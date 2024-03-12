У соцмережах поширюють фейк про нібито масований наступ військ РФ на Сумщину. Ударних угруповань ворога біля кордонів регіону немає, - ОВА
Вкотре у соцмережах ворог розповсюджує інформацію про нібито масований наступ військ РФ на Сумщину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.
Як зазначається, це фейк, спрямований на дестабілізацію та підвищення панічних настроїв серед жителів області.
"Як зазначив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх, станом на сьогодні ударних угрупувань ворога біля кордонів Сумської області не зафіксовано.
Сумська обласна військова адміністрація та районні військові адміністрації, керівництво громад та силових структур перебуває на місцях", - йдеться у повідомленні.
Збройні Сили України готові до будь-яких викликів і за потреби можуть дати гідну відсіч ворогу.
"Разом з тим, зберігається небезпека з повітря та обстрілів прикордонних громад. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Зберігаймо спокій! Віримо в ЗСУ! Працюємо на Перемогу!", - додають у ОВА.
ну, так. вони завжди так роблять. а, ще, пару кабів над бєлгородом *********.
а нафіга їм, на суми?
Я мав на увазі - поточну ситуацію . А біля сумщини зараз і дійсно - не спостерігається ніяких накопичень кацапських військ , бо розвідка , хоча б навіть - естонська , вже про це знала б .
Наступ не проводиться на рівному місці , це все не так просто . Війська для наступу з повітря не матеріалізуються , вони накопичуються протягом тривалого часу , і приховати це неможливо .
Тих що там у них є зараз - достатньо для того щоб кошмарити цивільних по прикордонних селах ,, але не для наступу .
Це ж зрозуміло...
стороны границы. А бомбят Сумщину последнюю неделю действительно очень
сильно-тривога за тривогой...
але в цілому ситуація дуже погана, прикордоння кацапи вже не обстрілюють, а випалюють.