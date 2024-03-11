УКР
Без допомоги від США ми побачимо ще більше Авдіївок в Україні, - директор ЦРУ Бернс

бернс

Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив у Конгресі, що відмова надавати Україні військову допомогу може призвести до значних територіальних втрат в цьому році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

На слуханнях у спеціальному комітеті з розвідки Сенату директор ЦРУ розповів, що нещодавно здійснив 10 візит в Україну. За оцінкою ЦРУ, з додатковою допомогою Україна зможе утримувати свої позиції на лінії фронту до кінця 2024 року і на початку наступного, що дозволить їй "вести переговори з більш сильних позицій".

"Думаю, що без додаткової допомоги у 2024 році ми побачимо "ще більше Авдіївок" в Україні. І це, як мені здається, було б величезною історичною помилкою для Сполучених Штатів", - підкреслив Бернс.

Конгрес США (1258) США (24146) ЦРУ (143) Бернс Вільям (64)
+11
треба готуватися до того,що рано чи пізно американці перестануть надавати нам допомогу, це уже практично очевидно
показати весь коментар
11.03.2024 23:25 Відповісти
+11
ви оптимістично пишете "рано чи пізно" . ще є 3-й варіант: що її вже перестали давати (остаточно) .

2 місяці тому був останній пакет , 6 місяців деми з респами переливають з пустого в порожнє. Так і до трампа можна дотягнути, а далі торба.
показати весь коментар
12.03.2024 00:06 Відповісти
+9
так надавайте допомогу , "гаранти", в чому проблема??
показати весь коментар
11.03.2024 23:25 Відповісти
На додаток до витрат на оборону, вже запланованих на цей рік, очікувана хвиля призову майже півмільйона новобранців коштуватиме 8,6 мільярда доларів на зарплати, базову зброю, їжу та навчання.

Цього року Україна виділила майже половину свого бюджету у 87 мільярдів доларів на військові витрати, але її внутрішні доходи становлять лише 46 мільярдів доларів, а це означає, що дефіцит доведеться покривати за допомогою міжнародних партнерів та за рахунок скорочення невійськових витрат.
показати весь коментар
11.03.2024 23:23 Відповісти
А це означає ,що дефіцит буде зелень покривати девальвацією і інфляцією,пірамідою овгзд і пірамідою депозит сертифікати нбу,а на рахунок внутрішніх бруківок то ви не праві- бруковка це корм для зелених дармоїдів і щурів при тимчасовій владі...Рано чи пізно піраміда овгзд і депозитнісертифікати нбу погрузять цю територію в мрак,а для наріду озфіс презіка скаже що це все війна.....вот так...
показати весь коментар
12.03.2024 08:35 Відповісти
так надавайте допомогу , "гаранти", в чому проблема??
показати весь коментар
11.03.2024 23:25 Відповісти
треба готуватися до того,що рано чи пізно американці перестануть надавати нам допомогу, це уже практично очевидно
показати весь коментар
11.03.2024 23:25 Відповісти
ви оптимістично пишете "рано чи пізно" . ще є 3-й варіант: що її вже перестали давати (остаточно) .

2 місяці тому був останній пакет , 6 місяців деми з респами переливають з пустого в порожнє. Так і до трампа можна дотягнути, а далі торба.
показати весь коментар
12.03.2024 00:06 Відповісти
На третій день свого ув'язнення Соколине Око зауважив, що у клуні відсутня четверта стіна. (с)
показати весь коментар
11.03.2024 23:27 Відповісти
Ваша правда, асфальтом та заброньованими нардепами з ВРУ і отими, з категорії «А», окупанта московського не зупинити!!!
За допомогу Українцям, дякуємо США та Західним Партнерам!
показати весь коментар
11.03.2024 23:37 Відповісти
І він говорить за переговори.
І він говорить за переговори.
показати весь коментар
11.03.2024 23:55 Відповісти
все закінчується переговорами.... якщо не будемо окуповані повністю
показати весь коментар
12.03.2024 00:04 Відповісти
Для кого ця промова??!!
показати весь коментар
11.03.2024 23:55 Відповісти
Йде передвиборча кампанія Байдена.
показати весь коментар
12.03.2024 08:23 Відповісти
Це все театр і концерти демократичної партії. У Байдена під рукою давно є 5 + 7 вільних млрд на зброю для України, але він не витрачає ці 12 млрд, тому що грає в політичні ігри, він вибиває кошти "пакетом", тобто допомога Україні з прив'язкою до 10 млрд допомоги Газі, тобто Хамасу.
показати весь коментар
11.03.2024 23:57 Відповісти
Звідки ці 7, що за вигадки??
показати весь коментар
12.03.2024 03:16 Відповісти
У нас кроти рулять. З призначенням Сирського втратили Петріот та Хаймерси. Хтось нас здає ***** з усім лівером.
показати весь коментар
12.03.2024 00:04 Відповісти
При Залужному такої херні не було.
показати весь коментар
12.03.2024 00:22 Відповісти
На третий день индеец Зоркий Глаз заметил что у тюрьмы нет одной стены.
показати весь коментар
12.03.2024 00:26 Відповісти
А 4.2 млрд Пентагон защурив.
показати весь коментар
12.03.2024 00:39 Відповісти
А уголовник трамп взагалі гроші у ***** бере.

Цікаво, хто ж йому ще дасть півмільярда окрім ***** - та ніхто, зато у ***** тепер буде кишеньковий гамериканець з чотирма кримінальними справами та боргом.
показати весь коментар
12.03.2024 00:53 Відповісти
До чого тут лідор Трамп? Зараз мова про лідора Бідона.
показати весь коментар
12.03.2024 00:57 Відповісти
Як це до чого? Це ж ваш герой!
показати весь коментар
12.03.2024 01:24 Відповісти
Який казав: «ні цента Україні».
показати весь коментар
12.03.2024 01:26 Відповісти
Докази маєш чи просто ляпнув?
показати весь коментар
12.03.2024 08:24 Відповісти
І Варшав і Берлінів і Парижів....
показати весь коментар
12.03.2024 01:46 Відповісти
Во время тайного визита в Киев В СЕРЕДИНЕ ЯНВАРЯ (2022) директор ЦРУ Уильям Бернс

передал Зеленскому ДЕТАЛЬНЫЕ планы России по наступлению на Киев -

Wall Street Journal.
показати весь коментар
12.03.2024 02:02 Відповісти
Зеленский ответил на предупреждения Байдена об угрозе российского вторжения

28 января 2022

ПО СЛОВАМ ЗЕЛЕНСКОГО, ИЗ ЗАЯВЛЕНИЙ ИНОСТРАННЫХ ЛИДЕРОВ МОЖЕТ СЛОЖИТЬСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО В КИЕВЕ ПО УЛИЦАМ ЕЗДЯТ ТАНКИ, А ЭТО НЕ ТАК.

"Нам не нужна эта паника Нам нужно стабилизировать экономику нашего государства потому что из-за всех этих сигналов, что "завтра война" - потому что эти сигналы пошли даже от уважаемых лидеров государств, ОНИ УЖЕ ОТКРЫТО, ДАЖЕ НЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИМ ЯЗЫКОМ, А ПРОСТО ГОВОРЯТ: ЗАВТРА БУДЕТ ВОЙНА - это паника.

https://www.bbc.com/russian/news-60164297
показати весь коментар
12.03.2024 02:03 Відповісти
Суспільне заявляє, що з міжнародної телеверсії «Оскар» вирізали перемогу «20 днів у Маріуполі»

Як заявляє Суспільне , 11 березня о 20:30 на телеканалі Суспільне Культура, який є ексклюзивним транслятором церемонії вручення «Оскар» в Україні, був запланований показ міжнародної скороченої версії, однак після отримання матеріалів для трансляції від організаторів команда виявила, що нагородження українських документалістів відсутнє.
Як https://corp.suspilne.media/newsdetails/9392 заявляє Суспільне , 11 березня о 20:30 на телеканалі Суспільне Культура, який є ексклюзивним транслятором церемонії вручення «Оскар» в Україні, був запланований показ міжнародної скороченої версії, однак після отримання матеріалів для трансляції від організаторів команда виявила, що нагородження українських документалістів відсутнє.
показати весь коментар
12.03.2024 02:03 Відповісти
Проблема для нас в тому, що вони хочуть бачити нові жертви
показати весь коментар
12.03.2024 06:16 Відповісти
Директор ЦРУ Вільям Бернс перебував у москві 2-3 листопада 2021 року та провів кілька зустрічей з російськими чиновниками. Зокрема, голова ЦРУ спілкувався із секретарем Ради безпеки росії Миколою Патрушевим та головою Служби зовнішньої розвідки Сергієм Наришкіним. За даними джерел CNN, Бернс також поговорив телефоном із президентом України Володимиром Зеленським, щоб «знизити напруженість».
Про що вони домовилися у Москві? Можна лише здогадуватись. Але результат ми знаємо: за 4 місяці путін напав на Україну.
показати весь коментар
12.03.2024 08:20 Відповісти
 
 