Новини
1 170 9

Європарламент сьогодні проведе дебати про заборону імпорту агропродукції з РФ та Білорусі

європарламент

У вівторок, 12 березня, у Європейському парламенті ініціювали дебати щодо заборони на імпорт аграрної продукції з Росії та Білорусі.

Про це повідомляє RMF24, інформує Цензор.НЕТ.

Ініціативу вніс польський євродепутат Анджей Халіцкі від найбільшої політичної групи – "Європейської народної партії".

Запит на дебати подали вже після затвердження порядку денного сесії, але очікується, що парламентарі підтримають включення цього обговорення у графік.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія вживатиме конкретних кроків щодо агропродукції з Росії та Білорусі, - Домбровскіс

"Через два роки після початку війни споживчі товари від цих двох режимів все ще потрапляють на ринок ЄС", - заявив євродепутат, наголосивши, що вважає це економічно невиправданим і морально неприйнятним.

На думку Халіцкі, ембарго на продукти з Росії й Білорусі – це один з кроків, які ЄС може зробити у відповідь на протести фермерів у багатьох країнах.

Читайте також: Сейм Польщі схвалив резолюцію щодо запровадження санкцій на агропродукцію з РФ та Білорусі

Білорусь (8036) Європарламент (1064) зерно (3177) росія (67364)
Ну і що?
А Угорщина і Словакія будуть проти!
12.03.2024 09:17 Відповісти
Словики знають свої можливості і береги не путають як венгри, а самих венгрів вже посадили на короткий ланцюжок, їх ресурс колаборації для росії майже відпрацьований.
12.03.2024 11:23 Відповісти
два перерозвинених чи перезбуджених баняка, пишеться словаки та Словаччина.
12.03.2024 12:33 Відповісти
вся європа в фермерських бунтах, проти реформ агрокомплексу. всі фермери перекривають дороги, проти демпінгу цін.
цікаво, дебати про що? якісь опоненти, будуть горло рвати, що б не забороняти зерно з кацапії?
не розумію. поясніть.
до чого ці цирки? всі комітети європарламенту скуплені, кремлінами, оптом і в роздріб.
12.03.2024 09:19 Відповісти
Всього 2 роки війни пройшло,що за поспіх???
12.03.2024 09:48 Відповісти
А що тут пояснювати,«найкращі друзі і союзники»вже майже ріе блокують вже навіть не український транзит,а взагалі весь кордон,а з ворогом не тільки ЄС,а й усього демократичного Заходу будуть думати,чи заборонити.
Липові у нас союзники,треба самим виплутуватися.
12.03.2024 11:42 Відповісти
дебати, то їхнє все...
12.03.2024 09:50 Відповісти
ДАВНО ПОРА!!!
12.03.2024 11:53 Відповісти
дебати ваше все, а якщо у червоних кальсонах із слідами зубів педофіла ***** на краєчку- то додебати вже нічого.
12.03.2024 12:31 Відповісти
 
 