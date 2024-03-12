УКР
Новини
Єврокомісія підготувала переговорну рамку для вступу України в ЄС, проте її навряд схвалять до червня, - Politico

єс,євросоюз

Європейська комісія презентує переговорну рамку для вступу України в ЄС, затвердження якої можу відбутися у червні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

Так, Єврокомісія у вівторок має запропонувати переговорні рамки для України та Молдови, які визначають загальні принципи майбутніх переговорів про вступ до ЄС.

"Європейські дипломати і посадовці попереджають, що домовленість усіх 27 європейських столиць, що необхідна для формального початку переговорів, навряд чи можлива до європейських виборів у червні", - пише видання.

За даними Politico, для деяких країн, зокрема для Австрії, важливо, щоб Україна і Молдова не випереджали на шляху до ЄС Боснію і Герцеговину.

У грудні 2022 року ЄС надав Боснії і Герцеговині статус кандидата. Тепер Єврокомісія дасть позитивну рекомендацію щодо початку з Боснією і Герцеговиною переговорів про вступ, а наступного тижня на зустрічі у Брюсселі лідери Євросоюзу обговорять цю рекомендацію.

Також ЄК має презентувати документ щодо підготовки ЄС до майбутнього розширення, який спочатку очікували наприкінці лютого, але зараз презентацію відклали до 20 березня, зазначає видання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія готує план, який дозволить Україні отримати перші 2-3 мільярди євро зі заморожених російських активів в липні, - FT

Єврокомісія (2256) членство в ЄС (1361)
И тут встает вопрос - может ли парламент, который не был переизбран и президент, который исполняет свои обязанности до новых выборов подписать документ о вступлении в ЕС, который должен предусматривать как минимум референдум. Ведь происходят изменения в Конституции Украины, т.к. добавляется верховенство европейских законов над украинскими.
А в стране военное положение и демократия и волеизъявление ограничены. И изменения в конституцию не допускаются.
Поэтому - это все трындеж и беззубому твердый пряник!
12.03.2024 10:44 Відповісти
Абсолютно нікчемна тема! До чого той ЄС ЗАРАЗ?
12.03.2024 11:21 Відповісти
Єврокомісія підготувала переговорну рамку для вступу України в ЄС, проте її навряд схвалять до червня, - Politico ЄС- ВИКИНЬТЕ НАКУЙ СВОЇ БРЕХЛИВІ РАМКИ НАКУЙ, АБО ПОДАРУЙТЕ ЇХ КУЙЛУ ВСІЯ 3,14ДЕРАЦІЇ ЗА ГАЛЬБУ ПИВА...
12.03.2024 12:11 Відповісти
 
 