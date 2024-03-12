Генпрокурор Костін підтвердив, що "правки Лозового" грають на руку багатьом кримінальним групам, а Зеленський 3 місяці ігнорує відповідну петицію, - Шабунін. ВIДЕО

Генпрокурор Андрій Костін підтвердив, що "правки Лозового" допомагають уникати відповідальності не тільки фігурантам НАБУ. Вони грають на руку багатьом кримінальним групам.

Про це пише у фейсбуці глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, про це Андрій Костін сказав вчора на заході Антикорупційна ініціатива ЄС.

"На тому ж заході керівник САП Клименко підтвердив - через "правки Лозового" і дії суддів за ними просто зриваються вручення підозр керівникам корупційних схем. Тож для антикорупційної прокуратури скасування "правок" - пріоритет №1", - пише Шабунін.

Він також нагадує, що повне скасування "правок Лозового" влада блокує вже декілька років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затягуючи зі скасуванням "поправок Лозового", ВР захищає не лише топкорупціонерів, а й ґвалтівників, - Шабунін

"Бо "правки Лозового" дуже легко допомагають відмазати "своїх". Як свого часу відмазали Татарова від справи НАБУ/САП. І вже три місяці президент уникає відповіді на петицію, в якій йому запропонували подати законопроєкт, аби ПОВНІСТЮ скасувати правки. Нагадаю, що та петиція набрала близько 30 тисяч голосів за годину - що є абсолютним рекордом. Після чого ОП одразу відключив збір голосів, чого ніколи раніше не робив" - резюмує Шабунін.