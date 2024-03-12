Україна будує лінії оборони на всіх ключових напрямках: сході, півдні та півночі, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна прискорила будівництво оборонних фортифікацій на всіх ключових напрямках.

Про це він повідомив в інтерв'ю французьким виданням BMF TV та Le Monde, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, Україна будує три лінії оборони в окремих областях та на контактних лініях.

Він зазначив, що йдеться про фортифікації на сході, півдні та півночі.

Глава держави наголосив, що ніхто не говорить про наступ росіян з Білорусі.

"Ми вважаємо, що ядро російської армії було знищено, але ми для себе будуємо фортифікаційні споруди. Це окрема велика робота", - додав президент.

