У питанні війни в Україні Китай дотримується неупередженої позиції й активно сприяє мирним переговорам, - МЗС
Речник МЗС Китаю Ван Веньбінь, коментуючи заяву Папи Франциска про "білий прапор", ухилився від відповіді про те, чи Китай також закликає Україну припинити захищатися і розпочати переговори з Росією про припинення війни.
Про це Ван Веньбінь сказав під час брифінгу, відповідаючи на питання журналіста агентства AFP, інформує Цензор.НЕТ.
"У питанні України Китай дотримується об’єктивної та неупередженої позиції й активно сприяє мирним переговорам", - наголосив речник МЗС Китаю.
Він нагадав, що метою Китаю є сприяння "пошуку політичного врегулювання "української кризи" та наголосив, що Пекін підтримує ідею якнайшвидшого проведення міжнародної мирної конференції, визнаної Росією й Україною, яка б забезпечила "рівноправну участь усіх сторін і чесне обговорення всіх мирних планів".
"Китай сподівається на швидке відновлення миру і стабільності на європейському континенті та продовжуватиме відігравати конструктивну роль у цьому", - зауважив китайський дипломат.
Водночас Ван Веньбінь нічого не сказав про те, чи пропонувала китайська сторона Україні припинити збройний опір агресору і розпочати переговори з Росією, а також не повідомив, чи закликав Пекін Москву зупинити війну в Україні й обстріли українських міст.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Звільнення окупованих українськиї території
Ван Веньбінь, Папа і всі інші західні політики це прекрасно знають але клеють дурня.
Уявіть собі. 1943 рік і антигітлеровська каоліція починає мирні перемовини з Гітлером. При цьому Гітлер вимагає щоб за ним зосталось все, що він до цього часу захопив і каоліція погоджується. Аякже! Скільки життів буде врятовано!