УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9513 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
6 225 55

Шольц вкотре заявив, що не погодиться передати Taurus Україні: Моє завдання - не створювати жодних оманливих очікувань

шольц

Канцлер ФРН Олаф Шольц знову заявив, що передача Україні Taurus є "не виправданою".

Про це він сказав під час спільної з малайзійським колегою Анваром Ібрагімом пресконференції у Берліні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо однієї системи озброєнь, з огляду на ефективність і спосіб застосування, вважаю, що її не можна використовувати безконтрольно, але участь німецьких військових не є виправданою, навіть з-поза меж України", - заявив канцлер.

Він зазначив, що його чітка позиція в цьому питанні полягає в тому, що застосування цих ракет є "не виправданим".

"Це моє завдання як канцлера, як глави уряду, висловлюватися точно і не створювати жодних оманливих очікувань. І мої відповіді, відповідно, є чіткими", - сказав Шольц.

За його словами, Німеччина, безумовно, є країною, яка найбільше підтримує Україну - фінансово, а також постачаннями зброї.

"Загалом попередні й обіцяні поставки сягають 28 мільярдів євро або 30 мільярдів доларів. Це значна сума. Ми мобілізували все, щоб Україна отримала від нас необхідну підтримку - боєприпаси, артилерію, танки, протиповітряну оборону різних типів", - заявив канцлер.

Він назвав цю допомогу високоефективною, надійною і постійною, яку Україна дуже цінує.

Показово, що Шольц дуже рідко згадує назву ракети - Taurus. Цього разу він знову жодного разу не вимовив це слово.

Читайте також: Співголова партії Шольца Клінгбайль виступив проти обміну Taurus на Storm Shadow: Україна більше потребує снарядів

Автор: 

ракети (4153) Шольц Олаф (1142)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
ліверний поц
показати весь коментар
12.03.2024 02:00 Відповісти
+8
Ну он в любой момент может сказать "мы, как и обещали, не передавали никаких ракет, а те обломки, что вы нашли, можно купить в любом киоске сувениров"
показати весь коментар
12.03.2024 02:04 Відповісти
+8
Хто-хто а німці таки знають шо таке фашизм. Тепер це зветься рашизм.

У Московії все крадене. Навіть фашизм тупо вкрала у Ґітлера.
показати весь коментар
12.03.2024 02:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ліверний поц
показати весь коментар
12.03.2024 02:00 Відповісти
Ну он в любой момент может сказать "мы, как и обещали, не передавали никаких ракет, а те обломки, что вы нашли, можно купить в любом киоске сувениров"
показати весь коментар
12.03.2024 02:04 Відповісти
ти справді вважаєш, що таке ймовірно? вже немає жодного логічного пояснення поведінці шольца і я думає, що шанси на втілення твого сценарію трохи менші за нуль.
показати весь коментар
12.03.2024 10:38 Відповісти
Слова це таке, а реалії можуть бути іншими.
показати весь коментар
12.03.2024 02:33 Відповісти
От власне. 😊 Він же не вказав систему озброєння. Можливо то лазер, або Зірка смерті.
показати весь коментар
12.03.2024 06:04 Відповісти
Хто-хто а німці таки знають шо таке фашизм. Тепер це зветься рашизм.

У Московії все крадене. Навіть фашизм тупо вкрала у Ґітлера.
показати весь коментар
12.03.2024 02:41 Відповісти
от це якраз потрібно і довести цьому поцу.
Але нема вчителів, які би йому втовкмачили цю теорему.
показати весь коментар
12.03.2024 02:45 Відповісти
Аксіому
показати весь коментар
12.03.2024 11:08 Відповісти
Уточнення: фашистом був союзник Гітлера італієць Беніто Муссоліні, а Гітлер був німецьким націонал-соціалістом (нацистом). Оскільки срср був соціалістичним союзом то щоб не «дискредитувати» слово соціалізм радянська пропаганда вигадала кліше німецько-фашистські а не націонал-соціалістичні загарбники, яке увійшло в масову пропаганду та у всі радянські підручники історії..
показати весь коментар
12.03.2024 07:50 Відповісти
https://www.rbc.ru/politics/29/02/2024/65df9f3c9a79476c6d081142 Bild опубликовал «план нападения» России на Германию
показати весь коментар
12.03.2024 02:48 Відповісти
Завдання...
показати весь коментар
12.03.2024 02:52 Відповісти
Жаль, что Шольц не хочет понять, что расея таки нападет на Германию, если ее не остановить в Украине
показати весь коментар
12.03.2024 02:53 Відповісти
Да черта с два. Гермашка просто ляжет и расслабится.
показати весь коментар
12.03.2024 03:09 Відповісти
Зачем им это? Кацы и Боши спят и видят заморозку в войне, что бы опять начать торговать.
показати весь коментар
12.03.2024 15:41 Відповісти
Знаменита тактика перемоги без атак по противнику. Черпає досвід з 0 успішних війн подібного плану.
показати весь коментар
12.03.2024 02:57 Відповісти
фальшива гнида
показати весь коментар
12.03.2024 03:47 Відповісти
ЗСУ піднімуть настрій якщо сумно. Шинковка орків. Майстер клас від ЗСУ https://t.me/pecheri_mordora
показати весь коментар
12.03.2024 03:47 Відповісти
фото зачетное + 100. Посмотришь на ипало - вопросов нет
показати весь коментар
12.03.2024 03:59 Відповісти
Місто Орел - Приліт БПЛА по нафтобазі. Губернатор області
показати весь коментар
12.03.2024 04:17 Відповісти
И кто же дал тебе такое задание, Олаф?)
Фамилия небось на "П" начинается на "уйло" заканчивается?
показати весь коментар
12.03.2024 04:27 Відповісти
...і говоріт: "А гуй табє!" А глаза прі етом такіє добриє-добриє! (с)
показати весь коментар
12.03.2024 04:34 Відповісти
Почитайте біографію Шольца, там дуже багато цікавого. Тоді може і відпадуть деякі питання
показати весь коментар
12.03.2024 05:08 Відповісти
Шрьодер= Меркель= Шольц всі вони перелякані паРашею тому і бояться її без міри!
показати весь коментар
12.03.2024 05:33 Відповісти
Вони всі на зарплаті рашки сидять і на гачку у путина!
показати весь коментар
12.03.2024 05:39 Відповісти
Накуа ти, чорт запутінський, протягом року створював враження, що передача цих ракет таки буде, але трошки піпізже? Тепер он який рішучий. Нєт. і фсьо, я сказал, блєать!
показати весь коментар
12.03.2024 05:39 Відповісти
Справді дивно,що керівники Німеччини,Угорщини діють виключно в інтересах своїх країн...мабуть,якби Орбан сказав що підтримує війська НАТО в Україні-дупу-б вилизали,а так серед друзів тільки пришелепкуваті Байденюки і Джонсонюки
показати весь коментар
12.03.2024 05:59 Відповісти
То есть лицемерно. Ну в принципе да.

Тут же дело не в "дадим" или "не дадим", а в том что "ололо украинчики, воюйте, мы с вами", украинчики поверили что им дадут, и стали воевать. Хотя могли просто сдаться в 2022-м, сохранить свои жизни, свои города, свою экономику, и заодно пополнить армию рашки для последующего марша на Европу.

Никогда не понимал зачем обещать жениться, если заранее не планируешь.
показати весь коментар
12.03.2024 06:16 Відповісти
думаю якщо його розбудити то перше що він скаже - що не дасть таурусів
показати весь коментар
12.03.2024 06:09 Відповісти
Шольц вкотре заявив

Нє.
Шольц вкотре за...бав!
показати весь коментар
12.03.2024 06:46 Відповісти
Та здохни вже падло. Вдавившись власними обісцяними штанами.
показати весь коментар
12.03.2024 06:52 Відповісти
3,14рас кінчений.
показати весь коментар
12.03.2024 06:59 Відповісти
Був свій Порошенко, котрий робив свої ракети. Тепер зечмоні кланяйтесь чужому шольцу і просіть чужі ракети. Може дадуть. Прокляте зесміття, котре обрало нам війну і незчисленні жертви, горе й руйнацію
показати весь коментар
12.03.2024 07:21 Відповісти
ТА відчепіться ви від Шольца - він і так багато робить. Хай там краще шось друге дає якщо з ракетами у нього заїло
показати весь коментар
12.03.2024 07:25 Відповісти
После слива разговоров немецких военных надо же
Как- то отмазаться
Вот Шольц и отмазывается
Не переживайте
Все будет
Немцы начинали с касок!!!!
А сегодня они самые крупные поставщики практически всего
Просто они об этом не трындят на всех углах
И правильно делают
Немцы народ прагматичный
Сначала дело
А потом можно и потрындеть
А вы привыкли ,что наш Владимир Александрович мастер трындежа
Миллиард деревьев
Миллион дронов
И них..... я - ни того, ни другого
показати весь коментар
12.03.2024 07:37 Відповісти
Зачем ты после каждой строчки жмешь enter? На цензоре нормальный редактор текста. Или у тебя какие то проблемы с моторикой и это тупо нервный тик?
показати весь коментар
12.03.2024 15:43 Відповісти
Шольц теж не може одноосібно все вирішити.А Німеччина нам допомагає,як може.
І Шольц хоч не бреше,як поляки.Кричать про повну підримку і блокують кордони.
І не забувайте все-таки,що половина Німеччини-це колишня НДР.
показати весь коментар
12.03.2024 07:44 Відповісти
Дипломатия и существует для решения таких задач. Но где дипломатия и где зелень! На хрипатую глотку Запад не реагирует.
показати весь коментар
12.03.2024 08:03 Відповісти
Головне не зупинятись . Камінь - вода точить гер Шольц . То ж ви і не створюйте собі - оманливих ілюзій . Ви не схожий на гранітну скалу .
показати весь коментар
12.03.2024 08:05 Відповісти
Та міг би і не говорить й так усі розуміють що ти сцикло.
показати весь коментар
12.03.2024 08:13 Відповісти
показати весь коментар
12.03.2024 08:45 Відповісти
Ну все, годі вже фантазувати!
Не дасть Німеччина ці ракети і крапка!
Значить доведеться обходитись тим, що є.
показати весь коментар
12.03.2024 08:45 Відповісти
Та все дроча молятся на эти ракеты как на супер оружие.
Ракета которая понимает речь. Ей скажи "лети на мост" она и полетела.
10-20 тысяч этих ракет не будет.
А даже тысяча не изменит ситуации.
Кацапы уже тысячи выпустили. И шо?
Фау не изменили ход войны.
показати весь коментар
12.03.2024 10:27 Відповісти
У кацев таких крылаток почти нету, только калибры, но их супер мало и все таки шш, скальп и таурус это крылатки следующего поколения, малозаметные, а калибры это клоны томагавков, устаревший хлам. Считай оружие из 80 годов.

Зачем вам таурсы? Что бы сделать ударный рой по мосту более жирным. Крылатая ракета это не бэк и не авиа бомба, ее бч довольно мала, поэтому что бы разрушить быка из под крымского моста нужно единовременно хлопнуть в него более 4 ракет.
показати весь коментар
12.03.2024 15:47 Відповісти
В США є які-небудь аналоги цих Таурусів? Хто в курсі?
показати весь коментар
12.03.2024 08:47 Відповісти
Ничего подобного пока нету, только томагавки. Есть конечно с 10 вариантов следующего поколения, но это все на тестах или продаже, принятия на военный сток не было, ровно как и развертывания фабричного производства.
показати весь коментар
12.03.2024 15:49 Відповісти
https://youtu.be/OKyPnJt3QCY?si=YJ40G6Alwb0CcKAR ...

Чому Макрон мочить у сортірі мавзолєйну шушеру путлера...🇨🇵🇺🇦🔱🔱🔱
показати весь коментар
12.03.2024 09:19 Відповісти
***** запретил.
показати весь коментар
12.03.2024 10:17 Відповісти
Не переживайте пане Шольц, з цією допомогою, що ми отримуємо зараз від США від вас, скоро прийдеться висилати Арахамію на "мирні перемовини" в москву.... і коли вже війна прийде до вас у москви не буде жодних червоних ліній, яку зброю давати українцям, щоб вас убивати...
показати весь коментар
12.03.2024 10:38 Відповісти
Долго этот черт еще будет в канцлерах? Не пора ли в отставку? Хотя вон меркелиха лет 15 занимала пост..
показати весь коментар
12.03.2024 10:47 Відповісти
Чё, рибяты, удивляемся?
Мир совсем не такой, как хотелось бы?
показати весь коментар
12.03.2024 10:54 Відповісти
показати весь коментар
12.03.2024 10:56 Відповісти
 
 