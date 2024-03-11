Протягом дня росіяни обстріляли 11 громад на Сумщині: били з артилерії, авіації, мінометів і РСЗВ
Протягом 11 березня російська армія здійснила 39 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 265 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Тростянецька, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.
Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, обстрілів зазнали:
- Миропільська громада: здійснено мінометні обстріли (16 вибухів) та обстріл РСЗВ (10 вибухів).
- Юнаківська громада: ворог бив з РСЗВ (4 вибухи), мінометів (46 вибухів), артилерії (10 вибухів). Крім того, відбулося скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи).
- Есманьська громада: зафіксовано мінометні обстріли (22 вибухів).
- Середино-Будська громада: відбулися скидання кулькових осколкових авіаційних бомб ШОАБ (2 вибухи), обстріл з міномета (6 вибухів).
- Білопільська громада: здійснено пуски 6-х ракет НАР з гелікоптера (6 вибухів), обстріли зі ствольної артилерії (20 вибухів), мінометів (24 вибухи) та атаку FPV-дроном.
- Краснопільська громада: росіяни вдарили з артилерії (10 вибухів), авіації – ракети НАР (4 вибухи), мінометів (11 вибухів).
- Новослобідська громада: зафіксовано обстріл зі ствольної артилерії (27 вибухів).
- Шалигинська громада: був обстріл зі ствольної артилерії (6 вибухів).
- Великописарівська громада: ворог бив зі ствольної артилерії (28 вибухів).
- Тростянецька громада: здійснено ракетний обстріл.
- Зноб-Новгородська громада: зафіксовано 8 вибухів з артилерії.
