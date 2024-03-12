УКР
Єврокомісія готує план, який дозволить Україні отримати перші 2-3 мільярди євро зі заморожених російських активів в липні, - FT

рублі,активи

Європейська комісія готує план, який дозволить конфіскувати прибутки від заморожених суверенних активів Росії, щоб уже в липні їх могла використати Україна.

Про це йдеться в публікації Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

Співрозмовники видання стверджують, що Єврокомісія готує план, який передбачає конфіскацію прибутків із заморожених у депозитарії Euroclear росактивів (їхня вартість оцінюється у 190 мільярдів євро), починаючи з лютого цього року.

Відповідно до проєкту внутрішньої пропозиції Єврокомісії, з яким ознайомився Financial Times, ЄС може привласнити 97% чистого прибутку, отриманого від заморожених у Euroclear російських активів, і перерахувати їх до бюджету ЄС.

Далі проєкт передбачає можливість щоквартальної виплати цих грошей або виплати двічі на рік, ці кошти "могли б бути використані на користь України відповідно до різних домовленостей".

Цей механізм не застосовуватиметься до майже 4 мільярдів євро, які вже накопичились у Euroclear від використання заморожених активів РФ. Їх, ідеться в публікації, планують використати насамперед для покриття судових витрат, пов'язаних із позовами Росії проти ЄС.

Пропозиція, яка має бути готова до саміту ЄС наступного тижня, ще потребує остаточного схвалення Єврокомісії та підтримки країн-членів ЄС, нагадує FT.

У разі схвалення перший транш із прибутків від заморожених росактивів може бути виділений вже в липні. Джерела FT розповідають, що залежно від відсоткових ставок, він може становити від 2 до 3 мільярдів євро.

Єврокомісія (2256) заморожені активи (605)
Як довго будуть готувати?
12.03.2024 01:58 Відповісти
Як можна довше, водночас сподіваючись що ми програємо до цього часую Як же мене бісять ці покидьки з їх бюрократією.
12.03.2024 02:43 Відповісти
12.03.2024 03:19 Відповісти
"отримати перші 2-3 мільярди євро зі заморожених російських активів в липні" ще до кінця сторіччя
12.03.2024 04:46 Відповісти
Два роки, тільки бла-бла-бла! А гроші де?
12.03.2024 05:40 Відповісти
Зещурі дуже ********** і АКТИВИ, і валізи, і МОНАКО.
12.03.2024 06:18 Відповісти
В липні якого року?
12.03.2024 07:01 Відповісти
А чого не у квітні або у травні? Знову бла бла бла бла…. Сцикуни й о бані!! Як же ж ви цього плешивого гітлера боїтесь аж до ус рачкі, аж по ногам тече
12.03.2024 09:10 Відповісти
 
 