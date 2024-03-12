Пауза - це не мирні перемовини, це подих для Путіна, щоб відновити боєздатність армії РФ, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що пауза у війні не буде мирними переговорами, а лише дозволить Путіну накопичити сили для продовження агресії проти України.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю французьким медіа BFM TV та Le Monde, інформує Цензор.НЕТ.

"Його (Путіна. - Ред.) не цікавлять жодні перемовини. І формат діалогу в порту Одеси він вже продемонстрував. Ми проходили Нормандський формат, який у нас був. Ми проходили це. Була велика кількість зустрічей не тільки в Норманді, а також на технічному рівні в мінському процесі, який виходив з Нормандського рішення. Там була велика кількість перемовин, більше сотні точно. І для нього, для Путіна, це як кисень, ця пауза", - наголосив він.

За словами Зеленського, ця пауза - це не мирні перемовини.

"Це для нього подих, додаткова можливість, додатковий час для відновлення боєздатності своєї армії, яка сьогодні в складному становищі. Для проведення тренувальних місій по 6 місяців своїх молодих мобілізованих людей, які приходять на війну непідготовленими. Для інформаційного промивання мозку хлопців, які не хочуть воювати, а вони їх змушують воювати, а вони бояться і йдуть непідготовленими і біжать з поля бою. На все це йому потрібен час і збільшити виробництво", - пояснив глава держави.

Зеленський нагадав, що РФ б'є по Україні снарядами та ракетами виробництва КНДР.

"Це говорить не про те, що він не один, а з багатьма партнерами. Ні. Це говорить про те, що у нього брак і дефіцит відповідної амуніції. Якщо ми зробимо паузу, це буде пауза в такий самий мінський процес, тільки це буде наступний Мінськ, який дасть можливість Росії підготуватися і в цей раз прийти з повною окупацією України, але вже не зробити тих помилок, які він наробив на самому початку, коли його ядро армії було нами знищено", - підсумував президент.

