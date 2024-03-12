Міноборони РФ повідомило про масовану атаку дронами на РФ, в Орлі горить резервуар з нафтопродуктами, у Кстово пожежа на "Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез". ВІДЕО+ФОТО

Губернатор Орловської області РФ Андрій Кличков повідомив про влучання безпілотника в об’єкт паливно-енергетичного комплексу в Орлі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Кличкова.

"В Орлі відбулося падіння БПЛА. Атаки зазнав об'єкт паливно-енергетичного комплексу. На місці працюють спеціальні служби з метою локалізації загоряння. Постраждалих немає", - запевняє він.

"Один резервуар з нафтопродуктами спалахнув на нафтобазі в Орлі, попередньо, після удару українського безпілотника", - повідомляє РИА-Новости з посиланням на представників екстрених служб РФ.

Також місцева влада повідомила, що безпілотники вранці у вівторок атакували Кстовську промзону (Нижньогородська область РФ. - Ред), атаковано об'єкт паливно-енергетичного комплексу, виникла пожежа на одній із установок із переробки нафти. У "Лукойлі" повідомили, що роботу технологічної установки "ЛУКОЙЛ-Нижегороднафтооргсинтез" тимчасово зупинено "у зв'язку з інцидентом".

Своєю чергою, телеграм-канал 112 публікує наслідки влучання БПЛА в "ЛУКОЙЛ-Нижегороднафтооргсинтез".

Увага! Ненормативна лексика!

"Вночі припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням 25 БПЛА по об'єктах у Росії.. Зокрема, засобами ППО перехоплено та знищено над територіями Московської області 2 БПЛА, Ленінградської - 1, Бєлгородської - 7, Курської - 11, Брянської - 1, Тульської - 1 та Орловської - 2", - цитує РИА-Новости Міноборони РФ.