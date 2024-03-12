Єврокомісія готує план, який дозволить Україні отримати перші 2-3 мільярди євро зі заморожених російських активів в липні, - FT

Європейська комісія готує план, який дозволить конфіскувати прибутки від заморожених суверенних активів Росії, щоб уже в липні їх могла використати Україна.

Про це йдеться в публікації Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

Співрозмовники видання стверджують, що Єврокомісія готує план, який передбачає конфіскацію прибутків із заморожених у депозитарії Euroclear росактивів (їхня вартість оцінюється у 190 мільярдів євро), починаючи з лютого цього року.

Відповідно до проєкту внутрішньої пропозиції Єврокомісії, з яким ознайомився Financial Times, ЄС може привласнити 97% чистого прибутку, отриманого від заморожених у Euroclear російських активів, і перерахувати їх до бюджету ЄС.

Далі проєкт передбачає можливість щоквартальної виплати цих грошей або виплати двічі на рік, ці кошти "могли б бути використані на користь України відповідно до різних домовленостей".

Цей механізм не застосовуватиметься до майже 4 мільярдів євро, які вже накопичились у Euroclear від використання заморожених активів РФ. Їх, ідеться в публікації, планують використати насамперед для покриття судових витрат, пов'язаних із позовами Росії проти ЄС.

Пропозиція, яка має бути готова до саміту ЄС наступного тижня, ще потребує остаточного схвалення Єврокомісії та підтримки країн-членів ЄС, нагадує FT.

У разі схвалення перший транш із прибутків від заморожених росактивів може бути виділений вже в липні. Джерела FT розповідають, що залежно від відсоткових ставок, він може становити від 2 до 3 мільярдів євро.

Читайте: Заморожені активи РФ не компенсують цілком збитки від війни, - радник Зеленського Устенко