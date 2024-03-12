У питанні війни в Україні Китай дотримується неупередженої позиції й активно сприяє мирним переговорам, - МЗС

Речник МЗС Китаю Ван Веньбінь, коментуючи заяву Папи Франциска про "білий прапор", ухилився від відповіді про те, чи Китай також закликає Україну припинити захищатися і розпочати переговори з Росією про припинення війни.

Про це Ван Веньбінь сказав під час брифінгу, відповідаючи на питання журналіста агентства AFP, інформує Цензор.НЕТ.

"У питанні України Китай дотримується об’єктивної та неупередженої позиції й активно сприяє мирним переговорам", - наголосив речник МЗС Китаю.

Він нагадав, що метою Китаю є сприяння "пошуку політичного врегулювання "української кризи" та наголосив, що Пекін підтримує ідею якнайшвидшого проведення міжнародної мирної конференції, визнаної Росією й Україною, яка б забезпечила "рівноправну участь усіх сторін і чесне обговорення всіх мирних планів".

"Китай сподівається на швидке відновлення миру і стабільності на європейському континенті та продовжуватиме відігравати конструктивну роль у цьому", - зауважив китайський дипломат.

Водночас Ван Веньбінь нічого не сказав про те, чи пропонувала китайська сторона Україні припинити збройний опір агресору і розпочати переговори з Росією, а також не повідомив, чи закликав Пекін Москву зупинити війну в Україні й обстріли українських міст.

