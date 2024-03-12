Нічна атака "Шахедами" на Тернопільщину: здійнялась пожежа на інфраструктурному об’єкті в Кременецькому районі

Сьогодні вночі, внаслідок атак ворожими БПЛА типу "Shahed", сталась пожежа на одному з об’єктів інфраструктури в Кременецькому районі на Тернопільщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Тернопільської ОВА.

Як зазначається, на ліквідацію пожежі було залучено 19 одиниць спецтехніки, 73 працівників особового складу, тактичний робот.

"Ліквідація залишків пожежі триває. Загиблих та травмованих немає", - йдеться у повідомленні..

За даними ОВА, під час атаки "шахедами", в найближчому населеному пункті до пошкодженого обʼєкту інфраструктури, призупинили електро- та газопостачання. Станом на 7.00 - електрики відновили живлення у населеному пункті, незабаром відновлять подачу газу.

В Кременецькому районі створено штаб з ліквідації наслідків надзвичайної події. Усі структури діють відповідно до своїх повноважень.

"Просимо не наближатися до місця надзвичайної події, поки тривають роботи з ліквідації наслідків удару ворожими БПЛА", - додають у ОВА.

Атака "Шахедами" у ніч на 12 березня

Як повідомлялося, вночі війська РФ атакували "Шахедами" Південь України, влучань не допущено. За даними Генштабу, знищено 17 із 22 "Шахедів".