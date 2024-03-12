УКР
У соцмережах поширюють фейк про нібито масований наступ військ РФ на Сумщину. Ударних угруповань ворога біля кордонів регіону немає, - ОВА

Вкотре у соцмережах ворог розповсюджує інформацію про нібито масований наступ військ РФ на Сумщину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Як зазначається, це фейк, спрямований на дестабілізацію та підвищення панічних настроїв серед жителів області.

"Як зазначив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх, станом на сьогодні ударних угрупувань ворога біля кордонів Сумської області не зафіксовано.

Сумська обласна військова адміністрація та районні військові адміністрації, керівництво громад та силових структур перебуває на місцях", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Росіяни поширюють фейки про "масштабний наступ" на Півдні, щоб тиснути на мешканців окупованих територій, - Сили оборони Півдня

Збройні Сили України готові до будь-яких викликів і за потреби можуть дати гідну відсіч ворогу.

"Разом з тим, зберігається небезпека з повітря та обстрілів прикордонних громад. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Зберігаймо спокій! Віримо в ЗСУ! Працюємо на Перемогу!", - додають у ОВА.

+16
Буде наступ, чи не буде - не знаю. От те, що нашій нинішній владі вірити не можна - це факт. Закликаю сумчан самих розбиратися в ситуації, слідкувати за подіями і робити висновки, і не вірити на слово владі. На шашлики вже сходили.
показати весь коментар
12.03.2024 10:58 Відповісти
+6
У нас тут есть примета народная... Если полиция чемоданы не пакует, значит наступления никакого не предвидится.
показати весь коментар
12.03.2024 11:06 Відповісти
+4
А де це "Svetlana" побачила в Україні "ДЕРЕВНИ"?! Бо в Україні виключно СЕЛА, жодного без церкви не бачив!!! А ти сама то звідки?!
показати весь коментар
12.03.2024 11:14 Відповісти
по тьоткіно?
ну, так. вони завжди так роблять. а, ще, пару кабів над бєлгородом *********.
показати весь коментар
12.03.2024 10:57 Відповісти
атопутіннападьот?
показати весь коментар
12.03.2024 10:59 Відповісти
А так "не напав"!
показати весь коментар
12.03.2024 11:06 Відповісти
Дубль: А ДО ЦЬОГО ка-цапи на Сумщину "не нападали", "не окупували", потім звідти "не бігли" з під носока ЗСУ та весь час потім "не обстрілювали"?! Ти потрійний "N" звідки такий "розумний" узявся?!
показати весь коментар
12.03.2024 11:00 Відповісти
Це він так z замаскував.
показати весь коментар
12.03.2024 11:05 Відповісти
А ДО ЦЬОГО ка-цапи на Сумщину "не нападали", "не окупували", потім звідти "не бігли" з під носока ЗСУ та весь час потім "не обстрілювали"?! Ти потрійний "N" звідки такий "розумний" узявся?!
показати весь коментар
12.03.2024 10:59 Відповісти
Завше воно косить під "націоналіста"...
показати весь коментар
12.03.2024 11:50 Відповісти
отакої. тільки зранку, купа відосиків, як українські танки по тьоткіно катаються, а вони брешуть що пішли на суми.
а нафіга їм, на суми?
показати весь коментар
12.03.2024 10:55 Відповісти
впечатлительные домохозяйки уже месяц вещи с сум пакуют,инфотупость нашей биомассы тож не знает границ,может хоть сейчас заткнуться ,после рдк.
показати весь коментар
12.03.2024 10:57 Відповісти
Цілий місяць пакують і ніяк не напакують?! Це як, типу одягатися постійно для виходу на вулицю і так жодного разу й не вийти?! Тоді чого подібне не відбувається ані у Харкові, ані у Запоріжжі, ані у Херсоні, там до лінії фронту чи кордону ніяк не більше. Тож не переймайтесь за біомасу, вона сама вихід знайде, а на інших її не розмазуйте, хотіли б зібратися та бігти давно б це зробили б!!!
показати весь коментар
12.03.2024 11:05 Відповісти
Іноді дійсно краще промовчати. Бо багатьох жахів перших днів війни цілком могло не бути. Скрізь живуть ЛЮДИ, а не біомаса.
показати весь коментар
12.03.2024 11:30 Відповісти
Станеш тут "впечатлительным" з нашою брехливою владою. А, коли за це ще й Кірюша взявся, то ховайся всім. І як це Умеров без такого комунікатора і координатора досі працював. Одразу видно, що наш міністр МО незалежний фахівець.
показати весь коментар
12.03.2024 12:26 Відповісти
Переплутали із бойовими діями Легіону Свобода Росії (ЛСР), Російського добровольчого корпусу, та добровольців Сибірського батальйону у Білгородській області?! Ню, ню!
показати весь коментар
12.03.2024 10:55 Відповісти
отут треба слова Рєзнікова про "ударні угрупування", яким понад два роки, надати. Хоть паржом
показати весь коментар
12.03.2024 10:56 Відповісти
Буде наступ, чи не буде - не знаю. От те, що нашій нинішній владі вірити не можна - це факт. Закликаю сумчан самих розбиратися в ситуації, слідкувати за подіями і робити висновки, і не вірити на слово владі. На шашлики вже сходили.
показати весь коментар
12.03.2024 10:58 Відповісти
Роскажи про паніку маріупільцям. Ірпінцям, бучанцям роскажи
показати весь коментар
12.03.2024 11:25 Відповісти
Шашликами ситі вже.
показати весь коментар
12.03.2024 11:36 Відповісти
Слушна думка !
показати весь коментар
12.03.2024 12:22 Відповісти
еще на харьков,запорожье, и на одессу вот только,тоненькое и крынки возьмут а там сразу плацдарм на львов открываеться....а наши впечатлиьные долбоебы на этот треш ведуться,
показати весь коментар
12.03.2024 10:59 Відповісти
Так на те вони й довбойоби!
показати весь коментар
12.03.2024 11:08 Відповісти
калідор рубають на Сувалки...
показати весь коментар
12.03.2024 11:58 Відповісти
Ще Синьківку...
показати весь коментар
12.03.2024 13:03 Відповісти
Масований наступ військ - яких .? Тих що застрягли під Авдіївкою ?
показати весь коментар
12.03.2024 11:00 Відповісти
Почуття гумору то дуже добре. Але простим людям варто самим слідкувати за подіями і турбуватися про своє життя. Влада поїде першою, вже бачили. Тверезість, поміркованість, аналіз ситуації. Можливо зараз нічого не має, скоріш за все так. Але влада не попередить, затямте, будь ласка.
показати весь коментар
12.03.2024 11:13 Відповісти
Навіщо ви мені це говорите ? Так ніби я вам тут хочу довести протилежне . В мене на владу надії надто і немає .
Я мав на увазі - поточну ситуацію . А біля сумщини зараз і дійсно - не спостерігається ніяких накопичень кацапських військ , бо розвідка , хоча б навіть - естонська , вже про це знала б .
Наступ не проводиться на рівному місці , це все не так просто . Війська для наступу з повітря не матеріалізуються , вони накопичуються протягом тривалого часу , і приховати це неможливо .
Тих що там у них є зараз - достатньо для того щоб кошмарити цивільних по прикордонних селах ,, але не для наступу .
показати весь коментар
12.03.2024 11:28 Відповісти
Я уважно передивився Ваші коментарі, перед тим, як написати. Бадьорість духу не завадить зараз нікому, Ваша правда. Але вона має бути підкріплена справами. Ціна помилки і безпідставних переможних реляцій - життя ЛЮДЕЙ, які, не дай Боже, можуть залишитися в окупації.
показати весь коментар
12.03.2024 11:45 Відповісти
Шкода, що Вас не було поряд, коли треба було цих людей рятувати. Одним би настроєм допомогли. Але то Ваша справа.
показати весь коментар
12.03.2024 13:22 Відповісти
Можна на перше травня марінувать шашликі?
показати весь коментар
12.03.2024 11:06 Відповісти
У нас тут есть примета народная... Если полиция чемоданы не пакует, значит наступления никакого не предвидится.
показати весь коментар
12.03.2024 11:06 Відповісти
У нас это в Сумской области. Мы еще помним как 24 полиция одна из первых, вместе с Живицким убегали в западном направлении... А потом награды получали первыми.
показати весь коментар
12.03.2024 11:30 Відповісти
Наступу конечно пока не будет, а вот деревни наши приграничные в сумской области бомбят все сильнее. В последние пару дней вообще ад, сравнимый с тем, что на востоке Украины.
показати весь коментар
12.03.2024 11:06 Відповісти
А де це "Svetlana" побачила в Україні "ДЕРЕВНИ"?! Бо в Україні виключно СЕЛА, жодного без церкви не бачив!!! А ти сама то звідки?!
показати весь коментар
12.03.2024 11:14 Відповісти
Мало хто знає, що кацапські "дєрєвні" від сіл відрізняються тим, що в "дєрєвні" відсутня церква.
показати весь коментар
12.03.2024 11:22 Відповісти
От кацапи саме цього й не знають, і лише вони, або їх прихильники можуть назвати українське село "деревней", чи вона про деревні у Курській та Брянській областях сповіщає?!
показати весь коментар
12.03.2024 11:29 Відповісти
Света из дяревни Ольгино.

Це ж зрозуміло...
показати весь коментар
12.03.2024 13:05 Відповісти
то, ми, ще не починали бомбити, дєрєвні. але, все до цього йде.
показати весь коментар
12.03.2024 11:19 Відповісти
Да ответка то идет. Вчера даже с самолетов вроде наши там что то там бомбили, но конечно в разы меньше чем московиты. Все таки количество боеприпасов несравнимое.
показати весь коментар
12.03.2024 11:24 Відповісти
У тебя с головой все в порядке? До*пался до одного слова и пошел фантазировать. Больше заняться нечем?
показати весь коментар
12.03.2024 11:47 Відповісти
Повинен зауважити що саме ЦЕ СЛОВО мені з дитинства було неприйнятним і доводилось ЗВИКАТИ до нього коли доводилось перебувати на Московії (т.з. "роССії"), бо з дитинства знав лише слово СЕЛО, а не деревня! То ж воно є так само показовим як вимагання сказати "полУниця", або "палЯниця" від рашиста задля упізнавання, бо навіть на півдні кацапи кажуть саме СЕЛО (бо там ДО комуністичної революції переважно жили українці), і лише у центральних та північних областях європейської частини Раши звичним є якраз ДЕРЕВНЯ!!!
показати весь коментар
12.03.2024 12:39 Відповісти
Спалилась кацапка 😁
показати весь коментар
12.03.2024 11:26 Відповісти
у нас деревень НЕТ-у нас СЕЛА! Вы,наверное, с другой
стороны границы. А бомбят Сумщину последнюю неделю действительно очень
сильно-тривога за тривогой...
показати весь коментар
12.03.2024 18:15 Відповісти
В ощєм, нада готовітца не первоє мая марінувать шашликі!
показати весь коментар
12.03.2024 11:07 Відповісти
Єто всьо амєріканци мутят... Чтоб у нас упала економіка! А мі нє вєрим. По нашим развєдданим нікакога вторженія нібудед!
показати весь коментар
12.03.2024 11:11 Відповісти
Дубль через видалення модератором мого коментаря: "Игорь Величко", ти часом не з московитського (т.з. "роССійського") НОД?! Бо в них теж в усьому Держдеп США "винен", навіть у тому що в їх пенсіонерів кремлівський уряд відібрав безоплатний проїзд у електричках!
показати весь коментар
12.03.2024 12:05 Відповісти
Не знаю,как там с подготовкой,не видел,но ******* каждый день на чиная с 8-00 и до обеда,при этом по карте тревог все спокойно .В последнее время интенсивней
показати весь коментар
12.03.2024 11:11 Відповісти
Щось незрозуміло чому видаляють мої пости у котрих "найгіршим" може бути використання тих самих слів що й в коментарі на котрий я реагую?! Тому дубль: У простолюдинів на Московії (т.з. "роССії" слово "*******" що використовує "Iver" позначає ЙДУТЬ. Тож хто й куди?! А додатково цікавлюсь, де це примудрився він побачити саме "збільшення" обстрілів на прикордонні Сумщини котре інтенсивно обстрілюють фактично з моменту втечі рашистів на свої болота???!!! Останній півтори роки там прилітає постійно і на стільки рясно що навіть насильно висиляли місцевих мешканців подалі від кордону особливо тих в кого є діти!!! Тож що ж це за "останній час"???!!!
показати весь коментар
12.03.2024 12:02 Відповісти
тут в нас "наступ" кожні 2-3 тижні регулярно. більшість вже не звертає уваги на кацапсячі вкиди.
але в цілому ситуація дуже погана, прикордоння кацапи вже не обстрілюють, а випалюють.
показати весь коментар
12.03.2024 11:16 Відповісти
Відверто кажучи іншого від рашистів в Україні й не бачили. Обстрілюють цивільних усім чим можливо дістати не переймаючись якоюсь "військовою доцільністю", аби залякати та побільше повбивати! І чим ближче до лінії фронту чи кордону тим рясніше бо більше видів озброєння можуть дістати використовуючи тактику спаленої землі! Це стосується зовсім не тільки Сумщини, а будь якої області України та перепадає найбільше, відповідно, цій області та Харківській, Донецькій, Луганській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій!!!
показати весь коментар
12.03.2024 11:39 Відповісти
Поки російський шпигун у владі, то всі заспокоєння про "відсутність російських військ" є якимсь збоченством
показати весь коментар
12.03.2024 11:19 Відповісти
Буває не тільки завдяки, а й ВСУПЕРЕЧ. Навіть на Заході не очікували що Україна втримається саме через наявність у керівництві країни незрозуміло кого, але ж втримались .... ВСУПЕРЕЧ. Тож і тут так само!!!
показати весь коментар
12.03.2024 11:53 Відповісти
Це добре, Ваня, шо ви "прозрєлі"...
показати весь коментар
12.03.2024 11:57 Відповісти
майже переродився, оскільки про жопоТЮльку й не згадує та доступ до першої реєстрації відновив.
показати весь коментар
12.03.2024 12:04 Відповісти
Я з Сумщини. Поки всЬо спокійно. Сказав би дуже тихо.
показати весь коментар
12.03.2024 11:22 Відповісти
Ущипніть себе за вухо. Може пан вже помер?
показати весь коментар
12.03.2024 11:32 Відповісти
А у тебе "sulima ivan" із цим все добре?! Не бажаєш добрих новин, потребуєш виключно поганих???!!!
показати весь коментар
12.03.2024 11:55 Відповісти
Ну і ..... А що далі, якщо живий ? Писати кацапську байку ? Чи зеленсКУ угоду про гарантії ... підписувати ?
показати весь коментар
12.03.2024 11:57 Відповісти
Далі вибори. Які "неначасі"
показати весь коментар
12.03.2024 12:01 Відповісти
Я так зрозумів, ти з команди ? зеЛОХІВ. Бо звідки інфа про вибори неначасі ? дЄрмак агітку розповсюджує !
показати весь коментар
12.03.2024 12:11 Відповісти
Вони не відбудуться виключно через те що "неначасі"?! Чи справа у тому що під час військового стану НЕ МОЖЛИВО гарантувати рівний доступ усім політичним силам до агітації та контролю виборчого процесу?! Я переконаний, що "Слуги" та Зеленський із радістю саме зараз ці вибори провели б, поки автоматично в них всі можливості неконтрольовано використати адмінресурс і перемогти, як це зараз вже є на Московії (т.з. "роССії") та Білорусі навіть без військового стану через повну узурпацію влади, завдяки чому диктатори гарантують собі переобрання!!! Тож будь який свідомий українець НЕ ДОЗВОЛИТЬ саме зараз, під час війни проводити вибори. Я був проти Зеленського, є та буду, і саме тому ПРОТИ виборів під час війни, бо ПІСЛЯ неї можна буде провести вибори цивілізовано і враховуючи безліч хибних дій з боку ********* керівництва країни воно точно не буде переобрано!!! Тай Захід вибори зараз просто не визнає, а Конституція України їх просто ЗАБОРОНЯЄ!!!
показати весь коментар
12.03.2024 12:17 Відповісти
В Україні адмінресурс НЕ ВІДПРАЦЬОВУЄ свої витрати. Але вибори нам не потрібні. Строк президенства закінчився - шуруй на красну площу трусами бруківки мити !Так, і кошового не забудьте. Він спец з домашнього прибирання. Особливо у сусідів. Хто буде керувати країною ? Рада призначить. Після стефанчука. Сподіваюсь, що безуглу з її планами на всі випадки життя не оберуть.
показати весь коментар
12.03.2024 16:18 Відповісти
Це де тихо, за Ромнами? А в мене вчора (35 км від кордону) звучні бахи були, хоч ми й треновані окупацією. І в Сумах на тому тижні і вся прикордонна смуга ОТГ кожен день від мінометів до РСЗВ і С-300.
показати весь коментар
12.03.2024 13:35 Відповісти
Це у нас. На Сумщині. А Сумщина велика. І кордон чималий. Тому у нас - це у нас.
показати весь коментар
12.03.2024 16:12 Відповісти
Так Вам, може, не треба за ВСЮ Сумщину розписуватися що " всьо тихо"? На шашлики?
показати весь коментар
12.03.2024 16:26 Відповісти
..... І тому будування фортифікаційних споруд без потреби...
показати весь коментар
12.03.2024 12:22 Відповісти
Воно є НОРМОЮ, а не потребою, і якщо фортифікаційні споруди не будувались позаду лінії фронту то це є величезною помилкою та нехтуванням своїми обов'язками з боку Верховного головнокомандувача ЗЕ із усіма його посіпаками по фронтових чи прикордонних областях!!!
показати весь коментар
12.03.2024 12:56 Відповісти
Це хіба що армія Тьоткінської Народної Республіки почне контрнаступ...
показати весь коментар
12.03.2024 12:31 Відповісти
"всьо харашо, прєкрасная маркіза..."
показати весь коментар
12.03.2024 12:48 Відповісти
Так це вже було на початку 2022 року.
показати весь коментар
12.03.2024 15:50 Відповісти
 
 