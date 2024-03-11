УКР
18 488 157

Просування Росії зупинено. Ситуація на фронті набагато краща, ніж була протягом останніх 3-х місяців, - Зеленський. ВIДЕО

Ситуація на фронті покращилась, якщо порівнювати її з 3-ма останніми місяцями.

Про це Президент України Володимир Зеленський розповів у інтерв'ю французькому новинному медіа BFMTV, передає Цензор.НЕТ.

У виданні нагадують слова Зеленського, які він сказав 19 лютого, про те що українська армія перебуває у "надзвичайно важкій ситуації на кількох частинах фронту".

Однак зараз він оцінив стан справ більш позитивно, зазначивши, що "ситуація набагато краща, ніж була протягом останніх трьох місяців"

"Ми мали труднощі через брак артилерійських боєприпасів, повітряну блокаду, російську далекобійну зброю і високу щільність російських безпілотників", - сказав Зеленський.

Також він додав, що "просування Росії зупинено", а її армія "втрачає велику кількість своїх життєво важливих сил". Проте за його словами, ситуація може змінитися через "місяць або тиждень", якщо українська армія не отримає достатньої підтримки.

Автор: 

Зеленський Володимир (25275)
+81
Втрачена Авдіївка, втрачені хаймерси та патріоти, розстріли військовополонених, зливи військової інф., недостатньо снарядів, провал мобілізації, дискредитації армії та військових, це зегнидо твоє краще???
показати весь коментар
11.03.2024 22:00 Відповісти
+80
для кого?
показати весь коментар
11.03.2024 21:55 Відповісти
+76
показати весь коментар
11.03.2024 21:57 Відповісти
Що ти, чмо, горбатого ліпиш. Чи ти думаєш, що всі дивляться тільки марахвон? Мудак оманський
показати весь коментар
12.03.2024 06:27 Відповісти
Ну як не пригадати - "всьо харашо, прекрасная маркіза, всьо харашо"!
показати весь коментар
12.03.2024 06:53 Відповісти
Простіть його. Просто чувак нюхнувши коки, вирішив взяти участь в нашому ІПСО.
показати весь коментар
12.03.2024 06:53 Відповісти
Ще не доповнив,,моїми зусиллями і працею,, у..д
показати весь коментар
12.03.2024 07:16 Відповісти
мерзота
показати весь коментар
12.03.2024 07:18 Відповісти
Бреше як завжди ! Готуємся до Херсона !
показати весь коментар
12.03.2024 07:27 Відповісти
За тиждень сирок проїбав Хамерса та дві ПУ Патріота- офігенно покращилось... Хлопці з Орлівки та Часіка артилерії нашої не бачать, кацапи фабами їбошать, вопи розбирають на цурки, нашого пілота підбили, хлопця молодого- а йому "покращилось"... Тврюка.
показати весь коментар
12.03.2024 08:48 Відповісти
Химарс, 2 патриота, Авдеевка,а в остальном прекрасная Маркиза всё хорошо, всё хорошо.
показати весь коментар
12.03.2024 09:11 Відповісти
довбойоб ти зеленськийпісюнограй.Три місяця назад Авдіївка стояла......
показати весь коментар
12.03.2024 09:45 Відповісти
Володька озвучив доповіді та власні думки стосовно виконання "Оманських угод".
показати весь коментар
12.03.2024 10:12 Відповісти
грустно ***** и гнусно....
показати весь коментар
12.03.2024 11:29 Відповісти
Але, на жаль, гірша ніж на протязі попереднього року!!! Не назвав би це "досягненням", але, Слава Богу, це не катастрофа!!!
показати весь коментар
12.03.2024 14:04 Відповісти
Тому, що , ти зебанько з 73% 🦠🐑🐏
показати весь коментар
12.03.2024 17:37 Відповісти
"Слава Богу, це не катастрофа!!!"

Думки глибиною, як в того, хто під час сильної грози стоїть під деревом і бачить, як блискавки б,ють почергово в сусідні дерева...
Якщо і так не зрозуміло, то даю останню підказку: коли чергова блискавка п!здане в дерево, під яким стоїть цей "гігант думки", то повторити "Слава Богу, це ще не катастрофа!!!" - не буде кому.
показати весь коментар
12.03.2024 22:13 Відповісти
Скільки територій ти віддав ?
Щоб тобі на душі полегшало
показати весь коментар
12.03.2024 14:09 Відповісти
Треба ж Сирського вигороджувати. Навіть тупою брехнею.
показати весь коментар
12.03.2024 14:44 Відповісти
--- Тоді навіщо було пертись у Стамбул ( під прикриттям -- домоввлятися з Ердоганом про сприяння щодо обміну бранців...) .коли таємне .врешті--решт стане явним ? А воно вже проясняється ... Головна ціль--підкилимні перемовини про замирення з рашо- раклом .задля припинення вогню. що відкриває доступ.до відкриття / законсервованих / грошових потоків на відбудову (розбехканої кацапидлами ) України ... А Ердогану . за посередництво --- безконкурсне отримання підрядів на відбудову . для турецьких будівельних фірм ... Картина маслом : сруликам потрібні нові дармові. гешефтні мільярди та .ажніяк НЕ Україна...( особливо тепер. коли США і Європа прикрили свої гаманці... ) Висновок очевидний : ЗЕ-нелох намагається із нас робити отих .безсловесих ЛОХІВ . мовляв: ось бачте . який я мудрий--замінив " ХВОРОГО " і в ЗСУ--все
ОКЕЙ !?
показати весь коментар
12.03.2024 14:52 Відповісти
Якщо так розібратися, то іншого виходу у нас зараз і не видно. Допомогу із Заходу явно "прикрутили", на носі вибори в США, які невідомо чим для нас обернуться, на фронті ситуація паршивенька - є прориви кацапів на кількох ділянках, є багато проблем з мобілізацією у нас, добровольці давно закінчилися. У багатьох бригадах - серйозний некомплект кадрів (це інфа від самих військових, до речі)... В цілому, перспективи так собі. А кацапи доволі непогано себе почувають - воювати ще є кому, зброю і техніку виготовляють, та й союзники явно ефективніші у них, ніж у нас...
показати весь коментар
12.03.2024 15:56 Відповісти
Слухай подоляцьке , все ,що ти описав - досягнення ТВОЇХ ЗЕІУД ! Щоб виздохли покидьки хитрозроблені РАШИСТАМИ
показати весь коментар
12.03.2024 17:42 Відповісти
Ти полегше з людьми, яких навіть не знаєш...ЗЕУДи не мої, я їх ненавиджу не менше тебе, бо саме вони привели і допустили криваву війну в мою країну, яка нищить її іззовні та ізсередени вже понад 2 роки...А з приводу того, що я написав вище - що із цього неправда? Ти ж сидиш у теплій, ситій і мирній Німеччині, звідки тобі знати, які реалії війни зараз в Україні і що твориться з фронтом, економікою країни і її демографією?
показати весь коментар
12.03.2024 18:23 Відповісти
Ну мабуть саме через те, що "сидиш занадто близько" ти не бачиш перспектив будь-якого замирення з парашею. Рік-два після "замирення" параша буде з максимальною швидкістю нарощувати виробництво зброї та підготовку солдатів, а зе-шобла оголосить "велике відновлення", "велику демобілізацію" та "нові шашлики" - без оборонки, без укріплень, без бомбосховищ...
Удар параші по Україні в 2026 буде страшнішим, ніж Голодомор 1932-33. Всі патріоти будуть фізично знищені, а тих чоловіків України, хто залишиться живим, параша мобілізує до свого війська і пожене завойовувати країни Балтії, Польщу, Румунію, Чехію... Так само параша зробила з Донбасом.
І так само робила Орда 800 років тому.
То якщо обирати між знищенням в битві за власну землю і знищенням в процесі завоювання для імперії нових земель, то чому ти обираєш останнє?
показати весь коментар
12.03.2024 22:28 Відповісти
Я трохи по іншому бачу перспективи після "заморозки". Кремль теж добряче вляпався із цим "сво" в Україні, вони поклали тут величезну кількість особового складу і техніки, зазнали значних репутаційних втрат, і думаю, теж були би раді якось вийти з цієї "гри". Тим паче, якщо вони отримають у своє розпорядження більшу частину Донбасу і сухопутний коридор у Крим. Насправді, ні я , ні ви, ні будь-хто з простих людей не може назвати реальні цілі цієї війни для Кремля, Білого дому чи Китаю, наприклад,тому не можна стверджувати, як воно буде далі після "заморозки". Корея вже 71 рік живе в такій стадії і нічого...
А продовження війни у тому форматі, який є зараз, дуже згубний для української економіки і демографії - ті, хто на фронті вже довгий час, дуже втомилися, а заміни для них адекватної немає. Ми досі не отримали від "партнерів" ані далекобійних ракет, ані авіації, ані достатніх коштів для отримання переваги на фронті. Цей самий фронт перебуває у стагнації для нас, а рашисти ж навпаки - потроху, але просуваються... Тому у паузі наш шанс хоча би на якісь перспективи - перепочити, провести вибори, побудувати фортифікації, повернути людей з-за кордону, і можливо навіть добитись довготривалого миру (за сприяння глобального Заходу і Китаю). А той же путін не вічний, і хто зна, що там у рашці буде через два-три роки...
показати весь коментар
12.03.2024 23:30 Відповісти
Я може і зміг би з Вами погодитися - у 2008-13 роках. Тоді було багато бажаючих порозпатякувати про "навіщо Україні армія?", "з ким нам воювати?", "ми ні на кого нападати не збираємося, тож хто на нас нападе?", "нам найсильніші держави світу гарантували безпеку у Будапештському меморандумі, то хто на нас наважиться напасти?", "і нащо нам те НАТО? - тільки путіна злити! Не будемо сваритися з путіним, і все буде добре..."
І я навіть сам інколи у чомусь вагався навколо таких думок...
Але ж це було 11 довбаних років тому! Вам нагадати, що за цей час сталося? І ви продовжуєте співати варіації на ті самі старі байки ЗАРАЗ?!!
Розумні люди (націоналісти та радянські дисиденти) ще на початку 1990-х говорили, що імперія ОБОВ,ЯЗКОВО нападе на Україну, а я на них тоді дивився із співчуттям: ну постраждали люди від радянської влади, тому і маряться їм всілякі жахіття...
Я був ідіотом 11 років тому, але ж ви граєте в ідіота просто зараз!
"...будь-хто з простих людей не може назвати реальні цілі цієї війни для Кремля..."
Та 5лядь вже навіть інертні й зашорені європейські політики починають все частіше казати, що путіну потрібна не лише ВСЯ Україна, а навіть більше! Що після знищення/підкорення України він піде загарбувати Польщу, країни Балтії, колишні східноєвропейські країни "варшавського договору" і на них теж не зупиниться...
А ви тут розводите рекламу "унікального засобу для курячої сліпоти" власного виробництва...
Мета параші, Китаю, кндр, Ірану - це знищення західної демократії і встановлення нового світового порядку, де замість сили права буде право сили...
Аргумент з кореєю - абсолютно нікчемний, бо між двома Кореями є збройний паритет, а економіка північної кореї є значно слабшою, ніж Південної, і фактично тримається лише за рахунок Китаю. Війни між ними не було 70 років лише тому, що Південна Корея, сильніша в цілому, не збирається нападати на слабшу північну корею. Але все може змінитися в будь-яку мить.
Головний генератор напруги - це Китай. КПК відкрито проголосила плани стати першою супердержавою світу до 2050 року, і вся їхня політика спрямована на це ("...будь-хто з простих людей не може назвати реальні цілі цієї війни для Китаю..." - угу, той самий випадок: лише будь-хто з тупих невігласів не може назвати цілі цієї війни!). Як тільки Китай почне вважати, що його армія сильніша за армію США, він нападе на Тайвань. Одночасно північна корея нападе на Південну, Іран нападе на Ізраїль (а може й на саудитів), а параша полізе ще глибше в Європу...
Військова доктрина США побудована на тому, що США одночасно може брати участь в 4-5 збройних конфліктах. Для того вони мають 6 флотів (1 резервний). Ну тоді вісь зла просто створить 10 або 15 конфліктів одночасно, щоби США не знали, куди бігти.
Вже зараз відбувається 3 воєнних конфлікти одночасно: війна в Україні, напад хамасу на Ізраїль та напад хусітів на кораблі в Червоному морі...
Але ж це лише перша спроба! Це навіть не репетиція, а попередній розподіл ролей. І не всі ще актори зібралися.
Тому зав,язуй зі своєю пацифістською маячнею. Вже один раз зебільний лохторат купився в 2019 на "щоби припинити війну треба просто перестать стрілять" та "у своїй голові я війну вже закінчив". Другий раз таке не пройде.
Є значно кращі, перевірені століттями вислови: "Хочеш миру - готуйся до війни", "будь-який договір з росією не коштує навіть паперу, на якому він написаний". Лише у 20 ст. параша порушила в односторонньому порядку 47 підписаних нею договорів і угод, тому той, хто агітує за домовленості з парашею - або круглий ідіот, або реальний ворог.
показати весь коментар
13.03.2024 02:01 Відповісти
Я вам про одне, ви мені зовсім про інше... Я про поточну ситуацію на фронті взагалі то говорив. Але ви, мабуть, не вкурсі наскільки зараз ВСЕ ПОГАНО на лінії зіткнення, тому пояснювати вам і всім тим, хто десь далеко від України і розповідає байки про те що українці своїми тілами і кров'ю ніби то зобов'язані стримувати кацапів від "фантасмагоричного вторгнення в Європу" зараз не бачу резону... Українці хочуть жити, і хочуть мати шанс на нормальне МИРНЕ життя. Два роки вже йде ця окопна статична війна, хлопці сидять в холодних і сирих бліндажах замість того, щоб бути зі своїми сім'ями і планувати своє життя, в прифронтових містах ледь не щодня прилітає людям на голови як не Шахед, то ракета... Треба шукати способи це зупинити, а не роздумувати, які там "цілі у путіна, Китаю чи Ірану". У глобальних політичних систем світу свої ігри і плани, але українці не повинні бути жертвами цих ігор, поки всі інші живуть і насолоджуються ситним і радісним життям. Нехай весь світ підключається і допомагає нам на ПОВНУ і дає ВСЕ необхідне для ПЕРЕМОГИ, бо зараз нас просто кормлять обіцянками і морочать голову, не розуміючи, що у такому форматі війни як зараз ми довго не протягнемо... Або якщо не хочуть давати ВСЕ для перемоги, то потрібна дипломатія, хоч із самим чортом, бо України може просто скоро не стати. Демографічна та економічна катастрофа все вирішать, навіть без окупації рашистами всієї території країни...
показати весь коментар
13.03.2024 08:41 Відповісти
Не люблю цитувати московитів, але тут Станіславський підходить найкраще: "Не вірю!" Не вірю жодному слову з цього цинічного лицемірного спіча. Бо ви НЕ сидите в окопі, і НЕ ризикуєте життям. У вас все добре. І вояки ЗСУ вам пох7й. Так само зе-шобла розпатякувала про "необхідність берегти людей", але дотягнула вивід військ з Овдіївки до такої фази, що організований вихід з оточення став практично неможливим, і тим сами зе-покидьки поклали та здали в полон навіть не сотні, а тисячі вояків.
Все ваше розпатякування НІЧИМ не відрізняється від тієї брехні, яку підсовувала шобла зе-зрадників 73%-му лохторату про "просто перестать стрілять", "зустрінемося десь посередині" та "у своїй голові я війну вже закінчив". Ніякого шансу на "нормальне життя" в українців немає і бути НЕ може доти, доки поруч залишається не розгромлений чи принаймні хоча би не вкрай ослаблений ворог. А ви удаєте з себе "добродія", який підселює до сусідів злочинця-маньяка, твердо знаючи, що той сусідів всіх повбиває, але брехливо їх вмовляючи: "Ви не дивіться, що в нього погляд божевільний і що він поводиться погрозливо... Ніхто не знає його справжніх цілей та намірів, але я певний, що вони доброзичливі".
Від вас тхне тролем Банкової, якому поставлено завдання агітувати за перемовини з рашистами. Вітаю з поверненням у березень 2022.
показати весь коментар
13.03.2024 20:32 Відповісти
Не вірите, то спитайте ледь не у кожного українця, який зараз живе в Україні, про те що він думає про перспективи цієї війни і чи хоче він нарешті нормального мирного життя... І з приводу окопу... Я особисто може й не в окопі поки що, але там значна кількість моїх знайомих, родичів і колег по роботі. Тому можете не сумніватись - інформації про передову у мене більш ніж достатньо. І вона реалістична, на відміну від того, що озвучують по телемарафону і різні провладні блогери.
І назвати мене "тролем з Банкової" - ну це ж ппц просто). Ви хоч в курсі, що Банкова якраз таки офіційно закликає до війни за кордони 91-року, хоче проводити тотальну мобілізацію і аж ніяк не виступає за дипломатію? Для них припинення війни може означати кінець їхньої влади...
показати весь коментар
14.03.2024 01:40 Відповісти
Зав,язуй, троль. З тобою все зрозуміло. Зєрмачня 2 роки практично без перерв веде перемовини з кремлем про заморозку конфлікту і не наважується на це лише тому, що не всі патріоти, що з цим не згодні, загинули. Тому офіційно каже про "неможливість досягнення угод". А тим часом подібні на тебе ************ ідею про "мир за будь-яку ціну". Так це вже було і в 2019 році! І в 2022!
І годі спекулювати на темі бажань українців! ВСІ хочуть нормального життя. Але воно не можливо, поки рашисти хочуть Україну та українців знищити.
Заморені голодоморами українці ТЕЖ хотіли нормального життя. І репресовані! І розстріляні! І депортовані! І набрані по селах та кинуті на м,ясні штурми без одягу та зброї чорнопіджачники - теж хотіли нормального життя. Але в кремля були на всіх них інші плани - людожерські. Думаєш, апетити нинішніх кремлівських людожерів зменшилися?
показати весь коментар
14.03.2024 02:08 Відповісти
Якби рашисти хотіли нашого тотального винищення - в них для цього є інструмент: ядерна зброя. І повірте, застосували би, не дивлячись ні на що. Бо Захід не втрутиться. Насправді, і Кремлю, і Банковій і Білому дому, і ще багато кому на верхах (вищим елітам) дуже вигідна затяжна статична війна, яка зараз триває в такому положенні вже більше року (після виходу із Бахмута). І страждає від цього лише простий український народ, зусиллями та кров'ю якого цей фронт тримають. Бо з іншого, кацапського боку, воюють зомбовані "заробітчани", яким пох на власне життя і вони зробили свідомий вибір і тому я їх мучениками назвати ніяк не можу. А от наші люди - таки "мученики" в цій ситуації, бо потрапили на війну поза своєю волею (навіть добровольці - вони теж не планували там опинитися). І ті, хто зараз там, на фронті - вони у безвиході, бо їм навіяли оцю мантру, про путіна, який "хоче захопити усе до Чопа, а потім йти на Європу". Хоча і втікачів-дезертирів у нас зараз досить багато.
Але при цьому ніхто і не думає на Заході нам надавати зброю, яка дозволить зробити прорив і вийти на адмін.кордони 1991 року. І не надасть... бо і їм і Пуйлу потрібно все так, як є зараз. І на Банковій це добре знають, і теж згідні на це. Але офіційно декларують патріотичні заклики про звільнення всієї території України, чудово розуміючи, що цього найближчі десятиліття не буде.
показати весь коментар
14.03.2024 08:45 Відповісти
показати весь коментар
12.03.2024 14:59 Відповісти
Это Вовка, вот чудак!
Он сидит угрюмый,
Сам себе твердит он так:
«Думай, Вовка, думай!»
Заберется на чердак
Или мчится, вот чудак,
В дальний угол сада;
Сам себе твердит он так:
«Думать, думать надо!»
Он считает, что от дум
У него мужает ум.
показати весь коментар
12.03.2024 19:24 Відповісти
Навіщо брехати? То він обіцяв омолодити військове керівництво, а поставив старого головкомом. Тепер вже каже, що швидших поставив. На фронті не збудовано фортифікаційних ліній, про які говорив Залужний. З Авдіївки воїни вийшли в "чисте поле", якісних бліндажів немає. А скільки опинилося в полоні - ніхто не знає. Економіку досі не переведено на військові рейки, навіть патронного заводу немає. Закон про мобілізацію, що мав бути ухвалений ще в 2022 році. досі не ухвалений. У країні повно агентури фсб, зокрема попи москпатріархату. Це все провини Залужного?! Чи, може верховного?! До речі, де тепер всі генерали, Герої України, досвідченими фахівцями, якими так розкидається верховний? Він буцімто відправив їх у розпорядження Міноборони, але народ не бачить жодного з них. Де вони докладають зусиль для Перемоги? А, може, всі вони в арешті?!
Так званий президент брехав, бреше та буде брехати!
Слава Україні
І героям слава!
показати весь коментар
12.03.2024 15:01 Відповісти
Що треба знати про ефективність та незамінність менеджерів зеленського...

Зрадники та колаборанти кремля яких й досі покриває та кришує так званий президент:
• агент фсб єрмак, він же «козирь», який повністю захопив владу в Україні;
• агент фсб татаров - керує всією правоохоронною системою в Україні;
• агент фсб подляк, рідний брат офіцера ГРУ РФ - рупор жОПи, має доступ до всієї держаної таємниці;
• російська консерва гетьманцев, яким керують з кремля, через агента фсб сівковича - знищує всю економіку країни через ВР;
• російська консерва смірнов - керує всією судовою владою України;
• російська консерва арахамія - агент кремля - втікач з Абхазії, за гроші абрамовича (гаманця путлера) введений до ВР народним депутатом з обов'язковою умовою, що ахлахамія повинен був очолити всю фракцію «слуга народу»;
• російська консерва шурма - агент кремля, разом з гетьманцевим знищує економіку України, головний схемщик розкрадання фінансів на Банковій;
• російська консерва таран, за допомогою якого знищувалась армія, його *****@й сховав в Словенії в якості посла, за сприянням дєрмака;
• російська консерва резніков, за допомогою якого розкрадалась армія за вказівками єрмака;
• російська консерва баканов - агент кремля, екс голова СБУ, сдавав Україну;
• російська консерва деркач - агент фсб - кремля, втік з країни з дозволу найвеличнішого та сприянням єрмака;
• агент фсб наумов, він же «охотнік» - майже особисто керував всією службою СБУ, призначений боневтіком, сдав північ рашистам;
• агент фсб кулініч - сдав південь рашистам, призначений президентом за сприянням єрмака;
• агент фсб портнов, він же «казбек» й досі керує судовою системою України через смірнова, втік за кордон за сприянням найвеличнішого;
• агент фсб рабінович, він же «жолудь» втік з країни з дозволу янетряпки;
• агент фсб медведчук, він же «соколовський» - дали можливість втекти, через обмін полоненими, за сприянням козиря;
• ворог та корупціонер України кирило тимошенко, очолював найвеличніше крадівництво в країні, зараз буде очолювати найвеличніше розкрадання армії за сприянням так званого президента та дєрмака;
показати весь коментар
12.03.2024 15:22 Відповісти
Все , що Ви описали є беззаперечні ФАКТИ , але в нас не журналісти , які мали БИТИ В КОЛОКОЛА , а дешеві шлюхи, які слухають , на незаконних закритих засіданнях ГНУСАВОГО ДИКТАТОРА , який думає , що можно заборонити казати , що вони ЗРАДНИКИ, МАРОДЕРи НА КРОВІ І ПОСІБНИКИ ***** в Україні
показати весь коментар
12.03.2024 17:50 Відповісти
Найвеличніший з усіх зебілів зупинив просування! Славімо його!
Чи може просто у кацапів сточились резерви? Так вони їх зберуть і підтягнуть знову.
І якщо ти зелена нетряпка не організуєш капітальні лінії оборони, то це просування продовжиться. І будеш тоді знову верещати на весь світ про чергові фортеці..
показати весь коментар
12.03.2024 15:35 Відповісти
Нам знову підсовують "перемоги"?
показати весь коментар
12.03.2024 15:49 Відповісти
генератор випадкових слів
показати весь коментар
12.03.2024 16:51 Відповісти
Бубочке харашо, ей в ванну тёплую водичку пустили.

Пс так харашо, хрипатый Володя, ещё никогда не было и вряд ли будет, итить.
показати весь коментар
12.03.2024 18:22 Відповісти
За зміну військового керівництва ,та наслідки-несе персональну відповідальність пане Зеленський!Тепер не відвертишся.
показати весь коментар
12.03.2024 18:22 Відповісти
Україні потрібен мужній мудрий Провідник української нації, а маємо - ворожого до України блазня
показати весь коментар
12.03.2024 18:27 Відповісти
Як задовбав цей пєрдьож у воду!
показати весь коментар
12.03.2024 18:32 Відповісти
Чого нема укріплень бетонованих, де бабло?????
показати весь коментар
12.03.2024 18:44 Відповісти
Це зечмо реально дістало своїм нахабним кретинізмом
показати весь коментар
12.03.2024 19:06 Відповісти
Мы придём к победе коммунисчического труда, пятилетку в три дня! Ура товарисчи. Ну ,як починає щось казати, так одні лозунги з рота летять. І хто,ото все слуха.?,
показати весь коментар
12.03.2024 19:21 Відповісти
Він любить брехати іноземним ЗМІ, бо українським багато не набрешеш.
показати весь коментар
12.03.2024 19:21 Відповісти
Иностранные СМИ типа дети малые со слюнявчиками и штанишками на лямках, не знают как дела обстоят, ***чий цирк с конями один брешет а другие улыбаются и одобрительно кивают.
показати весь коментар
12.03.2024 19:53 Відповісти
що там кажуть опросники?
яка, в цього зе!одоробла підтримка?
як залужного "позбавився" то мабуть, йому намалювали, 78 відсотків?
показати весь коментар
12.03.2024 19:47 Відповісти
Іди геть, ЗЄнелегетимний!!!
показати весь коментар
12.03.2024 19:48 Відповісти
У шматка лайна каламойськаго мерещиться потужне покращення на фронті
показати весь коментар
12.03.2024 19:55 Відповісти
курва, три місяці тому авдіївка була наша, зараз - ні, й зе-підор називає це кращою ситуацією на фронті... що воно вживає?!
показати весь коментар
12.03.2024 20:28 Відповісти
є багато стадій брехні: 1) брехня, 2) страшна брехня, 3) статистика, 4) звіти Зеленського
показати весь коментар
12.03.2024 20:37 Відповісти
Конченное!
показати весь коментар
12.03.2024 21:07 Відповісти
Ось через такі недолугі і безвідповідальні заяви, нам напевно наші партнери, і не поспішають із поставками зброї. Слухаючи твої заяви, - вони роблять свої помилкові висновки.
показати весь коментар
12.03.2024 21:12 Відповісти
Брехлива гнида
показати весь коментар
12.03.2024 21:32 Відповісти
Чому я не вірю?
показати весь коментар
12.03.2024 22:30 Відповісти
Гнать Зельку и его ОП в шею! Залужнего в президенты! Ермак агент Кремля.
показати весь коментар
13.03.2024 04:01 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 