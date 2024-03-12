ВМС про знищення командного пункту РФ на танкері: уражено танкер "Механік Погодін", який після підриву ГЕС викинуло на Кінбурнську косу. ФОТО

Вчора, 11 березня 2024 року, внаслідок успішного повітряного удару Повітряними Силами ЗС України, в районі Кінбурнської коси було знищено танкер під прапором РФ "Механік Погодін", який росіяни використали як пункт управління.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС ЗСУ.

Зазначається, що танкер IMO №9598397 належав російській компанії VEB-Leasing OJSC (Санкт-Петербург), яка була внесена до списку санкцій.

У ВМС нагадали, що "Механік Погодін" був заарештований і до літа 2023 перебував на території Херсонського морського порту. Однак після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС танкер викинуло на берег Кінбурнської коси, яка тимчасово контролюється росіянами.

"Надалі противником на згаданому судні було розгорнуто спостережний пост для ведення розвідки, а також засоби РЕБ. Судно періодично використовувалося як платформа для завдання ударів FPV-дронами по території Херсонської області", - пояснили в командуванні.

"Слід зазначити, що судно відповідає визначенню військового об'єкта відповідно до пункту 40 та підпункту с) пункту 60 Керівництва Сан-Ремо з міжнародного права, що застосовується до збройних конфліктів на морі. а також системи спостереження, командування та зв'язку", - зазначили у ВМС.

Відтак знищення російського танкера не лише завадило загарбникам у реалізації їхніх планів, а й було здійснено у повній відповідності до норм Міжнародного гуманітарного права, додали у відомстві.

Раніше командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук показав кадри удару по ворожому пункту управління та подякував воїнам за успішну бойову роботу.