УКР
Новини
Атака на авіазавод у Таганрозі свідчить, що українські операції можуть досягати стратегічно важливих цілей на території РФ, - британська розвідка

Атака на ангар авіазаводу в Таганрозі, де, імовірно, перебував літак А-50, демонструє, що українські операції можуть досягати стратегічно важливих цілей на території Росії, навіть на добре захищених об’єктах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Twitter, про це йдеться у розвідувальному зведенні.

Як зазначається, завод у Таганрозі має ширше стратегічне значення для Росії, оскільки обслуговує стратегічні бомбардувальники, транспортні літаки і є випробувальним центром для літаків нового покоління А-100.

У розвідці повідомляють, що постійна присутність активної протиповітряної оборони, розміщеної навколо нього, свідчить про його важливість.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Атака дронами по авіазаводу в Таганрозі: з’явились супутникові знімки наслідків. ФОТОрепортаж

Втрата А-50У, найімовірніше, значно погіршить ситуаційну обізнаність РФ.

"Через два тижні після втрати другого А-50 російський флот, найімовірніше, не зможе виконувати польоти для підтримки операцій в Україні. Атака на авіазавод демонструє, що українські операції все ще можуть досягати стратегічно важливих об'єктів на території Росії, навіть якщо такі об'єкти вважаються захищеними, в повітрі або на суші", – додали в Міноборони Британії.

Атака дронів на російські регіони

У ніч на 9 березня у Міноборони Росії запевняли, що вночі над російськими регіонами нібито було перехоплено та знищено 47 дронів над такими областями:

  • 1 над Бєлгородською,
  • 2 над Курською,
  • 3 над Волгоградською та
  • 41 над Ростовською.

Російські мілітарі-блогери допускали, що ціллю атаки БпЛА в Таганрозі був авіаційний завод Берієва, який виробляє літаки-амфібії і в цехах якого наразі ремонтують літак ДРЛО А-50 ВКС Росії, який раніше постраждав від атаки дронів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Губернатор Ростовської області повідомив про масовану атаку дронів на Таганрог, ціллю міг бути авіазавод. ВIДЕО

Велика Британія завод росія
Украина имеет право бить по парашным свинособакам, тем более на своей территории.
12.03.2024 13:17
+4
12.03.2024 13:27
+3
Можуть, але за єдиної умови, щоб туди не пхали носа дивні особи з ОПУ, з незрозумілими допусками від СБУ щодо їх допуску до роботи з «таємними документами»…
Пам'ятаймо злив вагнерівців, позицій Патріотів, Хаймарсу… Південь України та «незрозуміле» розмінування і «відведення» війська…
Західні Партнери знають дуже багато, але це справи СБУ та ДБР з купою подібних організацій ….
Слава Україні!!
12.03.2024 13:20
Ця інформація напевно від ОПУ........
12.03.2024 13:13
Героям слава!!
12.03.2024 13:27
Кацапську дрянь потрібно знищитувати цілідобово ,
щоби у них відпало полювання пхатися до України 😠
12.03.2024 13:26
Треба ******* по аеродрому Сэвэрний в Ываново. Там де сьогодні Іл-76 вдало зайшов на посадку. Подивився на картах, а там ще дві дюжини Іл-76 і сім заготовок для А-50 на відкритому повітрі сумують. 800 км від аеропорта Суми. Буданов вихвалявся ударними дронами на 1000 км.
12.03.2024 13:33
12.03.2024 13:27
Так. Це Україна. Можемо повторити. І обовʼязково ви це відчуєте. Буде дуже гаряче та боляче.
12.03.2024 13:30
Чомусь хочеться вірити, що лише Британська корона і має найбільш послідовну політику щодо України.
12.03.2024 13:29
Ми маємо право бити по своїх окупованих територіях таких як Таганріг!
Таганріг тимчасово окупована рашистами територія України!
12.03.2024 13:29
Ви нам ще за місто Нова Січ (яке ви обізвали краснодаром) будете відповідати.
Кубань це Україна!
12.03.2024 13:35
https://t.me/voynareal/85332 🔥 Потужний момент прильоту БПЛА-камікадзе по обʼєкту у Бєлгороді
12.03.2024 13:53
Російські визвольні сили взяли повністю під контроль н.п. Теткіно, Курської області
12.03.2024 13:55
Хто користується послугами Нової пошти, звертайте увагу на чеки про оплату від NovaPay, в самому низочку на кожному є "вислів дня", на сьогоднішньому я побачила такий:
"Злі на російських окупантів?? Це ви ще скотч не віддирали з вікон!".

А раніше такий: "росія має повернутися до кордонів 24 лютого 1122 року"
12.03.2024 14:08
"Подорванный слегка в Мачулищах А50, про который русня сказала, что он незначительно поврежден, разобрали на органы.
Над которым надругались позавчера прямо в ангаре - это уже другой.
То есть у дефективных потомков татаромонголов остался один едва летающий и один небоеготовый самолет." https://twitter.com/ALFOO7/status/1767088508362186829?s=19 @
12.03.2024 16:29
 
 