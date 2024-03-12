Пауза - це не мирні перемовини, це подих для Путіна, щоб відновити боєздатність армії РФ, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що пауза у війні не буде мирними переговорами, а лише дозволить Путіну накопичити сили для продовження агресії проти України.
Про це глава держави заявив в інтерв'ю французьким медіа BFM TV та Le Monde, інформує Цензор.НЕТ.
"Його (Путіна. - Ред.) не цікавлять жодні перемовини. І формат діалогу в порту Одеси він вже продемонстрував. Ми проходили Нормандський формат, який у нас був. Ми проходили це. Була велика кількість зустрічей не тільки в Норманді, а також на технічному рівні в мінському процесі, який виходив з Нормандського рішення. Там була велика кількість перемовин, більше сотні точно. І для нього, для Путіна, це як кисень, ця пауза", - наголосив він.
За словами Зеленського, ця пауза - це не мирні перемовини.
"Це для нього подих, додаткова можливість, додатковий час для відновлення боєздатності своєї армії, яка сьогодні в складному становищі. Для проведення тренувальних місій по 6 місяців своїх молодих мобілізованих людей, які приходять на війну непідготовленими. Для інформаційного промивання мозку хлопців, які не хочуть воювати, а вони їх змушують воювати, а вони бояться і йдуть непідготовленими і біжать з поля бою. На все це йому потрібен час і збільшити виробництво", - пояснив глава держави.
Зеленський нагадав, що РФ б'є по Україні снарядами та ракетами виробництва КНДР.
"Це говорить не про те, що він не один, а з багатьма партнерами. Ні. Це говорить про те, що у нього брак і дефіцит відповідної амуніції. Якщо ми зробимо паузу, це буде пауза в такий самий мінський процес, тільки це буде наступний Мінськ, який дасть можливість Росії підготуватися і в цей раз прийти з повною окупацією України, але вже не зробити тих помилок, які він наробив на самому початку, коли його ядро армії було нами знищено", - підсумував президент.
Але щось підказує, що зробити збирається суворо навпаки.
Достеменно невідомо, чи прийняв зєля умови зараз.
тебе партнери примушують
Минулого разу "пєрєговори" припали якраз на дні, коли русня драпанула з Півночі.
"Концепція ізмінилась"?
От швидко в тебе настрої змінюються, через 2 тижні напевно будеш казати, що Україна переможе.
Переговори починають, коли обидві сторони вже не впевнені в беззаперечній перемозі.
Бачу, що починають просувати "пєрєговори" - значить, віра у суто військовий шлях побєди похитнулась.
Але це не значить, що похитнулась віра в побєду як таку. В розпорядженні ***** - найкращі спецслужби світу, які можуть міняти уряди навіть в США. Так що він впевнений у побєдє. Але в тому, як саме вона буде виглядати - ні.
🤣
Де той нерозлучний колись бєнін Богданчик? Замість нього давно вже суворий д'Єрьмак. Як і замість всіх тих людей, які заходили з зєлєй, вже давно інші персони.
До речі, а нахуа кацапи поклали 300 тисяч якщо в них є ручний поц, який щонайменше давним-давно міг би заморозити війну і саботувати будь-яке озброєння армії? Навіщо класти стільки людей півтора роки, коли можна взяти все беззбройно?
А навіщо зепоц робить постійно такі заяви як ця, якщо він скоро заявить заморозку, в чому сенс??? А якщо він не зробить ніяку заморозку ні через 3 місяці ні через 6, він все ще буде агентом?
Коротко можна відповісти так.
Навіщо мати справу з кожним з 10 мільйонів баранів, коли можна найняти одного пастуха?
Жабу варять повільно, щоб не вистрибнула з казана.
У 2013 овоч різко повернув до росії, що з цього вийшло для росії?
це важливо
И вот что мне кажется. Те, кто утверждает, что Украина априори воспользуется перемирием хуже, чем Путин, и есть самые главные капитулянты, как бы внешне задиристо не выглядели их боевые лозунги."
Alfred Koch
Нет, я не призываю вас предлагать россиянам перемирие. Это ваше дело. Я просто оспариваю тезис о том, что оно выгодно только одному Путину потому, что он подготовится к новому вторжению, а Украина - нет. Мне кажется - это ложный тезис и причины отказа от перемирия совсем другие.
Какие? Мне приходит в голову только то, что сразу после заключения перемирия нужно будет, например, проводить выборы, а этого, похоже, не все хотят… Но может быть я излишне критичен и подозрителен. Я это вполне допускаю. Я ведь не претендую на истину в последней инстанции. Я всего лишь хочу показать вам, дорогие мои украинские читатели, кто действительно в вас верит и отдает вам должное, а кто просто вас юзает в своих собственных интересах."