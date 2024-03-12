Глава МЗС Румунії Одобеску позитивно оцінила імплементацію змін до законів про права нацменшин в Україні

Віцепрем’єрка Ольга Стефанішина та Міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску позитивно оцінили імплементацію змін до українського законодавства у сфері захисту прав національних меншин (спільнот), що є важливим у контексті позитивного звіту Європейської Комісії.

Про це за результатом переговорів із главою румунської дипломатії повідомив у фейсбуці Офіс віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, передає Цензор.НЕТ.

В повідомленні йдеться, що Ольга Стефанішина поінформувала про виконання Україною рекомендацій, визначених Європейською Комісією у Пакеті розширення 2023 року, зокрема ухвалені українським Урядом підзаконні акти у сфері нацменшин.

"Ми ухвалили Порядок визначення переліку населених пунктів, в яких традиційно або компактно проживають національні меншини (спільноти), а також Методологію використання мов національних меншин в цих населених пунктах та Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з реалізації їх прав і свобод. Україна заклала міцне підґрунтя для послідовної імплементації законодавства у цій сфері; ми відкриті до продовження діалогу щодо питань, що хвилюють національні меншини, на двосторонньому рівні" - зазначила Стефанішина.

Лумініца Одобеску, зі свого боку, наголосила, що Румунія підтримує своєчасне затвердження ЄС переговорної рамки та скликання перших міжурядових конференцій з Україною та Молдовою. Вона висловила впевненість у стабільному впровадженні схвалених в Україні реформ, зокрема у сфері захисту прав національних меншин.

Крім того, учасниці розмови погодилися щодо важливості підтримувати динамічний темп інтеграції України до членства в ЄС та обмінялися думками щодо порядку денного засідань ЄС наступного тижня.

