1 928 73

Пауза - це не мирні перемовини, це подих для Путіна, щоб відновити боєздатність армії РФ, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що пауза у війні не буде мирними переговорами, а лише дозволить Путіну накопичити сили для продовження агресії проти України.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю французьким медіа BFM TV та Le Monde, інформує Цензор.НЕТ.

"Його (Путіна. - Ред.) не цікавлять жодні перемовини. І формат діалогу в порту Одеси він вже продемонстрував. Ми проходили Нормандський формат, який у нас був. Ми проходили це. Була велика кількість зустрічей не тільки в Норманді, а також на технічному рівні в мінському процесі, який виходив з Нормандського рішення. Там була велика кількість перемовин, більше сотні точно. І для нього, для Путіна, це як кисень, ця пауза", - наголосив він.

За словами Зеленського, ця пауза - це не мирні перемовини.

"Це для нього подих, додаткова можливість, додатковий час для відновлення боєздатності своєї армії, яка сьогодні в складному становищі. Для проведення тренувальних місій по 6 місяців своїх молодих мобілізованих людей, які приходять на війну непідготовленими. Для інформаційного промивання мозку хлопців, які не хочуть воювати, а вони їх змушують воювати, а вони бояться і йдуть непідготовленими і біжать з поля бою. На все це йому потрібен час і збільшити виробництво", - пояснив глава держави.

Зеленський нагадав, що РФ б'є по Україні снарядами та ракетами виробництва КНДР.

"Це говорить не про те, що він не один, а з багатьма партнерами. Ні. Це говорить про те, що у нього брак і дефіцит відповідної амуніції. Якщо ми зробимо паузу, це буде пауза в такий самий мінський процес, тільки це буде наступний Мінськ, який дасть можливість Росії підготуватися і в цей раз прийти з повною окупацією України, але вже не зробити тих помилок, які він наробив на самому початку, коли його ядро армії було нами знищено", - підсумував президент.

Автор: 

Зеленський Володимир (25275) путін володимир (24693) переговори з Росією (1423)
Топ коментарі
+5
Але в Туреччині прийняв передані кацапам умови, і обіцяв переглянути. Продовження розпочатих договорняків в 2022. Нейтральний статус, кацапська мова, визнання Криму та Донбасу кацапськими, відвід військ, роззброєння, демобілізація, під наглядом і гарантіями "дружні до обох сторін країн".Типу Білорусь, Китай, Іран, і хто там ще дружній до Пуйла? Мадяри?
показати весь коментар
12.03.2024 12:26 Відповісти
+3
Ну, бздить він все правильно.
Але щось підказує, що зробити збирається суворо навпаки.
показати весь коментар
12.03.2024 12:18 Відповісти
+3
Тупий, трясця, по літам ! Мінськ потрібен був Україні, а не *****. Аби воно не по красній площі у трусах бігав у 2014 році, то це він би знав.
показати весь коментар
12.03.2024 12:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну, бздить він все правильно.
Але щось підказує, що зробити збирається суворо навпаки.
показати весь коментар
12.03.2024 12:18 Відповісти
Розумний, трясця, не по літам ! А мудрість з кожної дирки смердить. Пауза - це для тебе вже пауза. Навіть CANCEL. Здихатись тебе - це справа кожного чесного українця. Це справа честі, гідності й БОРОТЬБИ ЗА УКРАЇНУ !!
показати весь коментар
12.03.2024 12:22 Відповісти
В этом он прав на 100%.
показати весь коментар
12.03.2024 12:23 Відповісти
Прав! ******* не мешки ворочать!
показати весь коментар
12.03.2024 12:26 Відповісти
І цього гандона приберіть.
показати весь коментар
12.03.2024 12:32 Відповісти
Нехай путін заявить чернетку перемовин,"повєстку дня",тоді міжнародні істітути і зважать,чи варто перемовини організовувати.Та і ми узнаємо трошки більше про наміри...
показати весь коментар
12.03.2024 12:25 Відповісти
Тупий, трясця, по літам ! Мінськ потрібен був Україні, а не *****. Аби воно не по красній площі у трусах бігав у 2014 році, то це він би знав.
показати весь коментар
12.03.2024 12:25 Відповісти
Зараз вже видно кому більше був потрібен Мінськ - тому, хто штампував ракети, закуповувався чіпами і готував економіку до санкцій.
показати весь коментар
12.03.2024 12:28 Відповісти
Ну вообще то это работает для обеих сторон. Для Украины это тоже шанс подготовится, если бы конечно у власти было бы такое желание. Но любое прекращение боевых действий это угроза власти "зе-манды"...
показати весь коментар
12.03.2024 12:25 Відповісти
Зельониє перестануть скажено красти, і все кинуть на укріплення оборони? Уже смішно. Навіть під час війни крадуть, що можуть. Тимошенко чого раптом повернувся, і сів на мільярдні потоки на "будівництві укріплень"? До 13 лярдів долярів вкрали на "великому будівництві". Не дарма почуяв запах дармових грошей, і випросив містечко, оперуючи своїм умінням дерибанити.
показати весь коментар
12.03.2024 12:30 Відповісти
Во, дурак!!!
показати весь коментар
12.03.2024 12:25 Відповісти
Але в Туреччині прийняв передані кацапам умови, і обіцяв переглянути. Продовження розпочатих договорняків в 2022. Нейтральний статус, кацапська мова, визнання Криму та Донбасу кацапськими, відвід військ, роззброєння, демобілізація, під наглядом і гарантіями "дружні до обох сторін країн".Типу Білорусь, Китай, Іран, і хто там ще дружній до Пуйла? Мадяри?
показати весь коментар
12.03.2024 12:26 Відповісти
Інфа з Таймзє?
показати весь коментар
12.03.2024 12:29 Відповісти
Заяви турків. Як і в 2022.
показати весь коментар
12.03.2024 12:38 Відповісти
Тоді щось пішло не так.
Достеменно невідомо, чи прийняв зєля умови зараз.
показати весь коментар
12.03.2024 12:42 Відповісти
Я не писав, що прийняв для виконання. Взяв. Не відмовився.
показати весь коментар
12.03.2024 12:44 Відповісти
Турки прямо сказали, що передали зєлє документ, і він його прийняв?
показати весь коментар
12.03.2024 12:46 Відповісти
Добре що з боєздатністю української армії все гаразд.
показати весь коментар
12.03.2024 12:29 Відповісти
Пишуть у рашці впав черговий ИЛ-76
показати весь коментар
12.03.2024 12:29 Відповісти
Прям на кладбище прилетел
показати весь коментар
12.03.2024 12:31 Відповісти
він і не просить переговорів
тебе партнери примушують
показати весь коментар
12.03.2024 12:29 Відповісти
але вже не зробити тих помилок, які він наробив на самому початку, коли його ядро армії було нами знищено", - підсумував президент.Якщо подивитися як "зелені" руйнували і руйнують "ядро" українських ЗСУ .то куйло робить все правильно і без помилок.а дії "зевлади" вказують,що вони є " купленими куйлом прорашистськими слугами"
показати весь коментар
12.03.2024 12:33 Відповісти
Вони і так боєздатні і постійно вдосконалюються без усіляких пауз, на відміну від твоєї армії, пітушара хриплий.
показати весь коментар
12.03.2024 12:39 Відповісти
Чому ж тоді після падіння Авдіївки фронт знову зупинився? Мали б прорвати і вже оточувати Запоріжжя та Дніпро.
показати весь коментар
12.03.2024 12:43 Відповісти
Назавжди зупинився?
показати весь коментар
12.03.2024 12:46 Відповісти
Якби у них було так все кучеряво з армією, були б вже на берегах Дніпра.
Минулого разу "пєрєговори" припали якраз на дні, коли русня драпанула з Півночі.
показати весь коментар
12.03.2024 12:55 Відповісти
А хто там в нас такий вумний розказував, що Україна ледь не вся буде захоплена чи не в цьому році?
"Концепція ізмінилась"?
показати весь коментар
12.03.2024 12:58 Відповісти
Не змінилась. Руснява армія - лайно, але спецслужби на вищому рівні. Вони мають чіткий план, як змусити зєлю прийняти капітуляцію. Потім з'ясується, що протримайся ми ще деякий час, русня так само була б змушена відступати з частини територій.
показати весь коментар
12.03.2024 13:02 Відповісти
Шо, вже Зєлю на капітуляцію? За 2 тижні все момінялось і замість військової окупації змінилось Зєлю на капітуляцію?
От швидко в тебе настрої змінюються, через 2 тижні напевно будеш казати, що Україна переможе.
показати весь коментар
12.03.2024 13:07 Відповісти
Якщо ви так ретельно за мною слідкуєте, нагадайте, що саме я там два тижні тому писав?
показати весь коментар
12.03.2024 13:09 Відповісти
Що Україна програє вже в цьому році. Нє?
показати весь коментар
12.03.2024 13:12 Відповісти
Підписання "мірного договора" у версії 2022 року - це і є програш. І з усієї сили зєлю штовхають до цього саме у найближчі місяці.
показати весь коментар
12.03.2024 13:15 Відповісти
Ага, штовхають. Це ж не так що Україна далеко не в тому стані що у 2022. Чи вона і 10 років протримається?
показати весь коментар
12.03.2024 13:15 Відповісти
Якби у ***** була впевненість у власних силах, то ніякі "бєлиє флагі" він би ротом Папи не просував. Мовчки пер би вперед, як в Лисичанську і Бахмуті.
Переговори починають, коли обидві сторони вже не впевнені в беззаперечній перемозі.
показати весь коментар
12.03.2024 13:20 Відповісти
А хто взагалі казав, що він впевнений у перемозі? Так, саме обидві сторони не впевнені, тому і сенсу продовжувати не бачать.
показати весь коментар
12.03.2024 13:25 Відповісти
Справа у тому, що пауза означає стрімке відновлення росії і такий самий стрімкий остаточний занепад України.
показати весь коментар
12.03.2024 13:26 Відповісти
Ну тоді так і буде. Яка різниця, поразка через війну чи через мир.
показати весь коментар
12.03.2024 13:32 Відповісти
Але не просто так ці "пєрєговори" почали форсувати саме зараз, замість одразу після провалу "контрнаступу".
показати весь коментар
12.03.2024 13:35 Відповісти
А може тому що це просто логічно витікає із провалу "контрнаступу"? Не можеш срати - не мучай жопу.
показати весь коментар
12.03.2024 13:36 Відповісти
Що заважало ще в середині осені сказати: всьо, хохли, ми разгромілі всє ваші ударниє группіровкі, ваша побєда нєвозможна, давайтє сходіться посєрєдінє, пока ми свой контрнаступ нє началі?
показати весь коментар
12.03.2024 13:38 Відповісти
Ти вже оприділись, вони вірять в свою перемогу чи не вірять, хотять заморозки чи не хотять. А то в тебе версії кожні 5 хвилин змінюються. Чи ти просто любиш спорити?
показати весь коментар
12.03.2024 13:42 Відповісти
Що значить "я определись"? У мене хіба розвідданні на столі лежать?
Бачу, що починають просувати "пєрєговори" - значить, віра у суто військовий шлях побєди похитнулась.
Але це не значить, що похитнулась віра в побєду як таку. В розпорядженні ***** - найкращі спецслужби світу, які можуть міняти уряди навіть в США. Так що він впевнений у побєдє. Але в тому, як саме вона буде виглядати - ні.
показати весь коментар
12.03.2024 13:46 Відповісти
найкращі спецслужби світу, які можуть міняти уряди навіть в США
🤣
показати весь коментар
12.03.2024 13:51 Відповісти
Впевнені, зєля завдяки тільки бородатій бабусі до влади прийшов?
Де той нерозлучний колись бєнін Богданчик? Замість нього давно вже суворий д'Єрьмак. Як і замість всіх тих людей, які заходили з зєлєй, вже давно інші персони.
показати весь коментар
12.03.2024 13:56 Відповісти
Біля 10 мільйонів агентів ФСБ вкинули бюлетені за Зєлю, саме так.
До речі, а нахуа кацапи поклали 300 тисяч якщо в них є ручний поц, який щонайменше давним-давно міг би заморозити війну і саботувати будь-яке озброєння армії? Навіщо класти стільки людей півтора роки, коли можна взяти все беззбройно?
А навіщо зепоц робить постійно такі заяви як ця, якщо він скоро заявить заморозку, в чому сенс??? А якщо він не зробить ніяку заморозку ні через 3 місяці ні через 6, він все ще буде агентом?
показати весь коментар
12.03.2024 14:04 Відповісти
Цікаві питання.
Коротко можна відповісти так.
Навіщо мати справу з кожним з 10 мільйонів баранів, коли можна найняти одного пастуха?
Жабу варять повільно, щоб не вистрибнула з казана.
показати весь коментар
12.03.2024 14:10 Відповісти
Теорії змов такі теорії змов.
показати весь коментар
12.03.2024 14:13 Відповісти
Мудрому наріду розказали, який поганий Порох і яким хорошим обов'язково буде Голобородько. Ну хто ж винний, що нарід повірив?
У 2013 овоч різко повернув до росії, що з цього вийшло для росії?
показати весь коментар
12.03.2024 14:14 Відповісти
Щось він останнім часом дуже правильні ''рєчі штовхає''. Часом не до виборів готується, надіючись що про його про*оби українці забудуть.
показати весь коментар
12.03.2024 12:45 Відповісти
лохторат готують до херпіду
показати весь коментар
12.03.2024 12:57 Відповісти
По логіці пауза могла би працювати на дві сторони, але у нас точно шашличкі довгожданні почнуться, і вибори мабуть доведеться провести. Я вже мовчу, що їм нічого не заважає нарощувати свою міць прямо зараз, чим вони успішно і займаються.
показати весь коментар
12.03.2024 12:46 Відповісти
Та ***** нам переживати за путлєра - нам би самим укріпитися
показати весь коментар
12.03.2024 12:47 Відповісти
решілі паучаствавать в єтам праекте, але нісработало пасматрєть-в-глаза, і тепер ********* "сайтісь-пасрєдінє"?
показати весь коментар
12.03.2024 12:51 Відповісти
На мій погляд пауза Україні потрібна приблизно раз в 100 більше, ніж рф. Але то таке... У кожного своя думка.
показати весь коментар
12.03.2024 13:04 Відповісти
Два питання. Що робитиме і встигне зробити ця влада за період паузи? Що робитиме і встигне зробити чинна влада рф?
показати весь коментар
12.03.2024 13:08 Відповісти
Зеленый **** сдаст Украину в любом случае,вопрос только времени
показати весь коментар
12.03.2024 13:13 Відповісти
вибори головне провести і викинути шоблу на смітник історії , а декого навіть увʼязнити довічно
показати весь коментар
12.03.2024 13:35 Відповісти
І які можуть бути чесні вибори в умовах узурпації влади д'Єрьмаком з Татаровим?
показати весь коментар
12.03.2024 13:37 Відповісти
ну тоді для сітової спільноти маски будуть скинуті і все стане очевидно, грати клоуна вже не вийде, адже спецслужби моніторять політичні вподобання і знають що у клоуна немає підтримки українців
показати весь коментар
12.03.2024 13:39 Відповісти
д'Єрьмак чхати хотів на світові спільноти. Йому цікавий русскій мір.
показати весь коментар
12.03.2024 13:41 Відповісти
так це стане зрозуміло саітовій спільноті і про це прямо скажуть політики з трибун Європи і Америки ...
це важливо
показати весь коментар
12.03.2024 13:53 Відповісти
д'Єрьмаку чхати. У нього з Центру наказ.
показати весь коментар
12.03.2024 13:54 Відповісти
хм...але ж він не боїться нападу після "тиші"(тут все вірно підорам довіряти-краще застрелитись),він боїться виборів під час "тиші".просто подається це,як патриотизм від віслюка
показати весь коментар
12.03.2024 13:04 Відповісти
Демонстративним вторгненням на прикордонні території РФ підрозділами ГРУ "Вільна Росія" і т.п. Зеленський намагається дезавуювати свої таємні перемовини з РФ чисто пропагандистською акцією, що не має жодного шансу на реальний вплив на бойову ситуацію.
показати весь коментар
12.03.2024 13:16 Відповісти
йому пауза і не потрібна в нього повна перевага над Україною у всьому
показати весь коментар
12.03.2024 13:31 Відповісти
"Часто говорят, что перемирие будет на руку лишь одному Путину. Он, де, получит передышку, которая позволит ему лучше подготовится к новому нападению. Это верно только лишь в том случае, если Украина сама не воспользуется этой передышкой. Или воспользуется, но не так эффективно, как Путин.

И вот что мне кажется. Те, кто утверждает, что Украина априори воспользуется перемирием хуже, чем Путин, и есть самые главные капитулянты, как бы внешне задиристо не выглядели их боевые лозунги."
Alfred Koch
показати весь коментар
12.03.2024 14:18 Відповісти
"Опять же пауза позволит укрепить украинскую ПВО так, чтобы путинские атаки на украинские города утратили всякий смысл, поскольку превратились бы в выбрасывание денег на ветер в буквальном смысле этого слова. В отсутствие ежедневных воздушных атак ПВО Украины не тратила бы дорогостоящие ракеты, но накапливала их, а производители систем ПВО (тех же IRIS в Германии) успели бы произвести их достаточное количество, чтобы полностью закрыть небо над Украиной и т.д.
Нет, я не призываю вас предлагать россиянам перемирие. Это ваше дело. Я просто оспариваю тезис о том, что оно выгодно только одному Путину потому, что он подготовится к новому вторжению, а Украина - нет. Мне кажется - это ложный тезис и причины отказа от перемирия совсем другие.
Какие? Мне приходит в голову только то, что сразу после заключения перемирия нужно будет, например, проводить выборы, а этого, похоже, не все хотят… Но может быть я излишне критичен и подозрителен. Я это вполне допускаю. Я ведь не претендую на истину в последней инстанции. Я всего лишь хочу показать вам, дорогие мои украинские читатели, кто действительно в вас верит и отдает вам должное, а кто просто вас юзает в своих собственных интересах."
показати весь коментар
12.03.2024 14:19 Відповісти
Психушка за зелей скучает
показати весь коментар
12.03.2024 14:54 Відповісти
 
 