Вночі війська РФ атакували "Шахедами" Південь України, влучань не допущено, - Сили оборони

шахед

Вночі війська РФ знов атакували південні регіони дронами-камікадзе типу "Shahed-131/136".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня.

Як зазначається, під час цієї атаки ворог здіснив ще й пуск ракети Х-59 з літака тактичної авіації, з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини. Підрозділами ППО ціль знищено над морем.

"Протягом 2,5 годин підрозділи ППО відбивали дронову атаку. 8 цілей було знищено: 2 на Херсонщині, 4 в небі над Миколаївщиною, ще 2 вийшли з нашої операційної зони у напрямку Дніпропетровщини, де теж були знищені.
Влучань не допущено", - йдеться у повідомленні. 

Одеська область дрони знищення
Влучень не допущено!Дякуєм хлопці за гарну робору.
