Будь-які затримки руху пасажирських автобусів на кордоні неприпустимі, - консул Царук під час відвідин пункту пропуску "Дорогуськ-Ягодин"

кордон,польща

Консул Генерального консульства України в Любліні Сергій Царук здійснив поїздку до пункту пропуску "Дорогуськ-Ягодин", де зустрівся з представниками місцевої поліції та протестувальниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Генерального консульства України в Любліні.

Під час зустрічі Царук наголосив на неприпустимості будь-яких затримок руху пасажирських автобусів.

"Поліція заперечила факти навмисного блокування протестувальниками пасажирських автобусів. Сповільнення руху може бути спричинене технічними причинами, повʼязаними з проходженням через коридор протестувальників інших транспортних засобів. У таких випадках автобуси можуть очікувати до півгодини часу", - зазначають в консульстві.

В повідомленні йдеться, що в моменті перебування консула на місці протесту рейсовий пасажирський автобус безперешкодно проїхав в напрямку України.

Крім того, Генеральне консульство України в Любліні окремо звернулося з офіційним листом до коменданта поліції Люблінського воєводства з проханням забезпечити в подальшому безперешкодний рух автобусів у місцях проведення протестів.

Читайте також: Польські прикордонники не повідомляли ДПСУ про блокування автобусів на кордоні, - Демченко

"Чем больше удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше!" (с)
11.03.2024 23:30 Відповісти
А затримки фур припустимі? Шо за нафіг...
11.03.2024 23:51 Відповісти
Поліція заперечила факти навмисного блокування...

Красавці. Руская школа "нас там нєт"
Адін нарот ..ля...
12.03.2024 00:21 Відповісти
Це польские хуситы
12.03.2024 06:09 Відповісти
это польское *****
12.03.2024 06:29 Відповісти
Смєлоє заявлєніє! Смєльчак, смєльчак...
12.03.2024 07:17 Відповісти
Зараз сюди прибіжить анатолій к і почне з піною біля рота доводити, що поляки праві, бо в автобусах насправді не прості пасажири, а замасковані українські бариги, які під виглядом багажу в сумках і чемоданах везуть в Польщу зерно.
12.03.2024 08:13 Відповісти
Чому польська підрня не блокує кацапський і білоруський кордон через який ідуть сотні тисяч тон агропродукції по демпінговим цінам у польщу? Чи єто другоє?! Кацап може вєпати ядерними ракетами, а укри не можуть? Чи може спонсором блокування українського кордону є кремль?
12.03.2024 09:33 Відповісти
Ти туди не поїздки повинен робити а сидіти на тих пунктах пропуску цілодобово і забезпечувати безперешкодний рух.
12.03.2024 11:52 Відповісти
 
 