Ватикан уточнив заяву Папи Римського: Першою умовою для переговорів про завершення війни є припинення агресії РФ проти України
Державний секретар Святого Престолу П’єтро Паролін уточнив заяву Папи Римського Франциска, який закликав Україну до перемовин з РФ під "білим прапором". Він наголосив, що першою умовою для створення будь-яких переговорів щодо завершення війни в Україні є те, що Росія має припинити свою агресію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Corriere della Sera.
Коментуючи скандальну заяву Папи Франциска про те, що Україна має "продемонструвати мужність білого прапора" і розпочати переговори з Росією, щоб покласти край дворічній війні, Паролін заявив, що заклик понтифіка полягає в тому, що потрібно "створити умови для дипломатичного рішення у пошуках справедливого" та міцного світу".
"У цьому сенсі очевидно, що створення таких умов залежить не лише від однієї зі сторін, а й від обох, і першою умовою, як мені здається, є саме припинення агресії", - уточнив він.
Паролін зауважив, що Ватикан "продовжує вимагати "припинення вогню". Насамперед агресор має припинити вогонь, а вже потім "розпочати переговори".
Державний секретар Ватикану також зазначив, що Франциск вважає, що "переговори - це не слабкість, а сила, це не капітуляція, а сміливість".
"Війна, розв'язана проти України, є наслідком не неконтрольованого стихійного лиха, а лише людської свободи, і та ж людська воля, яка стала причиною цієї трагедії, також має можливість і відповідальність зробити кроки, щоб покласти їй край і прокласти шлях до дипломатичного рішення", - додав Паролін.
Папа Римський закликав Україну до перемовин з РФ
Нагадаємо, Папа Римський Франциск у записаному в лютому інтерв’ю заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з країною-агресором.
У Ватикані згодом пояснили слова Папи Римського Франциска, які він сказав в інтерв’ю швейцарському радіо і телебаченню - Папа Франциск закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України.
Що ж ти фраєр здав назад. 😁
Кари, московітам, страшної кари, а не перепризначення прутіна, воєнного злочинця!
"Припинення агресії" - це лише зупинка російської армії на захоплених рубіжах без їх повернення, про це ***** спить і мріє.
За всю свою паскудну історію, за рідкими винятками, Ватікан завжди був на боці і підтримував агресора, черпаючи з того вигоду.
------------------------------------------------------------------------------------------------
А этим условием является только одно условие - вывод всех российских войск из Украины до границ 2014 года.
Пусть россия и создает эти условия, с белым флагом.
Поэтому папе флаг в руки и в россию к его кумиру
Причем здесь Украина, белый флаг и смелость.
Пусть как раз папа наберется СМЕЛОСТИ и назовет россию агрессором и призовет ее покинуть территорию Украины.
А предметом переговоров должно быть обсуждение размера и сроков выплаты репараций.
Тобто вже - білий прапор має підняти русня .
Шо ж ти фрайєр - сдал назад !!
.
Не очікували такого осудження. Терпіть, ботоксні гроші треба відпрацьовувати
А які переговори коли від початку війни намагались вести переговори але не вийшло
Кацапи хотять залишити за собою захоплені території що не є припустимим
Хотять щоб Україна відмовилась від вступу в НАТО чого також не буде бо це в конституції України
Про які переговори може йти мова окрім того як тільки знищувати окупантів
ОСОБЛИВО ТІ ХТО ЗА ЦЬОГО ПАПУ ГОЛОСУВАВ. Не виключаю, що їм по мильону раша кинула , як собакам
Дивні ці нунції Папи...