Пісторіус про злиті переговори щодо Taurus: Я не потраплю на гачок Путіна та не звільнятиму найкращих офіцерів

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що не звільнятиме своїх найкращих офіцерів на тлі скандалу з перехопленою і злитою розмовою про ракети Taurus.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Так, на тлі скандалу щодо перехоплення Росією розмови офіцерів Бундесверу про ракети Taurus Пісторіус заявив, що не збирається "потрапити на гачок" Путіна та не планує звільняти своїх "найкращих офіцерів" - причому незалежно від того, зробили вони якусь помилку чи ні.

"Це було б саме те, чого від нас чекає Володимир Путін", - додав міністр.

Водночас, за словами Пісторіуса, перш ніж вживати будь-яких заходів відповідно до службового законодавства, необхідно дочекатися результатів розслідування. У разі ж, якщо було порушено службову дисципліну, будуть вжиті заходи відповідно до законодавства про державну службу.

Глава Міноборони ФРН підтвердив, що одним із чотирьох учасників розмови, підключених до відеоконференції по незахищеній лінії, був голова ВПС Німеччини генерал-лейтенант Інго Герхарц. Однак, на відміну від іншого високопоставленого офіцера, який також був підключений до бесіди з порушеннями, у випадку Герхарца не відбувся витік даних.

Як повідомлялося, Міністерство оборони Німеччини ініціювало перевірку на предмет того, чи були перехоплені розмови представників військово-повітряних сил – які, за твердженням роспропаганди, обговорювали підрив Кримського мосту ракетами Taurus.

Інтернет-конференція високопоставлених офіцерів ВПС, яку, ймовірно, підслухали росіяни 19 лютого, стосувалася підготовки 30-хвилинного брифінгу для міністра оборони Бориса Пісторіуса щодо можливості проведення місії Taurus в Україні. Офіцери відкрито говорять, серед іншого, про те, що американські та британські військовослужбовці діють на території України, і обговорюють можливості підготовки українського персоналу в Німеччині для місії Taurus.

