ЄС запровадить додаткові санкції проти Ірану, якщо той передасть балістичні ракети РФ, - фон дер Ляєн
Євросоюз відповість додатковими санкціями проти Ірану, якщо країна надасть балістичні ракети Російській Федерації.
Про це сьогодні у Страсбурзі під час виступу перед пленарним засіданням Європейського парламенту з підготовки до наступного саміту ЄС 21-22 березня, заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ситуація на кордоні Ізраїлю з Ліваном продовжує бути вибухонебезпечною. Іран, який є патроном для ХАМАСу, продовжує підживлювати регіональну напругу, наприклад, шляхом підтримки терористів-хуситів в Ємені. Вони (іранці – ред.) продовжують підживлювати російську війну проти України. Дозвольте мені додати, що ми готові відповісти додатковими санкціями у тому випадку, якщо Іран надасть балістичні ракети для Росії, про що нещодавно повідомлялося", - наголосила вона.
Президента Єврокомісії зауважила також, що ризик подальшої ескалації конфлікту на Близькому Сході є дуже реальним. Тому ЄС докладатиме зусиль для досягнення стійкого врегулювання в Газі й разом із країнами-членами та міжнародними партнерами працюватиме над тим, щоб усі заручники могли повернутися додому, а люди в Газі могли отримати не лише гуманітарну допомогу, але й надію на сталий мир на основі принципу "двох держав".
"Безумовно, Ізраїль має право захищати себе та боротися проти ХАМАСу. Але захист цивільного населення має бути забезпечений у всі часи, відповідно до міжнародного права. Зараз є лише один шлях для поновлення адекватного потоку гуманітарної допомоги. Люди в Газі потребують негайної гуманітарної паузи, яка буде вести до стійкого припинення вогню. І вони потребують цього зараз", - зауважила фон дер Ляєн.
Вона додала, що лише у цьому році Єврокомісія виділила 250 мільйонів євро для гуманітарної допомоги палестинцям. Але доставлення цієї допомоги для людей, які її потребують, вимагає злагоджених міжнародних зусиль.
Таран з хомчаком, підтвердили…
іран живе під санкціями десятки років. срали вони на ваші санкції.
тим більше, прийде якийсь обама, голуб миру, і все перезавантажить.
Туреччина теж є якщо не патроном, то палким прихильником хамасу. Ердоган про це неодноразово заявляв.
Проти неї також санкції?