Комітет ВР прибрав із законопроєкту про мобілізацію норми щодо блокування рахунків та обмеження права керування авто, - Гончаренко

Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки проголосував за виключення із законопроєкту про мобілізацію розділу щодо обмежень для ухилянтів.

Про це повідомив нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Тільки що на засіданні комітету з нацбезпеки і оборони з перевагою в ОДИН голос пройшла правка, яка ВИКЛЮЧАЄ з тексту законопроекту весь розділ змін до Кодексу адміністративного судочинства! Таким чином знімаються пропозиції по замороженню рахунків, банківських карток, обмежень по виїзду за кордон та керування автівкою", - пояснив парламентар.

Рішення підтримали 7 нардепів, 6 виступили проти.

Після цього засідання комітету було закрито, продовжиться воно завтра, 13 березня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Комітет ВР розпочинає розгляд перших 300 поправок до законопроєкту про мобілізацію