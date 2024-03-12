Важливо, щоб діти під час війни могли розвиватись і фізично, і ментально, - інвестор спорткомплексу "Leoland" Свіщов

Партнерський матеріал

У Львові майстерклас у спорткомплексі "Leoland" для юних тенісистів провели відома українська тенісистка Еліна Світоліна разом з колишнім тенісистом та військовим НГУ Сергієм Стаховським.

Олександр Свіщов, Еліна Світоліна та Сергій Стаховський

У майстеркласі взяли участь майже пів тисячі юних спортсменів – хлопці та дівчата різних вікових категорій від 6 до 16 років.

"Ми розуміли, що приїзд Еліни Світоліної та Сергія Стаховського у "Leoland" викличе ажіотаж серед юних спортсменів. Але, зізнаюсь, були вражені від кількісті охочих відвідати майстерклас: за дві години до нас звернулись кілька сотень батьків, які зареєстрували діток на захід. Під час події було дуже приємно спостерігати за дітьми, вони раділи, що мають можливість поспілкуватися з Еліною та Сергієм, взяти автограф і зробити фото. У дітей сяяли очі, цих щирих емоцій нам усім зараз дуже не вистачає. Тому наш спорткомплекс з радістю готовий відкривати свої двері для таких хороших проєктів", – розповів інвестор спорткомплексу "Leoland" Олександр Свіщов.

Незабаром такі майстеркласи планують проводити в інших містах України.

"В Україні дуже багато талановитих дітей. Багатьма з них ми вже опікуємось, але такі майстеркласи допомагають відкривати ще більше тенісистів, тому ми продовжуємо їх організовувати. Це потребує багато часу і зусиль, але це найменше, що ми можемо зробити для нашої країни, для її майбутнього. Сьогодні тут дуже багато дітей, навіть більше, ніж ми очікували. Це дуже позитивні емоції, тому ми дуже раді тут бути", – наголосила Еліна Світоліна.

На майстерклас завітали українські військові, які проходять реабілітацію в центрі "Unbroken". Більшість хлопців вперше у житті тримали в руках ракетки, проте теніс так їх захопив, що тепер вони хочуть продовжити свої заняття.

"Дуже шкода, що мало часу. Усі вони хочуть більше, а в нас просто немає фізично такої можливості, тому воно все дуже швидко йде. Але робимо для дітей те, що можемо", - додає Сергій Стаховський.

Фонд Еліни Світоліної та керівництво "Leoland" обговорили майбутню можливість організації схожих проєктів для дітей на кортах комплексу.

"Ми побачили, як Еліна та Сергій з любов’ю ставляться до дітей і як вони зуміли подарувати малечі позитивні емоції. Нам важливо, щоб українські діти у час війни мали можливість розвиватись, як фізичного так і ментально. Тому, ми обговорили з Еліною Світоліною можливість проведення літнього табору для дітей на кортах "Leoland". Ми хочемо організувати спортивний табір спільно з фондом Світоліної. Зараз можу сказати, що ця подія відбудеться влітку, незабаром проінформуємо про формат і час проведення табору", - наголосив Олександр Свіщов.

В "Leoland" існує школа для найменших тенісистів "LeoSport". Тут діти займаються великим тенісом вже з трьох років. У клубі працюють сім професійних тренерів, які отримали хорошу базу для виховання спортсменів, а діти мають можливість розвиватись і у майбутньому прославляти Україну на міжнародній арені.

За рік роботи комплексу вдалось провести великі турніри з тенісу, чемпіонати України серед дітей та дорослих, яких у Львові не було вже понад десять років.

"Leoland – це поєднання великого спорту і дитячих мрій", - резюмував український бізнесмен та головний інвестор Олександр Свіщов.