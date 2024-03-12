УКР
Новини
2 165 23

Китай надає РФ економічну та безпекову допомогу й продовжує нарощувати торгівлю з нею, - розвідка США

путін,сі,цзіньпін

Китай надає Росії економічну допомогу та підтримку у сфері безпеки на тлі продовження війни проти України.

Про це йдеться в доповіді розвідки США щодо оцінки загроз у 2024 році, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Амбітний, але неспокійний Китай, конфронтаційна Росія, деякі регіональні держави, такі як Іран, і більш потужні недержавні гравці кидають виклик давнім правилам міжнародної системи, а також верховенству США в ній", - зазначає американська розвідка.

США стикається з "дедалі більш крихким світовим порядком", який страждає від конкуренції великих держав, транснаціональних викликів і регіональних конфліктів, йдеться в доповіді.

Звіт в основному зосереджений на загрозах з боку Китаю і Росії, найбільших суперників США, більш ніж через два роки після того, як Росія почала вторгнення в Україну, а також відзначає ризики ширшого конфлікту, пов'язаного з кампанією Ізраїлю проти ХАМАС в Газі.

Зазначається, що Китай надає економічну та безпекову допомогу Росії, яка веде війну проти України, підтримуючи російську промислову базу.

Крім того, торгівля між Китаєм і Росією зростає з початку повномасштабної війни в Україні, а китайський експорт товарів, які можуть бути використані у військових цілях, з 2022 року збільшився більш ніж утричі.

Директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс у своєму виступі в Сенатському комітеті з питань розвідки закликала законодавців схвалити надання більшої військової допомоги Україні.

За її словами, "важко уявити, як Україна" може утримувати територію, яку вона відвоювала у Росії, без більшої допомоги з боку Вашингтона.

Американська розвідка попереджає, що Китай може використати технології, щоб спробувати вплинути на цьогорічні вибори в США.

Топ коментарі
+2
В статті трохи недоговорили що компоненти для зброї з Китаю виробляться західними компаніями які знаходяться там або екпортують ці компоненти туди
12.03.2024 09:19 Відповісти
+1
Молодці китайці.
А наші«друзі»кордони блокують.
12.03.2024 09:16 Відповісти
+1
Ну у них же немає Трампа чи Джонсона, то можуть надавати велікай рассєє все що треба, поки хоробра Україна стікає кров'ю
12.03.2024 09:36 Відповісти
растянули одну статью на 10....классика)
12.03.2024 09:01 Відповісти
А вдарити санкціями по санкціях! - в три рази збільшилась торгівля товарами які можуть бути використані в віиськових цілях
12.03.2024 09:04 Відповісти
Нах воно нам ? Ми це і без вас знаємо . Розкажіть це краще своєму Конгресу .
12.03.2024 09:10 Відповісти
Молодці китайці.
А наші«друзі»кордони блокують.
12.03.2024 09:16 Відповісти
Запад сам назначил Китай врагом. Потому что "слишком развивается". Чего они ждали. Азиаты чересчур умные. Их не сдержать методами 19-го века.
12.03.2024 09:19 Відповісти
Проспись... вумний стратег
12.03.2024 09:25 Відповісти
Дійсно вумні,но чьомусь їїхня вумність співпала з початком закінчення "холодної війни"А до цього щось не було ніякої "вумності".Мабуть зразу у них почались народжуватись Енштейни.
12.03.2024 09:26 Відповісти
Це якась відрижка хламідії. Вважає китайців дуже розумними, а себе ще розумнішим. Висрав якийсь примітивний набір літер і мабуть пишається собою.
12.03.2024 09:30 Відповісти
Потому что перестали страдать всякими -измами. Стоило их оставить в покое на пару десятилетий. Посмотрите на Японию, Корею. С азиатскими мигрантами то же самое. Единственное что для них имеет смысл это работа.
12.03.2024 09:39 Відповісти
Кітай правяча партія КПК-комунізм азіатскій.Краще сам завязуй займатися -ізмом- (словесним анонизмом).
12.03.2024 10:19 Відповісти
Захід не призначив Китай ворогом , він його - виростив .
Саме Захід в 90 тих роках напхав комуняк сотнями мільярдів інвестицій , а тепер вони розправили крила і перетворились для Заходу на проблему . Як і болото ( тут теж - схожа ситуація ) .
Це ж тільки додуматись до такого - дати комунякам купу грошей ,, замість добити їх , розтоптати на пил і стерти з лиця планети .!!! "Мудрий" Захід мля .
12.03.2024 09:42 Відповісти
Так умовний захід і в Украіну вливав гроші і інвестіціі.Но чьомусі Украіна неяк не може розправити крила.Може справа не в комуняках а в людях.
12.03.2024 10:29 Відповісти
Та нічого він в Україну не вливав . Україна вважалась сферою інтересів кацапії , тому ніхто із західних інвесторів - ніяких заводів тут і не будував . Ну і плюс - корупція і беззаконня зіграли свою роль . А це культивувалось в нас кацапами , через своїх маріонеток в українській владі , якими вона була напхана під зав'язку .
Ті мізерні гроші які надавав Захід , йшли на гуманітарні проекти .

А по друге , мова йшла не про - розправляння крил , а про фінансування Заходом ідеологічного противника . Навіть - ідеологічного ворога . Комуняк тобто . Якими б вони там працьовитими не були .
12.03.2024 10:44 Відповісти
В статті трохи недоговорили що компоненти для зброї з Китаю виробляться західними компаніями які знаходяться там або екпортують ці компоненти туди
12.03.2024 09:19 Відповісти
Ну як там казки з подворотні про те що кітай захвате Сібір та далекий схід,доки рашка воює з Україною.Як наівних хохлов-малоросов разводили разні блогери і "нетакіє рускіє"
показати весь коментар
12.03.2024 09:20 Відповісти
Розкажіть це хламідії та Опі,
12.03.2024 09:23 Відповісти
Оце так новина. Може ще Іран причетний? Хоча навряд
12.03.2024 09:26 Відповісти
Відразу важко зрозуміти
Потрібно провести 145000 дебатів.
12.03.2024 09:32 Відповісти
Так, думаю стільки вистачить
13.03.2024 20:47 Відповісти
Глибоку стурбованість вже висловили?
12.03.2024 09:34 Відповісти
Ну у них же немає Трампа чи Джонсона, то можуть надавати велікай рассєє все що треба, поки хоробра Україна стікає кров'ю
12.03.2024 09:36 Відповісти
Китай надає Росії економічну допомогу та підтримку у сфері безпеки на тлі продовження війни проти України. Ми , США, ТЕЖ НАДАЄМО 3,14ДЕРАЦІЇ ВСЕБІЧНУ ПІДТРИМКУ не надаючи більше як пів року війскової і фінансової допомоги Україні,котру рашист знищує вже більше як два роки.Не надаючи допомогу УКРАЇНІ , МИ ТИМ САМИМ ПОДАЄМО ПРИКЛАД НАШИМ ПАРТНЕРАМ, ЩОБ ВОНИ НАСЛІДУВАЛИ НАШ ПРИКЛАД...
12.03.2024 09:47 Відповісти
 
 