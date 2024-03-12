У соцмережах поширюють фейк про нібито масований наступ військ РФ на Сумщину. Ударних угруповань ворога біля кордонів регіону немає, - ОВА

Вкотре у соцмережах ворог розповсюджує інформацію про нібито масований наступ військ РФ на Сумщину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Як зазначається, це фейк, спрямований на дестабілізацію та підвищення панічних настроїв серед жителів області.

"Як зазначив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх, станом на сьогодні ударних угрупувань ворога біля кордонів Сумської області не зафіксовано.

Сумська обласна військова адміністрація та районні військові адміністрації, керівництво громад та силових структур перебуває на місцях", - йдеться у повідомленні.

Збройні Сили України готові до будь-яких викликів і за потреби можуть дати гідну відсіч ворогу.

"Разом з тим, зберігається небезпека з повітря та обстрілів прикордонних громад. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Зберігаймо спокій! Віримо в ЗСУ! Працюємо на Перемогу!", - додають у ОВА.