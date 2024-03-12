Єврокомісія підготувала переговорну рамку для вступу України в ЄС, проте її навряд схвалять до червня, - Politico

Європейська комісія презентує переговорну рамку для вступу України в ЄС, затвердження якої можу відбутися у червні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

Так, Єврокомісія у вівторок має запропонувати переговорні рамки для України та Молдови, які визначають загальні принципи майбутніх переговорів про вступ до ЄС.

"Європейські дипломати і посадовці попереджають, що домовленість усіх 27 європейських столиць, що необхідна для формального початку переговорів, навряд чи можлива до європейських виборів у червні", - пише видання.

За даними Politico, для деяких країн, зокрема для Австрії, важливо, щоб Україна і Молдова не випереджали на шляху до ЄС Боснію і Герцеговину.

У грудні 2022 року ЄС надав Боснії і Герцеговині статус кандидата. Тепер Єврокомісія дасть позитивну рекомендацію щодо початку з Боснією і Герцеговиною переговорів про вступ, а наступного тижня на зустрічі у Брюсселі лідери Євросоюзу обговорять цю рекомендацію.

Також ЄК має презентувати документ щодо підготовки ЄС до майбутнього розширення, який спочатку очікували наприкінці лютого, але зараз презентацію відклали до 20 березня, зазначає видання.

