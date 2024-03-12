УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9454 відвідувача онлайн
Новини
7 066 47

Генпрокурор Костін підтвердив, що "правки Лозового" грають на руку багатьом кримінальним групам, а Зеленський 3 місяці ігнорує відповідну петицію, - Шабунін. ВIДЕО

Генпрокурор Андрій Костін підтвердив, що "правки Лозового" допомагають уникати відповідальності не тільки фігурантам НАБУ. Вони грають на руку багатьом кримінальним групам.

Про це пише у фейсбуці глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, про це Андрій Костін сказав вчора на заході Антикорупційна ініціатива ЄС. 

"На тому ж заході керівник САП Клименко підтвердив - через "правки Лозового" і дії суддів за ними просто зриваються вручення підозр керівникам корупційних схем. Тож для антикорупційної прокуратури скасування "правок" - пріоритет №1", - пише Шабунін.

Він також нагадує, що повне скасування "правок Лозового" влада блокує вже декілька років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затягуючи зі скасуванням "поправок Лозового", ВР захищає не лише топкорупціонерів, а й ґвалтівників, - Шабунін

"Бо "правки Лозового" дуже легко допомагають відмазати "своїх". Як свого часу відмазали Татарова від справи НАБУ/САП. І вже три місяці президент уникає відповіді на петицію, в якій йому запропонували подати законопроєкт, аби ПОВНІСТЮ скасувати правки. Нагадаю, що та петиція набрала близько 30 тисяч голосів за годину - що є абсолютним рекордом. Після чого ОП одразу відключив збір голосів, чого ніколи раніше не робив" - резюмує Шабунін.

Автор: 

Лозовий Андрій (118) Шабунін Віталій (607) Костін Андрій (267) Клименко Олександр САП (56)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
Зеленський ігнорує все , що заважає йому комфортно перебувати і насолоджовутися життям
на посаді преЗедента 🙁
показати весь коментар
12.03.2024 13:31 Відповісти
+15
Новина не про Шабуніна і його особисте існування ,
а про прЗедента і його бездіяльність в краіні !!
показати весь коментар
12.03.2024 13:46 Відповісти
+11
як збудились боти Банкової, намагаючись переключити увагу з суті питання і проблеми Держави, на особу Шабуніна
показати весь коментар
12.03.2024 14:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зеленський ігнорує все , що заважає йому комфортно перебувати і насолоджовутися життям
на посаді преЗедента 🙁
показати весь коментар
12.03.2024 13:31 Відповісти
Та да. Виходиш під телесуфлєр, зебіли - кипятком, а тут петиції якісь...
показати весь коментар
12.03.2024 13:50 Відповісти
Знову ,, хто всрався , невістка?"
Пʼять років , поспіль , керує краіною Зе і його команда 😠
показати весь коментар
12.03.2024 13:57 Відповісти
Для мене не зрозумілий ваш speech
про те, хто де вср@вся
показати весь коментар
12.03.2024 14:07 Відповісти
генпрокурор знає кримінальні групи (ЗКУ)
та стверджує що ці кримінальні групи користуються правками лозового.
тобто, живуть припіваючи, на волі, в україні кримінальні групи про які знає генпрокурор!!!!
це **** нікого не бентежить???
цілий генпрокурор дає свідчення....
то хай вже називає імена ватажків, хто їх кришує, чому не на нарах
пісдєс якийсь.
показати весь коментар
12.03.2024 17:52 Відповісти
Нігуя собі - а ше 5 днів назад казав шо иого хочуть обнулити - як ухилянта
показати весь коментар
12.03.2024 13:31 Відповісти
це один куй що столяру відрізати руки
що хірургу виколоти очі
що повії зашити ...ізду, дупу і рот.
Ви хочете щоб ОПа зрізала гілляку на якій вона сидить???
показати весь коментар
12.03.2024 13:38 Відповісти
Ти новину прочитав? Там не про Шабуніна, а про вашого начальника Зеленьського. Що саме він, як розпіарений призидент ігнорує набувшу легітимність петицію громадян.
показати весь коментар
12.03.2024 13:53 Відповісти
твоє намагання відвернути увагу від суті питання виглядає жалюгідно, розраховано на лохів і нічим не підтверджено окрім "***********" ТГ кАналів
показати весь коментар
12.03.2024 14:12 Відповісти
Новина не про Шабуніна і його особисте існування ,
а про прЗедента і його бездіяльність в краіні !!
показати весь коментар
12.03.2024 13:46 Відповісти
Не заздріть Шабуніну 😠
показати весь коментар
12.03.2024 14:01 Відповісти
та він може хоч з пляшкою коханням займатись, це не змінює суті питання про яке їде мова, вибач що "не па руски"
показати весь коментар
12.03.2024 14:14 Відповісти
каломойшского треба ж випускати якось...
показати весь коментар
12.03.2024 13:53 Відповісти
Ну так дуже скоро зеленим доведеться скористатися тими ж правками.
показати весь коментар
12.03.2024 13:55 Відповісти
....це ж скільки грошенят накосити можна під час дії правок лозового,прямо жнива ,
та ще й своїх друзів можна врятувати, наприклад, беню ...
показати весь коментар
12.03.2024 14:15 Відповісти
як збудились боти Банкової, намагаючись переключити увагу з суті питання і проблеми Держави, на особу Шабуніна
показати весь коментар
12.03.2024 14:15 Відповісти
крімінальні групи нищать Україну...
гебнюки управляють криміналом..
невже це так важко зрозуміти команді Зеленського?
чи може їм до влади поміг цей кримінал-смотрящіє від хла..?
показати весь коментар
12.03.2024 14:25 Відповісти
З огляду на те, як віталік отримав зарплатню від Збройних Сил, він невдовзі буде прагнути зберегти ті поправки...
показати весь коментар
12.03.2024 14:28 Відповісти
Цього Лозового самого потрібно посадити за посібництво злочинцям в уникненні покарання
показати весь коментар
12.03.2024 14:40 Відповісти
Реагировать Зеле запретил его ведущий Ермак.
показати весь коментар
12.03.2024 14:44 Відповісти
Не про шабуніна?
То може нагадати шабуніна 10 років тому. А ще наєм, залещук, лещенко. Згадали?
Трійка сидить на великих потоках шабунін має роботу ' розслідуючи" корупцію. І нічого не змінюється, а стає ще гірше. Бо якщо все стане добре шабунін втратить роботу.
Вони і привели цю зевладу.
І от ці борцуни - всі вони продажні і підкуплені самою командою ***********.
До речі, шабунін не хоче рослідувати схеми своїх друзяк? Хай почне з лещенка.
показати весь коментар
12.03.2024 15:02 Відповісти
Система бореться за нескінченний строк попереднього ув'язнення та безвідповідальність каральних органів.Правки лозового ім заважают.
показати весь коментар
12.03.2024 15:51 Відповісти
Досить кричати про ці правки Лазового! Вони поставили обмеження на беспредел поліцаїв і прокурорів. Зараз строки досудового розслідування можуть продовжуватися кожні 2 місяці із дозволу слідчого судді. А до правок Лазового порушувалася кримінальна справа, висувалася підозра і прокурори самі продовжували строки досудового слідства. І людина могла весь цей час сидіти у КПЗ. Тобто нескінченно. Поки не заплатить прокурорам. Тобто людину можна було кошмарити досхочу. Тому ці прокурори і хочуть ці правки відмінити. Зараз ніхто їм не заважає продовжувати строки досудового розслідування але через слідчого суддю. А поліцаї і прокурори не хочуть паритися. Не вірте цьому Шабуніну. Він грає на руку брудним поліцаям і прокурорам.
показати весь коментар
12.03.2024 15:53 Відповісти
З іншого боку, кримінальні провадження зумисно затягуються, щоби скористатися цими правками Лозового, та закрити кримінальну справу. По кілька разів слідчий суддя поновляє провадження, але толку з цього ніякого.
показати весь коментар
12.03.2024 16:08 Відповісти
До ціх "правок" треба додати жостку відповідальність прокурора/судді за відкриття "сирих" справ.
показати весь коментар
12.03.2024 16:20 Відповісти
Толку ніякого тому що у більшості випадків правоохоронці (поліцаї і ін.) порушують кримінальні справи, щоб "покошмарити" бізнес. І не можуть потім довести підстави чому їм потрібен ще час на проведення досудового слідства (а людина-підозрюваний весь цей час сидить у КПЗ, майно арештовано і ін) і слідчий суддя змушений закривати строки проведення досудового слідства і передавати справу у суд. А в суді вже правоохоронці мають доводити докази. А їх (доказів) немає, тому людину-підозрюваного треба за рішенням суду відпускати. А ці підозрювани - є "кормова база" для брудних прокурорів, поліцаїв і прочей нечісті. Тому вони так і волають разом із Шабуніним. Вони не розуміють "де вони столоваться будуть"
показати весь коментар
12.03.2024 17:00 Відповісти
Це не так. Ви не враховуєте, що санкцію на арешт дає суд, на підставі наданих доказів, зібраних на попередньому слідстві. Тому ніхто просто так не сидить у СІЗО, якщо звичайно суд відбувається по закону. А правки Лозового якраз і дозволяють випустити підозрюваних, якщо умисно затягнути слідство. На цьому і є "кормова база" для брудних прокурорів, поліцаїв і прочей нечісті." Звичайно є і інші варіанти.
показати весь коментар
12.03.2024 19:55 Відповісти
що це за маячня,друже?
показати весь коментар
12.03.2024 16:28 Відповісти
Ці правки прийняти для того щоб нікого з чинуш не посадити фізично по процедурі.
показати весь коментар
12.03.2024 16:39 Відповісти
Що цікаво, ці "правки Лозового" були прийняті ВР ще у 2017 році. І зараз, будь хто з народних депутатів, без будь яких петицій, може подати відповідний законопроєкт.
показати весь коментар
12.03.2024 16:47 Відповісти
Так робіть же щось, як фахівець і бачите схематозні провали у законодавстві! Хто ж вам заборонив, це робити?
Чекаємо на дієві зміни!
показати весь коментар
12.03.2024 18:46 Відповісти
Зеля на себе ці закони приміряє...
показати весь коментар
12.03.2024 19:00 Відповісти
бачите, як це працює?
спонсори дали підсрачника і шабуня почав стукати копитом, що навіжений.
показати весь коментар
12.03.2024 19:13 Відповісти
Та нехай стукає копитом, чи заздрість очі залива, що у самого таких спонсорів немає?
показати весь коментар
12.03.2024 19:58 Відповісти
ясна річ, залива.
я так не вмію. ніхера не робити, сито жити. нема в мене, жирних комуняцьких батьків, або кегебевських сексотів.
тому живу, як попало. все своїм трудом, все через свої помилки та синяки.
показати весь коментар
12.03.2024 20:06 Відповісти
А з чого ви вирішили, що він нічого не робить? Як раз вміє робити, за що і спонсорів має.
показати весь коментар
12.03.2024 20:23 Відповісти
так, про те і кажу. я так не вмію, доїти спонсорів.
заздрість!
показати весь коментар
12.03.2024 20:26 Відповісти
Йшов третій рік війни...
показати весь коментар
12.03.2024 22:02 Відповісти
ш лозовий і зеленський, як дєті. бавляться і не розуміють
показати весь коментар
13.03.2024 08:36 Відповісти
 
 