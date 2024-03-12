Не існує демобілізації під час війни. Є різні питання щодо ротації та відпусток, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у звичайному законодавстві не існує демобілізації під час війни. Тому є різні питання щодо законопроєкту про мобілізацію в Україні, пов’язані з ротаціями або відпустками військовослужбовців.

Про це він сказав в інтерв'ю французьким виданням BMF TV та Le Monde, інформує Цензор.НЕТ.

"Мені здається, що дуже багато дезінформації щодо мобілізації в Україні. Мобілізація в Україні була з самого початку війни й вона продовжується кожні кілька місяців, Це іде пролонгація відповідного рішення в парламенті згідно з нашим законодавством", - зазначив Зеленський.

За його словами, мобілізація в Україні жодного разу не зупинялась і постійно продовжувалась.

"Це не питання цього року або минулого. Це питання з початку війни. Чи вона ідеальна? Ні. Це не ідеальне законодавство, тому що це законодавство мирного часу. Коли ти знаходишся в війні, ти приходиш до деяких деталей більш практичних", - зауважив глава держави.

Зеленський зазначив, що закон про мобілізацію щодо деяких практичних кроків перебуває у Верховній Раді й зміни вже пройшли перше читання.

"Але є дебати у парламентарів, вони сперечаються про коли можна звільняти хлопців, коли ні, кого з них можна тощо. У звичайному законодавстві не існує демобілізації під час війни. На це ніхто не розраховував. Тому є різні питання: щодо ротації, відпусток", - наголосив президент.

Він додав, що військові хочуть відповіді що можна удосконалити в законі про мобілізацію, а парламентарі хочуть побачити, які будуть наслідки для тих чи інших верств суспільства.

"Тому це питання виключно парламенту на сьогодні і їх дебатів, коли вони закінчаться в комітетах ВР, тоді будуть голосуватись, але всі ці дебати не зупиняли й не продовжували мобілізацію, вона йде своїм чином", - зазначив президент.

Відповідаючи на питання щодо масивної мобілізації цього року, Зеленський заявив, що є чергові мобілізаційні кроки, передбачені Генштабом.

"Є відповідна кількість людей, яка мобілізується щомісячно і щоквартально. І ці цифри всі є в Генштабі, і вони йдуть так, як і йшли", - додав глава держави.