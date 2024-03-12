Воїн 80 ОДШБр з позивним Псих двічі вибрався з полону росіян та захопив трьох окупантів

Військовослужбовець 80 ОДШБр із позивним Псих зміг двічі вибратися з полону російських окупантів та водночас взяв у полон трьох військових РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Так, воїн одного з бойових батальйонів 80-ї Галицької бригади з позивним Псих двічі потрапляв в руки окупантам, але першого разу кинув в них гранатою та втік, а наступного - взяв в полон трьох росіян. Це сталося на Мар'їнському напрямку.

Воїн 80 ОДШБр "Псих"

"Противник штурмував нашу закриту позицію та взяв в полон трьох військовослужбовців. Двох відразу відправили до себе в розташування, а "Психа" залишили біля себе укріплювати відбиту позицію. Він добросовісно сидів біля них, а коли ті відволіклися, взяв гранату, кинув в них та втік назад до своїх. Потім його побратим Нолан штурмонув цю позицію та взяв трьох під@рів в полон", - розповів начальник штабу батальйону Символ, який бере участь в керуванні боями.

Дивіться: Січеславські десантники знищили танк окупантів. ВIДЕО

Згодом ситуація фактично повторилась.

"Штурмувала група з п’яти окупантів. У бліндажі наших було троє. Двох під@рів на півдорозі вони застрелили, троє застрибнуло до них в бліндаж. Почався бій на гранатах. Псих вижив. У нього були обпечені руки, він не міг взяти автомат. Вони забігли до нього та взяли в полон. Просидів він з ними півтори доби. Ми не знали цього і почали активно "викурювати" противника скидами. А потім по перехопленню почули, що з наших є один живий, якого планують виставити на вхід, щоб ми їм не розвалили бліндаж. З мавіка ми побачили одягненого в нашу форму військового і впізнали в ньому Психа", - зазначив він.

Командування вирішило скинути з дрона на позицію рацію. Далі велися перемовини з окупантами, щоб ті здалися. Росіяни були демотивовані, їжа та вода закінчувалися. Також вони боялися, що їх вб'ють свої ж дорогою до позиції українських військових.

Дивіться також: Наші бійці ліквідували ворожий танковий загін і його техніку під Лиманом. ВIДЕО

"Вони сказали, що здатися - не варіант, бо їх перестріляють їхні снайпери. Ми пообіцяли зробити стіну з диму та подавити вогнем артилерії ворожі вогневі засоби, які були поблизу. Вони на це погодились, але сказали, що будуть виходити по сірому. Тоді Псих закричав: "Я даю вам 30 секунд, інакше нас тут всіх просто "розберуть!" Зрештою вони погодились на цю "авантюру". Ми кинули дими, запрацювала наша артилерія, - наш боєць повів за собою трьох росіян! Вони, піднявши руки, благополучно здалися в полон і не чинили спротиву", - каже Символ.

Хитрість українських військових допомогла повернути втрачену позицію. Росіяни виходили на зв'язок зі своїми командирами. Коли йшли здаватися у полон, взяли із собою свою рацію. З полону вже вони доповідали, що тримають захоплений бліндаж, а російські командири не підозрювали, що вони вже в полоні. Це дозволило ЗСУ відновити позицію.

Дивіться: Двох десантників, які півтора року були в окупації, повернули в Україну. ВIДЕО