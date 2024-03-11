Умєров та Сирський обговорили з главою Пентагону Остіном потреби України в боєприпасах і засобах ППО
Міністр оборони України Рустем Умєров та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провели телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку міністра у фейсбуці.
"Спільно з головнокомандувачем провели телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном щодо підготовки до наступної зустрічі Контактної групи з питань оборони України. Надав актуальну інформацію про оперативну обстановку на фронті", - написав очільник Міноборони у фейсбуці.
Умєров поінформував також, що вони обговорили середньострокові та короткострокові потреби і конкретні запити України.
"Серед ключових пріоритетів залишаються боєприпаси та протиповітряна оборона. З нетерпінням чекаємо більш детальної взаємодії з кожною з коаліцій спроможностей під час нашої зустрічі у форматі "Рамштайн", - наголосив міністр.
Полная оперативная независимость НАБУ и САП, которой не было с 2015 года. Запустили работу Высшего антикоррупционного суда. Перезагрузили НАПК.
Они говорили: нам мешают только телефонное право и отсутствие политической воли. Воля есть. Телефонного права - нет. Оппоненты заявляют, что это не так. Так скажите, где же тот телефон? Может, хоть так будет результат?
Нам нужна Украина, где коррупции нет, а честные суды есть. Этого хотят все наши граждане. Этому аплодируют все наши международные партнеры.
- Здравствуй Остин, нам нужно 20 установок "Патриот".
- Привет, Сырский, есть 8, 5 из них за деньги, завтра пришлешь человечка с баксами, послезавтра отправим корабль.
Ну или
- Привет, Сырский, извини, ПВО больше не будет, давайте как-нибудь сами.
Я конечно не учился в криворожской школе дипломатии и права, однако по моему скромному мнению, цифра которая должна озвучиваться на переговорах о поставке оружия - "всё шо есть", с дополнительной аргументацией всякой шольцне, что "иначе вынуждены будем сдаться и присоединиться к той армии у которой нет проблем с оружием".
Какой резон имея 100 единиц на складе, отправлять сегодня 10, через месяц 10, а через год обвинять украинцев, что такие пуськи бятые, не смогли сдержать Авдеевку?
Все больше и больше склоняюсь к мысли что данная война - договорняк по изживанию украинцев.
Як швидко всі ці "плани" отримують у Патрушева ?
Тимошенко не має доступу до секретних документів.
Чому він знаходиться на секретних нарадах?
Цим двом, Умерову та Сирському, він довіряє на всі 100.
Його люди.