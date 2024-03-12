УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9533 відвідувача онлайн
Новини Війна
15 697 101

Глухий кут на фронті все більше схиляє ситуацію на користь Росії, - розвідка США

армія,російська

Тупикова ситуація на фронті зараз допомагає тільки російським загарбникам. Російський військово-промисловий комплекс нарощує виробництво широкого спектра ударних озброєнь великої та середньої дільності, що в теорії надасть Росії можливість вести тривалу війну високої інтенсивності.

Про це повідомила розвідка США у своїй доповіді щодо загроз, які існують для Сполучених Штатів у 2024 році, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Росія вже втратила на війні близько 300 тисяч солдатів, а також тисячі танків і бойових броньованих машин, але вона налаштована на продовження війни проти України.

Крім того, окупанти зіткнулися і продовжать стикатися з проблемами виснаження, нестачі особового складу і морального духу. Використання мінних загороджень, підготовлених щільних оборонних позицій допомогло військам РФ стримати наступальні дії української армії минулого року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ майже точно не хоче війни з НАТО й обмежиться "асиметричною діяльністю", - розвідка США

"Однак ця тупикова ситуація грає на руку військово-стратегічним перевагам Росії й все більше схиляє ситуацію на користь Москви. Російська оборонна промисловість значно нарощує виробництво широкого спектра ударних озброєнь великої дальності, артилерійських боєприпасів та інших засобів, які дадуть їй змогу в разі потреби вести тривалу війну високої інтенсивності", - йдеться в доповіді розвідки США.

Крім того, з кінця 2023 року Росія намагається наступати, користуючись невизначеністю щодо надання військової допомоги Україні. Під час наступу окупанти не рахуються з втратами, намагаючись захопити якомога більше території.

Читайте також: За останні 5 років експорт озброєнь з Росії скоротився на 53%, - SIPRI

Автор: 

армія рф (18544) росія (67364) зовнішня розвідка (494)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
а Демократія обісралась по всіх пунктах,перед тоталітарними режимами.
показати весь коментар
12.03.2024 08:46 Відповісти
+19
Ще розвітку потрібно підключати? Кордон з Польщею заблокований, США не виконують своїх зобов'язань, Шольц зажав тауруси, зелена влада змінила найкращих генералів, оборонні споруди не будуються.
показати весь коментар
12.03.2024 08:41 Відповісти
+15
Що потрібно, щоби обвалити економічну "міць" пітьми, що живить її потуги до війни на виснаження?
Ось кілька пунктів, які реалізуються розчерками пера президента США:
1) оголосити рф державою - спонсором тероризму;
2) ввести санкції мінфіну США проти тих криптобірж, які обмінюють крипту на $ і євро (ліквідність Біткоїна на 80% - це кошти пітьми);
3) ввести санкції проти західних банків, що продовжують працювати з пітьмою, виконуючи перекази у євро і доларах у торгових операціях із Заходом (Райффайзен, ОТР тощо);
3) надати Україні ракети з радіусом дії від 300 до 2200 км для знищення всієї нафто-газової інфраструктури пітьми.
показати весь коментар
12.03.2024 08:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Глухой угол на фронте все больше склоняет ситуацию в пользу России, - разведка США Источник:

,,ГЛУХОЙ УГОЛ АМЕРИКИ,, - противостояние двух партий
показати весь коментар
12.03.2024 18:22 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 