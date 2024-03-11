Під час повномасштабної війни окупанти пошкодили або знищили 1443 об’єкти нерухомості наукової інфраструктури України, - ЮНЕСКО

Під час повномасштабної війни Росія завдала збитків науковій інфраструктурі України на $1,26 млрд. Найсильніше пошкоджено наукову інфраструктуру Харківської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в опублікованому 11 березня звіті Організації Об'єднаних Націй із питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО).

"У дослідженні, опублікованому ЮНЕСКО, вартість відновлення державної наукової інфраструктури України оцінюють більш ніж у $1,26 млрд. У ньому засвідчено, що з початку війни в лютому 2022 року 1443 будівлі й лабораторії, а також 750 одиниць наукового обладнання було пошкоджено або знищено. Наукова спільнота України пережила значні затримки і скорочення наукового фінансування", – ідеться в релізі.

У культурній організації ООН визнали, що в Україні "ситуація стає дедалі критичнішою для наукової спільноти" і дослідження в Україні треба захищати й підтримувати.

Представники ЮНЕСКО підрахували, що лише для відновлення українських університетів знадобиться приблизно $980,5 млн.

"Найсильніше пошкоджено наукову інфраструктуру Харківської області: найбільших збитків зазнали Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого ($116,5 млн) і Національний університет міського господарства імені Бекетова ($104,1 млн)", – наголосили в організації.

За її даними, за час повномасштабної війни майже 10,5 тис. наукових працівників (12%) із державного дослідницького сектору були змушені переїхати або на іншу територію України, або за кордон.

"Приблизно 30% науковців України зараз змушені працювати віддалено. Сюди входять як емігранти, так і вимушені переселенці, зокрема ті, хто був змушений покинути райони, які зазнали найбільшої шкоди від бомбардувань: Харків, Київ, Суми, Дніпро, Одесу й Запорізьку область", – пояснили в ЮНЕСКО.