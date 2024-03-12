Глава МЗС Румунії Одобеску позитивно оцінила імплементацію змін до законів про права нацменшин в Україні
Віцепрем’єрка Ольга Стефанішина та Міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску позитивно оцінили імплементацію змін до українського законодавства у сфері захисту прав національних меншин (спільнот), що є важливим у контексті позитивного звіту Європейської Комісії.
Про це за результатом переговорів із главою румунської дипломатії повідомив у фейсбуці Офіс віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, передає Цензор.НЕТ.
В повідомленні йдеться, що Ольга Стефанішина поінформувала про виконання Україною рекомендацій, визначених Європейською Комісією у Пакеті розширення 2023 року, зокрема ухвалені українським Урядом підзаконні акти у сфері нацменшин.
"Ми ухвалили Порядок визначення переліку населених пунктів, в яких традиційно або компактно проживають національні меншини (спільноти), а також Методологію використання мов національних меншин в цих населених пунктах та Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з реалізації їх прав і свобод. Україна заклала міцне підґрунтя для послідовної імплементації законодавства у цій сфері; ми відкриті до продовження діалогу щодо питань, що хвилюють національні меншини, на двосторонньому рівні" - зазначила Стефанішина.
Лумініца Одобеску, зі свого боку, наголосила, що Румунія підтримує своєчасне затвердження ЄС переговорної рамки та скликання перших міжурядових конференцій з Україною та Молдовою. Вона висловила впевненість у стабільному впровадженні схвалених в Україні реформ, зокрема у сфері захисту прав національних меншин.
Крім того, учасниці розмови погодилися щодо важливості підтримувати динамічний темп інтеграції України до членства в ЄС та обмінялися думками щодо порядку денного засідань ЄС наступного тижня.
? Або Угорщини ?
Натомість, в Україні працює понад шістдесят шкіл із виключно румунською мовою
Школи з українською мовою викладання/в яких вивчається українська мова:
- Філологічний факультет в Університеті імені Бабеша-Бойоя,, м. Клуж-Напока, вул. Горя, н. 31, повіт Клуж;
- Факультет іноземних мов та літератур Бухарестського університету, вул. Пітара Моша, н. 7-13, сектор 1;
- Факультет літературних і комунікаційних наук в Університеті Штефана чел Маре, м. ******, вул. 13, ********** повіт.
АРАД
- Середня загальноосвітня школа Тирнова, село Тирнова, № 492, повіт Арад;
- Середня загальноосвітня школа Тирнова - Структура «Петру Бардан» - Кiєр, Тирнова, повіт Арад;
- Середня загальноосвітня школа Тирнова - Початкова школа, Структура Дуд - ceлo. Дуд, № . 139, Тирнова, повіт Арад;
- Середня загальноосвітня школа Тауц - Тауц, № 144, Повіт Арад.
БОТОШАНЬ
- Середня загальноосвітня школа № 1 Кандешть - Кандешть, повіт Ботошань;
- Дитячий садок № 3 - село Рогожешть, Міхайлені, повіт Ботошань;
- Початкова школа № 1 - село Міхайлені, повіт Ботошань;
- Середня загальноосвітня школа імені"Марії Енеску Космовіч"- село Міхайлені, повіт Ботошань;
- Середня загальноосвітня школа імені "Тудорa Влaдiмiреску " - село Аврaмені, повіт Ботошань.
КАРАШ СЕВЕРІН
- Технологічний ліцей імені"Децебалa" - Карансебеш, вул. Ардеaлул 166, повіт Караш Северiн;
- Середня загальноосвітня школа Копичеле, село Копичеле, № 121, повіт Караш Северiн;
- Середня загальноосвітня школа Корнуцел, ceлo Корнуцел , № 222, повіт Караш Северiн;
- Середня загальноосвітня школа Саку - Саку № 144, повіт Караш Северiн;
- Початкова школа Силбичелу Ноу, ceлo Силбичелу Ноу, повіт Карас Северін;
- Середня загальноосвітня школа № 7, Решіца, вулиця Прогресулуй № 6, повіт Караш Северин.
МАРАМУРЕШ
- Професійна школа Поляни , ceлo Поляни, вул. Центр, 1406 / C, повіт Марамуреш;
- Середня загальноосвітня школа № 4 Поляни , ceлo Поляни, № 888A, повіт Марамуреш;
- Професійна школа Рускова, ceлo Рускова, № 118, повіт Марамуреш;;
- Середня загальноосвітня школа Вишавська Долина - ceлo Вишавська Долина №99, повіт Марамуреш;
- Середня загальноосвітня школа Вишавська Долина -Структура Бистрий, ceлo Бистрий, № 267, повіт Марамуреш;
- Середня загальноосвітня школа Вишавська Красна , ceлo Вишавська Красна, № 57, повіт Марамуреш;
- Середня загальноосвітня школа Верхня Рівна, ceлo Верхня Рівна, №1277, повіт Марамуреш ;
- Середня загальноосвітня школа Ремети, ceлo Ремети, № 43, повіт Марамуреш;
- Середня загальноосвітня школа Кречунiв, сeлo, Кречунiв № 247, повіт Марамуреш;
- Теоретичний ліцей імені "Богданa Воде", Вішеу де Сус - м. Вішеу де Сус, вул. Міхая Емінеску № 1, повіт Марамуреш ;
- Педагогічний ліцей імені "Тараса Шевенка" Сігету Мармацієй - Сігету Мармацієй, площа Лібертaції, № 22, повіт Марамуреш;
- Дитячий садок №. 8 - Сігету Мармацієй , Сігету Мармацієй, вулиця Олександра Івасюка, № 25, повіт Марамуреш;
- Професійна школа Кривий - м. Кривий, № 339, повіт Марамуреш.
CAТУ МАРЕ
- Середня загальноосвітня школа імені «Геллертa Шандорa» - ceлo Мікула, № 98, повіт Сату-Маре
******
- Середня загальноосвітня школа Бреаза - м. Бреаза, повіт ******;
- Середня загальноосвітня школа Молдова Суліца, село Молдова Суліца, повіт ******;
- Середня загальноосвітня школа Ізвоареле Сучевей iм. "Іонa Афлорей" - м. Ізвоареле Сучевей, повіт ****** ;
- Середня загальноосвітня школа Ульма - ceлo Ульма, повіт ******;
- Середня загальноосвітня школа Бродіна, ceлo Бродіна, повіт ******;
- Середня загальноосвітня школа ім. "Богдана Води" Радауці - м. Радауці, №7, повіт ******;
- Середня загальноосвітня школа ім. "Михайла Садовяну" Гренічешть - м. Гренічешть, № 37, ********** повіт;
- Технічний коледж iм. " Лацку-Водэ" Сірет - м. Сірет, № 15А, повіт ******;
- Середня загальноосвітня школа iм. "Петрa Мушат" - м. Сірет, вул. Сіміона Флореа Маріана, № 2, повіт ******;
- Середня загальноосвітня школа Байнець , ceлo Байнець № 65, Мушеніца, повіт ******;
- Середня загальноосвітня школа Бaлкiвцi , ceлo Бaлкiвцi , повіт ******;
- Середня загальноосвітня школа Калафіндешть- ceлo Калафіндешть, повіт ******;
- Середня загальноосвітня школа Шербауц, селo Шербауц, повіт ******;
- Середня загальноосвітня школа Мaріцей, селo Мaріцей, Дармянешть, повіт ****** ;
- Національний коледж імені "Міхая Емінеску" ****** - м. ******, вул. Марашешть, № 57, повіт ******;
- Середня загальноосвітня школа Ватра Молдовiцeй - ceлo Ватра Молдовiцeй, повіт ******;
- Технологічний ліцей імені "Василе Коча" Молдовiцa - ceлo Молдовiцa, будинок А, повіт ******.
ТІМІШ
- Середня загальноосвітня школа Банлок ім. "Ангелa Саліньї" - ceлo Банлок, № 782, повіт Тіміш;
- Середня загальноосвітня школа Барна - ceлo Барна, №82, повіт Тіміш;
- Середня загальноосвітня школа Бетхаузен - ceлo Бетхаузен, № 191, повіт Тіміш ;
- Середня загальноосвітня школа Дарова - ceлo Дарова, № 47, повіт Тіміш;
- Початковa школа (I-IV класи) Драгомирешть - ceлo Драгомирешть, Штюка, повіт Тіміш;
- Середня загальноосвітня школа iм. "Анішоари Одеану" - м. Лугож, вул. Бучегі, № 5-7, повіт Тіміш;
- Середня загальноосвітня школа Машлоц - ceлo Машлоц, № 119, повіт Тіміш ;
- Середня загальноосвітня школа Штюка - ceлo Штюка, №105, повіт Тіміш ;
- Середня загальноосвітня школа Варiяш - ceлo Варiяш , № 416-417, повіт Тіміш;
- Середня загальноосвітня школа імені "В. В. Деламаріна" - м. В.В. Деламаріна, №74, повіт Тіміш ;
- Теоретичний ліцей імені "Юлії Гашдеу" - м. Лугож, вул. В.В. Деламаріна, № 1, повіт Тіміш.
ТУЛЧА
- Середня загальноосвітня школа Мурігіол - м. Мурігіол, № 7, повіт Тулча;
- Середня загальноосвітня школа К.A. Роcетті, - ceлo К.A. Роcетті, повіт Тулча;
- Середня загальноосвітня школа І.Л. Караджiале - м. Тулча, І.Л. Караджiале № 20, повіт Тулча.
Румини вже оттяпали шматок нашої території. А ви бажаєте признати райони з компактним населенням. .куди це нас заведе....
Ніхто нас не збирається брати в евросоюз або нато як мінімум років з 30. Прагматизм та макіавелізм ось що повинно бути нашою стратегією.
Як пан Бутусов говорить. Тільки по суті та здравий глузд в кожному рішенні.