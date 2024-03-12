УКР
Новини Війна
Воїн 80 ОДШБр з позивним Псих двічі вибрався з полону росіян та захопив трьох окупантів

Військовослужбовець 80 ОДШБр із позивним Псих зміг двічі вибратися з полону російських окупантів та водночас взяв у полон трьох військових РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Так, воїн одного з бойових батальйонів 80-ї Галицької бригади з позивним Псих двічі потрапляв в руки окупантам, але першого разу кинув в них гранатою та втік, а наступного - взяв в полон трьох росіян. Це сталося на Мар'їнському напрямку.

Воїн 80 ОДШБр із позивним "Псих"
Воїн 80 ОДШБр "Псих"

"Противник штурмував нашу закриту позицію та взяв в полон трьох військовослужбовців. Двох відразу відправили до себе в розташування, а "Психа" залишили біля себе укріплювати відбиту позицію. Він добросовісно сидів біля них, а коли ті відволіклися, взяв гранату, кинув в них та втік назад до своїх. Потім його побратим Нолан штурмонув цю позицію та взяв трьох під@рів в полон", - розповів начальник штабу батальйону Символ, який бере участь в керуванні боями.

Воїн 80 ОДШБр Псих

Дивіться: Січеславські десантники знищили танк окупантів. ВIДЕО

Згодом ситуація фактично повторилась.

"Штурмувала група з п’яти окупантів. У бліндажі наших було троє. Двох під@рів на півдорозі вони застрелили, троє застрибнуло до них в бліндаж. Почався бій на гранатах. Псих вижив. У нього були обпечені руки, він не міг взяти автомат. Вони забігли до нього та взяли в полон. Просидів він з ними півтори доби. Ми не знали цього і почали активно "викурювати" противника скидами. А потім по перехопленню почули, що з наших є один живий, якого планують виставити на вхід, щоб ми їм не розвалили бліндаж. З мавіка ми побачили одягненого в нашу форму військового і впізнали в ньому Психа", - зазначив він.

Воїни 80 ОДШБр

Командування вирішило скинути з дрона на позицію рацію. Далі велися перемовини з окупантами, щоб ті здалися. Росіяни були демотивовані, їжа та вода закінчувалися. Також вони боялися, що їх вб'ють свої ж дорогою до позиції українських військових.

Дивіться також: Наші бійці ліквідували ворожий танковий загін і його техніку під Лиманом. ВIДЕО

"Вони сказали, що здатися - не варіант, бо їх перестріляють їхні снайпери. Ми пообіцяли зробити стіну з диму та подавити вогнем артилерії ворожі вогневі засоби, які були поблизу. Вони на це погодились, але сказали, що будуть виходити по сірому. Тоді Псих закричав: "Я даю вам 30 секунд, інакше нас тут всіх просто "розберуть!" Зрештою вони погодились на цю "авантюру". Ми кинули дими, запрацювала наша артилерія, - наш боєць повів за собою трьох росіян! Вони, піднявши руки, благополучно здалися в полон і не чинили спротиву", - каже Символ.

Хитрість українських військових допомогла повернути втрачену позицію. Росіяни виходили на зв'язок зі своїми командирами. Коли йшли здаватися у полон, взяли із собою свою рацію. З полону вже вони доповідали, що тримають захоплений бліндаж, а російські командири не підозрювали, що вони вже в полоні. Це дозволило ЗСУ відновити позицію.

Дивіться: Двох десантників, які півтора року були в окупації, повернули в Україну. ВIДЕО

Автор: 

полон (1640) 80 окрема десантно-штурмова бригада (158) Десантно-штурмові війська ДШВ (235)
Героям Слава!!!
показати весь коментар
12.03.2024 12:52 Відповісти
Слава всім українським Воїнам!!!
показати весь коментар
12.03.2024 12:54 Відповісти
Маю надію, що державний орден знайде Героя!
показати весь коментар
12.03.2024 12:55 Відповісти
Фартовий.
показати весь коментар
12.03.2024 12:55 Відповісти
тому що б'ється
показати весь коментар
12.03.2024 13:00 Відповісти
Побільше б таких "Психів" у війську! Герою Слава!
показати весь коментар
12.03.2024 12:55 Відповісти
Красунчик слів нема.
показати весь коментар
12.03.2024 12:57 Відповісти
тю, коли улюблений песик дЄрмака ВаваБуба, розповідав як жував холодну "мівіну" трішки розігріту на опі 5-6ти незамінних менеджерів, оце був треш, а це такі собі мирні будні. (для 73%- шукайте слово лопата).
показати весь коментар
12.03.2024 12:57 Відповісти
Уникум. Молодчина. Позывной видимо не просто так
показати весь коментар
12.03.2024 12:57 Відповісти
Справжній нащадок козаків!
показати весь коментар
12.03.2024 12:57 Відповісти
Відчаидух!
показати весь коментар
12.03.2024 12:58 Відповісти
оце по Українськи. Слава ЗСУ!
показати весь коментар
12.03.2024 13:00 Відповісти
Бандерівці, шо з них візьмеш!
Галичина народжує Героїв століттями.
Слава вірним Синам України! Слава Україні! Героям слава!
показати весь коментар
12.03.2024 13:01 Відповісти
Герої не тільки з Галичини! Козаки та їх нащадки проживають по всій Україні!
показати весь коментар
12.03.2024 13:08 Відповісти
Звичайно є. Я знаю хлопців з Запоріжжя, наприклад. Морду розквасять за грубе слово проти України.
показати весь коментар
12.03.2024 13:18 Відповісти
"Забери меня в свой плен!" (с)
показати весь коментар
12.03.2024 13:02 Відповісти
Хто там ще буде рот відкривати на Галичину з всякими образами типу "фортеця Львів" ?!
показати весь коментар
12.03.2024 13:03 Відповісти
це б у художньиу фільмі показали б - не повірив би
показати весь коментар
12.03.2024 13:06 Відповісти
Герої не тільки на Галичині! Не треба героїзувати окремі регіони!
показати весь коментар
12.03.2024 13:10 Відповісти
Не реба применшувати вклад Галичини, всякими "фортеця Львів"
показати весь коментар
12.03.2024 13:19 Відповісти
ти зебіл? Чи хронічно підсаджений на вечірній хрінпіду підОПозедента?
показати весь коментар
12.03.2024 13:19 Відповісти
Я з Дніпропетровщини, у моєму місті є райони з назвами імен козаків Карнауха, Тритузного, Романкова, 6-ї сотні. Полягло з 2014 року вже декілька сотень воїнів. Вони що, не герої?
показати весь коментар
12.03.2024 13:19 Відповісти
це про десь написано, що вони не герої, чи з цим хтось сперичається?
вам описали унікальну історію - боєць вийшов з полону двічі. і замість того, шоб побажати бійцю довгих років життя, ви ще маєте нахабність виказувати своє незадоволення.
візміть та напишіть статтю про інших героїв, а не розмазуйте скиглення по коментам.
показати весь коментар
12.03.2024 13:28 Відповісти
Я написав, що пишаюся хлопцем(читайте вище), а потім почалася героїзація окремо взятого району України, на що я і відповів! Ви з чимось не згодні?
показати весь коментар
12.03.2024 14:17 Відповісти
"героїзація окремо взятого регіону України" в статті відбувається шляхом одиничного згадування назви того самого регіону, від якого вас чомусь коробить, в контексті офіційної назви підрозділу, де служить боєць:
https://uk.wikipedia.org/wiki/80-%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 22 листопада 2023 року Володимир Зеленський присвоїв бригаді почесне найменування «Галицька».
а також 3-х фотографій, отриманих, очевидно, від прес-служби бригади, на яких зазначена офіційна назва.
показати весь коментар
12.03.2024 14:39 Відповісти
Э, как в том анекдоте:
- А потом пришёл "Псих" и выгнал с посадки всех орков к бенниной матери...
показати весь коментар
12.03.2024 13:23 Відповісти
Орки не знали, що мають справу з "Психом" )))
показати весь коментар
12.03.2024 13:23 Відповісти
Зі справжнім козаком. Це на кацапіїї якісь кізякі, а в нас-воїни.
показати весь коментар
12.03.2024 13:26 Відповісти
может наоборот, знали что выведет
показати весь коментар
12.03.2024 13:48 Відповісти
Він яскраво показує, що буданга з сі бейбі не на своєму місці
показати весь коментар
12.03.2024 13:29 Відповісти
Героя Украины ему !!!
показати весь коментар
12.03.2024 13:32 Відповісти
Психу - респект 🦾🥇
показати весь коментар
12.03.2024 13:36 Відповісти
с рацией супер придумали, можно ещё банку варенья и ящик водки предложить.
«Искусство войны» Сунь-цзы. Одержать сто побед в ста битвах - это не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения - вот вершина.
показати весь коментар
12.03.2024 13:47 Відповісти
Чорт забирай ! Та в нас працюють спмі генії !!! Слава Героям !
показати весь коментар
12.03.2024 13:56 Відповісти
Це Мужність.
Слава ГЕРОЮ
показати весь коментар
12.03.2024 14:27 Відповісти
Герой! Шо тут говорити... Слава ЗСУ! Слава Україні!
показати весь коментар
12.03.2024 14:37 Відповісти
"Настоящіх буйних мало" - ті забиті совкові покоління вже, мабуть, виздихали.
Дух відроджується !
показати весь коментар
12.03.2024 16:32 Відповісти
Точно "Псих"))))
показати весь коментар
12.03.2024 19:56 Відповісти
 
 