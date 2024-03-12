Воїн 80 ОДШБр з позивним Псих двічі вибрався з полону росіян та захопив трьох окупантів
Військовослужбовець 80 ОДШБр із позивним Псих зміг двічі вибратися з полону російських окупантів та водночас взяв у полон трьох військових РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Так, воїн одного з бойових батальйонів 80-ї Галицької бригади з позивним Псих двічі потрапляв в руки окупантам, але першого разу кинув в них гранатою та втік, а наступного - взяв в полон трьох росіян. Це сталося на Мар'їнському напрямку.
"Противник штурмував нашу закриту позицію та взяв в полон трьох військовослужбовців. Двох відразу відправили до себе в розташування, а "Психа" залишили біля себе укріплювати відбиту позицію. Він добросовісно сидів біля них, а коли ті відволіклися, взяв гранату, кинув в них та втік назад до своїх. Потім його побратим Нолан штурмонув цю позицію та взяв трьох під@рів в полон", - розповів начальник штабу батальйону Символ, який бере участь в керуванні боями.
Згодом ситуація фактично повторилась.
"Штурмувала група з п’яти окупантів. У бліндажі наших було троє. Двох під@рів на півдорозі вони застрелили, троє застрибнуло до них в бліндаж. Почався бій на гранатах. Псих вижив. У нього були обпечені руки, він не міг взяти автомат. Вони забігли до нього та взяли в полон. Просидів він з ними півтори доби. Ми не знали цього і почали активно "викурювати" противника скидами. А потім по перехопленню почули, що з наших є один живий, якого планують виставити на вхід, щоб ми їм не розвалили бліндаж. З мавіка ми побачили одягненого в нашу форму військового і впізнали в ньому Психа", - зазначив він.
Командування вирішило скинути з дрона на позицію рацію. Далі велися перемовини з окупантами, щоб ті здалися. Росіяни були демотивовані, їжа та вода закінчувалися. Також вони боялися, що їх вб'ють свої ж дорогою до позиції українських військових.
"Вони сказали, що здатися - не варіант, бо їх перестріляють їхні снайпери. Ми пообіцяли зробити стіну з диму та подавити вогнем артилерії ворожі вогневі засоби, які були поблизу. Вони на це погодились, але сказали, що будуть виходити по сірому. Тоді Псих закричав: "Я даю вам 30 секунд, інакше нас тут всіх просто "розберуть!" Зрештою вони погодились на цю "авантюру". Ми кинули дими, запрацювала наша артилерія, - наш боєць повів за собою трьох росіян! Вони, піднявши руки, благополучно здалися в полон і не чинили спротиву", - каже Символ.
Хитрість українських військових допомогла повернути втрачену позицію. Росіяни виходили на зв'язок зі своїми командирами. Коли йшли здаватися у полон, взяли із собою свою рацію. З полону вже вони доповідали, що тримають захоплений бліндаж, а російські командири не підозрювали, що вони вже в полоні. Це дозволило ЗСУ відновити позицію.
Галичина народжує Героїв століттями.
Слава вірним Синам України! Слава Україні! Героям слава!
вам описали унікальну історію - боєць вийшов з полону двічі. і замість того, шоб побажати бійцю довгих років життя, ви ще маєте нахабність виказувати своє незадоволення.
візміть та напишіть статтю про інших героїв, а не розмазуйте скиглення по коментам.
https://uk.wikipedia.org/wiki/80-%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 22 листопада 2023 року Володимир Зеленський присвоїв бригаді почесне найменування «Галицька».
а також 3-х фотографій, отриманих, очевидно, від прес-служби бригади, на яких зазначена офіційна назва.
- А потом пришёл "Псих" и выгнал с посадки всех орков к бенниной матери...
«Искусство войны» Сунь-цзы. Одержать сто побед в ста битвах - это не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения - вот вершина.
Слава ГЕРОЮ
Дух відроджується !