Трамп говорив, що Гітлер робив "хороші речі", - ексглава адміністрації Білого дому Келлі
Дональд Трамп висловлювався по те, що Адольф Гітлер підняв економіку Німеччини та робив багато хорошого для країни.
Про це колишній глава адміністрації Білого дому Джон Келлі розповів у книзі журналіста CNN Джима Сьютто "Повернення великих держав", інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, в одній із розмов Трамп сказав йому, що Гітлер "зробив кілька добрих речей".
"Я сказав: Ну і що? І сказав: Ну, Гітлер відновив економіку. Але що він зробив із цією відновленою економікою? Він обернув це проти свого народу та проти всього світу. І я сказав: Сер, ви ніколи не зможете сказати нічого хорошого про цього хлопця. Нічого", – сказав Келлі.
Він також сказав, що чомусь Трамп не згадав про загибель майже пів мільйона американських військових у війні, а також про голокост.
"Трамп нарікав, що Гітлер зберігав лояльність свого вищого керівництва, тоді як сам Трамп часто цього не робив. Він запитував про проблеми лояльності і про те, як, коли я вказав йому, що німецькі генерали як група не були йому лояльні і навіть намагалися кілька разів убити його, а він цього не знав. Коли він привів нас, генералів, він щиро вірив, що ми будемо лояльні і зробимо все, що він від нас забажає", – заявив ексглава адміністрації.
Також, за словами Келлі, Трамп розхвалював поведінку та владу Гітлера над вищими офіцерами у свій час.
саме цього і боїться владімір путін - конкурента
так само як йося сталін дуже боявся гітлера
сталін боявся що гітлер його посадить на пляшку
Це вистріл крупнокаліберної гармати.
Подивимось, як вибухне.
Електорат трампа, це саме ця публіка.
«Красная Симфония» (Революция под рентгеном)
Протоколы допроса Хаима (Христиана) Раковского
Р.(Раковский) - Гитлер простой человек, без сложностей. Гитлер, благодаря своей природной интуиции, восстановил в Германии, даже против технического мнения Шахта, экономическую систему, очень вредную для "Них" (Финансового Интернационала). Будучи не обременён экономическими теориями, и руководясь только экономической необходимостью, он убрал из страны весь частный и иностранный капитал, то есть сделал то, что мы и сами сделали в СССР после революции. Это означает, что Гитлер взял на себя привилегию и монополию печатания денег, и не только физических марок, но и финансовых (ценные бумаги и "безнал"). То есть Гитлер взял на себя весь этот фактический аппарат фальшивопечатания бумажных денег и заставил его работать на своё государство! Но Гитлер превзошёл нас, поскольку мы, отменив этот аппарат, просто заменили его своим собственным жёстким аппаратом (то есть, заменили эксплуатацию страны международным капитализмом - своей собственной эксплуатацией). А это означает, что Гитлер не оправдал надежды Финансового Интернационал, который дал ему деньги.
Я дам вам два реальных факта для сравнения. Я даже скажу, что Гитлер был счастливчик. У него не было золота, поэтому у него не было дурных попыток создать золотой резерв. И поскольку из обеспечения бумажных денег у него в распоряжении был только огромный научный и рабочий потенциал своего народа, то есть головы и руки, то он взял и положил их в обеспечение своих бумажных денег. Это было настолько контрреволюционно...потому он как по волшебству за одну ночь разом ликвидировал безработицу семи миллионов человек.
К. - Благодаря перевооружению.
Р. - Что ваше перевооружение реально даёт? Гитлер добился этого именно в мирное время, несмотря на противодействие всех буржуазных экономистов, которые его окружали, и он применил свою систему, именно и в первую очередь, к невоенному производству.
Вы можете себе представить, что бы произошло, если бы эту систему переняли бы ещё и другие государства? Например, Британия? Тогда вы поймёте, что это контрреволюция.
И опасность ещё не миновала.
Слава богу, что Гитлер применил свою систему не из предшествующей теории, а опытным путём, и поэтому у него не было времени сформулировать это научным образом в качестве формулы для подражания. Это значит, что он не обдумывал свою экономическую систему, не применял в ней дедукцию, индукцию, что он не сформулировал законченную экономическую теорию своей экономической системы для других. Однако всегда существует опасность, что кто-то это может сделать за него. И это очень серьёзно. Потому что такая теория может появиться в любой момент. Мы поэтому целенаправленно не критикуем эту экономическую систему Гитлера, чтобы не получилось так, что теоретическая дискуссия будет стимулировать формулировку и систематизацию этой эффективнейшей экономической доктрины.
Поэтому существует только одно решение - война.
Чи то пак - "біоматеріалу" ...
а сталін був людожер та нікотинозалежний..
А вранці - мокрі труси....
И они каялись по-честному.
"These are smart people, including Macron of France. I could go through the whole list of people, including Putin .… These people are sharp, tough, and generally vicious," Trump said. "They're vicious, and they're at the top of their game. We have a man that has no clue what's happening. It's the most dangerous time in the history of our country."
Перекладаючи на українську Трамп сказав що світові політики включаючи путіна безпощадні та хитрі а байден вже не розуміє що відбувається
Для балансу, якщо Цензор наводить критику Трампа, варто послухати й самого Трампа, не в інтерпретації а наживую. Чому досі ніхто з української преси не приїхав до нього і не взяв інтерв'ю ? Слабо, блін ?
Трамп буде Президентом
і варто вже зараз будувати з ним стосунки
бо альтернативи наразі просто нема
яких Трамп не зміг би відшити.
І які поставили б його раком.
Вражає тупість коментаторів, які навіть на ОДИН крок вперед не можуть подумати і коментують брехливе лайно, вилите на Трампа! Таке враження, що вони працюють на кацапів, бо у випадку обрання Трампа президентом він цілком справедливо може пригадати всю ту гидоту (переважно - брехню), яку наші "мужні" диванні патріоти на нього вилили і сказати щось на кшталт: "я хотів надати не тільки зброю по краплині, як робив Байден, а все, що необхідно, навіть авіацію та флот, але ви - невдячні скотиняки і тому - буде, як і було при Байдені: ПО КРАПЛИНІ!"
Від себе додам що він зумів сворити таку потужну ідеологію на яку часто рівняються й досі, особливо молодь.
All it takes for the war to end is someone's from Ukraine's leadership to publicly say just a tiny fraction of what you are preaching here. Your allies will be very impressed. But wait, with views like these, they can't be your allies anyway.
Не втиг трам. Не в тій країні і піздно народився. А то б йому сподовалось восхваляти гітлера, хизуватия смугастою робою в Бухенвальді.
CNN ніколи не згадувало Майдан 2013-2014 в своїх новинах, я їх регулярно моніторив
Трамп переніс посольство США в Єрусалим і сприяв підписанню "Угоди Аврама" між Ізраїлем, ОАЕ, Іорданією та Катаром, його зять єврей
І оце CNN звинувачує Трампа в тому що він антисеміт ?
Люди, ви навіть собі не уявляєте що таке "вовки в овечій шкірі". Це якраз і є CNN
тож нехай зробить "гарну річь"-накаже півісити зятька