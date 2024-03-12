Трамп говорив, що Гітлер робив "хороші речі", - ексглава адміністрації Білого дому Келлі

Дональд Трамп висловлювався по те, що Адольф Гітлер підняв економіку Німеччини та робив багато хорошого для країни.

Про це колишній глава адміністрації Білого дому Джон Келлі розповів у книзі журналіста CNN Джима Сьютто "Повернення великих держав", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в одній із розмов Трамп сказав йому, що Гітлер "зробив кілька добрих речей".

"Я сказав: Ну і що? І сказав: Ну, Гітлер відновив економіку. Але що він зробив із цією відновленою економікою? Він обернув це проти свого народу та проти всього світу. І я сказав: Сер, ви ніколи не зможете сказати нічого хорошого про цього хлопця. Нічого", – сказав Келлі.

Він також сказав, що чомусь Трамп не згадав про загибель майже пів мільйона американських військових у війні, а також про голокост.

"Трамп нарікав, що Гітлер зберігав лояльність свого вищого керівництва, тоді як сам Трамп часто цього не робив. Він запитував про проблеми лояльності і про те, як, коли я вказав йому, що німецькі генерали як група не були йому лояльні і навіть намагалися кілька разів убити його, а він цього не знав. Коли він привів нас, генералів, він щиро вірив, що ми будемо лояльні і зробимо все, що він від нас забажає", – заявив ексглава адміністрації.

Також, за словами Келлі, Трамп розхвалював поведінку та владу Гітлера над вищими офіцерами у свій час.

