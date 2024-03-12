Україна будує лінії оборони на всіх ключових напрямках: сході, півдні та півночі, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна прискорила будівництво оборонних фортифікацій на всіх ключових напрямках.
Про це він повідомив в інтерв'ю французьким виданням BMF TV та Le Monde, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Зеленського, Україна будує три лінії оборони в окремих областях та на контактних лініях.
Він зазначив, що йдеться про фортифікації на сході, півдні та півночі.
Глава держави наголосив, що ніхто не говорить про наступ росіян з Білорусі.
"Ми вважаємо, що ядро російської армії було знищено, але ми для себе будуємо фортифікаційні споруди. Це окрема велика робота", - додав президент.
Топ коментарі
+12 Юрій Вінгорськи
показати весь коментар12.03.2024 13:42 Відповісти Посилання
+9 Амандрапапупа
показати весь коментар12.03.2024 13:46 Відповісти Посилання
+9 пётр ющенко #476905
показати весь коментар12.03.2024 13:46 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
скільки виділили і скільки списдять???
Щодо великого крадівництва - я вірю, що там крали, але дороги побудували у багатьох областях досить непогані. А от з оборонними спорудами був повних швах - гроші виділялися, а не будувалося ніхєра взагалі. Тому краще щоб як на великому крадівництві, ніж як у 2022-2023 роках "потужні оборонні лінії Бахмут-Червона Гора" і тд "будували" покидьки, які розкрадали 100% виділених засобів.
Скільки, то вже питання совісті, якої, як ми знаємо, там отродясь не було.
Це як ви так оцінили, що менше? Як на мене - більше, причому у кілька раз більше.
"зате по цінам в 2,5-3 рази дорожче"
А у вас є конкретні ціни?
"І головне всі дороги від центруа до кордону з кацапами"
Ну це теж відверта брехня. Велика кількість дорог побудовані на Закарпатті, у Львівський області, у Хмельницький, у Тернопільскій, Івано-Франківській і тд. Особисто їздив.
" Щоб мати пряме управління з ОПи над грошима"
Ну тут я вже написав вище. Що там у нас було з будівництвом укріпленнь у 2022-2023? Нічого, геть нічого! Гроші виділялися, але на них нічого не будувалося абсолютно! Зараз призначили чувачка, який відповідав за реально збудовані дороги. Можливо, там багато вкрали - скорійше за все так і є. І я всіма руками за те, щоб його кинули за грати. Але - дороги реально побудовані. Тобто - результат є. А по укріпленням результата не було.
От оборонні споруди у 2022-2023 мали будуватися, але НЕ були збудовані.
У яких фортифікацію будують, а балістикою влучають по наших містах.
🔥ОЦЕ ПОВОРОТ! ПОБАЧЕНЕ ПРОСТО ВРАЗИЛО! Нардепи "ЄС" відвідали ФОРТИФІКАЦІЇ. Є проблеми!
Тому зуби дракона втричі менші за кацапські, певно і окопи не такі глибокі. Знайшли місцину аферистові красти гроші.
Натомість ''чонгари'' розміновував.
Цапище зелене!
Майкл Щур
@MichaelShchur
·
21 год
Після бойового виходу одного з батальйонів 112 бригади, їхнє авто потребує ремонту.
Вони працювали під ударами ворожої артилерії, долали бездоріжжя Донецької та Луганської області витягуючи бійців з небезпечних зон.
Посилання та банку: https://send.monobank.ua/jar/8ttiWFDSEH
@LidaSharko
·
https://twitter.com/LidaSharko/status/1767515014968054242 44 мин
Клептоман Кірюща Тімашонка зняв патужне відево для Умєриша про фортифікації за 150 тищ мульонів бюджетних грошей Це мабуть туди яйцесяйний приїде черговий відосік запіліть. А решта будуть прориті лопатками канави
https://twitter.com/i/status/1767515014968054242
Хоча і на півночі теж зелені покидьки відкрили шлях рашистам
Зелена пліснява не має взагалі ні честі, ні совісті.
Тільки но зателефонувала дружина, говорить, що прийшовши додому, увімкнула "Еспресо" - не працює, потім по-черзі 5-й та "Прямий" канали не працюють. Перевірила "бидломарафон" - там все працює. Ось така муйня малята. Може тимчасово?
Ааааа, зовсім забув, мапу з розташуванням оборонних споруд мабуть у ГШ ВС РФ вже передав.