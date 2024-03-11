Без допомоги від США ми побачимо ще більше Авдіївок в Україні, - директор ЦРУ Бернс

Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив у Конгресі, що відмова надавати Україні військову допомогу може призвести до значних територіальних втрат в цьому році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

На слуханнях у спеціальному комітеті з розвідки Сенату директор ЦРУ розповів, що нещодавно здійснив 10 візит в Україну. За оцінкою ЦРУ, з додатковою допомогою Україна зможе утримувати свої позиції на лінії фронту до кінця 2024 року і на початку наступного, що дозволить їй "вести переговори з більш сильних позицій".

"Думаю, що без додаткової допомоги у 2024 році ми побачимо "ще більше Авдіївок" в Україні. І це, як мені здається, було б величезною історичною помилкою для Сполучених Штатів", - підкреслив Бернс.

