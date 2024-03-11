УКР
Умєров та Сирський обговорили з главою Пентагону Остіном потреби України в боєприпасах і засобах ППО

Міністр оборони України Рустем Умєров та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провели телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Про це інформує Цензор.НЕТ

"Спільно з головнокомандувачем провели телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном щодо підготовки до наступної зустрічі Контактної групи з питань оборони України. Надав актуальну інформацію про оперативну обстановку на фронті", - написав очільник Міноборони у фейсбуці.

Умєров поінформував також, що вони обговорили середньострокові та короткострокові потреби і конкретні запити України.

"Серед ключових пріоритетів залишаються боєприпаси та протиповітряна оборона. З нетерпінням чекаємо більш детальної взаємодії з кожною з коаліцій спроможностей під час нашої зустрічі у форматі "Рамштайн", - наголосив міністр.

Наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 19 березня в Німеччині

США (24146) Остін Ллойд (521) Умєров Рустем (719)
+14
"Так точно!", відповив Єрмак.
12.03.2024 00:13 Відповісти
+13
В ФСБ уже отчет отправили?
12.03.2024 00:04 Відповісти
+12
Хоть убей не понимаю, что там можно обговаривать?

- Здравствуй Остин, нам нужно 20 установок "Патриот".
- Привет, Сырский, есть 8, 5 из них за деньги, завтра пришлешь человечка с баксами, послезавтра отправим корабль.

Ну или
- Привет, Сырский, извини, ПВО больше не будет, давайте как-нибудь сами.

Я конечно не учился в криворожской школе дипломатии и права, однако по моему скромному мнению, цифра которая должна озвучиваться на переговорах о поставке оружия - "всё шо есть", с дополнительной аргументацией всякой шольцне, что "иначе вынуждены будем сдаться и присоединиться к той армии у которой нет проблем с оружием".

Какой резон имея 100 единиц на складе, отправлять сегодня 10, через месяц 10, а через год обвинять украинцев, что такие пуськи бятые, не смогли сдержать Авдеевку?

Все больше и больше склоняюсь к мысли что данная война - договорняк по изживанию украинцев.
12.03.2024 00:23 Відповісти
В ФСБ уже отчет отправили?
12.03.2024 00:04 Відповісти
"Так точно!", відповив Єрмак.
12.03.2024 00:13 Відповісти
Мабуть, Умеров, звітував за знищення 2х установок ПАТРІОТІВ та 1 ХАЙМАРСА…

https://www.youtube.com/watch?v=dxLfcBQHSQY
12.03.2024 00:07 Відповісти
Звізно що звітутвав. Навіть відео відправив до ФСБ.
12.03.2024 00:14 Відповісти
НАБУ зобов'язали порушити кримінальну справу проти міністра оборони Умєрова

11.09.2023

Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ порушити кримінальну справу проти колишнього голови Фонду держмайна Рустема Умєрова, якого призначають на посаду міністра оборони України.

Про це йдеться в ухвалі ВАКС від 25 серпня по справі 991/7415/23.

https://bastion.tv/nabu-zobovyazali-porushiti-kriminalnu-spravu-proti-ministra-oboroni-umyerova_n57680
12.03.2024 01:56 Відповісти
ЗЄ:

Полная оперативная независимость НАБУ и САП, которой не было с 2015 года. Запустили работу Высшего антикоррупционного суда. Перезагрузили НАПК.

Они говорили: нам мешают только телефонное право и отсутствие политической воли. Воля есть. Телефонного права - нет. Оппоненты заявляют, что это не так. Так скажите, где же тот телефон? Может, хоть так будет результат?

Нам нужна Украина, где коррупции нет, а честные суды есть. Этого хотят все наши граждане. Этому аплодируют все наши международные партнеры.
12.03.2024 09:54 Відповісти
Да уж. По средствам ПВО вопрос стал как никогда актуален. Интересно что ему ответил на это Остин.
12.03.2024 00:07 Відповісти
Хоть убей не понимаю, что там можно обговаривать?

- Здравствуй Остин, нам нужно 20 установок "Патриот".
- Привет, Сырский, есть 8, 5 из них за деньги, завтра пришлешь человечка с баксами, послезавтра отправим корабль.

Ну или
- Привет, Сырский, извини, ПВО больше не будет, давайте как-нибудь сами.

Я конечно не учился в криворожской школе дипломатии и права, однако по моему скромному мнению, цифра которая должна озвучиваться на переговорах о поставке оружия - "всё шо есть", с дополнительной аргументацией всякой шольцне, что "иначе вынуждены будем сдаться и присоединиться к той армии у которой нет проблем с оружием".

Какой резон имея 100 единиц на складе, отправлять сегодня 10, через месяц 10, а через год обвинять украинцев, что такие пуськи бятые, не смогли сдержать Авдеевку?

Все больше и больше склоняюсь к мысли что данная война - договорняк по изживанию украинцев.
12.03.2024 00:23 Відповісти
Так росіянці цього і не приховують,що їхня задача знищити українців,і для цього і договорюються,а грошики кому треба платять.Їм не важливо з ким домовлятися, їм важлива мета, може б і з американцями теж домовились, але мають занадто дуже слабкий англійський задля перемов.
12.03.2024 00:54 Відповісти
Харош російські провокації тут розводити. От ти, незалежно де народився- російське ІПСО розносиш.
12.03.2024 00:33 Відповісти
Остін відповів - так, у мене є, що вам дати, навіть на 4,4 млрд, але я вам нічого не дам.(с)
12.03.2024 00:36 Відповісти
12.03.2024 00:36 Відповісти
обговорювати з Остіном постачання зброї в Україну ,допоки не затверджена допомога Україні конгресом все одно,що бздіти у воду.Але інфу куйлу скинуть, що поки що нічого конкретного не передбачає США і куйло може посилювати знищення України,та вбивство українців...
12.03.2024 00:42 Відповісти
Та Остіну не жалко але трамподрочерам в западло
12.03.2024 01:14 Відповісти
А чого не дЄрьмак? Все одно різниці нема..
12.03.2024 01:20 Відповісти
На усіх нарадах міністра оборони Умєрова, що стосуються побудови оборонних споруд присутній його новий помічник - Кирило Тимошенко,

Як швидко всі ці "плани" отримують у Патрушева ?

Тимошенко не має доступу до секретних документів.

Чому він знаходиться на секретних нарадах?
12.03.2024 02:58 Відповісти
А втрату хімарс і системи петріот за 2 місяця керування сирника вони не обговорювали?
12.03.2024 03:49 Відповісти
Що знову ці два собутильника зайшли в чат рулетку?
12.03.2024 06:00 Відповісти
Можна уявити як вони дивували своєю некомпетентністю Остіна.
12.03.2024 07:21 Відповісти
А Кірюша був присутній? Бо це ж комунікація чи ні? Та й, взагалі, як з'ясувалося, Умерову без такого радника, як без рук.
12.03.2024 08:33 Відповісти
Біля Залужного при таких розмовах завжди мостився Єрмак.
Цим двом, Умерову та Сирському, він довіряє на всі 100.
Його люди.
12.03.2024 09:01 Відповісти
ОП на вищі посади вибирає за прізвищами ще й не українськими,як каже їхнє кацапьйо-умереть і обо...раться,це плани для країни.
12.03.2024 09:27 Відповісти
 
 