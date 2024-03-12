УКР
Міноборони РФ повідомило про масовану атаку дронами на РФ, в Орлі горить резервуар з нафтопродуктами, у Кстово пожежа на "Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез". ВІДЕО+ФОТО

Губернатор Орловської області РФ Андрій Кличков повідомив про влучання безпілотника в об’єкт паливно-енергетичного комплексу в Орлі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Кличкова.

"В Орлі відбулося падіння БПЛА. Атаки зазнав об'єкт паливно-енергетичного комплексу. На місці працюють спеціальні служби з метою локалізації загоряння. Постраждалих немає", - запевняє він.

"Один резервуар з нафтопродуктами спалахнув на нафтобазі в Орлі, попередньо, після удару українського безпілотника", - повідомляє РИА-Новости з посиланням на представників екстрених служб РФ.

 

Також місцева влада повідомила, що безпілотники вранці у вівторок атакували Кстовську промзону (Нижньогородська область РФ. - Ред), атаковано об'єкт паливно-енергетичного комплексу, виникла пожежа на одній із установок із переробки нафти. У "Лукойлі" повідомили, що роботу технологічної установки "ЛУКОЙЛ-Нижегороднафтооргсинтез" тимчасово зупинено "у зв'язку з інцидентом".

Своєю чергою, телеграм-канал 112 публікує наслідки влучання БПЛА в "ЛУКОЙЛ-Нижегороднафтооргсинтез".

Увага! Ненормативна лексика!

лукойл

"Вночі припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням 25 БПЛА по об'єктах у Росії.. Зокрема, засобами ППО перехоплено та знищено над територіями Московської області 2 БПЛА, Ленінградської - 1, Бєлгородської - 7, Курської - 11, Брянської - 1, Тульської - 1 та Орловської - 2", - цитує РИА-Новости Міноборони РФ.

Автор: 

Топ коментарі
+49
Интересные у них там в РФии ПВО.

Очередной резервуар храбро сбил собой украинский беспилотник.
показати весь коментар
12.03.2024 06:19 Відповісти
+48
показати весь коментар
12.03.2024 06:36 Відповісти
+30
Параша виявляється така куценька. На дронах рукою подати.
показати весь коментар
12.03.2024 06:50 Відповісти
Аэропорт "Орли" работает в штатном режиме.
показати весь коментар
12.03.2024 06:17 Відповісти
Параша виявляється така куценька. На дронах рукою подати.
показати весь коментар
12.03.2024 06:50 Відповісти
Святий вогонь для Папи Римського
показати весь коментар
12.03.2024 07:11 Відповісти
Біленький прапор для Папи Римського...
показати весь коментар
12.03.2024 12:13 Відповісти
Интересно, а что было бы если бы несколько бригад зашли в курскую область и на москву?
показати весь коментар
12.03.2024 09:57 Відповісти
А нахера? Кормить потом ватное население?
показати весь коментар
12.03.2024 11:13 Відповісти
Нет, просто скинуть ***** и помочь им провести демократические выборы.
показати весь коментар
12.03.2024 12:09 Відповісти
выберут другого *****. по-другому у них не получается.
показати весь коментар
12.03.2024 15:08 Відповісти
Странно я вроде не писал - оккупировать. Разрушить тыл. Отвести войска из Донецкого -Луганского направления. Разрушить стабильность системы управления. Дезорганизовать и разрушить логистику.
показати весь коментар
12.03.2024 16:33 Відповісти
Типо, кацапы лыжи вострят на Францию?
показати весь коментар
12.03.2024 08:36 Відповісти
так, все працює...
всі бпла знищені
а горить, бо там є цигани.
яким нравіца як воно горить,
як люди бігають
показати весь коментар
12.03.2024 08:53 Відповісти
Час вже змінити назву міста, пропоную "Горел".
Може воно спочатку таку і мало?
Бо ж ізби горять безперервно.
показати весь коментар
12.03.2024 17:18 Відповісти
це вони самі себе обстрілюють, і взагалі все збили, а обломки впали на нафтобазу, вони на мацкву летіли.
показати весь коментар
12.03.2024 17:26 Відповісти
показати весь коментар
12.03.2024 06:30 Відповісти
Оце, насправді, дієві санкції!
показати весь коментар
12.03.2024 06:33 Відповісти
показати весь коментар
12.03.2024 06:36 Відповісти
😁 Фотошоп! Замість мікрофона насправді стакан!
показати весь коментар
12.03.2024 06:53 Відповісти
пане мабуть не знає що це мемний чувак?
показати весь коментар
12.03.2024 11:26 Відповісти
Знаю. 😊
показати весь коментар
12.03.2024 12:21 Відповісти
В ці ігри можливо грати і у двох. І це ми ще не почінали.
показати весь коментар
12.03.2024 06:36 Відповісти
та вже трошки почали! десяток НПЗ це тобі не баран чихнув в кацапів і без цього дефіцит бензину був з економічних причин (примусове обмеження ціни), а тут ще й перегонка зникає
показати весь коментар
12.03.2024 11:16 Відповісти
Це ще не почали, почали тільки промацівать.
показати весь коментар
12.03.2024 11:20 Відповісти
Бензоколонка протікає, скріпи репають.
показати весь коментар
12.03.2024 06:37 Відповісти
а коли ми почнемо мордору гаплик
показати весь коментар
12.03.2024 06:46 Відповісти
Батарея НПЗ стала на чергування замість батареї ПВО. 😊
показати весь коментар
12.03.2024 06:54 Відповісти
Здається-установкою АВТ сбили.
показати весь коментар
12.03.2024 07:36 Відповісти
В "телегє" можна навербувати до біса зацікавлених ( хто в грошах, а хто в свободі) аборигенів з **********. Всі ресурси ****** на війну в провінціях які століттями висмоктують московіти. Зараз саме час для деколонізації, бо якщо до війни аборигенів просто грабувала москва, то зараз їх винищують як гарматне мясо на загарбницькій війні.
показати весь коментар
12.03.2024 07:05 Відповісти
наша влада на таки складні думки не здатна
показати весь коментар
12.03.2024 08:32 Відповісти
Це не складно. Їм складно відмовитись від "премії за інтенсивність праці"...
показати весь коментар
12.03.2024 10:31 Відповісти
то зараз їх винищують як гарматне мясо
==============
Тю!, а мені подобається.
Не збагну, чим їх зацікавити ще можна?
показати весь коментар
12.03.2024 17:23 Відповісти
але ж вони ідунь на убой за інтереси х..ла, кругом фошизди, націоналісти, узкіх прітєсняют, руцке ізик запріщают.
показати весь коментар
12.03.2024 17:30 Відповісти
Основна мотивація для кацапів "йти в окупанти" насправді завжди "шкурна" - борги, кредити, іпотека, бідність та безробіття. Є ще збоченці-садисти та психопати. "Ідейні", тобто імперці-хуйлофіли, надзвичайна рідкість яка виникає на грунті алкоголізму та наркоманії.
показати весь коментар
12.03.2024 22:41 Відповісти
Географія ударів по російських нафтопереробних заводах та нафтосховищах розширюється.

До 12 березня щонайменше шість великих підприємств російської паливної промисловості були атаковані безпілотниками. Наліт українських дронів був на гранично низькій висоті 50 м.
показати весь коментар
12.03.2024 07:28 Відповісти
показати весь коментар
12.03.2024 07:31 Відповісти
Мечеть на цвинтарі "красная плошчадь" має бути знищена передовсім.
На честь цього неперевершеного витвору мистецтва назву одержала й сама слобода довкола фортеці - Mosque.
показати весь коментар
12.03.2024 17:29 Відповісти
ну чому на всіх картинках палаючої мацкви ті башти горять, але стоять, скрізь руїни, а вони стоять, малюйте реалістичніше, вони мають бути знищені вщент, бо так ніколи не знищити.
показати весь коментар
12.03.2024 17:32 Відповісти
Доброе утро, *********!
показати весь коментар
12.03.2024 07:37 Відповісти
Наши решили сделать выборы 2024 на россии
НЕЗАБЫВАЕМЫМИ?
Яркими, пылающими!
Прекрасно!
показати весь коментар
12.03.2024 07:43 Відповісти
Пропагандонам мерещиться спроба прориву кордону в районі Бєлгородської області, триває бій.

Москалі нібито помітили на кордоні Бєлгородщини кілька озброєних груп на пікапах, також на підході до БНР розгледіли танки.

На Шебєкинщині реве сирена.

Також москалям мерещаться автоматні черги в районі кордону Курської області.

Можливо це хєрої еС-Ве-О повертаються в рашку зі своєю кандидатурою президента? (c)
показати весь коментар
12.03.2024 07:50 Відповісти
Для водкапейгрязиваляйся похнах, тока в окна выглядывают , да видосики снимают.
показати весь коментар
12.03.2024 08:39 Відповісти
Это вам не украинцы, которые в момент вторжения сплотились в самооборону даже каждое село обустроили блокпостами-редутами.
показати весь коментар
12.03.2024 08:42 Відповісти
Єдиний хто може реально запровадити санкції проти москвостану це ЗСУ
показати весь коментар
12.03.2024 08:08 Відповісти
Санкції від ЗСУ !
Ці удари повинні наростати. ********* насправді мало захищена в небі. Масовані нальоти на їх критичну інфраструктуру і важливі підприємства ослаблять парашу фінансово.
Бити треба регулярно!
п.с. Чекаємо на сюрпризи від ЗСУ на день виборів пуцкіна.
показати весь коментар
12.03.2024 08:14 Відповісти
А уявіть якби у нас було

- ракети на 800 і 1000 км (які зупинив ЗЕ)

- далекі бомбарбувальники (які продавали як Кучма і Кравчук так і Яник)

- тисячі танків (які кучма за 2 копійки продавав в Африку)
показати весь коментар
12.03.2024 08:20 Відповісти
Війни б не було
показати весь коментар
12.03.2024 08:25 Відповісти
Невірна інформація .
Заголовок має бути таким - українські дрони були атаковані кацапськими резервуарами з паливом .
показати весь коментар
12.03.2024 08:20 Відповісти
"В Орлі відбулося падіння БПЛА",-

"Падіння БПЛА"- це на сасіі нове свято якесь?
Кшталту "я♡бєлкародсає пво"?
І ранком воно на орловщину завітало. Святкують його каци з розмахом, з салютами та фейерверками.
Добре хоч "жертв и разрушений нет"
показати весь коментар
12.03.2024 08:22 Відповісти
https://t.me/voynareal/85266 "Сибірський батальйон" теж вирішив піти на вибори президента Росії "Повалити злочинний диктаторський режим у РФ мирно не вийде. Його можна усунути лише зі зброєю в руках. Цієї ночі ми розпочали виконання обіцянки. Ідуть запеклі бої на території РФ", - заява батальйону.
показати весь коментар
12.03.2024 08:24 Відповісти
https://t.me/voynareal/85267 Танки Легіону «Свобода России» пересікли кордон уночі!
показати весь коментар
12.03.2024 08:26 Відповісти
показати весь коментар
12.03.2024 09:11 Відповісти
Московіти до цього, йшли 10 років…
Аж ось, і перші результати на московії! Слава Україні та її Захисникам!!!
Дякуємо, Західним Партнерам за допомогу Українцям!!!
показати весь коментар
12.03.2024 09:40 Відповісти
Оце, насправді, дієві санкції!

показати весь коментар
12.03.2024 09:50 Відповісти
Ще ні. Коли підпалять легендарний "Ямальський хрест" тоді почнеться вже "Red alert" у рашці.
показати весь коментар
12.03.2024 10:16 Відповісти
обожнюю оце "київського режиму" ))))))))))).. Прямо як наші зрадофіли ))))
показати весь коментар
12.03.2024 10:25 Відповісти
знатно палає москальня!!
показати весь коментар
12.03.2024 10:26 Відповісти
ПВО досконало вивчило пісень ..... Всьо харашо прекрасная маркиза.
Згоріла рекреаційна колона. Але всі безпілотники збиті.
На ТК ВЧК зі сміхом повідомляють що уже в офіційних документах Міноборони вибухи описують як хлопки.
показати весь коментар
12.03.2024 10:29 Відповісти
ректифікаційна колона
показати весь коментар
12.03.2024 17:34 Відповісти
Линия обороны / Анти-колорадос

https://dl-news.defence-line.org/?p=25564 Волна по нефтянке (Часть 1)

Как известно, война это искусство обмана противника и потому то, что называется «достоверной информацией» - редкая птица и чаще всего она появляется спустя какое-то, безопасное время, от момента, когда событие произошло, а иногда - не появляется вовсе. Поэтому все, что выходит на публику о событиях, произошедших в течение суток, следует рассматривать с известной поправкой на эти обстоятельства. Тем не менее, человек не может жить в информационном вакууме и он будет заполнен тем или иным образом.

Так, многие задавали себе вопрос о том, почему нет атак на объекты нефтянки противника? Раньше были, а теперь - нет. Но если внимательно присмотреться на то, что и как происходит в плане ударов по глубоким тылам противникам, все происходит волнообразно. Вот прошла волна ударов по нефтебазам и НПЗ. Следующая волна накрыла военные заводы, теперь идентифицирована совсем новая волна ударов по металлургическим комбинатам или еще по чему-то подобному, а потом - цикл повторяется.

Мы можем предположить, что противник имеет какое-то количество ПВО именно для прикрытия тыловых объектов, но очевидно, что хватает их на совсем небольшую часть из них. Причем, некоторые объекты настолько критичны, что имеют постоянное прикрытие ПВО, а остаток - неистово маневрирует между различными объектами, чтобы прикрывать их по какой-то, утвержденной командованием, схеме. В таком случае получается, что в каждый конкретный момент, часть инфраструктурных объектов остается вовсе без прикрытия и практически полностью уязвимы для ударов дронов. И вот смена волн как раз и призвана замотать противника так, чтобы раскрылись какие-то объекты, по которым можно эффективно навалить, относительно небольшими БПЛА.

Это - наше предположение, но оно довольно легко просматривается, если внимательно следить за сводками об атаках тыловых объектов противника. Причем, противопоставить подобной тактике - нечего и примерно тоже самое происходит у нас. В этой игре важно угадать, куда противник намерен нанести удар в этот раз и выставить на этом направлении средства перехвата. Очевидно, что удаваться это будет не всегда и соответственно - результаты налетов будут различаться. И вот утренние новости противника выдают такое:

«В ночь на 12 марта Украина организовала массированный налет беспилотников на территорию России. Несколько дронов появились в небе над Нижегородской областью, где они атаковали объект топливно-энергетического комплекса в Кстово»

По данным их прессы, речь идет о предприятии «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», то есть удар пришелся по НПЗ, где начался пожар. Понятно, что противник пишет о том, что средствами ПВО удалось сбить все дроны, а пожар на НПЗ возник после того, как туда упали обломки дрона. В результате - особых разрушений, как и пострадавших - нет. Читая такие отчеты напрашивается мысль о том, что на самом деле пожар возник только потому, что горит сам сбитый и упавший дрон. Но все мы видели, как выглядит большинство наших дронов и знаем, что гореть там почти нечему и по крайней мере, отчитываться о том, что на место прибыли пожарные и аварийные службы, просто нет никакого смысла. Очевидно, что горит что-то из оборудования самого НПЗ и нефть или нефтепродукты, находившиеся в нем. Так что ели такое наделал именно сбитый дрон, то противник сбил его очень удачно и точно в цель.
показати весь коментар
12.03.2024 11:08 Відповісти
https://dl-news.defence-line.org/?p=25567 Волна по нефтянке (Часть 2)

Но это еще не все. По сообщениям вражеской прессы, этой же ночью под ударом беспилотника оказался еще и топливный объект в Орловской области. Здесь описания происшествия и вовсе имеют налет литературщины, поскольку все выглядит очень живописно. По словам губернатора Клычкова: «дрон ударился о резервуар с нефтепродуктами на нефтебазе в Орле, в результате чего тот загорелся». Согласимся, до этого деятеля еще никто не описывал такие события словами «дрон ударился о резервуар». Не попал или взорвал, а именно ударился о резервуар, как мотылек о лампочку. Тогда возникает вопрос о том, что если дрон банально ударился, то почему сам резервуар загорелся? Мало ли что о него может ударяться. В конце концов он же металлический.

Насколько можно понять, в Орловской области была атакована нефтебаза и в отличие от НПЗ, где самым ценным является технологическое оборудование, здесь такой ценностью являются только резервуары хранилища, куда и был зафиксирован прилет. И снова, особых разрушений там не случилось, а пострадавших как не было, так и нет, что говорит о том, что ВСУ вообще не ставит цели наносить сопутствующий ущерб, в виде гибели мирняка.

Более того, по свидетельствам очевидцев, при подлете к нефтебазе, с целью отпугнуть работников, на дроне включилась песня «Горіла бочка палала…», после чего и произошел взрыв. Сам же губернатор, сообщивший населению о происшествию, призвал граждан к бдительности, хотя в данном конкретном случае, довольно сложно себе представить, что кроется за этим призывом. Каким образом бдительность может повлиять на дроны-камикадзе, пока неизвестно.

Как всегда противник подает информацию в стиле песни из старого, совкового сериала про ментов «Если кто-то, кое-где у нас порой…», в смысле если где-то сбитый беспилотник обо что-то ударился и при этом загорелся, то это были мелочи, по сравнению с тем, что удалось сбить чисто и так, что никаких обломков никто даже и не видел. А для этого надо развернуть картину эпичной воздушной баталии, где было сбито огромное количество вражеских дронов и потому, публике рассказывают такое:

«Всего в ночь на 12 марта Украина атаковали семь регионов России с помощью 25 беспилотников, сообщило Минобороны РФ. Большинство из них были перехвачены или уничтожены, утверждает ведомство. Так, над Московской областью были сбиты два дрона, над Ленинградской - один, над Белгородской - семь, над Курской - 11, по одному над Брянской и Тульской, два - над Орловской. При этом в отечете военного ведомства не указаны Нижегородская и Воронежская области, где также были зафиксированы прилеты беспилотников… Всего же с начала года Украина атаковала дронами как минимум 12 нефтегазовых объектов, включая НПЗ, нефтебазы и газовые терминалы в Брянской, Курской, Волгоградской, Ярославской, Ленинградской областях, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге».

Заметим, практически все прилеты, вызвавшие пожар, были обусловлены падением обломков жестоко сбитых беспилотников. И что характерно, падающие обломки напомнили руководству предприятий о том, что они буквально сегодня собирались остановить атакованные мощности, для проведения планового ремонта. Просто они забегались, загрузились хлопотами и заботами, а потому - забыли о плановом ремонте, но беспилотники их встряхнули и решили, что тянуть с этим некуда и пора все останавливать.

Напомним, как только начались «плановые» остановки мощностей на НПЗ, было зафиксировано падение экспорта нефтепродуктов на 25-30 процентов и видимо для того, чтобы не показывать эту динамику выбывания мощностей и главное - не показывать темпы ремонта повреждений, было решено приостановить на полгода экспорт всех нефтепродуктов. Теперь достоверно неизвестно, сколько, чего и как долго стоит на плановых ремонтах. В общем - волна снова покатилась по их нефтянке и это - хорошо.
показати весь коментар
12.03.2024 11:10 Відповісти
Кстово - САВАСЛЕЙКА. Вже недалеко...
показати весь коментар
12.03.2024 11:31 Відповісти
"Одна колонна крекинга сама сломалась ,сделать не смогли. Работали в половину мощности, сейчас последнее добили.
Попали прямо в колонну, как я и просил. Завод дает 30 процентов бензина Москве. Скоро там будет весело. И 4ый по мощности...
Из топ листа можно уже часть вычеркивать- 1.Киришинефтеоргсинтез 20.1
2. Рязанский НПЗ 17.1
3.Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез 17.0 угандшено.
4. Ярославнефтеоргсинтез (15.7)
5. Лукойл-Волгограднефть (14.5) угандошено
6.Туапсинский НПЗ (9.0) угандошено."

Джерело - https://twitter.com/ALFOO7/status/1767460611297071540?t=eYNE2cTM-Tk9wbgZ39hZYw&s=19 тут .
показати весь коментар
12.03.2024 11:47 Відповісти
Приємно читати людину яка а цій темі ,і нам розжовує.
показати весь коментар
12.03.2024 12:23 Відповісти
Хтось скаже, подумаєш один завод, їх сотні на расеї. Але скоро початок весняних польових робіт а це період високого використання пального, а тут таке....
показати весь коментар
12.03.2024 11:48 Відповісти
На майбутнє - "На карті магістральних газопроводів, що йдуть з Ямала, є місце, відоме як «ямальський хрест», у якому перетинаються одразу 17 великих газопроводів. Воно розташоване на березі річки Права Хетта, неподалік селища Пангода, і з супутника має вигляд двох хрестів, нанесених прямо на тундрі..."
показати весь коментар
12.03.2024 11:52 Відповісти
а чи є щось, щоб туди долетіло, мопед не долетить, а ракет таких немає
показати весь коментар
12.03.2024 17:41 Відповісти
А еще есть газопровод, проходящий через Украину, качающий деньги в РФ.
показати весь коментар
13.03.2024 04:10 Відповісти
Почему не бьют по танкерам теневого флота РФ?
показати весь коментар
12.03.2024 12:00 Відповісти
Чем? Да и они под нейтральными флагами. Тут очень тонкая грань.
показати весь коментар
12.03.2024 12:14 Відповісти
А чем подбили кучу кораблей РФ? Там есть суда РФ, объявить их законной военной целью. Они террористы, финансируют войну, убийств. Предупредить все, что суда будут атакованы, после чего атаковать суда РФ. Если остальные продолжат возить нефть - это их проблемы, но я сомневаюсь в этом Как минимум откажут в страховке и цена перевозки будет заоблачной
показати весь коментар
12.03.2024 13:25 Відповісти
Мы уже объявили. Но формально атаковать гражданские суда под нейтральным флагом не решились даже расейские беспредельщики.
показати весь коментар
12.03.2024 13:29 Відповісти
Во-первых, там российские суда есть. Во-вторых, атакуют без проблем, если на судне пираты, террористы, незаконный груз типа наркотиков или оружия. У нас как раз такой случай,
показати весь коментар
12.03.2024 20:54 Відповісти
И когда идет война гражданских судов, перевозящих нефть не бывает. Они законные военные цели.
показати весь коментар
12.03.2024 20:57 Відповісти
К сожалению - есть.
РФ не рискует атаковать гражданские суда, которые перевозят украинское зерно.
А Украина аналогично не рискует атаковать гражданские суда, которые перевозят российское зерно/нефть - ибо это часто, например, турецкие суда. Нам нужен конфликт с Турцией? Нет, нам он не нужен.
показати весь коментар
12.03.2024 22:56 Відповісти
Это не так, все не так. Россия неоднократно атаковала гражданские суда и убивала матросов на их борту
https://society.comments.ua/news/warrussia/rossiya-atakovala-grazhdanskoe-sudno-v-chernom-more-720603.html

Зерно и нефть - это разные вещи. И говорил про российские суда, почему их не атакуют? Финансирование войны - это проблема выживания целой станы. а может и мира. Проблемы с Турцией по сравнению с этим фигня. тем более их предупредят.
показати весь коментар
12.03.2024 23:40 Відповісти
Ось це сама вдала стратегія бо без палива армія рф залишиться без підтримки як авіації так і бронетехніки .Також "малюкам" потрібно завітати на газоконденсатні та нафтоналивні термінали бо танкери ще продовжуюють "шастати"..
показати весь коментар
12.03.2024 12:03 Відповісти
показати весь коментар
12.03.2024 12:38 Відповісти
Вночі припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням 25 БПЛА по об'єктах у Росії
Хороші припинення. Нє останавлівайтєсь.
показати весь коментар
12.03.2024 15:15 Відповісти
Гори,гори ясно,щоби не погасло!
показати весь коментар
12.03.2024 18:16 Відповісти
 
 