2 024 19

У питанні війни в Україні Китай дотримується неупередженої позиції й активно сприяє мирним переговорам, - МЗС

ван,веньбін

Речник МЗС Китаю Ван Веньбінь, коментуючи заяву Папи Франциска про "білий прапор", ухилився від відповіді про те, чи Китай також закликає Україну припинити захищатися і розпочати переговори з Росією про припинення війни.

Про це Ван Веньбінь сказав під час брифінгу, відповідаючи на питання журналіста агентства AFP, інформує Цензор.НЕТ.

"У питанні України Китай дотримується об’єктивної та неупередженої позиції й активно сприяє мирним переговорам", - наголосив речник МЗС Китаю.

Він нагадав, що метою Китаю є сприяння "пошуку політичного врегулювання "української кризи" та наголосив, що Пекін підтримує ідею якнайшвидшого проведення міжнародної мирної конференції, визнаної Росією й Україною, яка б забезпечила "рівноправну участь усіх сторін і чесне обговорення всіх мирних планів".

"Китай сподівається на швидке відновлення миру і стабільності на європейському континенті та продовжуватиме відігравати конструктивну роль у цьому", - зауважив китайський дипломат.

Водночас Ван Веньбінь нічого не сказав про те, чи пропонувала китайська сторона Україні припинити збройний опір агресору і розпочати переговори з Росією, а також не повідомив, чи закликав Пекін Москву зупинити війну в Україні й обстріли українських міст.

Автор: 

Топ коментарі
+11
Азіатчина піднялась трохи за рахунок Заходу,наїлась нормально раз за всю історію існування,тепер починає права качати,вплив демонструвати.Нічого,і це пройде
12.03.2024 10:47 Відповісти
12.03.2024 10:47 Відповісти
+6
активно підтримує позицію ***** "с учетом сложившейся ситуации"
12.03.2024 10:47 Відповісти
12.03.2024 10:47 Відповісти
+5
Вони не хитають, вони мирно захоплюють
12.03.2024 10:48 Відповісти
12.03.2024 10:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
12.03.2024 10:47 Відповісти
12.03.2024 10:48 Відповісти
12.03.2024 10:47 Відповісти
Неупереджені щодо агресера
12.03.2024 12:06 Відповісти
12.03.2024 12:06 Відповісти
Слизькии тип цеи *********
12.03.2024 10:48 Відповісти
12.03.2024 10:48 Відповісти
Зʼявилася інформація про збиття літака Су-27 над Білгородщиною.
12.03.2024 10:49 Відповісти
12.03.2024 10:49 Відповісти
Одним словом - гандоны
12.03.2024 10:51 Відповісти
12.03.2024 10:51 Відповісти
Китай не має позиції, піклуються про себе.
12.03.2024 10:51 Відповісти
12.03.2024 10:51 Відповісти
Пики жовті думки чорні
12.03.2024 10:52 Відповісти
12.03.2024 10:52 Відповісти
Мерзенні тварини
12.03.2024 10:53 Відповісти
12.03.2024 10:53 Відповісти
Тому з іншими мирними диктаторами з оркостану та бармалестану збираємося на тренування, після яких мирно покидаємо ракетами в сторону не багатьох країн, як то Південна Корея, Японія, Тайвань і ще хто там трапиться на шляху
12.03.2024 10:53 Відповісти
12.03.2024 10:53 Відповісти
Цікаво, вони всі за цілісність держав, але жоден з ціх пиз...нів не "сприяе активно" обом фашисти залишили чужу землю. "Это другое".
12.03.2024 11:12 Відповісти
12.03.2024 11:12 Відповісти
Давно пора нашим дипломатам привселюдно тицьнути носом жовту макаку в Будапештський меморандум, до якого Китай приєднався, і нехай дивлячись на текст, який вони підписали, розкаже, який пункт його спонукає до "неупередженої" позиції.
12.03.2024 11:14 Відповісти
12.03.2024 11:14 Відповісти
Кончені комуняки!
12.03.2024 11:17 Відповісти
12.03.2024 11:17 Відповісти
12.03.2024 11:25 Відповісти
12.03.2024 11:25 Відповісти
Взагалі кажучи, дипломати і повинен корчити з себе дурника і прикидатися шлангом, що Ван Веньбінь і робить. Всякі перемовини з рашкою мусять починатися з

Звільнення окупованих українськиї території

Ван Веньбінь, Папа і всі інші західні політики це прекрасно знають але клеють дурня.

Уявіть собі. 1943 рік і антигітлеровська каоліція починає мирні перемовини з Гітлером. При цьому Гітлер вимагає щоб за ним зосталось все, що він до цього часу захопив і каоліція погоджується. Аякже! Скільки життів буде врятовано!
12.03.2024 11:28 Відповісти
12.03.2024 11:28 Відповісти
ЛЖИВІ ТВАРИНИ! ГОРІТЬ У ПЕКЛІ!
12.03.2024 11:28 Відповісти
12.03.2024 11:28 Відповісти
І через кому, сприяємо кацапії як в економічній сфері так і в безпековій
12.03.2024 12:48 Відповісти
12.03.2024 12:48 Відповісти
Кооммунофашисты думают что ни кто не знает на чьей они стороне.
12.03.2024 13:16 Відповісти
12.03.2024 13:16 Відповісти
 
 