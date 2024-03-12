УКР
Нічна атака "Шахедами" на Тернопільщину: здійнялась пожежа на інфраструктурному об’єкті в Кременецькому районі

Сьогодні вночі, внаслідок атак ворожими БПЛА типу "Shahed", сталась пожежа на одному з об’єктів інфраструктури в Кременецькому районі на Тернопільщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Тернопільської ОВА.

Як зазначається, на ліквідацію пожежі було залучено 19 одиниць спецтехніки, 73 працівників особового складу, тактичний робот.

"Ліквідація залишків пожежі триває. Загиблих та травмованих немає", - йдеться у повідомленні..

За даними ОВА, під час атаки "шахедами", в найближчому населеному пункті до пошкодженого обʼєкту інфраструктури, призупинили електро- та газопостачання. Станом на 7.00 - електрики відновили живлення у населеному пункті, незабаром відновлять подачу газу.

В Кременецькому районі створено штаб з ліквідації наслідків надзвичайної події. Усі структури діють відповідно до своїх повноважень.

Також читайте: На Чернігівщині рашисти почали застосовувати БпЛА із запалювальною сумішшю

"Просимо не наближатися до місця надзвичайної події, поки тривають роботи з ліквідації наслідків удару ворожими БПЛА", - додають у ОВА.

Атака "Шахедами" у ніч на 12 березня

Як повідомлялося, вночі війська РФ атакували "Шахедами" Південь України, влучань не допущено. За даними Генштабу, знищено 17 із 22 "Шахедів".

Блин , несколько часов те шахеды отсвечивались в небе, пока добрались до того инфраструктурного объекта, да их ляпавкой с кукурузника можно было посбивать.
показати весь коментар
12.03.2024 08:57 Відповісти
Йошкин бабай, а если кацапы устроят массовый армагеддон, по случаю перевыборов пыни?
показати весь коментар
12.03.2024 09:00 Відповісти
Таке враженння, що зелені швондєри навмисно пропускають шахеди на Захід. Що не можна десь купити пару винищувачів старого типу із швидкістю 800-900 км/год щоб перехоплювати по Україні ці літаючі мопеди????
показати весь коментар
12.03.2024 09:03 Відповісти
та ми вже купили, дякуємо, ви, певне ще не чули..., там за Уралом...
показати весь коментар
12.03.2024 09:18 Відповісти
Лікуйся, дегенерат.
показати весь коментар
12.03.2024 12:57 Відповісти
Заткай писок уйобок!
показати весь коментар
12.03.2024 13:44 Відповісти
Нікчема диванна) ходиш, среш в чатиках про "зєльоних швьондєр"?) все. на що здатне. Займись своїм життям і розвитком, дегрод) Хоча ти, судячи з твого посту, занадто тупий для цього. Тому краще мобілізуйся, хоч якась користь буде державі від такого сміття)
показати весь коментар
12.03.2024 13:52 Відповісти
Ти чмо ботське зареструвалося 23.12.2023 і удаєш із себе великого фахівця і знавця. Тебе послали, так іди ще подалі.....
показати весь коментар
12.03.2024 13:59 Відповісти
А росія не може "купити пару винищувачів старого типу із швидкістю 800-900 км/год", щоб наші безпілотники не прилітали по нпз, ******** тупорога?))
показати весь коментар
12.03.2024 14:01 Відповісти
Хм... в тому районі раніше не били. Щось винюхали, паскуди.
показати весь коментар
12.03.2024 09:09 Відповісти
ті паскуди можуть щось винюхати тільки за допомогою місцевих паскуд..., теж, мабуть, чекають "освободітєлей"...
показати весь коментар
12.03.2024 09:17 Відповісти
Кацапи до чогось готуються. то вони довинюхують наше ППО.
показати весь коментар
12.03.2024 09:27 Відповісти
Сам зрозумів, що написав???
показати весь коментар
12.03.2024 09:57 Відповісти
А сатанат в Почаєві не спить, працює, винюхує і доповідає в РФ
показати весь коментар
12.03.2024 10:31 Відповісти
 
 