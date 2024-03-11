Будь-які затримки руху пасажирських автобусів на кордоні неприпустимі, - консул Царук під час відвідин пункту пропуску "Дорогуськ-Ягодин"
Консул Генерального консульства України в Любліні Сергій Царук здійснив поїздку до пункту пропуску "Дорогуськ-Ягодин", де зустрівся з представниками місцевої поліції та протестувальниками.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Генерального консульства України в Любліні.
Під час зустрічі Царук наголосив на неприпустимості будь-яких затримок руху пасажирських автобусів.
"Поліція заперечила факти навмисного блокування протестувальниками пасажирських автобусів. Сповільнення руху може бути спричинене технічними причинами, повʼязаними з проходженням через коридор протестувальників інших транспортних засобів. У таких випадках автобуси можуть очікувати до півгодини часу", - зазначають в консульстві.
В повідомленні йдеться, що в моменті перебування консула на місці протесту рейсовий пасажирський автобус безперешкодно проїхав в напрямку України.
Крім того, Генеральне консульство України в Любліні окремо звернулося з офіційним листом до коменданта поліції Люблінського воєводства з проханням забезпечити в подальшому безперешкодний рух автобусів у місцях проведення протестів.
