Атака на авіазавод у Таганрозі свідчить, що українські операції можуть досягати стратегічно важливих цілей на території РФ, - британська розвідка

Атака на ангар авіазаводу в Таганрозі, де, імовірно, перебував літак А-50, демонструє, що українські операції можуть досягати стратегічно важливих цілей на території Росії, навіть на добре захищених об’єктах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Twitter, про це йдеться у розвідувальному зведенні.

Як зазначається, завод у Таганрозі має ширше стратегічне значення для Росії, оскільки обслуговує стратегічні бомбардувальники, транспортні літаки і є випробувальним центром для літаків нового покоління А-100.

У розвідці повідомляють, що постійна присутність активної протиповітряної оборони, розміщеної навколо нього, свідчить про його важливість.

Втрата А-50У, найімовірніше, значно погіршить ситуаційну обізнаність РФ.

"Через два тижні після втрати другого А-50 російський флот, найімовірніше, не зможе виконувати польоти для підтримки операцій в Україні. Атака на авіазавод демонструє, що українські операції все ще можуть досягати стратегічно важливих об'єктів на території Росії, навіть якщо такі об'єкти вважаються захищеними, в повітрі або на суші", – додали в Міноборони Британії.

Атака дронів на російські регіони

У ніч на 9 березня у Міноборони Росії запевняли, що вночі над російськими регіонами нібито було перехоплено та знищено 47 дронів над такими областями:

1 над Бєлгородською,

2 над Курською,

3 над Волгоградською та

41 над Ростовською.

Російські мілітарі-блогери допускали, що ціллю атаки БпЛА в Таганрозі був авіаційний завод Берієва, який виробляє літаки-амфібії і в цехах якого наразі ремонтують літак ДРЛО А-50 ВКС Росії, який раніше постраждав від атаки дронів.

