УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9494 відвідувача онлайн
Новини
3 123 22

Пісторіус про злиті переговори щодо Taurus: Я не потраплю на гачок Путіна та не звільнятиму найкращих офіцерів

пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що не звільнятиме своїх найкращих офіцерів на тлі скандалу з перехопленою і злитою розмовою про ракети Taurus.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Так, на тлі скандалу щодо перехоплення Росією розмови офіцерів Бундесверу про ракети Taurus Пісторіус заявив, що не збирається "потрапити на гачок" Путіна та не планує звільняти своїх "найкращих офіцерів" - причому незалежно від того, зробили вони якусь помилку чи ні.

"Це було б саме те, чого від нас чекає Володимир Путін", - додав міністр.

Водночас, за словами Пісторіуса, перш ніж вживати будь-яких заходів відповідно до службового законодавства, необхідно дочекатися результатів розслідування. У разі ж, якщо було порушено службову дисципліну, будуть вжиті заходи відповідно до законодавства про державну службу.

Також читайте: Пісторіус щодо заяви Макрона про боягузтво: Ці дискусії не допомагають Україні

Глава Міноборони ФРН підтвердив, що одним із чотирьох учасників розмови, підключених до відеоконференції по незахищеній лінії, був голова ВПС Німеччини генерал-лейтенант Інго Герхарц. Однак, на відміну від іншого високопоставленого офіцера, який також був підключений до бесіди з порушеннями, у випадку Герхарца не відбувся витік даних.

Як повідомлялося, Міністерство оборони Німеччини ініціювало перевірку на предмет того, чи були перехоплені розмови представників військово-повітряних сил – які, за твердженням роспропаганди, обговорювали підрив Кримського мосту ракетами Taurus.

Інтернет-конференція високопоставлених офіцерів ВПС, яку, ймовірно, підслухали росіяни 19 лютого, стосувалася підготовки 30-хвилинного брифінгу для міністра оборони Бориса Пісторіуса щодо можливості проведення місії Taurus в Україні. Офіцери відкрито говорять, серед іншого, про те, що американські та британські військовослужбовці діють на території України, і обговорюють можливості підготовки українського персоналу в Німеччині для місії Taurus.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ракети Taurus не стануть вирішальними у війні РФ проти України, - Пісторіус

Автор: 

Німеччина (7680) росія (67364) Пісторіус Борис (300)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Пісторіус ...: Я не потраплю на гачок Путіна та не звільнятиму найкращих офіцерів
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Бубочка. это тебе оплеуха по всему твоему не бритому лицу
показати весь коментар
12.03.2024 10:59 Відповісти
+2
Вважаю ці записи брєдом хоча б тому, що вони кажуть, що ракети Скальп і Сторм шедоу там в Audi Q7 ховають... Ті ракети більші за Ауді Ку7 і важчі, така машина просто не потягне їх...
показати весь коментар
12.03.2024 11:09 Відповісти
+2
Може накінець у німців пропадає комплекс вини за їх батьків-дідів і відроджується дух мужніх германців? Давно пора.
показати весь коментар
12.03.2024 11:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цікаво, запис може бути згенерованим ШІ?
показати весь коментар
12.03.2024 10:57 Відповісти
Ні, це справжні генерали, бо інакше, Шольц збрехав, а в цивілізованих країнах з цим строго…
показати весь коментар
12.03.2024 12:32 Відповісти
Якщо виправдовується значит така думка в нього виникала
показати весь коментар
12.03.2024 10:59 Відповісти
А що він міг сказати, щоб залишити незрозумілим, це "злив" або "витік"?
показати весь коментар
12.03.2024 12:37 Відповісти
Пісторіус ...: Я не потраплю на гачок Путіна та не звільнятиму найкращих офіцерів
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Бубочка. это тебе оплеуха по всему твоему не бритому лицу
показати весь коментар
12.03.2024 10:59 Відповісти
якщо офіцер довбень, то Пісторіуз йому мізки не вставить. А якщо "оплеуха" то буде від однопартійців, опозиції, виборців і аж ніяк не від *****
показати весь коментар
12.03.2024 11:09 Відповісти
Ну це лиш в тому випадку,якщо потрібні найкращі для Зеленського
показати весь коментар
12.03.2024 11:27 Відповісти
Навіть якщо ці офіцери працюють на рашку!!
показати весь коментар
12.03.2024 11:03 Відповісти
працюють чи не працюють,мабуть потрібно зробити перевірку,а не піддаватися на вкиди рашистів
показати весь коментар
12.03.2024 11:30 Відповісти
Вважаю ці записи брєдом хоча б тому, що вони кажуть, що ракети Скальп і Сторм шедоу там в Audi Q7 ховають... Ті ракети більші за Ауді Ку7 і важчі, така машина просто не потягне їх...
показати весь коментар
12.03.2024 11:09 Відповісти
Взагалі не розумію, до чого весь цей кіпіш?! Німці могли спокійно сказати, що немов через надмірне хвилювання через Кримський міст, перед поставкою ракет, генералам було дано завдання, з'ясувати чи можуть ракети Таурус, бути використані проти кримського мосту..... І якщо так, то яким чином. От типу вони і робили мозговий штурм... . І все!
показати весь коментар
12.03.2024 11:20 Відповісти
Може накінець у німців пропадає комплекс вини за їх батьків-дідів і відроджується дух мужніх германців? Давно пора.
показати весь коментар
12.03.2024 11:24 Відповісти
Тут самое интересное, что копмлекс вины у немцев именно к русским, хотя захватить россию они сумели всего на пару процентов, не говоря о том, что русские сами вместе с немцами эту войну разжигали. Комплекса вины к украинцам и белорусам - них нет, хотя эти территории были не только захвачены на 100%, но и людей было убито на порядок больше относительно всего населения.
показати весь коментар
12.03.2024 12:10 Відповісти
Знищення керченського мосту - справа честі кожного німецького офіцера ... після окупації та анексії Східної Пруссії. Навіть більше, удар по кремлю - це програма мінімум для ********* бундесверу.
показати весь коментар
12.03.2024 11:29 Відповісти
Щось мені здається, що цей "витік інформації" це спланована акція спец арганів як Німетчини,так і США. А мета може бути багатогранна.
показати весь коментар
12.03.2024 11:34 Відповісти
А Зеленский звільнив Залужного
показати весь коментар
12.03.2024 11:41 Відповісти
Стоило бы, за непрофессионализм. Реклама той самой Webex. Живая линия для учебы чтобы изменить мир!

показати весь коментар
12.03.2024 11:44 Відповісти
Не можна звільняти - інтрига зникне.
показати весь коментар
12.03.2024 12:29 Відповісти
Чудово. Німець діє як німець. А наш жид-лихвар тільки почує погане слово про його 95 ківін вже готов звільнити будь-кого або заслати у .... сибір. А якщо рейтинг покажуть поганий, то й армію всю зажене в Авдіївку помирати за його пару процентів ... народної "любові". зеленсКИЙ - жид ! Якого в Ізраїлі зачмохають тільки про згадку про труси. Тому й микається ОЦЕЙ жид там, де погано щось лежить. А наші українці в 73 % - це хАхлІ, які й раді іноземця головою громади посадити аби не сусід Микола.
показати весь коментар
12.03.2024 11:47 Відповісти
Головне, Оманських інвесторів не забувати викорінювати з систем державного управління ФРН, бо буде горе і кров, як в Україні!
Памятаймо про «просто перестать стрелять», «акакаяразніца» ..
показати весь коментар
12.03.2024 11:59 Відповісти
Так, на тлі скандалу щодо перехоплення Росією розмови офіцерів Бундесверу про ракети Taurus заявив, що не збирається "потрапити на гачок"((поскільки він вже давно висить на гачку куйла.))) Путіна ,та не планує звільняти своїх "найкращих офіцерів" - причому незалежно від того, зробили вони якусь помилку чи ні.

"Це було є саме те, чого від нас чекав і чекає Володимир ", - так правильно
показати весь коментар
12.03.2024 12:06 Відповісти
А хтось під час війни одним ударом відсторонив всю військову верхівку. Але не у агресора.
показати весь коментар
12.03.2024 12:36 Відповісти
 
 