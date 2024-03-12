Генпрокурор Костін підтвердив, що "правки Лозового" грають на руку багатьом кримінальним групам, а Зеленський 3 місяці ігнорує відповідну петицію, - Шабунін. ВIДЕО
Генпрокурор Андрій Костін підтвердив, що "правки Лозового" допомагають уникати відповідальності не тільки фігурантам НАБУ. Вони грають на руку багатьом кримінальним групам.
Про це пише у фейсбуці глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, про це Андрій Костін сказав вчора на заході Антикорупційна ініціатива ЄС.
"На тому ж заході керівник САП Клименко підтвердив - через "правки Лозового" і дії суддів за ними просто зриваються вручення підозр керівникам корупційних схем. Тож для антикорупційної прокуратури скасування "правок" - пріоритет №1", - пише Шабунін.
Він також нагадує, що повне скасування "правок Лозового" влада блокує вже декілька років.
"Бо "правки Лозового" дуже легко допомагають відмазати "своїх". Як свого часу відмазали Татарова від справи НАБУ/САП. І вже три місяці президент уникає відповіді на петицію, в якій йому запропонували подати законопроєкт, аби ПОВНІСТЮ скасувати правки. Нагадаю, що та петиція набрала близько 30 тисяч голосів за годину - що є абсолютним рекордом. Після чого ОП одразу відключив збір голосів, чого ніколи раніше не робив" - резюмує Шабунін.
на посаді преЗедента 🙁
Пʼять років , поспіль , керує краіною Зе і його команда 😠
про те, хто де вср@вся
та стверджує що ці кримінальні групи користуються правками лозового.
тобто, живуть припіваючи, на волі, в україні кримінальні групи про які знає генпрокурор!!!!
це **** нікого не бентежить???
цілий генпрокурор дає свідчення....
то хай вже називає імена ватажків, хто їх кришує, чому не на нарах
пісдєс якийсь.
що хірургу виколоти очі
що повії зашити ...ізду, дупу і рот.
Ви хочете щоб ОПа зрізала гілляку на якій вона сидить???
а про прЗедента і його бездіяльність в краіні !!
та ще й своїх друзів можна врятувати, наприклад, беню ...
гебнюки управляють криміналом..
невже це так важко зрозуміти команді Зеленського?
чи може їм до влади поміг цей кримінал-смотрящіє від хла..?
То може нагадати шабуніна 10 років тому. А ще наєм, залещук, лещенко. Згадали?
Трійка сидить на великих потоках шабунін має роботу ' розслідуючи" корупцію. І нічого не змінюється, а стає ще гірше. Бо якщо все стане добре шабунін втратить роботу.
Вони і привели цю зевладу.
І от ці борцуни - всі вони продажні і підкуплені самою командою ***********.
До речі, шабунін не хоче рослідувати схеми своїх друзяк? Хай почне з лещенка.
Чекаємо на дієві зміни!
спонсори дали підсрачника і шабуня почав стукати копитом, що навіжений.
я так не вмію. ніхера не робити, сито жити. нема в мене, жирних комуняцьких батьків, або кегебевських сексотів.
тому живу, як попало. все своїм трудом, все через свої помилки та синяки.
заздрість!