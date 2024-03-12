Селище Тьоткіно Курської області РФ повністю перебуває під контролем російських визвольних сил, - Легіон "Свобода Росії". ВIДЕО

Воїни легіону "Свобода Росії" взяли під повний контроль селище Тьоткіно Курської області.

Про це воїни Легіону повідомили у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Смт. Тьоткіно, Курської області повністю під контролем російських визвольних сил. Путінська армія стрімко залишає селище, залишає позаду позиції та кидає важку техніку", - зазначили там.

Нагадаємо, 12 березня 2024 року легіон "Свобода России", РДК та Сибірський батальйон увійшли в Курську та Бєлгородську області РФ в рамках спільної операції.

