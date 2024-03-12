Глухий кут на фронті все більше схиляє ситуацію на користь Росії, - розвідка США

Тупикова ситуація на фронті зараз допомагає тільки російським загарбникам. Російський військово-промисловий комплекс нарощує виробництво широкого спектра ударних озброєнь великої та середньої дільності, що в теорії надасть Росії можливість вести тривалу війну високої інтенсивності.

Про це повідомила розвідка США у своїй доповіді щодо загроз, які існують для Сполучених Штатів у 2024 році, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Росія вже втратила на війні близько 300 тисяч солдатів, а також тисячі танків і бойових броньованих машин, але вона налаштована на продовження війни проти України.

Крім того, окупанти зіткнулися і продовжать стикатися з проблемами виснаження, нестачі особового складу і морального духу. Використання мінних загороджень, підготовлених щільних оборонних позицій допомогло військам РФ стримати наступальні дії української армії минулого року.

"Однак ця тупикова ситуація грає на руку військово-стратегічним перевагам Росії й все більше схиляє ситуацію на користь Москви. Російська оборонна промисловість значно нарощує виробництво широкого спектра ударних озброєнь великої дальності, артилерійських боєприпасів та інших засобів, які дадуть їй змогу в разі потреби вести тривалу війну високої інтенсивності", - йдеться в доповіді розвідки США.

Крім того, з кінця 2023 року Росія намагається наступати, користуючись невизначеністю щодо надання військової допомоги Україні. Під час наступу окупанти не рахуються з втратами, намагаючись захопити якомога більше території.

