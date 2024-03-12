Загальні втрати окупантів у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" за добу становлять 420 осіб та 38 одиниць озброєння й військової техніки, - Тарнавський

В операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" обстановка залишається складною, проте контрольованою. За добу відбулося 44 бойові зіткнення.

командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський

Як зазначає Тарнавський, за минулу добу противник завдав 23 авіаудари, 3 ракетні удари, провів 44 бойові зіткнення, вчинив 1094 обстріли та 75 ударів дронами-камікадзе.



Загальні втрати ворога у живій силі становлять 420 осіб. В озброєнні та військовій техніці - 38 одиниць без урахування БпЛА.

Серед знищеної техніки, зокрема, 6 бойових бронемашин, 6 артилерійських систем, 1 засіб ППО (ЗРК "Бук-М2") та 24 автомобілі. Нейтралізовано або знищено 328 БпЛА різних типів.



Крім того повідомляється, що сили оборони України знищили також 5 складів боєприпасів, 1 склад ПММ та 2 ворожі бліндажі.

