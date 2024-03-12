Шольц вкотре заявив, що не погодиться передати Taurus Україні: Моє завдання - не створювати жодних оманливих очікувань
Канцлер ФРН Олаф Шольц знову заявив, що передача Україні Taurus є "не виправданою".
Про це він сказав під час спільної з малайзійським колегою Анваром Ібрагімом пресконференції у Берліні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Щодо однієї системи озброєнь, з огляду на ефективність і спосіб застосування, вважаю, що її не можна використовувати безконтрольно, але участь німецьких військових не є виправданою, навіть з-поза меж України", - заявив канцлер.
Він зазначив, що його чітка позиція в цьому питанні полягає в тому, що застосування цих ракет є "не виправданим".
"Це моє завдання як канцлера, як глави уряду, висловлюватися точно і не створювати жодних оманливих очікувань. І мої відповіді, відповідно, є чіткими", - сказав Шольц.
За його словами, Німеччина, безумовно, є країною, яка найбільше підтримує Україну - фінансово, а також постачаннями зброї.
"Загалом попередні й обіцяні поставки сягають 28 мільярдів євро або 30 мільярдів доларів. Це значна сума. Ми мобілізували все, щоб Україна отримала від нас необхідну підтримку - боєприпаси, артилерію, танки, протиповітряну оборону різних типів", - заявив канцлер.
Він назвав цю допомогу високоефективною, надійною і постійною, яку Україна дуже цінує.
Показово, що Шольц дуже рідко згадує назву ракети - Taurus. Цього разу він знову жодного разу не вимовив це слово.
У Московії все крадене. Навіть фашизм тупо вкрала у Ґітлера.
Але нема вчителів, які би йому втовкмачили цю теорему.
Фамилия небось на "П" начинается на "уйло" заканчивается?
Тут же дело не в "дадим" или "не дадим", а в том что "ололо украинчики, воюйте, мы с вами", украинчики поверили что им дадут, и стали воевать. Хотя могли просто сдаться в 2022-м, сохранить свои жизни, свои города, свою экономику, и заодно пополнить армию рашки для последующего марша на Европу.
Никогда не понимал зачем обещать жениться, если заранее не планируешь.
Нє.
Шольц вкотре за...бав!
Как- то отмазаться
Вот Шольц и отмазывается
Не переживайте
Все будет
Немцы начинали с касок!!!!
А сегодня они самые крупные поставщики практически всего
Просто они об этом не трындят на всех углах
И правильно делают
Немцы народ прагматичный
Сначала дело
А потом можно и потрындеть
А вы привыкли ,что наш Владимир Александрович мастер трындежа
Миллиард деревьев
Миллион дронов
И них..... я - ни того, ни другого
І Шольц хоч не бреше,як поляки.Кричать про повну підримку і блокують кордони.
І не забувайте все-таки,що половина Німеччини-це колишня НДР.
Не дасть Німеччина ці ракети і крапка!
Значить доведеться обходитись тим, що є.
дрочамолятся на эти ракеты как на супер оружие.
Ракета которая понимает речь. Ей скажи "лети на мост" она и полетела.
10-20 тысяч этих ракет не будет.
А даже тысяча не изменит ситуации.
Кацапы уже тысячи выпустили. И шо?
Фау не изменили ход войны.
Зачем вам таурсы? Что бы сделать ударный рой по мосту более жирным. Крылатая ракета это не бэк и не авиа бомба, ее бч довольно мала, поэтому что бы разрушить быка из под крымского моста нужно единовременно хлопнуть в него более 4 ракет.
Чому Макрон мочить у сортірі мавзолєйну шушеру путлера...🇨🇵🇺🇦🔱🔱🔱
Мир совсем не такой, как хотелось бы?