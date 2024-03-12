Європарламент сьогодні проведе дебати про заборону імпорту агропродукції з РФ та Білорусі

У вівторок, 12 березня, у Європейському парламенті ініціювали дебати щодо заборони на імпорт аграрної продукції з Росії та Білорусі.

Про це повідомляє RMF24, інформує Цензор.НЕТ.

Ініціативу вніс польський євродепутат Анджей Халіцкі від найбільшої політичної групи – "Європейської народної партії".

Запит на дебати подали вже після затвердження порядку денного сесії, але очікується, що парламентарі підтримають включення цього обговорення у графік.

"Через два роки після початку війни споживчі товари від цих двох режимів все ще потрапляють на ринок ЄС", - заявив євродепутат, наголосивши, що вважає це економічно невиправданим і морально неприйнятним.

На думку Халіцкі, ембарго на продукти з Росії й Білорусі – це один з кроків, які ЄС може зробити у відповідь на протести фермерів у багатьох країнах.

