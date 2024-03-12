УКР
Новини
759 16

ЄС запровадить додаткові санкції проти Ірану, якщо той передасть балістичні ракети РФ, - фон дер Ляєн

фон,урсула,ляєн,дєр

Євросоюз відповість додатковими санкціями проти Ірану, якщо країна надасть балістичні ракети Російській Федерації.

Про це сьогодні у Страсбурзі під час виступу перед пленарним засіданням Європейського парламенту з підготовки до наступного саміту ЄС 21-22 березня, заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ситуація на кордоні Ізраїлю з Ліваном продовжує бути вибухонебезпечною. Іран, який є патроном для ХАМАСу, продовжує підживлювати регіональну напругу, наприклад, шляхом підтримки терористів-хуситів в Ємені. Вони (іранці – ред.) продовжують підживлювати російську війну проти України. Дозвольте мені додати, що ми готові відповісти додатковими санкціями у тому випадку, якщо Іран надасть балістичні ракети для Росії, про що нещодавно повідомлялося", - наголосила вона.

Президента Єврокомісії зауважила також, що ризик подальшої ескалації конфлікту на Близькому Сході є дуже реальним. Тому ЄС докладатиме зусиль для досягнення стійкого врегулювання в Газі й разом із країнами-членами та міжнародними партнерами працюватиме над тим, щоб усі заручники могли повернутися додому, а люди в Газі могли отримати не лише гуманітарну допомогу, але й надію на сталий мир на основі принципу "двох держав".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Іран заперечує постачання балістичних ракет Росії

"Безумовно, Ізраїль має право захищати себе та боротися проти ХАМАСу. Але захист цивільного населення має бути забезпечений у всі часи, відповідно до міжнародного права. Зараз є лише один шлях для поновлення адекватного потоку гуманітарної допомоги. Люди в Газі потребують негайної гуманітарної паузи, яка буде вести до стійкого припинення вогню. І вони потребують цього зараз", - зауважила фон дер Ляєн.

Вона додала, що лише у цьому році Єврокомісія виділила 250 мільйонів євро для гуманітарної допомоги палестинцям. Але доставлення цієї допомоги для людей, які її потребують, вимагає злагоджених міжнародних зусиль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран заперечує постачання Росії дронів та ракет: технологія могла бути скопійована іншими країнами

Автор: 

Іран (2329) санкції (12597) Євросоюз (14025) фон дер Ляєн Урсула (849)
Топ коментарі
+7
"Санкції" - самий короткий анекдот на сьогоднішній день.
12.03.2024 11:53 Відповісти
+4
Навіть не сумніваитесь -- Іран передаст
12.03.2024 11:52 Відповісти
+3
Асфальт, найкращий анкедот від Зеленського з 2019 року, замість ДОЗ!!
Таран з хомчаком, підтвердили…
12.03.2024 11:55 Відповісти
Гиви передаст
12.03.2024 11:59 Відповісти
ваши санкции как оказалось всем покуй.....(
12.03.2024 11:57 Відповісти
Налякали їжака голою *****.
12.03.2024 12:01 Відповісти
от, як що, вони дадуть вам в морду, то ми плюнемо в їхню сторону.
іран живе під санкціями десятки років. срали вони на ваші санкції.
тим більше, прийде якийсь обама, голуб миру, і все перезавантажить.
12.03.2024 12:05 Відповісти
12.03.2024 12:08 Відповісти
А скільки було балачок, що нам не дають далекобійної зброї, щоб не спровокувати Іран, КНДР. А тепер вони постачають це все, а у відповідь.... санкції.
12.03.2024 12:11 Відповісти
Дивлячись на те як Іран,П.Корея виробляють зброю,може нам треба просити для себе таких санкцій???
12.03.2024 12:14 Відповісти
> , який є патроном для ХАМАСу...

Туреччина теж є якщо не патроном, то палким прихильником хамасу. Ердоган про це неодноразово заявляв.

Проти неї також санкції?
12.03.2024 12:22 Відповісти
Додаткові санкції, якщо надасть? Дивіться, доб пізно не було.
12.03.2024 12:30 Відповісти
А що, ще є варіанти санкцій для Ірану? Тобто чуваки 20 років ракети під санкціями клепали - і ще щось не введено було?
12.03.2024 12:48 Відповісти
А шахеди то так .. херня?
12.03.2024 13:35 Відповісти
М'яко кажучі, дивна позиція. Час заздалегіть вводити жорстки санкції проти ірану, а не чекати поки їх ракети вбиватимуть дітей України.
12.03.2024 15:24 Відповісти
 
 