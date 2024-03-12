РФ майже точно не хоче війни з НАТО й обмежиться "асиметричною діяльністю", - розвідка США

Російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, вважає, що Росія зірвала спроби України відвоювати значні території, що його розрахунок для перемоги у цій війні працює і західна, зокрема допомога США для України, є обмеженою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в оприлюдненій доповіді розвідувальної спільноти США.

Як зазначається, розв’язана проти України війна обернулася для Росії великими проблемами, але вона досі залишається стійким і спроможним суперником, намагається пом’якшити наслідки санкцій для своєї економіки та посилює зв’язки з ключовими противниками США і Заходу загалом – Китаєм, Іраном і КНДР, що є великим викликом для Заходу.

Розвідка США вважає, що РФ майже точно не хоче прямого військового зіткнення з НАТО й обмежиться "асиметричною діяльністю", яка за її розрахунками, не переступатиме цю межу.

"Президент Володимир Путін, ймовірно, вважає, що Росія зірвала спроби України відвоювати значні території, що його розрахунок для перемоги у цій війні працює і західна, зокрема американська допомога для України є обмеженою, особливо на тлі війни між Ізраїлем і ХАМАС", - йдеться у документі.

Розвідка наголошує, що тісна економічна співпраця з Пекіном забезпечує Росії великий ринок для збуту енергетичних та інших ресурсів, більший захист від майбутніх санкцій і сильного партнера для протистояння США.

Росії вдалося переорієнтувати більшу частку морського експорту нафти, і з великою ймовірністю велика її частина продається за цінами вищими, аніж "стеля цін, встановлена G7, завдяки співпраці з незахідними партнерами й тому, що ціни минулого року зросли, йдеться у доповіді.

Розвідка вважає, що Москва продовжуватиме використовувати "всі наявні ресурси державної" влади для просування своїх інтересів і намагатиметься підірвати вплив США та їхніх союзників, хоча відірваність від західних ринків і технологій та втеча "людського капіталу" стануть викликом для неї.

"Це може варіюватися від використання енергії для примусу до співпраці та послаблення єдності Заходу щодо України до залякування у військово-безпековій сфері, зловмисного впливу, кібероперацій, шпигунства та різних хитрощів", - додає у доповіді розвідувальна спільнота США.