Міноборони РФ повідомило про масовану атаку дронами на РФ, в Орлі горить резервуар з нафтопродуктами, у Кстово пожежа на "Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез". ВІДЕО+ФОТО
Губернатор Орловської області РФ Андрій Кличков повідомив про влучання безпілотника в об’єкт паливно-енергетичного комплексу в Орлі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Кличкова.
"В Орлі відбулося падіння БПЛА. Атаки зазнав об'єкт паливно-енергетичного комплексу. На місці працюють спеціальні служби з метою локалізації загоряння. Постраждалих немає", - запевняє він.
"Один резервуар з нафтопродуктами спалахнув на нафтобазі в Орлі, попередньо, після удару українського безпілотника", - повідомляє РИА-Новости з посиланням на представників екстрених служб РФ.
Також місцева влада повідомила, що безпілотники вранці у вівторок атакували Кстовську промзону (Нижньогородська область РФ. - Ред), атаковано об'єкт паливно-енергетичного комплексу, виникла пожежа на одній із установок із переробки нафти. У "Лукойлі" повідомили, що роботу технологічної установки "ЛУКОЙЛ-Нижегороднафтооргсинтез" тимчасово зупинено "у зв'язку з інцидентом".
Своєю чергою, телеграм-канал 112 публікує наслідки влучання БПЛА в "ЛУКОЙЛ-Нижегороднафтооргсинтез".
Увага! Ненормативна лексика!
"Вночі припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням 25 БПЛА по об'єктах у Росії.. Зокрема, засобами ППО перехоплено та знищено над територіями Московської області 2 БПЛА, Ленінградської - 1, Бєлгородської - 7, Курської - 11, Брянської - 1, Тульської - 1 та Орловської - 2", - цитує РИА-Новости Міноборони РФ.
всі бпла знищені
а горить, бо там є цигани.
яким нравіца як воно горить,
як люди бігають
Може воно спочатку таку і мало?
Бо ж ізби горять безперервно.
Очередной резервуар храбро сбил собой украинский беспилотник.
Тю!, а мені подобається.
Не збагну, чим їх зацікавити ще можна?
До 12 березня щонайменше шість великих підприємств російської паливної промисловості були атаковані безпілотниками. Наліт українських дронів був на гранично низькій висоті 50 м.
На честь цього неперевершеного витвору мистецтва назву одержала й сама слобода довкола фортеці - Mosque.
НЕЗАБЫВАЕМЫМИ?
Яркими, пылающими!
Прекрасно!
Москалі нібито помітили на кордоні Бєлгородщини кілька озброєних груп на пікапах, також на підході до БНР розгледіли танки.
На Шебєкинщині реве сирена.
Також москалям мерещаться автоматні черги в районі кордону Курської області.
Можливо це хєрої еС-Ве-О повертаються в рашку зі своєю кандидатурою президента? (c)
Ці удари повинні наростати. ********* насправді мало захищена в небі. Масовані нальоти на їх критичну інфраструктуру і важливі підприємства ослаблять парашу фінансово.
Бити треба регулярно!
п.с. Чекаємо на сюрпризи від ЗСУ на день виборів пуцкіна.
- ракети на 800 і 1000 км (які зупинив ЗЕ)
- далекі бомбарбувальники (які продавали як Кучма і Кравчук так і Яник)
- тисячі танків (які кучма за 2 копійки продавав в Африку)
Заголовок має бути таким - українські дрони були атаковані кацапськими резервуарами з паливом .
"Падіння БПЛА"- це на сасіі нове свято якесь?
Кшталту "я♡бєлкародсає пво"?
І ранком воно на орловщину завітало. Святкують його каци з розмахом, з салютами та фейерверками.
Добре хоч "жертв и разрушений нет"
Аж ось, і перші результати на московії! Слава Україні та її Захисникам!!!
Дякуємо, Західним Партнерам за допомогу Українцям!!!
Згоріла рекреаційна колона. Але всі безпілотники збиті.
На ТК ВЧК зі сміхом повідомляють що уже в офіційних документах Міноборони вибухи описують як хлопки.
https://dl-news.defence-line.org/?p=25564 Волна по нефтянке (Часть 1)
Как известно, война это искусство обмана противника и потому то, что называется «достоверной информацией» - редкая птица и чаще всего она появляется спустя какое-то, безопасное время, от момента, когда событие произошло, а иногда - не появляется вовсе. Поэтому все, что выходит на публику о событиях, произошедших в течение суток, следует рассматривать с известной поправкой на эти обстоятельства. Тем не менее, человек не может жить в информационном вакууме и он будет заполнен тем или иным образом.
Так, многие задавали себе вопрос о том, почему нет атак на объекты нефтянки противника? Раньше были, а теперь - нет. Но если внимательно присмотреться на то, что и как происходит в плане ударов по глубоким тылам противникам, все происходит волнообразно. Вот прошла волна ударов по нефтебазам и НПЗ. Следующая волна накрыла военные заводы, теперь идентифицирована совсем новая волна ударов по металлургическим комбинатам или еще по чему-то подобному, а потом - цикл повторяется.
Мы можем предположить, что противник имеет какое-то количество ПВО именно для прикрытия тыловых объектов, но очевидно, что хватает их на совсем небольшую часть из них. Причем, некоторые объекты настолько критичны, что имеют постоянное прикрытие ПВО, а остаток - неистово маневрирует между различными объектами, чтобы прикрывать их по какой-то, утвержденной командованием, схеме. В таком случае получается, что в каждый конкретный момент, часть инфраструктурных объектов остается вовсе без прикрытия и практически полностью уязвимы для ударов дронов. И вот смена волн как раз и призвана замотать противника так, чтобы раскрылись какие-то объекты, по которым можно эффективно навалить, относительно небольшими БПЛА.
Это - наше предположение, но оно довольно легко просматривается, если внимательно следить за сводками об атаках тыловых объектов противника. Причем, противопоставить подобной тактике - нечего и примерно тоже самое происходит у нас. В этой игре важно угадать, куда противник намерен нанести удар в этот раз и выставить на этом направлении средства перехвата. Очевидно, что удаваться это будет не всегда и соответственно - результаты налетов будут различаться. И вот утренние новости противника выдают такое:
«В ночь на 12 марта Украина организовала массированный налет беспилотников на территорию России. Несколько дронов появились в небе над Нижегородской областью, где они атаковали объект топливно-энергетического комплекса в Кстово»
По данным их прессы, речь идет о предприятии «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», то есть удар пришелся по НПЗ, где начался пожар. Понятно, что противник пишет о том, что средствами ПВО удалось сбить все дроны, а пожар на НПЗ возник после того, как туда упали обломки дрона. В результате - особых разрушений, как и пострадавших - нет. Читая такие отчеты напрашивается мысль о том, что на самом деле пожар возник только потому, что горит сам сбитый и упавший дрон. Но все мы видели, как выглядит большинство наших дронов и знаем, что гореть там почти нечему и по крайней мере, отчитываться о том, что на место прибыли пожарные и аварийные службы, просто нет никакого смысла. Очевидно, что горит что-то из оборудования самого НПЗ и нефть или нефтепродукты, находившиеся в нем. Так что ели такое наделал именно сбитый дрон, то противник сбил его очень удачно и точно в цель.
Но это еще не все. По сообщениям вражеской прессы, этой же ночью под ударом беспилотника оказался еще и топливный объект в Орловской области. Здесь описания происшествия и вовсе имеют налет литературщины, поскольку все выглядит очень живописно. По словам губернатора Клычкова: «дрон ударился о резервуар с нефтепродуктами на нефтебазе в Орле, в результате чего тот загорелся». Согласимся, до этого деятеля еще никто не описывал такие события словами «дрон ударился о резервуар». Не попал или взорвал, а именно ударился о резервуар, как мотылек о лампочку. Тогда возникает вопрос о том, что если дрон банально ударился, то почему сам резервуар загорелся? Мало ли что о него может ударяться. В конце концов он же металлический.
Насколько можно понять, в Орловской области была атакована нефтебаза и в отличие от НПЗ, где самым ценным является технологическое оборудование, здесь такой ценностью являются только резервуары хранилища, куда и был зафиксирован прилет. И снова, особых разрушений там не случилось, а пострадавших как не было, так и нет, что говорит о том, что ВСУ вообще не ставит цели наносить сопутствующий ущерб, в виде гибели мирняка.
Более того, по свидетельствам очевидцев, при подлете к нефтебазе, с целью отпугнуть работников, на дроне включилась песня «Горіла бочка палала…», после чего и произошел взрыв. Сам же губернатор, сообщивший населению о происшествию, призвал граждан к бдительности, хотя в данном конкретном случае, довольно сложно себе представить, что кроется за этим призывом. Каким образом бдительность может повлиять на дроны-камикадзе, пока неизвестно.
Как всегда противник подает информацию в стиле песни из старого, совкового сериала про ментов «Если кто-то, кое-где у нас порой…», в смысле если где-то сбитый беспилотник обо что-то ударился и при этом загорелся, то это были мелочи, по сравнению с тем, что удалось сбить чисто и так, что никаких обломков никто даже и не видел. А для этого надо развернуть картину эпичной воздушной баталии, где было сбито огромное количество вражеских дронов и потому, публике рассказывают такое:
«Всего в ночь на 12 марта Украина атаковали семь регионов России с помощью 25 беспилотников, сообщило Минобороны РФ. Большинство из них были перехвачены или уничтожены, утверждает ведомство. Так, над Московской областью были сбиты два дрона, над Ленинградской - один, над Белгородской - семь, над Курской - 11, по одному над Брянской и Тульской, два - над Орловской. При этом в отечете военного ведомства не указаны Нижегородская и Воронежская области, где также были зафиксированы прилеты беспилотников… Всего же с начала года Украина атаковала дронами как минимум 12 нефтегазовых объектов, включая НПЗ, нефтебазы и газовые терминалы в Брянской, Курской, Волгоградской, Ярославской, Ленинградской областях, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге».
Заметим, практически все прилеты, вызвавшие пожар, были обусловлены падением обломков жестоко сбитых беспилотников. И что характерно, падающие обломки напомнили руководству предприятий о том, что они буквально сегодня собирались остановить атакованные мощности, для проведения планового ремонта. Просто они забегались, загрузились хлопотами и заботами, а потому - забыли о плановом ремонте, но беспилотники их встряхнули и решили, что тянуть с этим некуда и пора все останавливать.
Напомним, как только начались «плановые» остановки мощностей на НПЗ, было зафиксировано падение экспорта нефтепродуктов на 25-30 процентов и видимо для того, чтобы не показывать эту динамику выбывания мощностей и главное - не показывать темпы ремонта повреждений, было решено приостановить на полгода экспорт всех нефтепродуктов. Теперь достоверно неизвестно, сколько, чего и как долго стоит на плановых ремонтах. В общем - волна снова покатилась по их нефтянке и это - хорошо.
Попали прямо в колонну, как я и просил. Завод дает 30 процентов бензина Москве. Скоро там будет весело. И 4ый по мощности...
Из топ листа можно уже часть вычеркивать- 1.Киришинефтеоргсинтез 20.1
2. Рязанский НПЗ 17.1
3.Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез 17.0 угандшено.
4. Ярославнефтеоргсинтез (15.7)
5. Лукойл-Волгограднефть (14.5) угандошено
6.Туапсинский НПЗ (9.0) угандошено."
Джерело - https://twitter.com/ALFOO7/status/1767460611297071540?t=eYNE2cTM-Tk9wbgZ39hZYw&s=19 тут .
РФ не рискует атаковать гражданские суда, которые перевозят украинское зерно.
А Украина аналогично не рискует атаковать гражданские суда, которые перевозят российское зерно/нефть - ибо это часто, например, турецкие суда. Нам нужен конфликт с Турцией? Нет, нам он не нужен.
https://society.comments.ua/news/warrussia/rossiya-atakovala-grazhdanskoe-sudno-v-chernom-more-720603.html
Зерно и нефть - это разные вещи. И говорил про российские суда, почему их не атакуют? Финансирование войны - это проблема выживания целой станы. а может и мира. Проблемы с Турцией по сравнению с этим фигня. тем более их предупредят.
Хороші припинення. Нє останавлівайтєсь.