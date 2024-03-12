УКР
20 899 32

ВМС про знищення командного пункту РФ на танкері: уражено танкер "Механік Погодін", який після підриву ГЕС викинуло на Кінбурнську косу. ФОТО

Вчора, 11 березня 2024 року, внаслідок успішного повітряного удару Повітряними Силами ЗС України, в районі Кінбурнської коси було знищено танкер під прапором РФ "Механік Погодін", який росіяни використали як пункт управління.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС ЗСУ.

Зазначається, що танкер IMO №9598397 належав російській компанії VEB-Leasing OJSC (Санкт-Петербург), яка була внесена до списку санкцій.

У ВМС нагадали, що "Механік Погодін" був заарештований і до літа 2023 перебував на території Херсонського морського порту. Однак після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС танкер викинуло на берег Кінбурнської коси, яка тимчасово контролюється росіянами.

"Надалі противником на згаданому судні було розгорнуто спостережний пост для ведення розвідки, а також засоби РЕБ. Судно періодично використовувалося як платформа для завдання ударів FPV-дронами по території Херсонської області", - пояснили в командуванні.

Механик Погодин

"Слід зазначити, що судно відповідає визначенню військового об'єкта відповідно до пункту 40 та підпункту с) пункту 60 Керівництва Сан-Ремо з міжнародного права, що застосовується до збройних конфліктів на морі. а також системи спостереження, командування та зв'язку", - зазначили у ВМС.

Відтак знищення російського танкера не лише завадило загарбникам у реалізації їхніх планів, а й було здійснено у повній відповідності до норм Міжнародного гуманітарного права, додали у відомстві.

Раніше командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук показав кадри удару по ворожому пункту управління та подякував воїнам за успішну бойову роботу.

12.03.2024 07:57 Відповісти
+14
мабуть вичікували ,коли туди напхається побільше маскалоти,Навряд чи там був командний пункт,Адже дуже примітна ціль. А от спостережний та ведення розвідки,цілком імовірно.
показати весь коментар
12.03.2024 07:19 Відповісти
+13
Нє-Погодін нинчє в модє,
Нє-Погодін, нє-Погодін!
)))
показати весь коментар
12.03.2024 06:49 Відповісти
Нє-Погодін нинчє в модє,
Нє-Погодін, нє-Погодін!
)))
12.03.2024 06:49 Відповісти
Тобто це судно там майже рік стояло? Що кацапи вже й командний пункт зробили? Шедеврально)
12.03.2024 07:12 Відповісти
"Шедеврально" було би знищити звичайний металолом, а не дочекатися доки кацапи там зроблять командний пункт.)
12.03.2024 08:14 Відповісти
мабуть вичікували ,коли туди напхається побільше маскалоти,Навряд чи там був командний пункт,Адже дуже примітна ціль. А от спостережний та ведення розвідки,цілком імовірно.
12.03.2024 07:19 Відповісти
Мабуть, звернув увагу "Аваксів" високою электронною активністю.
Тепер він цікавий тільки піонерам.
12.03.2024 07:36 Відповісти
Якого біса ще й ****************?
12.03.2024 07:21 Відповісти
Виправдовуються,тому що це було цивільне судно../судно відповідає визначенню військового об'єкта /
Дивіться "Луізітанія"пасажирське судно ,перевозило ********** ,і яке було атаковано німецьким підводним човном U-20 .
12.03.2024 07:45 Відповісти
Здетонувало на "5".
12.03.2024 08:02 Відповісти
І що? Коли воно напхане військовими та зброєю - то вже не цивільне.
12.03.2024 21:01 Відповісти
З адвокатського офісу - видніше звісно .
12.03.2024 07:55 Відповісти
Баканов?!
12.03.2024 08:00 Відповісти
Уровень літінанта старшого ловити кожне слово гнусавого поца в слухавці.
12.03.2024 09:46 Відповісти
Ух ти..написав,як відрізав.
12.03.2024 08:09 Відповісти
12.03.2024 07:57 Відповісти
Ради своей конченой рабсии, а ну на сцену, путлеровский холоп
12.03.2024 08:39 Відповісти
У механика нет плохой погоды
Каждый взрыв, как божья благодать!
Дрон ли, РЭБ - в любое время года
Все ракеты надо принимать...
12.03.2024 08:05 Відповісти
Чим цей пункт відрізняється від стаціонарних пунктів кацапів де небудь в Мелітополі? Тим не менш вони там є.
12.03.2024 08:12 Відповісти
12.03.2024 08:42 Відповісти
То есть они использовали гражданское ссудно как военный объект? Может так же, поставить на баржу MLRS, подойти поближе к Ватасу и... 🔥
12.03.2024 09:32 Відповісти
после потери Петриотов они сейчас и не такое "поразят"!
12.03.2024 09:48 Відповісти
Нах из Украины, ******** рашистские оккупанты,пока еще живы, но уже не все далеко .Что, *********, нравится подлая развязанная война?
12.03.2024 10:06 Відповісти
одна сраная пусковая установка (из восьми в комплекте) ты называешь "потери Петриотов"?
12.03.2024 11:50 Відповісти
"... я ж говорил надо было назвать либо быстрый, либо рышытельный .."" (-с) ))))
12.03.2024 10:28 Відповісти
Який приємний день сьогодні! Стільки гарних новин!!))
12.03.2024 10:31 Відповісти
Що за брєд, який там може бути "командний пункт"?! Краще б по зал. вузлу Джанкоя в.башили.
12.03.2024 11:18 Відповісти
Нууу... У анті-колорадоса кажуть що "... там было еще достаточно много народу и в том числе, как пишут - командующий ВДВ Теплинский, который командует войсками на этом направлении".

Якщо так, то це мабуть навіть цінніше, ніж Джанкой!
12.03.2024 12:32 Відповісти
Покинутий російський корабель-привид Механік Погодін у ХЕРСОНІ https://youtu.be/nkUwdF5GIf0?t=4 Як би там не було, зона лівого берега це низина. Правий берег високий. Висота корабля +16м та плюс стільки ж вишка (вона складається для проходу під мостами). Де ще знайти на косі таке місце? Від місця прибитого корабля до правого берега 3-4 км. В кінбкрська мабуть проглядаеться аж до Очакова. Корабель фактично не потопляємий бо викинутий на берег , умови на ньому комфортні. Не використати його для пункту тех спостереження - треба вже зовсім бути тупим. Скоріш за все продовжать.
12.03.2024 13:30 Відповісти
Непогода, она такая 😁
12.03.2024 14:19 Відповісти
 
 