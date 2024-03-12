УКР
Комітет ВР прибрав із законопроєкту про мобілізацію норми щодо блокування рахунків та обмеження права керування авто, - Гончаренко

мобілізація,тцк

Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки проголосував за виключення із законопроєкту про мобілізацію розділу щодо обмежень для ухилянтів.

Про це повідомив нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Тільки що на засіданні комітету з нацбезпеки і оборони з перевагою в ОДИН голос пройшла правка, яка ВИКЛЮЧАЄ з тексту законопроекту весь розділ змін до Кодексу адміністративного судочинства! Таким чином знімаються пропозиції по замороженню рахунків, банківських карток, обмежень по виїзду за кордон та керування автівкою", - пояснив парламентар.

Рішення підтримали 7 нардепів, 6 виступили проти.

Після цього засідання комітету було закрито, продовжиться воно завтра, 13 березня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Комітет ВР розпочинає розгляд перших 300 поправок до законопроєкту про мобілізацію

Автор: 

ВР (15197) законопроєкт (3697) мобілізація (3210) Гончаренко Олексій (494)
Топ коментарі
+18
Для себя любимых они сделают бронь для тех у кого зарплаты 35000. А вот при чем здесь право на вождение автомобилем к мобилизации? Может еще запретить носить штаны?
показати весь коментар
12.03.2024 13:14 Відповісти
+8
Вам ухылянты мозг доедают!!!!ВР делает видимость работы,вынося на голосования заведома провальные законопроэкты.Вам ничего не говорит такое понятие,как права человека?
показати весь коментар
12.03.2024 13:32 Відповісти
+8
Правильно . Пропоную їм забороняти займати посади -депутів, мінстрів ,президентів,митників і взагалі посаду чиновника будь якого рівня . А також позбавити всіх пенсійних виплат - судівських, прокуроських ,мєнтовських до 60 років . Давити потрібно цих ухилянтів
показати весь коментар
12.03.2024 14:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Основоположні питання реформи мобілізації, зведеної виключно лише до насильницького набору чоловічого населення у військо, як її спотвореної реалізації у найбільш кастрованому вигляді, на даний час не вирішені, зокрема:
- переведення економіки, промисловості держави з ринкової на воєнну;
- чи буде мобілізація професійно підготовлених недоторканих на спецобліку;
- чи буде загальна мобілізація до уже мільйонів мобілізованих на штику;
- чи продовжиться діюча мобілізаційна ахінея: лише бідних, хворих, знедолених та інших не афілійованих з узурпаторською владою у військо?
показати весь коментар
12.03.2024 20:54 Відповісти
