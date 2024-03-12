УКР
Новини
Росіяни моніторять соцмережі місцевих на ТОТ напердодні фейкових виборів, - Центр національного спротиву

цнс

Напередодні фейкових виборів президента РФ на окупованих територіях росіяни вивчають сторінки місцевих.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"Напередодні пропагандистського фарсу під назвою "вибори президента рф" на тимчасово окупованих територіях росіяни почали вивчати сторінки місцевих мешканців у соцмережах", - йдеться в повідомленні центру.

У ЦНС розповідають, що при окупаційних адміністраціях були створені моніторингові групи, які досліджують пости "лідерів думок" в різних галузях щодо їх позицій. Кожен тиждень звіт з такими особами та поміткою щодо тональності їх висловів відправляється далі.

"Таким чином росіяни хочуть не допустити "дезінформації" перед "виборами" й заглушити всіх незгодних", - пишуть в Центрі нацспротиву.

Читайте також: Росіяни проводять агітацію серед батьків у дитсадках на окупованих територіях, - Центр нацспротиву

Автор: 

окупація (6832) Центр національного спротиву (847) Фейкові вибори (113)
Коментувати
Сортувати:
В'язні, з тюрми московської, вибирають собі старшого воєнного злочинця, по команді …
12.03.2024 01:02 Відповісти
Все це показуха! Протоколи вже готові,путін президент! Коли вже збудуться їхні заклики,не буде путіна,не буде росії!
12.03.2024 05:45 Відповісти
напердодні фейкових виборів
Так. Від всього кацапського завжди смердить.
12.03.2024 07:00 Відповісти
 
 