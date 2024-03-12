Шольц вкотре заявив, що не погодиться передати Taurus Україні: Моє завдання - не створювати жодних оманливих очікувань

Канцлер ФРН Олаф Шольц знову заявив, що передача Україні Taurus є "не виправданою".

Про це він сказав під час спільної з малайзійським колегою Анваром Ібрагімом пресконференції у Берліні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо однієї системи озброєнь, з огляду на ефективність і спосіб застосування, вважаю, що її не можна використовувати безконтрольно, але участь німецьких військових не є виправданою, навіть з-поза меж України", - заявив канцлер.

Він зазначив, що його чітка позиція в цьому питанні полягає в тому, що застосування цих ракет є "не виправданим".

"Це моє завдання як канцлера, як глави уряду, висловлюватися точно і не створювати жодних оманливих очікувань. І мої відповіді, відповідно, є чіткими", - сказав Шольц.

За його словами, Німеччина, безумовно, є країною, яка найбільше підтримує Україну - фінансово, а також постачаннями зброї.

"Загалом попередні й обіцяні поставки сягають 28 мільярдів євро або 30 мільярдів доларів. Це значна сума. Ми мобілізували все, щоб Україна отримала від нас необхідну підтримку - боєприпаси, артилерію, танки, протиповітряну оборону різних типів", - заявив канцлер.

Він назвав цю допомогу високоефективною, надійною і постійною, яку Україна дуже цінує.

Показово, що Шольц дуже рідко згадує назву ракети - Taurus. Цього разу він знову жодного разу не вимовив це слово.

