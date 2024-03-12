Сили оборони відбивали ворожі атаки на 5 напрямках, найбільше - на Новопавлівському. Упродовж доби - 72 боєзіткнення, - Генштаб

Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 114 авіаційних ударів, здійснив 107 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Обстріли території України

Як зазначається, внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Прогрес Чернігівської області; Обухівка, Амбарне, Куп’янськ, Петропавлівка Харківської області; Кривошиївка та Білогорівка Луганської області; Дружба, Торецьк, Терни, Ямполівка, Федорівка, Часів Яр, Новокалинове, Новобахмутівка, Завітне, Олександропіль, Новопокровське, Новоселівка Перша, Новомихайлівка, Водяне, Старомайорське Донецької області; Новоандріївка, Новоданилівка та Роботине Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області.

Під артилерійським вогнем були понад 145 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Обстановка на Півночі

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Обстановка на Сході

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 15 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Григорівка та Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 6 атак противника в районах населених пунктів Кліщіївка, Андріївка, Ступочки та східніше Часового Яру Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", на Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 16 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 21 раз намагався прорвати оборону наших військ.

Обстановка на Півдні

На Оріхівському напрямку ворог 7 разів атакував позиції наших захисників в районах Роботиного, Старомайорського та північно-західніше Вербового Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, здійснено 1 спробу штурму позицій наших військ.

Удари по ворогу

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 пункту управління противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, зенітному ракетному комплексу Бук-М1 та радіолокаційному комплексу контрбатарейної боротьби 1Л219 "Зоопарк".

