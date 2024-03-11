Протягом дня росіяни обстрілювали Херсонщину: один чоловік загинув, ще один дістав поранення

Уподовж 11 березня російська армія обстріляла села Зміївку й Іванівку на Херсонщині: один чоловік загинув, ще один дістав поранення.

Як написали в телеграмі Херсонської ОВА, російські війська атакували з безпілотника Зміївку.

"Через ворожий обстріл на подвірʼї будинку постраждав 68-річний чоловік. Він отримав контузію, вибухову та черепно-мозкову травми, уламкові поранення рук. Після надання меддопомоги потерпілий відмовився від госпіталізації", - ідеться в повідомленні.

Також про обстріл села Іванівка повідомив Олександр Прокудін.

"Російська армія вбила жителя села Іванівка. Сьогодні вдень окупанти вдарили по населеному пункту в Дар’ївській громаді. На жаль, від отриманих травм загинув чоловік 1958 року народження. Мої співчуття рідним загиблого", - написав він.

