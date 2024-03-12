УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9573 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 770 3

У низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики (оновлено)

тривога

Сигнал повітряної тривоги оголошено у низці областей України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Повітряні сили заявили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Станом на 12:12 оголошено про відбій небезпеки в окремих областях.

Читайте: Рашисти вчора з артилерії атакували Куп’янський район: Загинув чоловік, 3 особи дістали поранення. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

повітряна тривога (964)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В черговий раз кажу ,
що кацапи під@раси 🙁
показати весь коментар
12.03.2024 12:11 Відповісти
Вже відбій 🙂
показати весь коментар
12.03.2024 12:13 Відповісти
 
 