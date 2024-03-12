УКР
Новини
Трамп говорив, що Гітлер робив "хороші речі", - ексглава адміністрації Білого дому Келлі

Дональд Трамп висловлювався по те, що Адольф Гітлер підняв економіку Німеччини та робив багато хорошого для країни.

Про це колишній глава адміністрації Білого дому Джон Келлі розповів у книзі журналіста CNN Джима Сьютто "Повернення великих держав", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в одній із розмов Трамп сказав йому, що Гітлер "зробив кілька добрих речей".

"Я сказав: Ну і що? І сказав: Ну, Гітлер відновив економіку. Але що він зробив із цією відновленою економікою? Він обернув це проти свого народу та проти всього світу. І я сказав: Сер, ви ніколи не зможете сказати нічого хорошого про цього хлопця. Нічого", – сказав Келлі.

Він також сказав, що чомусь Трамп не згадав про загибель майже пів мільйона американських військових у війні, а також про голокост.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп не дасть ні копійки Україні у війні з Росією, - Орбан

"Трамп нарікав, що Гітлер зберігав лояльність свого вищого керівництва, тоді як сам Трамп часто цього не робив. Він запитував про проблеми лояльності і про те, як, коли я вказав йому, що німецькі генерали як група не були йому лояльні і навіть намагалися кілька разів убити його, а він цього не знав. Коли він привів нас, генералів, він щиро вірив, що ми будемо лояльні і зробимо все, що він від нас забажає", – заявив ексглава адміністрації.

Також, за словами Келлі, Трамп розхвалював поведінку та владу Гітлера над вищими офіцерами у свій час.

Читайте також: Трамп звинуватив Байдена в тому, що Путін погрожує ядерною зброєю: Президент США - ідіот

Гітлер Адольф (70) США (24146) Трамп Дональд (7008)
Теж саме говорить і кремлівський упирь , як його пацан Трамп
12.03.2024 13:52 Відповісти
нічго дивного, шизофренічне, ******* на усю голову, )(уйло те саме говорить !!!
12.03.2024 13:51 Відповісти
Знищив 6млн євреів - якшо це "хороші" - то так
12.03.2024 13:51 Відповісти
нічго дивного, шизофренічне, ******* на усю голову, )(уйло те саме говорить !!!
12.03.2024 13:51 Відповісти
Дык, получается 2 сапога- пара. Як и амертрампо-электорат с нашими в 72%.
12.03.2024 14:16 Відповісти
уявіть що диктатор типу путіна чи гітлера прийде до влади у США
саме цього і боїться владімір путін - конкурента
так само як йося сталін дуже боявся гітлера
сталін боявся що гітлер його посадить на пляшку
12.03.2024 15:03 Відповісти
пукин , на данном этапе - за трампа, як когда-то кремлядь - за гитлера(до 1941г) , чи як за постверсальскую Ерманию(1922 Рапалльский сговор между германией и СССР, позже Запад в Мюнхене попытался слобать кальку на рапалль, шобы поскандалить двух монстров, но в итоге, кремлядь забацала рапалль-3(пакт молотова-риббентропа, с секретным додатком) .
12.03.2024 16:50 Відповісти
пукин - за байдена - він сам це казав
12.03.2024 18:41 Відповісти
Якщо розмова задокументована, то вона може поховати Трампа.
Це вистріл крупнокаліберної гармати.
Подивимось, як вибухне.
12.03.2024 16:01 Відповісти
Знищив 6млн євреів - якшо це "хороші" - то так
показати весь коментар
12.03.2024 13:51 Відповісти
🥱
12.03.2024 15:55 Відповісти
вы с этой белки хотите оно орбана уже презиком турции сделало)
12.03.2024 13:52 Відповісти
Теж саме говорить і кремлівський упирь , як його пацан Трамп
показати весь коментар
12.03.2024 13:52 Відповісти
100 процентів.
12.03.2024 14:13 Відповісти
Ну понятно, что и етот от ***** заразился диктатурой и фашизмом половым птем. Кто то еще сомневается что ето будущий новый диктатор и фашист?
показати весь коментар
12.03.2024 13:54 Відповісти
Разочарую, в США это невозможно
12.03.2024 14:04 Відповісти
як два пєрста оросіть
12.03.2024 14:22 Відповісти
спілкуючись з американцями, можу стверджувати, що вони один в один "савєцкіє люді" - переконані в своїй винятковості та месіянстві. Менталітет американців готовий прийняти фашизм та тоталітаризм на рас. Лише подати його в гарній обгортці - і діло в шляпі
12.03.2024 14:31 Відповісти
Розчарую вас, але почитайте про націонал-християн у США. https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_nationalism

Електорат трампа, це саме ця публіка.

Електорат трампа, це саме ця публіка.
12.03.2024 15:42 Відповісти
За такі потуги в США його застрелять накуй і все.
12.03.2024 14:12 Відповісти
Поживимо, побачимо. Виберуть янки цю самозакохану гидоту на свою голову.
12.03.2024 14:15 Відповісти
а кажуть в Байдена деменція, мені здається в рижого діда вже давно відрив від реальності, сцяти в очі виборцям це одне але ж має бути певна межа, хоча судячи з усього любителів золотого дождя багато що об'єднує
12.03.2024 13:57 Відповісти
Це в тих, хто каже, деменція! Послухайте останню промову Байдена! Півтора часа бадьорості та ясного розуму! Аби в коня корм...
12.03.2024 20:01 Відповісти
гітляр - не абсолютне зло. Він робив і добрі справи - за п'ятирічку злиденну веймарську риспубліку перетворив на найпотужніший в Еуропі Третій Райх.
12.03.2024 13:57 Відповісти
а от )(уйло вже чверть віку піднімає з колін уродіну і ніяк не випрямить - воно так раком і стоїть. Вся гордість кацапів ув ржавій ядрьоній бімбі та неозорих необжитих просторах
12.03.2024 14:02 Відповісти
На кредити від Заходу, та за ресурсної підтримки від Коби, уе не так і складно було зробити. Чи ви справді вважаєте, що Гітлер - економічний геній? 😀
12.03.2024 14:09 Відповісти
а лярди нафтодолярів щоденно? а найпотужніша підтримка від мариканців та еуропейців з радості що холодна війна скінчилася? уже так як кацапів, ніхто ніколи не няньчив
12.03.2024 14:15 Відповісти
Мова йшла про Гітлера, а не про кацапів
12.03.2024 14:26 Відповісти
вихідна тема про трампа.. йа теж не про гітляра, а про контраст.. і шо не мона порівнювати титанічну історичну постать, хоч і міфологізовану до абсолютного зла, та нікчемну блєдну моль
12.03.2024 14:34 Відповісти
"Simfonia en Rojo Major"
«Красная Симфония» (Революция под рентгеном)
Протоколы допроса Хаима (Христиана) Раковского

Р.(Раковский) - Гитлер простой человек, без сложностей. Гитлер, благодаря своей природной интуиции, восстановил в Германии, даже против технического мнения Шахта, экономическую систему, очень вредную для "Них" (Финансового Интернационала). Будучи не обременён экономическими теориями, и руководясь только экономической необходимостью, он убрал из страны весь частный и иностранный капитал, то есть сделал то, что мы и сами сделали в СССР после революции. Это означает, что Гитлер взял на себя привилегию и монополию печатания денег, и не только физических марок, но и финансовых (ценные бумаги и "безнал"). То есть Гитлер взял на себя весь этот фактический аппарат фальшивопечатания бумажных денег и заставил его работать на своё государство! Но Гитлер превзошёл нас, поскольку мы, отменив этот аппарат, просто заменили его своим собственным жёстким аппаратом (то есть, заменили эксплуатацию страны международным капитализмом - своей собственной эксплуатацией). А это означает, что Гитлер не оправдал надежды Финансового Интернационал, который дал ему деньги.
Я дам вам два реальных факта для сравнения. Я даже скажу, что Гитлер был счастливчик. У него не было золота, поэтому у него не было дурных попыток создать золотой резерв. И поскольку из обеспечения бумажных денег у него в распоряжении был только огромный научный и рабочий потенциал своего народа, то есть головы и руки, то он взял и положил их в обеспечение своих бумажных денег. Это было настолько контрреволюционно...потому он как по волшебству за одну ночь разом ликвидировал безработицу семи миллионов человек.
К. - Благодаря перевооружению.
Р. - Что ваше перевооружение реально даёт? Гитлер добился этого именно в мирное время, несмотря на противодействие всех буржуазных экономистов, которые его окружали, и он применил свою систему, именно и в первую очередь, к невоенному производству.
Вы можете себе представить, что бы произошло, если бы эту систему переняли бы ещё и другие государства? Например, Британия? Тогда вы поймёте, что это контрреволюция.
И опасность ещё не миновала.
Слава богу, что Гитлер применил свою систему не из предшествующей теории, а опытным путём, и поэтому у него не было времени сформулировать это научным образом в качестве формулы для подражания. Это значит, что он не обдумывал свою экономическую систему, не применял в ней дедукцию, индукцию, что он не сформулировал законченную экономическую теорию своей экономической системы для других. Однако всегда существует опасность, что кто-то это может сделать за него. И это очень серьёзно. Потому что такая теория может появиться в любой момент. Мы поэтому целенаправленно не критикуем эту экономическую систему Гитлера, чтобы не получилось так, что теоретическая дискуссия будет стимулировать формулировку и систематизацию этой эффективнейшей экономической доктрины.
Поэтому существует только одно решение - война.
12.03.2024 14:28 Відповісти
то, нехай, виборці євреї та німці, слухають, та роблять висновки. і тих і інших в сша, овердохєра, і всі вони поважні багаті американці.
показати весь коментар
І тут Остапа понесло.
показати весь коментар
Ніхто не робив речі, гірше за кацапів. А їх трамп нахвалює.
показати весь коментар
Гітлер був хороший, а Бендера С.А. поганий, дивіться не переплутайте!!!
показати весь коментар
Вони з Путіним рідні браття який як в Індійському кіно розлучили
показати весь коментар
12.03.2024 14:01 Відповісти
Вилита Ангела Меркель. Подейкують, вона виросла із замороженої гітлерівської сперми.
Чи то пак - "біоматеріалу" ...
показати весь коментар
От класного хлопця американський народ знову веде у президенти. Скільки у Штатах населення, мільйонів триста тридцять? Якщо сто відправити у концтабори, можна так підняти економіку, що гітлеру і не наснилися б...
показати весь коментар
у вони ж за то, щоб інших відправити...не себе коханих...
показати весь коментар
звичайно..., бо гітлер був вегетаріанець та не курив...
а сталін був людожер та нікотинозалежний..
показати весь коментар
Із цим все ясно, нахвалює своїх предків, як і ***** нахвалює своїх вчителів.
показати весь коментар
Це вже тренд,путлер на весь Світ сказав Карлсону що Гітлера спровукували.Їм подобається Гітлер бо він знав як тримати під собою все населення.
показати весь коментар
2 бовдура: пыня i трамп. Перестану косяка давить на наши 73%, если и в США найдутся тоже 73% лабухов... Бо нужно смотреть выше. Космос нас атакует заразными бактериями.
показати весь коментар
Так чим ці два мізантропа (трамп та куйло) відрізняються один від одного? Я не помилюся якщо скажу що - нічим! Навіть адольфом шіккельгрубером восторгаються однаково. Шо за часи настали - знову фашисти при владі. А в Штатах взагалі настали чорні часи - спочатку при владі сцикуни (обами і його колишній віцик Байден) потім фашисти - трамп…
показати весь коментар
Трамп и Меланья... переводятся соответственно - бродяга и чернота(темная). По IQ Трамп - тупой, но жадный и пробивной. Меланья забитая(зашуганная) телка, шо кацапка Ефросиньюшка.
показати весь коментар
Санёк, ты отстал от жизни, кинула его телка Меланья уже больше полутора лет тому назад. Развелись они. Даже как ты пишешь - забитая и запуганная, поняла кто этот поц естьна самом деле!
показати весь коментар
Чесслово не знал, шо Малашка бросила поца. Тока шо в поисковике не нашел год развода. КАК И О САМОМ РАЗВОДЕ . ИНФА - ТОЛЬКО о таких задумказх...
показати весь коментар
если есть ссылка, плеазе...
показати весь коментар
Пане жабоiдних псевдо, чекаю ссыль- не дочекаюся, в противном случае - балаболЬ.
показати весь коментар
Та нічого вони не розлучалися, поки у нього політичні амбіції, Меланка буде з ним, принаймні, на публіці, там мабуть шлюбний контракт такий, що не забалуєш. А так є підозри, що вони вже давно не живуть разом, але світять фейсом при необхідності. Вона, ще як він був президентом, навіть у білий дім не хотіла переїзджати і тягнула з цим як могла, взагалі, я так думаю,що її політичні потуги чоловіка вже в печінках сидять, бо панянка хотіла винятково сито-розслабленого життя без напряга, а доводиться ще якісь соціальні маски носити.
показати весь коментар
показати весь коментар
Євреї США, ви чули цього поца? І шо ваше лоббі в Конгрессі робить щоб фашист не прийшов на трон??? Якось дивно поводитесь шановні….мій однокурсник по київполітеху, єврей, живе в Чикаго, ще місяць тому довго доказував мені що трамп це офігенний захисник американців та їх інтересів… ну і шо ти мені зараз скажеш Іллюша? Трамп то добро чи зло
показати весь коментар
12.03.2024 14:25 Відповісти
показати весь коментар
Трампіські сни: Я МОГУТНІЙ, СТРАШНИЙ І ВОЛОСАТИЙ.
А вранці - мокрі труси....
показати весь коментар
.
показати весь коментар
Чим ближче вибори тим більше брудних ігор буде.
показати весь коментар
Обидва прихильники гітлера,що Трамп що пуйло колотять цілим світом та світопорядком...а також
показати весь коментар
Шо прикольно, сами фрицы отбрыкиваются от Алоисовича.
показати весь коментар
В принципе он австриец. А башлять нагнул всех немцев.
И они каялись по-честному.
показати весь коментар
В тій же самій статті CNN написано що в липні 2023-го Трамп сказав про світових політиків і як байден їх сприймає :

"These are smart people, including Macron of France. I could go through the whole list of people, including Putin .… These people are sharp, tough, and generally vicious," Trump said. "They're vicious, and they're at the top of their game. We have a man that has no clue what's happening. It's the most dangerous time in the history of our country."

Перекладаючи на українську Трамп сказав що світові політики включаючи путіна безпощадні та хитрі а байден вже не розуміє що відбувається

Для балансу, якщо Цензор наводить критику Трампа, варто послухати й самого Трампа, не в інтерпретації а наживую. Чому досі ніхто з української преси не приїхав до нього і не взяв інтерв'ю ? Слабо, блін ?
показати весь коментар
И нафиг брать интервью у потенциального ЗЭКа и банкрота.
показати весь коментар
я тебе розчарую
Трамп буде Президентом
і варто вже зараз будувати з ним стосунки
бо альтернативи наразі просто нема
показати весь коментар
Вы - вангователь?
показати весь коментар
Воно - мага та трампіст. На жаль, наші в Америці саме такі. Не всі, звичайно, але багато.
показати весь коментар
це сліпому ясно
показати весь коментар
Україні треба мати інтервюерів світового рівня,
яких Трамп не зміг би відшити.
І які поставили б його раком.
показати весь коментар
Знову якийсь вилупок щось сказав про те, що ніби то сказав Трамп... Чому саме перед виборами?

Вражає тупість коментаторів, які навіть на ОДИН крок вперед не можуть подумати і коментують брехливе лайно, вилите на Трампа! Таке враження, що вони працюють на кацапів, бо у випадку обрання Трампа президентом він цілком справедливо може пригадати всю ту гидоту (переважно - брехню), яку наші "мужні" диванні патріоти на нього вилили і сказати щось на кшталт: "я хотів надати не тільки зброю по краплині, як робив Байден, а все, що необхідно, навіть авіацію та флот, але ви - невдячні скотиняки і тому - буде, як і було при Байдені: ПО КРАПЛИНІ!"
показати весь коментар
После пыни с трампом, гитлеровцы со своей любовью к фюреру нервно курят в сторонке.
показати весь коментар
Білий Дім повільно перетворюється в шапіто. Трамп приїде в Україну переймати досвід перетворення.
показати весь коментар
Менш як за 6 років (з 1933 до 1939 рр) прийшовши до влади, Націонал-Соціалістична Партія (НСДАП) з Адольфом Гітлером підняли Німеччину з руїн після (з нуля) поразки у війні і принизливого Версальського договору. Була піднята економіка до передових світових рубежів, фінансова сфера виведена з-під залежності від ссудного (читай - єврейського) капіталу, ліквідоване безробіття, дитяча бездоглядність, випалено "вогнем і мечем" злочинність і корупція, доведена до досконалості система господарювання і адміністрування (управління), проведені глибокі реформи в галузі освіти, охорони здоров"я ("Держава, котра не може забезпечити здоров"я Нації - не має права на існування у цьому світі, який є ареною боротьби" -А.Гітлер). Була створена найефективніша армія всіх часів і віків, котра громила всі армії Європи силами врази меншими. Хтось може щось заперечити? Хтось може вказати на Лідера котрий зробив для своєї Держави і Нації більше?
показати весь коментар
+
Від себе додам що він зумів сворити таку потужну ідеологію на яку часто рівняються й досі, особливо молодь.
показати весь коментар
Саме завдяки цій ідеології (невмерущій, глибинній) і були здійснені ці звершення. Мало того - А.Гітлер створив партію (НСДАП) - інструмент при допомозі якого він озброїв німців цією ідеологією і повів за собою.
показати весь коментар
Ukraine's enemy believes these same things, shares very similar values and does not even hide it any more. He is just not as good as Hitler at implementation.

All it takes for the war to end is someone's from Ukraine's leadership to publicly say just a tiny fraction of what you are preaching here. Your allies will be very impressed. But wait, with views like these, they can't be your allies anyway.
показати весь коментар
You haven't any other way but to support us, because we are fighting today and if we fail, you would fight tommorow.
показати весь коментар
Right. And praising profusely the Nazi Germany and its powerful ideology sure goes a long way in enlisting support for Ukraine's cause in the West. Keep up the good work.
показати весь коментар
Якась епідемія у світі. Тупорилі голосують за ідіотів. Мабуть, зомбіящик запустив режим самоліквідації.
Не втиг трам. Не в тій країні і піздно народився. А то б йому сподовалось восхваляти гітлера, хизуватия смугастою робою в Бухенвальді.
показати весь коментар
Щоб зрозуміти всю маніпулятивнісь та ницість CNN, варто просто знати деякі прості факти.
CNN ніколи не згадувало Майдан 2013-2014 в своїх новинах, я їх регулярно моніторив
Трамп переніс посольство США в Єрусалим і сприяв підписанню "Угоди Аврама" між Ізраїлем, ОАЕ, Іорданією та Катаром, його зять єврей
І оце CNN звинувачує Трампа в тому що він антисеміт ?
Люди, ви навіть собі не уявляєте що таке "вовки в овечій шкірі". Це якраз і є CNN
показати весь коментар
Яким би не був поганим CNN, Трамп це медичний факт, який неможливо ігнорувати
показати весь коментар
зять трампа єврей
тож нехай зробить "гарну річь"-накаже півісити зятька
показати весь коментар
Ну тут ним звісно важко не погодитися.
показати весь коментар
Уявіть що б почалося якби хтось з українських урядовців щось подібне ляпнув....
показати весь коментар
Ну якщо сказати по правді певний час, Гітлер дійсно робив хороші речі
показати весь коментар
Trump is a businessman and wants to run the country like a corporation where the CEO has essentially absolute power and immediately fires anyone who appears not to wholeheartedly support his decisions. Trump ********* admires authoritarian leaders for their ability to control their countries, often big, populous and complex, and not so much because he agrees with all of their policies. Authoritarians leaders are also easier to deal with as their decisions will not be second guessed or overruled by parliaments, opposition, etc. In this sense, dictators can be more reliable long-term partners than democracies, if you know how to keep them interested
показати весь коментар
чи знищити Україну одним пальцем...
показати весь коментар
