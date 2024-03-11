Умєров та Сирський обговорили з главою Пентагону Остіном потреби України в боєприпасах і засобах ППО

Міністр оборони України Рустем Умєров та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провели телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку міністра у фейсбуці.

"Спільно з головнокомандувачем провели телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном щодо підготовки до наступної зустрічі Контактної групи з питань оборони України. Надав актуальну інформацію про оперативну обстановку на фронті", - написав очільник Міноборони у фейсбуці.

Умєров поінформував також, що вони обговорили середньострокові та короткострокові потреби і конкретні запити України.

"Серед ключових пріоритетів залишаються боєприпаси та протиповітряна оборона. З нетерпінням чекаємо більш детальної взаємодії з кожною з коаліцій спроможностей під час нашої зустрічі у форматі "Рамштайн", - наголосив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 19 березня в Німеччині, - ЗМІ