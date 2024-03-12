Близько 10 працівників ЗАЕС росіяни тримають у катівнях, - мер Енергодару Орлов

До окупації на Запорізькій АЕС працювало близько 11 тис. осіб, проте зараз її обслуговують трохи більше 2 тис. осіб.

Про це в інтерв'ю Українському радіо заявив мер Енергодару Дмитро Орлов, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти з початку лютого цього року перестали пускати ліцензований персонал, який не уклав контракти із фейковою компанією від "Росатому". Тож якщо до цього моменту в них і так була важка ситуація із забезпеченням кваліфікованим персоналом на ЗАЕС, то з лютого вона вкрай складна. Зараз станцію обслуговує трішки більше 2 тисяч осіб, з яких не всі є фахівцями і не всі навіть працювали до цього моменту на ЗАЕС. Нагадаю, що до моменту окупації на станції працювало близько 11 тисяч працівників. Здебільшого персонал експлуатаційного підрозділу, який є ліцензованим, виїхав на підконтрольну територію України і зараз підтримує кваліфікацію на інших атомних станціях", - розповів він.

За словами Орлова, ЗАЕС вже третій рік поспіль працює як військова база.

"Замінований периметр, замінована територія частково. По технологічних приміщеннях розміщені й особовий склад окупаційних військ, і військова техніка. Персоналу доводиться випробовувати на собі й психологічний, і фізичний тиск, і тортури окупантів. Зараз близько десяти осіб утримують в окупаційних катівнях за свою проукраїнську позицію або просто за те, що в них щось знайшли в телефоні або квартирі. Тобто чиниться суттєвий тиск і на персонал, і на мешканців міста з боку окупантів", - сказав мер.

Орлов додав, що у місті залишилося близько 20% жителів (10 тис. осіб). До окупації в Енергодарі проживали 53 тис. осіб.

Читайте: Росіяни тиснуть на співробітників ЗАЕС, які відмовилися з ними співпрацювати, - Центр нацспротиву