Комітет ВР прибрав із законопроєкту про мобілізацію норми щодо блокування рахунків та обмеження права керування авто, - Гончаренко
Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки проголосував за виключення із законопроєкту про мобілізацію розділу щодо обмежень для ухилянтів.
Про це повідомив нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Тільки що на засіданні комітету з нацбезпеки і оборони з перевагою в ОДИН голос пройшла правка, яка ВИКЛЮЧАЄ з тексту законопроекту весь розділ змін до Кодексу адміністративного судочинства! Таким чином знімаються пропозиції по замороженню рахунків, банківських карток, обмежень по виїзду за кордон та керування автівкою", - пояснив парламентар.
Рішення підтримали 7 нардепів, 6 виступили проти.
Після цього засідання комітету було закрито, продовжиться воно завтра, 13 березня.
Топ коментарі
+18 Alex Nosov #582146
показати весь коментар12.03.2024 13:14 Відповісти Посилання
+8 Iver #587046
показати весь коментар12.03.2024 13:32 Відповісти Посилання
+8 Олександр САТ РЕМ
показати весь коментар12.03.2024 14:36 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- переведення економіки, промисловості держави з ринкової на воєнну;
- чи буде мобілізація професійно підготовлених недоторканих на спецобліку;
- чи буде загальна мобілізація до уже мільйонів мобілізованих на штику;
- чи продовжиться діюча мобілізаційна ахінея: лише бідних, хворих, знедолених та інших не афілійованих з узурпаторською владою у військо?