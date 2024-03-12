Росіяни моніторять соцмережі місцевих на ТОТ напердодні фейкових виборів, - Центр національного спротиву

Напередодні фейкових виборів президента РФ на окупованих територіях росіяни вивчають сторінки місцевих.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"Напередодні пропагандистського фарсу під назвою "вибори президента рф" на тимчасово окупованих територіях росіяни почали вивчати сторінки місцевих мешканців у соцмережах", - йдеться в повідомленні центру.

У ЦНС розповідають, що при окупаційних адміністраціях були створені моніторингові групи, які досліджують пости "лідерів думок" в різних галузях щодо їх позицій. Кожен тиждень звіт з такими особами та поміткою щодо тональності їх висловів відправляється далі.

"Таким чином росіяни хочуть не допустити "дезінформації" перед "виборами" й заглушити всіх незгодних", - пишуть в Центрі нацспротиву.

