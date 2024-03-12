У низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики (оновлено)
Сигнал повітряної тривоги оголошено у низці областей України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Повітряні сили заявили про загрозу застосування балістичного озброєння.
Станом на 12:12 оголошено про відбій небезпеки в окремих областях.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
що кацапи під@раси 🙁