залужному такого НЕ було!

24.02.22 піднялась вся Україна!

такими шашнями ЗЄлєнський руйнує єдність українського суспільства !

.
показати весь коментар
12.03.2024 00:59 Відповісти
Це неприкрита корупція, з якою так так героїчно бореться ЗЄ
показати весь коментар
12.03.2024 09:41 Відповісти
Т.е. деньги на ЗСУ будут выделяться не за счёт миллиона дорог и миллиарда деревьев, а за счёт того, что кто-то откупится, а кто-то нет. Из последних будут самые мотивированные воины.
показати весь коментар
11.03.2024 21:17 Відповісти
Яке марення ! усіх дітей корупціонерів за хабарі в 10000 дол. відпустити, а потім ще з ввести майновий ценз на мобилізацію.
показати весь коментар
11.03.2024 21:18 Відповісти
Бідні будуть воювати за заводи-пароходи багатих і за поліцейських-мордоворотів з бронню. Головне - побільше соусу патріотизма.
показати весь коментар
11.03.2024 21:25 Відповісти
Так померла Російська Імперія
типова історія
показати весь коментар
11.03.2024 22:25 Відповісти
Війна, мобілізація
Страйки військових.
Повалення влади
показати весь коментар
11.03.2024 23:43 Відповісти
військові не підуть виганяти Єрмака.

цивільних вигнати Єрмака очолити нікому.

тому країні піздєц.

не як в автоаварії миттєво, а як при раку потихеньку.
показати весь коментар
11.03.2024 23:47 Відповісти
Військові героїчно вмирають в окопах, але казати єрмаку пійшов геть, зраднику, не можуть
показати весь коментар
12.03.2024 13:35 Відповісти
Скільки разів треба казати про невідповідність ваших "проектів" відносно конституційних прав.
Це лайно собаче навіть законопроектом не слід називати.
Прийдіть до тями, поки не наробили лиха.
показати весь коментар
11.03.2024 21:27 Відповісти
Та вже наробили…
показати весь коментар
11.03.2024 21:31 Відповісти
поки не наробили лиха

ти тормозуху п'єш останні 5 років ?
показати весь коментар
11.03.2024 21:37 Відповісти
Навпаки, буває що навіть нові закони дивлюсь.
Такі як 11057(це про оприлюднення цін на матеріали учасників тендеру ще не прийняли).
Або 9627 який вже ухвалений (це цільове призначення землі, в якому "спрощують" процедуру).
Або коли змінювали норми для відповідальності військових (які слова змінювали, з яких регіонів були ініціатори-депутати).
Не потрібно тикати, бо це неповага.
Кажіть щось по суті, жовчі у мене своєї достатньо.
показати весь коментар
12.03.2024 10:43 Відповісти
Ну це дно, звичайно, ділити на бідних і багатих, призовників. Яка мотивація може бути у людей воювати, які просто отримували меншу зарплату, зная, що позаду за ними сидять у безпеці такі ж самі, но з більшим рівнем доходів? Чим вони кращі? Чому вони повинні класти своє життя за чуже та за чиїсь статки? І не треба писати про захист дітей та жінок. Жінки та діти виїдуть, якщо вже не виїхали.
показати весь коментар
11.03.2024 21:33 Відповісти
цей законопроект апофеоз тупорилого нікчемного виродження! саме такими балачками про людоненависницьку сутність "західного капіталізму" лякали в срср... яка іронія долі, що за роки незалажності побудували модель ще гірше.цей закон просто вінець ,родзинка на торті
показати весь коментар
12.03.2024 09:56 Відповісти
А ці "розумники" не допускають варіантів, що виловлена та зігнана на фронт біднота отримавши до рук зброю вирішить: а нахрін воно треба - краще дамо драла, а заразом трохи "відірвемося" на мажорах або обравши в'язницю замість армії, перед тим вирішить знову ж таки потрусити багатших сусідів - раптом не попадуться і можна буде "відмазатися" награбованим, а як попадуться - то однаково в'язниця на майже той самий термін, якщо не буде "мокрухи"?
показати весь коментар
11.03.2024 21:34 Відповісти
Для цього у влади є "тилові війська", поліція і т.п. А зібрані від "донаторів" кошти направлять на доплати цим "героям Мукачівського котла", збільшення їх числа і т.п. Тобто 90% цих додаткових грошей піде на захист влади від страшного їм "Майдану-3", а інші 10% на телемарафон, де лякатимуть бідних.
показати весь коментар
11.03.2024 22:07 Відповісти
Ну так якщо почнуться внутрішні заворушення, то самий час кацапам довершити почату справу. І тоді далі що? Де буде та поліція, тилові війська та інша шушера? Половина втече, половина до кацапів переметнеться.
показати весь коментар
12.03.2024 00:16 Відповісти
Є речі які робити не можна. Бо вони є зрадою України. І це саме вона. Це зменшення мобресурсу. І це паралельно заявам про те що "воювати будуть всі".
показати весь коментар
11.03.2024 21:34 Відповісти
Чим відрізняється наше керівніцтво від лікаря хабарника з влк?І там і там відмазують за грощі.
показати весь коментар
11.03.2024 21:35 Відповісти
Нічим. Але люди обрали, людям подобається кандидат, що пропонує прості рішення складних проблем, та "крєпкіє хазяйствєннікі". А інших виборців в нас немає.
показати весь коментар
11.03.2024 21:57 Відповісти
Одне йде на ЗСУ, друге на віли в Іспанії, різниця акуєнна як на мене!
показати весь коментар
11.03.2024 23:08 Відповісти
А в Конституції України пише, що всі рівні.
показати весь коментар
11.03.2024 21:35 Відповісти
Наталуха [здивовано]: Яка-така конституція? Ми акадємій нє кончалі!
показати весь коментар
11.03.2024 21:44 Відповісти
Мы академий гимназиев не кончали.
Митрич говорил сущую правду. В гимназии он не обучался. Он окончил Пажеский корпус. (Золоте теля)
показати весь коментар
11.03.2024 22:20 Відповісти
Там і про термін 5 років, і про релігійні переконання і про ще багато речей, які не виконуються...
показати весь коментар
11.03.2024 21:45 Відповісти
Кен Адамс підтримує.
показати весь коментар
11.03.2024 22:00 Відповісти
Вона на раузі- ухилянт шашликович сказав
показати весь коментар
11.03.2024 22:19 Відповісти
....паузі..
показати весь коментар
11.03.2024 22:20 Відповісти
тобто, працюєш вчорну просто платиш 20к і красавчик - чесний і не ухилянт
показати весь коментар
11.03.2024 21:43 Відповісти
Тобто людина котра отримує, скажімо 50тис. зарплати, буде заброньована. Або якщо доплатить 20тис. військового збору.
А як щодо військовослужбовців ЗСУ? Мобілізували. Отримав 50тис. І що далі?????? Чи це зарплата людей другого сорту? Ні, справді цікаво, на якій підставі вони виключаються з цих цікавих зарплатних перегонів? Свині Слуги народу готові персонально поїхати в бригади, стати перед військовими і розповісти їм про акумуляцію фінансових ресурсів, про другий сорт, про.....?
Коротше кажучи, чітка демонстрація, що країна оформлює документально, уже фактично існуючий поділ людей на сорти/касти/.....
показати весь коментар
11.03.2024 21:46 Відповісти
Далеко нам ше до Англіі де лорди пери а також іх діти идуть на віину а в нас хочуть зробити - 20000т грн в міс. заплатив і гуляи Вася
показати весь коментар
11.03.2024 21:46 Відповісти
Так навіть в совку такого не було. Треба визнати що обидва сина сталіна реально воювали і старший загинув в полоні а молодший син здійснював бойові вильоти. Син Хрущова, військовий льотчик, загинув і багато інших аналогічних прикладів як серед високопоставлених комуняк так і у еліти націонал-соціалістів в часи другої світової. Відбувалась зрозуміла всім війна на повне знищення між двома імперіями - третім рейхом та московитсько-радянським «третім римом». Мабуть класичні війни назавжди залишились в історії..
показати весь коментар
11.03.2024 23:34 Відповісти
Василий Сталин, вроде бы как, реально в бой рвался, только командиры, боясь папы, в большинстве случаев, старались не пускать. Но при всем при этом по разным данным 26 боевых вылетов и 3-5 сбитых самолетов. По британской аристократии тоже интересно. В первую мировую среди аристократов, в процентном отношении, потери больше, чем среди простых британцев.
показати весь коментар
12.03.2024 09:24 Відповісти
Утилізація - цікавий метод боротьби з бідністю.
показати весь коментар
11.03.2024 21:55 Відповісти
Так бачу: стандартна статистика що приблизно десять людей у тилу забезпечують одного на фронті. Якщо працевлаштований або підприємець офіційно донатить 5к щомісяця (окрім податків), то має право на відсрочку - з нього є користь економічна плюс реальна підтримка армії. Зрозуміло що будуть казати "та що ті гроші мажорам", але ж є сотні тисяч трудяг, які фінансово тримають родини, і їм це надасть хоч мінімальну впевненість у завтрішньому дні. За наявності грошей у бюджеті можна розглядати долучання іноземних найманців, та й своїх заохочувати буде простіше. Взяти регіон, область, ввести таку програму на два місяці, подивитись на результати, відкоригувати коефіцієнти та масштабувати на всю країну.
показати весь коментар
11.03.2024 21:55 Відповісти
5 тис реально мало враховуючи що ще у нас армія чиновників яким ніхто не обмежує заплати та непонятні чиновники окупованих територій яких нах... не потрібно... багато пенсіонерів в тому числі тих хто на окупованих територіях і ще й орків підтримує

Є один нюанс іноземних найманців за гривні не наймеш і вони не будуть воювати без нормального озброєння... а ще після розповідей добровольців із країн Нато у західній пресі про совкове управління ними... може таке бути що не буде і багато бажаючих...
показати весь коментар
11.03.2024 22:10 Відповісти
Ну якщо ці гроші спрямовувати у бюджет - дійсно, армія їх і не помітить.
Що до найманців: я щось не уявляю соби приватну армію або найманця без зброї. Авжеж, якщо мова йде про професіоналів, а не аматорів.
показати весь коментар
12.03.2024 02:12 Відповісти
Країну повинна перейти в режим економії найперше ввести обмеження на максимальну пенсію і зарплату чиновникам... якщо це що пропонують приймуть це ітак порушення конституції про рівність.. то чому не порушити конституцію і з максимальними пенсіями і зарплатами...

Друге скоротити апарати чиновників... витрати на ВР та ОП... скоротити всіх чиновників окупованих територій та органів правопорядку... вони не потрібні поки що... коли звільнять можна провести знову конкурс...
показати весь коментар
11.03.2024 22:18 Відповісти
Ну, так. В нас раздутий держ.апарат був навіть до війни, а зараз взагалі можна децимацию робити, і ніхто не помітить зниження якості управління.
показати весь коментар
12.03.2024 02:10 Відповісти
Якось нікому не захочеться міняти своє життя на оті донати. Така думка не приходить? Якщо воюємо - так усі.
показати весь коментар
12.03.2024 00:11 Відповісти
А чому тоді приватні армії існують у багатьох країнах, якщо нікому гроші не потрібні?
Друге. Усі ж не воюють. І не будуть. Навіть не кажу про корупцію - є люди що фізично не можуть. Жінки не будуть, інваліди не будуть, пенсіонери не будуть. "Усі будуть воювати" - це маячня.
показати весь коментар
12.03.2024 02:08 Відповісти
Усі придатні, що тут незрозумілого? І приватні армії не захищають свою країну, а воюють за гроші в інших. Перед тим, як щось писати, треба думати, якщо є чим.
показати весь коментар
12.03.2024 09:49 Відповісти
Диявол тут ховається у терміні "придатні".
показати весь коментар
12.03.2024 10:28 Відповісти
Я кажу що за гроші можна винайняти приватні армії з інших регіонів світу. Перед тим, як щось писати, треба думати, якщо є чим.
показати весь коментар
12.03.2024 12:52 Відповісти
Україна у фінансовій скруті, про навіть діти знають. Які ще армії? Х...ярмії.
показати весь коментар
12.03.2024 13:02 Відповісти
Тобі аби хоч щось відповісти? Без контексту взагалі відповідаєш. Перед тим, як щось відповідати, треба читати на що відповідаєш.
показати весь коментар
13.03.2024 12:12 Відповісти
І сказав Господь Мойсею: «Візьми всіх вождів народу й повісь їх привселюдно перед Господом. Тоді гнів Господній відвернеться від Ізраїлю»

(Числа, 25:4)
показати весь коментар
11.03.2024 22:01 Відповісти
це відомий зебіл. Хоча в СН всі такі.
показати весь коментар
11.03.2024 22:03 Відповісти
Бандюки як бандюки-"Гаманець або життя"!
показати весь коментар
11.03.2024 22:10 Відповісти
В офисе президента прозвучала идея про 35 тысяч (95 я бы поверил), но он добрячек за 20-ку готов всех отпускать)) Какая классная модель у главы комитета вр школота
показати весь коментар
11.03.2024 22:15 Відповісти
Своїми дебільними законами зелені потвори зведуть мотивацію на 0. Воювати ніхто не буде. Мабуть у них це поставлено за мету - таким чином здати Україну окупанту.
показати весь коментар
11.03.2024 22:19 Відповісти
ТЦК спрашивает какая у тебя зарплата ?

МАЖОРЫ НАЛЕВО , БЕДНЫЕ НАПРАВО
показати весь коментар
11.03.2024 22:22 Відповісти
Це називається розділення по класах богаті жирують бідні гинуть влада збагачується це все корупційні схеми по відбиранню останніх грошей у людей
в більшовиків продразверстка а тут народ разверстка скрита форму геноциду
показати весь коментар
11.03.2024 22:23 Відповісти
"Ваши дети не будут погибать в Украине". Зеленский обратился к французам после заявлений Макрона

https://www.rbc.ua/ukr/news/vashi-diti-budut-ginuti-********-zelenskiy-1710186416.html

В Украине будут гибнуть наши ,у которых нет 35000 гривен
показати весь коментар
11.03.2024 22:27 Відповісти
Узаконення "війни для бідних": Жорін розніс нову ідею щодо бронювання від мобілізації

11.03.2024, 18:44•458• https://uainfo.org/blognews/1710171365-uzakonennya-viyni-dlya-bidnih-zhorin-roznis-novu-ideyu-shchodo.html#mc-container 0



У законопроект про мобілізацію планують додати норму про бронювання для окремих категорій осіб - зокрема, йдеться про тих, хто заробляє від 35 тисяч гривень. Заступник командира третьої ОШБр Максим Жорін відреагував на цю ініціативу.

"Цей цирк навколо мобілізації досі продовжується. В законопроект таки збираються додати норму про бронь для окремих категорій, в тому числі для тих, хто заробляє від 35 тисяч гривень. Замість того, щоб змінити підхід до рекрутингу та підготовки - вирішили узаконити принцип "війна тільки для бідних", - https://t.me/MaksymZhorin/5064 написав він у своєму телеграм-каналі, передає https://www.unian.ua/society/mobilizaciya-v-ukrajini-zhorin-prokomentuvav-ideyu-bronyuvannya-za-rivnem-zarplat-12570072.html УНІАН , інформує https://uainfo.org/ UAINFO.org .

Військовий наголосив, що зараз Україна стоїть перед дуже серйозними випробовуваннями на фронті.

"Через різні й***нуті ініціативи та затягування процесу ми матимемо катастрофічну ситуацію", - резюмував Жорін.
показати весь коментар
11.03.2024 22:29 Відповісти
Жорін за кого голосував на виборах в 2019 році?
показати весь коментар
12.03.2024 12:14 Відповісти
Ray

@Ray_net_ua

·

https://twitter.com/Ray_net_ua/status/1767255812982931911 3 ч

На миллиардных схемах, только на одной коррупционной составляющей этого назначения от Зеленского в министерство обороны, можно было создать высокомотивированную профессиональную армию. Но кому это нужно, если есть дешевое нищее бесправное мясо.
показати весь коментар
11.03.2024 23:31 Відповісти
Кінець епохи бідності -

бідні будуть вбиті на фронті і "ву а ля"!

.
показати весь коментар
12.03.2024 01:09 Відповісти
Справедливість від Оруелла.
показати весь коментар
12.03.2024 06:41 Відповісти
хитрожопа зелень на чолі з головним хрипатим ухилянтом
показати весь коментар
12.03.2024 09:07 Відповісти
Таким чином, бронювання надається не тим, хто працює на виробленні засобів оборони, а тим, хто гарно прилаштувався за державні кошти біля бюджетного корита. Для цієї корумпованої влади все логічно.
показати весь коментар
12.03.2024 09:16 Відповісти
Вот не понятно такое возмущение. Согласно крайнему опросу, примерно 65% считают, что дела в Украине идут в правильном направлении. Такой поддержки, тем более на 5 году правления, ни у одного украинского Президента не было.
показати весь коментар
12.03.2024 09:35 Відповісти
Є брехня, є велика брехня і є замовлений Єрмачнею опрос.
показати весь коментар
12.03.2024 13:51 Відповісти
Не согласен с Вами. Скорее всего, что то они там и приврали, но в том то и дело, что именно приврали, а не соврали полностью. Реально большой количество людей так и считает
показати весь коментар
12.03.2024 17:23 Відповісти
Та не партесь, це лише на пару місяців, щоб всі з тіні вийшли і зареєструвались.
показати весь коментар
12.03.2024 10:07 Відповісти
Бюджетними коштами ми відкупимо себе так свою ЗЕлену команду, а потім вони знову повернуться в бюджет і ми з ними розберемось!
Схема середньовіччя повернулась, нє ну ашо, х..лу можно, а чим ЗЕлені чоловічки гірше?
показати весь коментар
12.03.2024 10:08 Відповісти
Пілюлей отримаєте за обидві моделі .
показати весь коментар
12.03.2024 10:35 Відповісти
Що буде коли на фронті будуть, лише ті хто не зміг відкупитися? Самі бідні та незахищені?
Історія знає відповідь на це питання революція1917 року - коли озброєна озвіріла юрба - розправлялася з чиновниками та заможними. Першими будуть вішати ткцашників, поліцаїв, депутатів та міністрів.
показати весь коментар
12.03.2024 11:12 Відповісти
Да не было никакой революции. Сначала был заговор начальника ставки Алексеева (и представителей крупной буржуазии и аристократии), поддержанный всеми командующими фронтами и флотами (кто не помнит, Николая 2 фактически арестовал командующий северным фронтом), а к концу 1917 власть перехватило организованное преступное сообщество большевиков.
показати весь коментар
12.03.2024 17:18 Відповісти
Тут палиця з двома кінцями...
Як забирати фури ,вантажні авто,платити податки - то беріть він і так багато має...
А як в окопи то - а чого тільки бідних берете,хай і той що в нього фуру забрали що податки 25 років ( і не малі)платив , теж зі мною в окопі сидить....
Де баланс, і чия правда?
показати весь коментар
12.03.2024 12:00 Відповісти
Людям якось похрін, що хтось 25 років платить податки та фуру забрали. Вони цінують своє життя набагато вище, чим ті податки і та фура. Ніякої палиці о двох кінців тут немає.
показати весь коментар
12.03.2024 12:53 Відповісти
Помруть всі пенсіонери.А зараз вже є,помруть всі бідні.І настане кінець епохи бідності.Бачите як геніально все.
показати весь коментар
12.03.2024 12:16 Відповісти
Ну что Голобородьки на голосовались?
показати весь коментар
12.03.2024 13:10 Відповісти
 
 