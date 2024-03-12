Ватикан уточнив заяву Папи Римського: Першою умовою для переговорів про завершення війни є припинення агресії РФ проти України

Державний секретар Святого Престолу П’єтро Паролін уточнив заяву Папи Римського Франциска, який закликав Україну до перемовин з РФ під "білим прапором". Він наголосив, що першою умовою для створення будь-яких переговорів щодо завершення війни в Україні є те, що Росія має припинити свою агресію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Corriere della Sera.

Коментуючи скандальну заяву Папи Франциска про те, що Україна має "продемонструвати мужність білого прапора" і розпочати переговори з Росією, щоб покласти край дворічній війні, Паролін заявив, що заклик понтифіка полягає в тому, що потрібно "створити умови для дипломатичного рішення у пошуках справедливого" та міцного світу".

"У цьому сенсі очевидно, що створення таких умов залежить не лише від однієї зі сторін, а й від обох, і першою умовою, як мені здається, є саме припинення агресії", - уточнив він.

Паролін зауважив, що Ватикан "продовжує вимагати "припинення вогню". Насамперед агресор має припинити вогонь, а вже потім "розпочати переговори".

Державний секретар Ватикану також зазначив, що Франциск вважає, що "переговори - це не слабкість, а сила, це не капітуляція, а сміливість".

"Війна, розв'язана проти України, є наслідком не неконтрольованого стихійного лиха, а лише людської свободи, і та ж людська воля, яка стала причиною цієї трагедії, також має можливість і відповідальність зробити кроки, щоб покласти їй край і прокласти шлях до дипломатичного рішення", - додав Паролін.

Папа Римський закликав Україну до перемовин з РФ

Нагадаємо, Папа Римський Франциск у записаному в лютому інтерв’ю заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з країною-агресором.

У Ватикані згодом пояснили слова Папи Римського Франциска, які він сказав в інтерв’ю швейцарському радіо і телебаченню - Папа Франциск закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України.