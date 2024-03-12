УКР
Ватикан уточнив заяву Папи Римського: Першою умовою для переговорів про завершення війни є припинення агресії РФ проти України

ватикан,паролін

Державний секретар Святого Престолу П’єтро Паролін уточнив заяву Папи Римського Франциска, який закликав Україну до перемовин з РФ під "білим прапором". Він наголосив, що першою умовою для створення будь-яких переговорів щодо завершення війни в Україні є те, що Росія має припинити свою агресію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Corriere della Sera.

Коментуючи скандальну заяву Папи Франциска про те, що Україна має "продемонструвати мужність білого прапора" і розпочати переговори з Росією, щоб покласти край дворічній війні, Паролін заявив, що заклик понтифіка полягає в тому, що потрібно "створити умови для дипломатичного рішення у пошуках справедливого" та міцного світу".

"У цьому сенсі очевидно, що створення таких умов залежить не лише від однієї зі сторін, а й від обох, і першою умовою, як мені здається, є саме припинення агресії", - уточнив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посла Ватикану запросили до МЗС України через висловлювання Папи Римського Франциска

Паролін зауважив, що Ватикан "продовжує вимагати "припинення вогню". Насамперед агресор має припинити вогонь, а вже потім "розпочати переговори".

Державний секретар Ватикану також зазначив, що Франциск вважає, що "переговори - це не слабкість, а сила, це не капітуляція, а сміливість".

"Війна, розв'язана проти України, є наслідком не неконтрольованого стихійного лиха, а лише людської свободи, і та ж людська воля, яка стала причиною цієї трагедії, також має можливість і відповідальність зробити кроки, щоб покласти їй край і прокласти шлях до дипломатичного рішення", - додав Паролін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Капітуляція - це не мир", - Столтенберг про заклик Папи Римського до України

Папа Римський закликав Україну до перемовин з РФ

Нагадаємо, Папа Римський Франциск у записаному в лютому інтерв’ю заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з країною-агресором.

У Ватикані згодом пояснили слова Папи Римського Франциска, які він сказав в інтерв’ю швейцарському радіо і телебаченню - Папа Франциск закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України.

Топ коментарі
+41
Спалились і обісрались ватиканські ксьондзи і тепер хочуть показати, що вони не путінські, продажні чорти.
показати весь коментар
12.03.2024 10:00 Відповісти
+26
отож, спочатку путін повинен мати відвагу розвернутися та піти на #уй з нашої країни...
показати весь коментар
12.03.2024 10:00 Відповісти
+26
показати весь коментар
12.03.2024 10:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Спалились і обісрались ватиканські ксьондзи і тепер хочуть показати, що вони не путінські, продажні чорти.
показати весь коментар
12.03.2024 10:00 Відповісти
💯
Що ж ти фраєр здав назад. 😁
показати весь коментар
12.03.2024 10:08 Відповісти
Ватикан слухати і вірити їм,це себе не поважати.
показати весь коментар
12.03.2024 10:14 Відповісти
і при спробі виправити попередній "обсьор" обісралися ще більше.
показати весь коментар
12.03.2024 10:22 Відповісти
Викручується тепер як гівно в ополонці(((
показати весь коментар
12.03.2024 10:27 Відповісти
отож, спочатку путін повинен мати відвагу розвернутися та піти на #уй з нашої країни...
показати весь коментар
12.03.2024 10:00 Відповісти
Нас нєправільно понялі. Апять...
показати весь коментар
12.03.2024 10:01 Відповісти
Вирвалі із кантекста...
показати весь коментар
12.03.2024 10:03 Відповісти
Першою умовою, звільнення територій України і повернення захоплених Українців, терористами московськими!!
Кари, московітам, страшної кари, а не перепризначення прутіна, воєнного злочинця!
показати весь коментар
12.03.2024 10:01 Відповісти
показати весь коментар
12.03.2024 10:01 Відповісти
Папа гонит беса )
показати весь коментар
12.03.2024 10:02 Відповісти
Та хватить вже того папу підмивати обісрався так що тільки все розмазуєте
показати весь коментар
12.03.2024 10:02 Відповісти
О, диви, пошептало )))
показати весь коментар
12.03.2024 10:03 Відповісти
класний пропіздон папі вставили - зовсім по іншому тепер співають
показати весь коментар
12.03.2024 10:04 Відповісти
показати весь коментар
12.03.2024 10:04 Відповісти
Papa -fashist-4ort😡
показати весь коментар
12.03.2024 10:04 Відповісти
Спочатку хай виведуть війська зі всіх окупованих територій,включно з Донбасом і Кримом! Таке сказати западло, га,ксьондзи штопані!
показати весь коментар
12.03.2024 10:05 Відповісти
Так хай папа і оправдовується. А то знову нерозумні щось не так зрозуміємо.
показати весь коментар
12.03.2024 10:05 Відповісти
показати весь коментар
12.03.2024 10:05 Відповісти
Та все зрозуміло, чому він так сказав. Інтерв'ю він давав швейцарському виданню напередодні збіговиська, яке мало проходити... у швейцарії. На цей шабаш хотіли запросити русню. Отже швейцарцям (русні) хотілося створити відповідний інформаційний фон. Ось вони його через папіка і створили. За 30 шматків срібла цей старий дятел виконав їхню забаганку.

показати весь коментар
12.03.2024 10:07 Відповісти
не тільки католикыв, а усіх земних "релігій",),, з приводу цього, є чітке визначення в Біблії, а з повією, ви точно вгадали, але там це має ім'я - Вавилон Великий, або якщо бути точним, то - Вавилонська блудниця), - "Підійди Я покажу тобі засудження великої розпусниці, що сидить над багатьма водами та народами. З нею розпусту чинили земні царі та правителі, і вином розпусти її впивалися мешканці землі. А на чолі її було написане ім'я, таємниця: "Великий Вавилон, - мати розпусти й гидоти землі, ,,", -- Об'явлення 17:1 - 5, -- Так що оці усі "церкви-храми", ) " папи та попи",), нічого спільного, з Чистотою та Богом, просто не мають,),
показати весь коментар
12.03.2024 10:35 Відповісти
Нажаль для справжніх католиків усього світу ватикан став просто повією яка обслуговує будь-кого і питання лише одне-ціна...
показати весь коментар
12.03.2024 10:07 Відповісти
показати весь коментар
12.03.2024 10:07 Відповісти
Ватикан, якщо там християни, має визнати РПЦ антихристиянською церквою.
показати весь коментар
12.03.2024 10:08 Відповісти
Той Папа нехай іде до @баної мами!🤬 Ляпнуло, вчергове спалило хату, а тепер як вуж на сковорідці викручується, щоб якось вилізти з халепи! 🤔🤬Так і погонов можно лішицца, батюшка! 😉
показати весь коментар
12.03.2024 10:08 Відповісти
Це ж скіки відмивається кацапсько-мафіозного кривавого бабла в цьому центру господньому.Хоча про що казати.Захват земель Іспанськими колонізаторами теж супроводжуволось благословленієм католіческой церкви.
показати весь коментар
12.03.2024 10:08 Відповісти
Не "припинення агресії", а виведення московських бандитів (звільнення) території України і повна компенсація за причинені збитки.
"Припинення агресії" - це лише зупинка російської армії на захоплених рубіжах без їх повернення, про це ***** спить і мріє.
За всю свою паскудну історію, за рідкими винятками, Ватікан завжди був на боці і підтримував агресора, черпаючи з того вигоду.
показати весь коментар
12.03.2024 10:09 Відповісти
вертляві папські політикани, не розуміють що половинчаті промови ведуть лише до погіршення. це як оті сепарки які запевняли, що вони лише за Мир, але кацапським катам вони говорили інше.
показати весь коментар
12.03.2024 10:12 Відповісти
першою умовою про припинення продажності ватікану є білий дим над капелою -Ватний стан.
показати весь коментар
12.03.2024 10:12 Відповісти
А не пішов би отой ваш папа - до едреній мами!
показати весь коментар
12.03.2024 10:13 Відповісти
Тримають старих маразматиків при владі, вони шось там 3,14здонуть, а потім займаються виправдовуванням сказаного бреду.
показати весь коментар
12.03.2024 10:15 Відповісти
Ватікан завжди був збіговиськом корумпованих, лицемірних покидьків!
показати весь коментар
12.03.2024 10:17 Відповісти
Паролін заявив, що заклик понтифіка полягає в тому, що потрібно "створити умови для дипломатичного рішення у пошуках справедливого" та міцного світу".
------------------------------------------------------------------------------------------------
А этим условием является только одно условие - вывод всех российских войск из Украины до границ 2014 года.
Пусть россия и создает эти условия, с белым флагом.
Поэтому папе флаг в руки и в россию к его кумиру
Причем здесь Украина, белый флаг и смелость.
Пусть как раз папа наберется СМЕЛОСТИ и назовет россию агрессором и призовет ее покинуть территорию Украины.
А предметом переговоров должно быть обсуждение размера и сроков выплаты репараций.
показати весь коментар
12.03.2024 10:17 Відповісти
Хай би ще нагадав українцям як насаджували христианство в Київський Русі.Скільки спалили хат і вбили язичників.Чи то їм так Христос наказав?!
показати весь коментар
12.03.2024 10:21 Відповісти
наголосив, що першою умовою для створення будь-яких переговорів щодо завершення війни в Україні є те, що Росія має припинити свою агресію. Джерело:
Тобто вже - білий прапор має підняти русня .
Шо ж ти фрайєр - сдал назад !!
.
показати весь коментар
12.03.2024 10:24 Відповісти
Ще трохи обісранного папу потравлять і він буде волати що над вім світом потібно підняти прапор з веселкою,тільки щоб йому дали спокій.
показати весь коментар
12.03.2024 12:48 Відповісти
обосравшиеся попы уже не знают как свою дупу прикрыть, что-бы полными идиотами не выглядеть
показати весь коментар
12.03.2024 10:27 Відповісти
вони прикривають фу-***** і зовсім не паряться
показати весь коментар
12.03.2024 10:55 Відповісти
Обмінники,мабуть,не поміняли фублі на ватиканські ліри.
показати весь коментар
12.03.2024 10:28 Відповісти
Ми всі все чудово чули . Пішли ***** скоти. Виправдовуються тепер.
показати весь коментар
12.03.2024 10:28 Відповісти
Паролін - це коли Мікола Яновічь Азіров намагається перекласти на українську "поролон"?
показати весь коментар
12.03.2024 10:33 Відповісти
Був вибір між "пірілін" та "паролін",та Янович обрав друге,бо вирішив що "пірілін" це якісь ліки на кшталт "аспіріну". Тудности перевода,ёпта.
показати весь коментар
12.03.2024 12:57 Відповісти
Запізно, бо слово не горобець, а думати ,що говорити ніхто не забороняє.
показати весь коментар
12.03.2024 10:36 Відповісти
О чем все собираются вести переговоры с бешенной собакой? Бешенную собаку пристреливают а не ведут с ней переговоры.
показати весь коментар
12.03.2024 10:43 Відповісти
Пішли нaxyů кaųancькі ********!
показати весь коментар
12.03.2024 10:48 Відповісти
уточнятелі *****! Скільки вже було ганебних заяв і подальших "уточнень"?
показати весь коментар
12.03.2024 10:58 Відповісти
Відмазуються підлі, безкорисливі педофіли.

Не очікували такого осудження. Терпіть, ботоксні гроші треба відпрацьовувати
показати весь коментар
12.03.2024 10:59 Відповісти
Світ ще не зрозумів що таке Росія і кацапи
А які переговори коли від початку війни намагались вести переговори але не вийшло
Кацапи хотять залишити за собою захоплені території що не є припустимим
Хотять щоб Україна відмовилась від вступу в НАТО чого також не буде бо це в конституції України
Про які переговори може йти мова окрім того як тільки знищувати окупантів
показати весь коментар
12.03.2024 11:24 Відповісти
На фіга СВІТУ ТАКИЙ ПАПА, ЧІІ заяви постійно виправдовують ???? Кардинали повінні вже замислитися

ОСОБЛИВО ТІ ХТО ЗА ЦЬОГО ПАПУ ГОЛОСУВАВ. Не виключаю, що їм по мильону раша кинула , як собакам
показати весь коментар
12.03.2024 11:46 Відповісти
ФБР разом з Італією має перевірити статки тих, хто голосував за Папу
показати весь коментар
12.03.2024 11:48 Відповісти
Шеф ідіот - підлеглі мусять виправдовуватись.
показати весь коментар
12.03.2024 11:53 Відповісти
Державний секретар Святого Престолу П'єтро Паролін - ідеш накуй разом з папіком-першою умовою для створення будь-яких переговорів щодо завершення війни в Україні є те, що Росія має звільнити всі окуповані українські території , вивести свої війска(рашистських вбивць) з території України .
показати весь коментар
12.03.2024 12:23 Відповісти
потвори, а ше ряси одягли підари
показати весь коментар
12.03.2024 14:05 Відповісти
А що, хтось почув в інтерв'ю хоч слово про московію?
Дивні ці нунції Папи...
показати весь коментар
13.03.2024 07:10 Відповісти
 
 