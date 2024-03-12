УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9454 відвідувача онлайн
Новини Війна
29 400 94

Селище Тьоткіно Курської області РФ повністю перебуває під контролем російських визвольних сил, - Легіон "Свобода Росії". ВIДЕО

Воїни легіону "Свобода Росії" взяли під повний контроль селище Тьоткіно Курської області.

Про це воїни Легіону повідомили у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Смт. Тьоткіно, Курської області повністю під контролем російських визвольних сил. Путінська армія стрімко залишає селище, залишає позаду позиції та кидає важку техніку", - зазначили там.

Нагадаємо, 12 березня 2024 року легіон "Свобода России", РДК та Сибірський батальйон увійшли в Курську та Бєлгородську області РФ в рамках спільної операції.

Дивіться: На Курщині бійці Легіону "Свобода России" знищили БТР пропутінських сил. ВIДЕО

Автор: 

Курськ (1197) Легіон Свобода Росії (64)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+58
Ну, то хай швиденько проводять там референдум про відділеня від ********* і кличуть на допомогу "ЗСУ ввєді!!"
показати весь коментар
12.03.2024 13:36 Відповісти
+34
Так ми не проти, головне щоб повстанці не постраждали.
показати весь коментар
12.03.2024 13:42 Відповісти
+31
Тьоткінська народна республіка.
показати весь коментар
12.03.2024 13:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну, то хай швиденько проводять там референдум про відділеня від ********* і кличуть на допомогу "ЗСУ ввєді!!"
показати весь коментар
12.03.2024 13:36 Відповісти
Уряяяя, тьоткиноняш 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
12.03.2024 13:40 Відповісти
Теткино - зачеткино
У семи тетек четырнадцать титек
Удачной охоты!
показати весь коментар
12.03.2024 13:41 Відповісти
Колись я з друзями туди по раків їздив,через це тьоткине річка сейм проходить.
показати весь коментар
12.03.2024 13:45 Відповісти
Теж їздив по раков у ту місцевість, до Сейму. Раки - як крокодили, підтверджую!
показати весь коментар
12.03.2024 14:48 Відповісти
показати весь коментар
12.03.2024 14:57 Відповісти
показати весь коментар
12.03.2024 16:00 Відповісти
не так) 2-3 алкаша на камеру скажуть :"Восимь лет бамбил х..ло город", а коли кацап втече за Урал то 2-3 алкаша проведуть референдум і звернуться : Україна памаги", Рада в конституцію України включить, сценарій 100% працює
показати весь коментар
12.03.2024 14:44 Відповісти
Даєш локотскую республіку!!!!
показати весь коментар
12.03.2024 13:36 Відповісти
из Тёткино строчишь,кацап-путлобот?
показати весь коментар
12.03.2024 13:39 Відповісти
Завтра оціниш "результати" цього фарсу.
показати весь коментар
12.03.2024 13:57 Відповісти
Це гімн росії
показати весь коментар
12.03.2024 13:46 Відповісти
показати весь коментар
12.03.2024 13:47 Відповісти
Go f yourself russian pig.
показати весь коментар
12.03.2024 13:54 Відповісти
Головне питання - колодязь чий?
показати весь коментар
12.03.2024 13:37 Відповісти
Та рашисти зітруть то Тьоткіне з карти як попасну, це їх улюблений атракціон!
показати весь коментар
12.03.2024 13:38 Відповісти
Так ми не проти, головне щоб повстанці не постраждали.
показати весь коментар
12.03.2024 13:42 Відповісти
та хрєн з ними, нехай дохнуть і "повстанці". чим менше кацапів лишиться на планеті - тим краще для планети.
показати весь коментар
12.03.2024 14:06 Відповісти
нє. споч мнясосирського туди атаманом. нехай командує однокровниками
показати весь коментар
12.03.2024 14:35 Відповісти
Росіянин, що тобі до Сирського- біжи за шойгу горшок виносити .
показати весь коментар
12.03.2024 14:41 Відповісти
Вони воюють у складі ЗСУ. Якшо ти так кажеш то ти звісно в окопі?
показати весь коментар
12.03.2024 17:04 Відповісти
так це ж добре. чим більше одні кацапи вб'ють інших кацапів - тим краще нам, та і всьому світу в цілому.
показати весь коментар
12.03.2024 14:05 Відповісти
Тьоткінська народна республіка.
показати весь коментар
12.03.2024 13:38 Відповісти
Почему только тетькинская НР? Белгородская и Курская народные республики можно присоеденять. Рашистам же не помешало присоеденить сразу целые области хотя они не захватили даже трети етих областей и тем более обласных центов
показати весь коментар
12.03.2024 13:52 Відповісти
Єрмак руками свого піддослідного ЗЕ хоче стати проем'єром так званого коаліційного уряду, із всякої швалі тіпа Тімошонок і голосу вакарчука. Треба димову завісу, яка ніхера загрозливого для москалів не представляє, шой довгоносиків!
показати весь коментар
12.03.2024 13:43 Відповісти
відразу замітно "експерта" по всіх ділах і напрямках тут тобі людина відразу знає,що вихлопу буде точно нуль, потім знає яка у тих хто перейшов кордон в наявності техніка, знає що буде обовязково негатив від Заходу, знає що для путіна ніякої шкоди не буде (хоча перед виборами як раз для його рейтингу це дуже велика шкода ), знає що то відволікають вкраїнчиків, і знає що на фронті відбувається писдець сидячи вдома на дивані
показати весь коментар
12.03.2024 13:45 Відповісти
та здається мені-не вдома на дивані він сидить) а як раз на роботі і під пильним поглядом "таваріща майора..."
показати весь коментар
12.03.2024 13:48 Відповісти
А які можуть бути контраргументи на заяви індивідуума котрі не мають з реальністю нічого спільного, а являються плодом його уяви і фантазії?
показати весь коментар
12.03.2024 13:57 Відповісти
добре але мало.
лиш внутрішній фронт, чи громадянська, чи революція в рф зупинить війну в україні..
показати весь коментар
12.03.2024 13:41 Відповісти
Тьотка негарно. Перейменуйте в Цьотка. Цьоткіно!
У нас часто цьоця називають тьоток
показати весь коментар
12.03.2024 13:41 Відповісти
Ні, перейменуємо цьоткінаа на вуйново,- щоб вони всрались від злості... без памперсів 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
12.03.2024 13:46 Відповісти
Вуйново або вуйково
Або стрийкове чи стрийнене
показати весь коментар
12.03.2024 13:48 Відповісти
Ну тетки точно в ужасе, хотя...
показати весь коментар
12.03.2024 13:42 Відповісти
Тьоткінці заявили що не будуть більше годувати москву.
показати весь коментар
12.03.2024 13:42 Відповісти
Альйо, кацапы, шосеблищем, чьётёткинааааа та, ась😝😝😝😝😝😜🤪 Марш тьйоткинаааа асваааабаждаць, окружить и снести яво к ****** матери, как бааахмут, а чо, сможеце жы ж паааафтариць... жыж, а тама ужо и Бяааарлин нядалече 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
12.03.2024 13:43 Відповісти
афігєть.
орки, по декілька місяців, м'ясом штурмують наші міста.
а що ми бачимо? можна маршовим темпом зайняти, будь яку, дєрєвню, і ніхто, взагалі не прийде.
про це казали, що один з варіантів, зайти кацапам в тил, з їхньої території..
сирській розглядає, такі плани? а зе!майжебонапарту подобається?
показати весь коментар
12.03.2024 13:43 Відповісти
Так там голо, вагнера до москви чуть не заїхали.
орки впевнені що нам заборонили нападати на територію тимчасової тепер росії тому всі сили кинуті орками на наші території.
показати весь коментар
12.03.2024 13:47 Відповісти
Нажаль. справу тут не у Сирському чи Залужному. 100 проц є договорняк не заходити нашими формуваннями на територію росії, захід як завжди дуже сциться у цьому питанні. Ось для цього і формуються підрозділт на кшталт РДК і тд. Типу то не ми, тож самі расєянє.
показати весь коментар
12.03.2024 13:50 Відповісти
до сих пір, це виглядає, як відосики для тіктоку.
показати весь коментар
12.03.2024 13:54 Відповісти
ти, гриша, сам виглядаєш, як відосік з Тіктоку. Це не твій канал з пакетом на голові?
показати весь коментар
12.03.2024 14:26 Відповісти
нєнє.
я, тільки тут.
а навіщо пакет носити на голові? його треба носити на нозі. на кожній нозі, по пакету.
показати весь коментар
12.03.2024 14:31 Відповісти
Це тепер нам що, ще і "тьоткінців" годувати?
показати весь коментар
12.03.2024 13:46 Відповісти
Весна йде. Скоро ягель буде. Хай жеруть.
показати весь коментар
12.03.2024 13:50 Відповісти
Нужно быстро провести выборы и присоеденить к Украине. А потом предложить ***** мир в новых реалиях
показати весь коментар
12.03.2024 13:48 Відповісти
Щяс кремлевкая Хунта забромает Теткино кабами 1500
показати весь коментар
12.03.2024 13:48 Відповісти
было бы неплохо)
показати весь коментар
12.03.2024 13:54 Відповісти
Да то их олимпийская сборная тренируется...
показати весь коментар
12.03.2024 13:48 Відповісти
Хлопці , беріть москву разом з ху @ лом і його братками 🙁
показати весь коментар
12.03.2024 13:50 Відповісти
Більшість мають памʼять рибки гупі - тому в принципі завтра нічого про сьогодні не згадають.
показати весь коментар
12.03.2024 14:28 Відповісти
показати весь коментар
12.03.2024 13:52 Відповісти
Жаль , что они не смогут там долго продержаться ... Без помощи - прийдется уходить . Но максимально вынести полиZии мозг ( в прямом смысле ) - это тоже полезное дело .
показати весь коментар
12.03.2024 13:54 Відповісти
Запропонуємо оркам обмін - Тьоткіно на Токмак чи Енергодар?)
показати весь коментар
12.03.2024 13:55 Відповісти
А де само село?
показати весь коментар
12.03.2024 13:56 Відповісти
Тьоткіно наш, тепер давай Дядькіно
показати весь коментар
12.03.2024 13:56 Відповісти
Побудуть там і підуть звідти. Для чого отакі витребеньки?
показати весь коментар
12.03.2024 14:03 Відповісти
Не підуть. Воно ніби створено для утримання - з трьох сторін Україна, на фланзі річка і лише одна дорога. Його тільки в щебінь рівняти, як Роботине.
показати весь коментар
12.03.2024 14:06 Відповісти
Чем больше хаоса наРосии, тем лучше.
показати весь коментар
12.03.2024 15:09 Відповісти
блін, а як правильно писати - Тьоткіно наша,чи Тьоткіно наш ?
показати весь коментар
12.03.2024 14:04 Відповісти
дєрєвня тьоткіно, звучить скрєпно!
село тьоткіно, кров з вух.

треба відійти звідти. вони, оте, закидають кабами. нема тьоткіно, нема проблеми.
показати весь коментар
12.03.2024 14:09 Відповісти
да,тре відходити до Рильська,а там і до Курської АЕС рукою подати.
показати весь коментар
12.03.2024 14:14 Відповісти
Хутір Тітків
показати весь коментар
12.03.2024 14:13 Відповісти
ТьотНР - наша!
показати весь коментар
12.03.2024 14:31 Відповісти
В селах Белгородской области появились бюллетени по голосованию за выход из состава рф.
показати весь коментар
12.03.2024 14:17 Відповісти
рейд по тилах чи піар акція? 🤔
показати весь коментар
12.03.2024 14:30 Відповісти
ТётНР никто не поставит на колени!
показати весь коментар
12.03.2024 14:37 Відповісти
показати весь коментар
12.03.2024 14:40 Відповісти
Теткино взяли
Теперь надо взять Дядькино
И на Москву
Там , где дед...
Йбн..... на всю голову
Шучу,конечно
Но дед сегодня подергается, понервничает
Уже одно это хорошо....
показати весь коментар
12.03.2024 14:42 Відповісти
то Папа зморозив х..ню, то Тьоткіно швидко "вилізло", здається вони якісь родичі (у світовому масштабі)
показати весь коментар
12.03.2024 14:49 Відповісти
Молодці !! Пишаємося вами !
показати весь коментар
12.03.2024 14:52 Відповісти
Тепер би втримати... Але це буде дуже (дуже) важким завданням.
показати весь коментар
12.03.2024 14:57 Відповісти
Вони не для того , щось готують , провокацію . Як наприклад в Бурятії вибухи на трансіб , тим самим зупинили поставку зброї з Китаю , і інше . Пізніше узнаємо .Відважні хлопці .
показати весь коментар
12.03.2024 15:01 Відповісти
Прошлый раз когда РДК отступила из Шебекино то освободительные карательные войска сначала обстреляли пустое село а потом начали грабить дома.
показати весь коментар
12.03.2024 15:05 Відповісти
Тітькино - наш
показати весь коментар
12.03.2024 15:34 Відповісти
Не зупиняйтеся хлопці, допоки не звільните щось з назвою типу Мошонкіно або ******** або **************. Ну дуже поприколюватися хоцца..
показати весь коментар
12.03.2024 15:37 Відповісти
а Дядькино когда будет
показати весь коментар
12.03.2024 15:55 Відповісти
Брудна кацапська газетка «Комсомольская правда» пише, що кацапи розгромили Легіон у бою за Теткіно?
показати весь коментар
12.03.2024 16:13 Відповісти
Суспільне Суми

В легіоні «Свобода Росії» стверджують, що взяли під контроль смт Тьоткіно в Курській області. За їх словами армія РФ покидає селище та залишає після позиції й важку техніку. Відео: Telegram/Легион «Свобода России»

В легіоні «Свобода Росії» Суспільному уточнили, що станом на 15:00 бої за смт Тьоткіно ще тривають.
показати весь коментар
12.03.2024 17:07 Відповісти
Давно пора контратаковать на территории врага
показати весь коментар
12.03.2024 16:29 Відповісти
Красавци хлопці
показати весь коментар
12.03.2024 17:05 Відповісти
Якщо просунуться ще 9 км до річки, буде шанс зачепитися.

Чекаємо.
показати весь коментар
12.03.2024 17:21 Відповісти
Теткіно -*********... Ну от дивився б, і дивився таке кіно...
показати весь коментар
12.03.2024 18:07 Відповісти
У мене є ідея. Треба допомогти РДК у .... ЛИТВІ та ПОЛЬЩІ. Сувалский прохід кацапи мають забути. А підрозділи РДК з цих країн можуть класно вдарити по Східній Прусії. Калінінград нікому захищати, а добровольців там буде мама стережись. Ця область у більшості голосувала за незалежність в інтернетвиборах.
показати весь коментар
12.03.2024 18:57 Відповісти
 
 