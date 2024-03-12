УКР
Новини
РФ майже точно не хоче війни з НАТО й обмежиться "асиметричною діяльністю", - розвідка США

Російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, вважає, що Росія зірвала спроби України відвоювати значні території, що його розрахунок для перемоги у цій війні працює і західна, зокрема допомога США для України, є обмеженою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в оприлюдненій доповіді розвідувальної спільноти США.

Як зазначається, розв’язана проти України війна обернулася для Росії великими проблемами, але вона досі залишається стійким і спроможним суперником, намагається пом’якшити наслідки санкцій для своєї економіки та посилює зв’язки з ключовими противниками США і Заходу загалом – Китаєм, Іраном і КНДР, що є великим викликом для Заходу.

Розвідка США вважає, що РФ майже точно не хоче прямого військового зіткнення з НАТО й обмежиться "асиметричною діяльністю", яка за її розрахунками, не переступатиме цю межу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС РФ: Війська НАТО в Україні займатимуться "дружньою окупацією" її тилів

"Президент Володимир Путін, ймовірно, вважає, що Росія зірвала спроби України відвоювати значні території, що його розрахунок для перемоги у цій війні працює і західна, зокрема американська допомога для України є обмеженою, особливо на тлі війни між Ізраїлем і ХАМАС", - йдеться у документі.

Розвідка наголошує, що тісна економічна співпраця з Пекіном забезпечує Росії великий ринок для збуту енергетичних та інших ресурсів, більший захист від майбутніх санкцій і сильного партнера для протистояння США.

Росії вдалося переорієнтувати більшу частку морського експорту нафти, і з великою ймовірністю велика її частина продається за цінами вищими, аніж "стеля цін, встановлена G7, завдяки співпраці з незахідними партнерами й тому, що ціни минулого року зросли, йдеться у доповіді.

Читайте також: Росія, Іран і Китай проведуть спільні військові навчання із залученням флоту й авіації

Розвідка вважає, що Москва продовжуватиме використовувати "всі наявні ресурси державної" влади для просування своїх інтересів і намагатиметься підірвати вплив США та їхніх союзників, хоча відірваність від західних ринків і технологій та втеча "людського капіталу" стануть викликом для неї.

"Це може варіюватися від використання енергії для примусу до співпраці та послаблення єдності Заходу щодо України до залякування у військово-безпековій сфері, зловмисного впливу, кібероперацій, шпигунства та різних хитрощів", - додає у доповіді розвідувальна спільнота США.

НАТО (6731) росія (67364) США (24146) зовнішня розвідка (494)
+8
12.03.2024 08:21 Відповісти
+6
А что ж ти мне 3.14здєла всьо время - ми воюєм с НАТА , ми воюєм с НАТА . !! Опять наврала ?
..
12.03.2024 08:27 Відповісти
+6
Эти разведчики напоминают горе-шахматиста, который думает, что если повторять ходы противника, то будет ничья.....
Фиг угадали - будет проигрыш!
12.03.2024 08:27 Відповісти
«Майже точно» припущення на припущенні ….
12.03.2024 08:18 Відповісти
12.03.2024 08:22 Відповісти
Risk analysis, киця, risk analysis.
12.03.2024 08:36 Відповісти
Розвідувальна спільнота США. Що це?!
12.03.2024 08:19 Відповісти
"...Розвідувальна спільнота Сполучених Штатів (англ. United States Intelligence Community, IC) - збірний термін для позначення 17 окремих урядових установ США, перед якими стоїть завдання збору інформації та ведення розвідувальної діяльності на користь США."
показати весь коментар
12.03.2024 08:24 Відповісти
12.03.2024 08:21 Відповісти
Хоче не хоче -- візьміть Украіну в НАТО і схоче
12.03.2024 08:24 Відповісти
12.03.2024 08:27 Відповісти
Кеосраньян, ты что, дебил? На лапотной расее особи мужского пола лакают все что горит с 10 лет, а к 20 годам они полные импотенты. Поєтому Маруха симонян мечтала, что украинские и НАТОвские войска войдут в в кацапию и поимеют ее во все дыры.
12.03.2024 11:07 Відповісти
12.03.2024 08:27 Відповісти
пам'ятаю як навесні 2021 року розвідка США попереджала, що росія готує повномасштабне вторгнення, показувала табори на кордоні де в квітні 2021 вже перебували 90 тис російських солдат.

не шарить та розвідка.
12.03.2024 11:23 Відповісти
Так цапи нікому й не оголошують війни."Розвідувальна спільнота" оцінює і прогнозує їх зі своєї точки зору,тільки у ***** вона інша.
12.03.2024 08:30 Відповісти
Всім плювати на оголошення-неоголошення, оцінюють і прогнозують ризик розвʼязання війни, а не оголошення
12.03.2024 08:34 Відповісти
А знищення керівництва Польщі, то що?Поплювали і все?Чи оці фермериорбанифіци це підготовка,розвідка боєм,атака чи що?Чи послідовність та порядок дій останніх їх неоголошених воєн-захоплень була іншою?А беззбройний захват Білорусі нікому не приклад? ..Навчились плюватись.
12.03.2024 10:53 Відповісти
12.03.2024 08:30 Відповісти
Правильно.І ви на основі цих припущень вирішили дати нам не обіцяні 45 літаків навесні,а тільки 6 літом(чи восени,чи зимою,і може,не 6,а три)
12.03.2024 08:32 Відповісти
45 літаків обіцяли Нідерланди до кінця 2025 року, а не "навесні".
12.03.2024 08:37 Відповісти
Короче БайдЄн протрусив своєю старою мошонкою в Афгані трусе тепер в Україні та Ізраїлю...
12.03.2024 09:48 Відповісти
нагадай мені скільки зброї Україна виготовила за 10 років війни. Якщо "БайдЄн" такий немощний - то наш оборонпром мабуть шурує на всю потужність останню декаду?
12.03.2024 11:24 Відповісти
Це їм путін пообіцяв
12.03.2024 08:32 Відповісти
12.03.2024 08:35 Відповісти
ну так русня ж захопила Авдіївку і зараз штурмує "якісь" села, а не оточує чергове велике місто, за яке треба обтікать в телемарафоні. Якщо дійдуть до Краматорська - то тоді Зе і скаже "ситуація набагато гірша".
12.03.2024 11:26 Відповісти
Яка там війна з НАТО, орки обісралися в Україні.
12.03.2024 08:36 Відповісти
блазню, ти ще прокукурікай, як там в світовому масштабі, і шо ти, на белом верблюді в шашкой наголо, під мудрим керівництвом начальника твоеї ж...ОПи всіх победіте.
12.03.2024 11:14 Відповісти
Як завжди в американській розвідці - невірно прогнозовані наслідки тих чи інших дій.
12.03.2024 08:38 Відповісти
розвідка не займається прогнозами наслідків дій, розвідка займається самими діями.
12.03.2024 09:40 Відповісти
На Заході страусів а також любителів шашликів теж хватає
12.03.2024 08:44 Відповісти
В ИНИОН переконані, що повернення травмованих чоловіків після так званої СВО, збільшення пенсійного віку, низькі темпи зростання зарплат і пенсій збуджуватимуть суспільство у РФ. Аби цього не допустити, потрібно продовжити сіяти хаос за межами держави, тим самим зміщуючи фокус громадян із внутрішніх проблем на зовнішні подразники.

"Фактично, це завуальоване визнання неминучості нової світової війни й розширення експансії Росії в країни Балтії та Польщу. Характерно, що нещодавня стаття німецького видання Bild вже описує сценарій нападу Росії на країни Балтії", - резюмували розслідувачі.
12.03.2024 08:45 Відповісти
12.03.2024 09:34 Відповісти
Передайте американській розвідці, що вплив США рівень 0. І це ще добрий результат, він може бути зовсім від'ємним.
Хусіти вже демонструють хто є хто, а ще є Іран та КНДР.
12.03.2024 09:39 Відповісти
"хусіти демонструють хто є хто" 🤡
12.03.2024 09:41 Відповісти
запам`ятайте, можливо ЦЯ ДОГМА врятує комусь життя в майбутньому:

руZZкому міру повірити - себе обманути!
12.03.2024 09:48 Відповісти
Разведка США лохи как и беспомощное ФБР. Зажрались и разучились работать. В США бардак.
12.03.2024 10:24 Відповісти
Почти точно, наверное, может быть не хочет или не сильно хочет.. Одно слово - разведка!
12.03.2024 12:29 Відповісти
Зливають, курви під свій ітерес
12.03.2024 12:49 Відповісти
А, забув, а зелені шльондри на підхваті
12.03.2024 12:50 Відповісти
 
 