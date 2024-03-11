Просування Росії зупинено. Ситуація на фронті набагато краща, ніж була протягом останніх 3-х місяців, - Зеленський. ВIДЕО

Ситуація на фронті покращилась, якщо порівнювати її з 3-ма останніми місяцями.

Про це Президент України Володимир Зеленський розповів у інтерв'ю французькому новинному медіа BFMTV, передає Цензор.НЕТ.

У виданні нагадують слова Зеленського, які він сказав 19 лютого, про те що українська армія перебуває у "надзвичайно важкій ситуації на кількох частинах фронту".

Однак зараз він оцінив стан справ більш позитивно, зазначивши, що "ситуація набагато краща, ніж була протягом останніх трьох місяців"

"Ми мали труднощі через брак артилерійських боєприпасів, повітряну блокаду, російську далекобійну зброю і високу щільність російських безпілотників", - сказав Зеленський.

Також він додав, що "просування Росії зупинено", а її армія "втрачає велику кількість своїх життєво важливих сил". Проте за його словами, ситуація може змінитися через "місяць або тиждень", якщо українська армія не отримає достатньої підтримки.

