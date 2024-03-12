Не існує демобілізації під час війни. Є різні питання щодо ротації та відпусток, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що у звичайному законодавстві не існує демобілізації під час війни. Тому є різні питання щодо законопроєкту про мобілізацію в Україні, пов’язані з ротаціями або відпустками військовослужбовців.
Про це він сказав в інтерв'ю французьким виданням BMF TV та Le Monde, інформує Цензор.НЕТ.
"Мені здається, що дуже багато дезінформації щодо мобілізації в Україні. Мобілізація в Україні була з самого початку війни й вона продовжується кожні кілька місяців, Це іде пролонгація відповідного рішення в парламенті згідно з нашим законодавством", - зазначив Зеленський.
За його словами, мобілізація в Україні жодного разу не зупинялась і постійно продовжувалась.
"Це не питання цього року або минулого. Це питання з початку війни. Чи вона ідеальна? Ні. Це не ідеальне законодавство, тому що це законодавство мирного часу. Коли ти знаходишся в війні, ти приходиш до деяких деталей більш практичних", - зауважив глава держави.
Зеленський зазначив, що закон про мобілізацію щодо деяких практичних кроків перебуває у Верховній Раді й зміни вже пройшли перше читання.
"Але є дебати у парламентарів, вони сперечаються про коли можна звільняти хлопців, коли ні, кого з них можна тощо. У звичайному законодавстві не існує демобілізації під час війни. На це ніхто не розраховував. Тому є різні питання: щодо ротації, відпусток", - наголосив президент.
Він додав, що військові хочуть відповіді що можна удосконалити в законі про мобілізацію, а парламентарі хочуть побачити, які будуть наслідки для тих чи інших верств суспільства.
"Тому це питання виключно парламенту на сьогодні і їх дебатів, коли вони закінчаться в комітетах ВР, тоді будуть голосуватись, але всі ці дебати не зупиняли й не продовжували мобілізацію, вона йде своїм чином", - зазначив президент.
Відповідаючи на питання щодо масивної мобілізації цього року, Зеленський заявив, що є чергові мобілізаційні кроки, передбачені Генштабом.
"Є відповідна кількість людей, яка мобілізується щомісячно і щоквартально. І ці цифри всі є в Генштабі, і вони йдуть так, як і йшли", - додав глава держави.
А хіба не шмаркля підписав з тиждень тому Закон про демобілізацію строковиків?
Чи #етадругоє?
Хіба це не "демобілізація під час війни"?
Сколько еще украинцев ляжет на поле боя пока воно будет учиться?
Тобто на пропозицію розглянути варіант, щоб війська НАТО допомогли військам України відбитися від РФ, боневтік гордо відмовився, хай одні Миколи гинуть.
hromadske
Зеленський запевнив французів, що їхній армії немає потреби воювати, поки українські війська спроможні стримувати напад росії.
- за станом здоров'ям;
- за родинними обставинами і т.ін.
Другий- вантажем 200.
А слів демобілізації не існує.
Чим далі, тим цікавіше.
Ще скажіть що інфу про положення петріотів і займарс не злили?!
Ось і оновлення. Ворожий тил, думає як дограти населення.
Тепер арабам та Китаю будете оченята строїть? Бо іншим вже немає куди локшину розвішувати.
Це, якраз те, що потрібно всім ухилянтам типу Чотирикратного Головного Ухилянта.
--------------
військовий стан і війна - це зовсім різні речі
Давайте представимо, що людина яка два роки провела під обстрілами, поховала багатьох з ким встигла подружитись , вона повертається додому. І що далі? Тяганина з документами для вироблення статусу УБД, і розуміння того, що вона кинута напризволяще і нікому крім сім'ї непотрібна? Та при такому розкладі, ситуація в Закарпатті буде квіточками.... Тож цей 4-х разовий ухилянт який неВтік навіть і припускати не буде, що можна демобілізувати когось, якщо звісно це не лисий з кварталу чи пікалов які тяжко несли тягар війни на сцені кварталу