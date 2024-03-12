Китай надає РФ економічну та безпекову допомогу й продовжує нарощувати торгівлю з нею, - розвідка США
Китай надає Росії економічну допомогу та підтримку у сфері безпеки на тлі продовження війни проти України.
Про це йдеться в доповіді розвідки США щодо оцінки загроз у 2024 році, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Амбітний, але неспокійний Китай, конфронтаційна Росія, деякі регіональні держави, такі як Іран, і більш потужні недержавні гравці кидають виклик давнім правилам міжнародної системи, а також верховенству США в ній", - зазначає американська розвідка.
США стикається з "дедалі більш крихким світовим порядком", який страждає від конкуренції великих держав, транснаціональних викликів і регіональних конфліктів, йдеться в доповіді.
Звіт в основному зосереджений на загрозах з боку Китаю і Росії, найбільших суперників США, більш ніж через два роки після того, як Росія почала вторгнення в Україну, а також відзначає ризики ширшого конфлікту, пов'язаного з кампанією Ізраїлю проти ХАМАС в Газі.
Зазначається, що Китай надає економічну та безпекову допомогу Росії, яка веде війну проти України, підтримуючи російську промислову базу.
Крім того, торгівля між Китаєм і Росією зростає з початку повномасштабної війни в Україні, а китайський експорт товарів, які можуть бути використані у військових цілях, з 2022 року збільшився більш ніж утричі.
Директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс у своєму виступі в Сенатському комітеті з питань розвідки закликала законодавців схвалити надання більшої військової допомоги Україні.
За її словами, "важко уявити, як Україна" може утримувати територію, яку вона відвоювала у Росії, без більшої допомоги з боку Вашингтона.
Американська розвідка попереджає, що Китай може використати технології, щоб спробувати вплинути на цьогорічні вибори в США.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А наші«друзі»кордони блокують.
Саме Захід в 90 тих роках напхав комуняк сотнями мільярдів інвестицій , а тепер вони розправили крила і перетворились для Заходу на проблему . Як і болото ( тут теж - схожа ситуація ) .
Це ж тільки додуматись до такого - дати комунякам купу грошей ,, замість добити їх , розтоптати на пил і стерти з лиця планети .!!! "Мудрий" Захід мля .
Ті мізерні гроші які надавав Захід , йшли на гуманітарні проекти .
А по друге , мова йшла не про - розправляння крил , а про фінансування Заходом ідеологічного противника . Навіть - ідеологічного ворога . Комуняк тобто . Якими б вони там працьовитими не були .
Потрібно провести 145000 дебатів.