3 567 50

Україна будує лінії оборони на всіх ключових напрямках: сході, півдні та півночі, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна прискорила будівництво оборонних фортифікацій на всіх ключових напрямках.

Про це він повідомив в інтерв'ю французьким виданням BMF TV та Le Monde, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, Україна будує три лінії оборони в окремих областях та на контактних лініях.

Він зазначив, що йдеться про фортифікації на сході, півдні та півночі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна прискорила будівництво фортифікаційних споруд, - британська розвідка

Глава держави наголосив, що ніхто не говорить про наступ росіян з Білорусі.

"Ми вважаємо, що ядро російської армії було знищено, але ми для себе будуємо фортифікаційні споруди. Це окрема велика робота", - додав президент.

Читайте також: Зеленський про план оборонних фортифікацій: Захист у три смуги завдовжки 2000 кілометрів. Розраховую на вчасне завершення

Зеленський Володимир (25275) оборона (4881) фортифікації (178)
+12
питання лиш одно
скільки виділили і скільки списдять???
показати весь коментар
12.03.2024 13:42 Відповісти
+9
https://youtu.be/nBmxs4hL_CM?si=XDBEZp52Neq7Lktx
🔥ОЦЕ ПОВОРОТ! ПОБАЧЕНЕ ПРОСТО ВРАЗИЛО! Нардепи "ЄС" відвідали ФОРТИФІКАЦІЇ. Є проблеми!
показати весь коментар
12.03.2024 13:46 Відповісти
+9
А ще, саджає мільярд дерев, виготовляє мільйони дронів, перемагає корупцію та зраду і все це - під мудрим керівництвом найвеличнейшого...
показати весь коментар
12.03.2024 13:46 Відповісти
Ліпше пізно - чим ніколи -- 2023р профукали
показати весь коментар
12.03.2024 13:41 Відповісти
12.03.2024 13:42 Відповісти
суд ячи з усього скільки, скільки на " великому крадівництві" - 70-80% !!!
показати весь коментар
12.03.2024 13:47 Відповісти
А звідки у вас конкретні цифри? Маєте якісь джерела, чи зі стелі?
Щодо великого крадівництва - я вірю, що там крали, але дороги побудували у багатьох областях досить непогані. А от з оборонними спорудами був повних швах - гроші виділялися, а не будувалося ніхєра взагалі. Тому краще щоб як на великому крадівництві, ніж як у 2022-2023 роках "потужні оборонні лінії Бахмут-Червона Гора" і тд "будували" покидьки, які розкрадали 100% виділених засобів.
показати весь коментар
12.03.2024 13:52 Відповісти
Прєзідєнт своїм язиком сказав, що вони крадуть в українців.
Скільки, то вже питання совісті, якої, як ми знаємо, там отродясь не було.
показати весь коментар
12.03.2024 13:54 Відповісти
цифр я нажаль не маю, але враховуючи жадність зе банди цифри я навів практично реальні !!! зелені говорили що в 2015-19 роках відкати на дорогах були 15-20%, при зе-владі, з дипломами трускавецького 1 тижневого університету, в другій половині 2019-21 рр. вони зросли в 3-4 рази !!! тоді ще до широкомаштабної війни преса про зе "велике крадівництво" писала ...
показати весь коментар
12.03.2024 13:58 Відповісти
Ну тобто всі цифри зі стелі. Зрозуміло.
показати весь коментар
12.03.2024 14:27 Відповісти
Запитай хто на нулі які там фортеці построїв зЕ мовчав би. Дороги мені нагуй не потрібні коли війна. А ось ракети і зброя якраз би була. Тьфу 73хромосомний.
показати весь коментар
12.03.2024 15:17 Відповісти
Я про те й пишу, що ніяких фортець реально немає, чи ви української не розумієте?
показати весь коментар
12.03.2024 16:05 Відповісти
А легко вираховується по реальним цифрам. Збудували менше ніж Гройсман,зате по цінам в 2,5-3 рази дорожче. І головне всі дороги від центруа до кордону з кацапами. Навіть до Чернобильської зони. І якраз по цим дорогам кацапня потім валила колонами. А тепер повернувся на черговий потік бюджетних мільярдів і зашкварений на схематозах Тимошенко. Який так чудово керував "великим крадівництвом". Тепер чомусь зам Умєрова. Щоб мати пряме управління з ОПи над грошима. Совпадєніє?
показати весь коментар
12.03.2024 14:09 Відповісти
"Збудували менше ніж Гройсман"

Це як ви так оцінили, що менше? Як на мене - більше, причому у кілька раз більше.

"зате по цінам в 2,5-3 рази дорожче"
А у вас є конкретні ціни?

"І головне всі дороги від центруа до кордону з кацапами"
Ну це теж відверта брехня. Велика кількість дорог побудовані на Закарпатті, у Львівський області, у Хмельницький, у Тернопільскій, Івано-Франківській і тд. Особисто їздив.

" Щоб мати пряме управління з ОПи над грошима"
Ну тут я вже написав вище. Що там у нас було з будівництвом укріпленнь у 2022-2023? Нічого, геть нічого! Гроші виділялися, але на них нічого не будувалося абсолютно! Зараз призначили чувачка, який відповідав за реально збудовані дороги. Можливо, там багато вкрали - скорійше за все так і є. І я всіма руками за те, щоб його кинули за грати. Але - дороги реально побудовані. Тобто - результат є. А по укріпленням результата не було.
показати весь коментар
12.03.2024 14:26 Відповісти
Йди лікуйся. Всі дороги які нібито збудували при зЕ це все вже мало і так будуватись при Гройсману але ви захотіли шашлики не подавись?
показати весь коментар
12.03.2024 15:20 Відповісти
Між "мало будуватись" і "було збудовано" різниця - прірва, тому лікуватися потрібно явно не мені.
От оборонні споруди у 2022-2023 мали будуватися, але НЕ були збудовані.
показати весь коментар
12.03.2024 16:17 Відповісти
Не я оцінював. Статистика з відкритих державних джерел. Правда Зеленскій вихвалявся зовсім інакшими даними. Як і по всьому другому. Все в нього вперше, і все в нього більше. Звичний концерт для лохів. Але ти не парся. Йди дивись Шмарклемарафон.
показати весь коментар
12.03.2024 15:29 Відповісти
Я ніяких марафонів не дивлюсь. Але ніяких нових дорог при Гроймані я не бачив - можливо - вони десь були. У 2021-2022, коли я поїздив по країні - у Західних областях я їздив по нових свіженьких дорогах (не старше 2-х років), або там велось будівництво цих доріг.
показати весь коментар
12.03.2024 16:15 Відповісти
вот тут кирилка тимашенка и меет большой опыт, настроят
показати весь коментар
12.03.2024 14:23 Відповісти
Цікаво, чи є хоч якась освіта у нинішніх журналістів?
У яких фортифікацію будують, а балістикою влучають по наших містах.
показати весь коментар
12.03.2024 13:46 Відповісти
12.03.2024 13:46 Відповісти
Капець.... Дивитися всім !!!
показати весь коментар
12.03.2024 15:55 Відповісти
12.03.2024 13:46 Відповісти
Офіційно позиції здані,вітаю!
показати весь коментар
12.03.2024 13:47 Відповісти
Не пройшло і 5 років.
показати весь коментар
12.03.2024 13:48 Відповісти
А ще не забувайте що керує цим процесом давно відомий всім аферист Тимошенко, якого знову таємно працевлаштували.
Тому зуби дракона втричі менші за кацапські, певно і окопи не такі глибокі. Знайшли місцину аферистові красти гроші.
показати весь коментар
12.03.2024 13:53 Відповісти
показати весь коментар
12.03.2024 13:55 Відповісти
Кірюша Тімашенка ох як набудує, шо знову тіла по голим полям валятись будуть.
показати весь коментар
12.03.2024 13:57 Відповісти
Ти їх ще три роки назад мав будувати!!!
Натомість ''чонгари'' розміновував.
Цапище зелене!
показати весь коментар
12.03.2024 13:58 Відповісти
П'ять.
показати весь коментар
12.03.2024 14:50 Відповісти
А як там копають, якщо їм заважають мільярд дерев, Космодром, Діснейленд, пенсіонери з бабушкофонами, та черги поляків, які шукають роботу?
показати весь коментар
12.03.2024 13:58 Відповісти
Чому радник Умєрова просить в людей гроші ?
Майкл Щур
@MichaelShchur
·
21 год
Після бойового виходу одного з батальйонів 112 бригади, їхнє авто потребує ремонту.
Вони працювали під ударами ворожої артилерії, долали бездоріжжя Донецької та Луганської області витягуючи бійців з небезпечних зон.
Посилання та банку: https://send.monobank.ua/jar/8ttiWFDSEH
показати весь коментар
12.03.2024 14:01 Відповісти
Цинічні зелені потвори. Що ви робили два роки?
показати весь коментар
12.03.2024 14:04 Відповісти
за останню добу орки підійшли до Часов Яру, до Костянтинівки вже 9 км. Там тендер на будівництво "лінії оборони" вже оголосили? В якій реальності він живе?
показати весь коментар
12.03.2024 14:15 Відповісти
показати весь коментар
12.03.2024 15:56 Відповісти
Після кожного, чергового висера гундоса, хочеться набити його Zелене їбало.
показати весь коментар
12.03.2024 14:19 Відповісти
Казала-мазала, а сонечко припекло і мазане потекло.
показати весь коментар
12.03.2024 14:23 Відповісти
Lida Sha

@LidaSharko

·

https://twitter.com/LidaSharko/status/1767515014968054242 44 мин

Клептоман Кірюща Тімашонка зняв патужне відево для Умєриша про фортифікації за 150 тищ мульонів бюджетних грошей Це мабуть туди яйцесяйний приїде черговий відосік запіліть. А решта будуть прориті лопатками канави
https://twitter.com/i/status/1767515014968054242
показати весь коментар
12.03.2024 14:24 Відповісти
Це так виглядає «переломний» рік за словами Янетряпки.
показати весь коментар
12.03.2024 14:27 Відповісти
Nivipravdivaisa , nepamozhet.....
показати весь коментар
12.03.2024 14:29 Відповісти
Перекладаю слова зрадника: Чонгар, дороги, шашличкі! Слава х..лу, Залужного турнули!
показати весь коментар
12.03.2024 14:33 Відповісти
Заодно там нужно приготовить ямы для бениного Оманского Нарика и его фсбэшной кодлы!!!
показати весь коментар
12.03.2024 14:42 Відповісти
Особливо цинічно звучить - на півдні.
Хоча і на півночі теж зелені покидьки відкрили шлях рашистам
Зелена пліснява не має взагалі ні честі, ні совісті.
показати весь коментар
12.03.2024 14:47 Відповісти
Бреше як зажди...
показати весь коментар
12.03.2024 14:55 Відповісти
Поки єще трохи часу, то трішки пообурюємося на ЦН, поки зєрмаки не прикрили.
Тільки но зателефонувала дружина, говорить, що прийшовши додому, увімкнула "Еспресо" - не працює, потім по-черзі 5-й та "Прямий" канали не працюють. Перевірила "бидломарафон" - там все працює. Ось така муйня малята. Може тимчасово?
показати весь коментар
12.03.2024 14:58 Відповісти
Давай запитаємо бійців під Авдіївкой??? Або напрямок Запоріжжя??? Поки що там повний нуль!!!
показати весь коментар
12.03.2024 15:08 Відповісти
Не забудь розмінувати з дєрьмаком!А верещучка хай хаби відкриє між позиціями.
показати весь коментар
12.03.2024 15:14 Відповісти
Ти ще на мапе покажи де будують, полудурок.
Ааааа, зовсім забув, мапу з розташуванням оборонних споруд мабуть у ГШ ВС РФ вже передав.
показати весь коментар
12.03.2024 15:40 Відповісти
Та?А що ти робив 21 році коли за рік вже знав про нгапад,коли всі лідери країн казали готуйтеся ,копайте окопим?Скільки би можна було зхберегти людських життів і територій якби все мінували і робили фортифікацію !Ти і твоя зграя будите відповідати перед народом !
показати весь коментар
12.03.2024 16:36 Відповісти
Клоун начал смутно догадываться, что в 2019-м году нужно было на трибуне стадиона стоять лицом не к 73%, а к воинам ВСУ.
показати весь коментар
12.03.2024 17:01 Відповісти
А якби вибрали якогось не військового в 2019 році, то хіба змогли побудувати такі споруди? Звичайно ні, все відводили б наші війська, а тут спеціаліст...як повезло Україні, так 73%?
показати весь коментар
12.03.2024 19:49 Відповісти
 
 