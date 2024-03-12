УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9454 відвідувача онлайн
Новини
15 198 127

Не існує демобілізації під час війни. Є різні питання щодо ротації та відпусток, - Зеленський

зсу,армія

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у звичайному законодавстві не існує демобілізації під час війни. Тому є різні питання щодо законопроєкту про мобілізацію в Україні, пов’язані з ротаціями або відпустками військовослужбовців.

Про це він сказав в інтерв'ю французьким виданням BMF TV та Le Monde, інформує Цензор.НЕТ.

"Мені здається, що дуже багато дезінформації щодо мобілізації в Україні. Мобілізація в Україні була з самого початку війни й вона продовжується кожні кілька місяців, Це іде пролонгація відповідного рішення в парламенті згідно з нашим законодавством", - зазначив Зеленський.

За його словами, мобілізація в Україні жодного разу не зупинялась і постійно продовжувалась.

"Це не питання цього року або минулого. Це питання з початку війни. Чи вона ідеальна? Ні. Це не ідеальне законодавство, тому що це законодавство мирного часу. Коли ти знаходишся в війні, ти приходиш до деяких деталей більш практичних", - зауважив глава держави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Комітет ВР прибрав із законопроєкту про мобілізацію норми щодо блокування рахунків та обмеження права керування авто, - Гончаренко

Зеленський зазначив, що закон про мобілізацію щодо деяких практичних кроків перебуває у Верховній Раді й зміни вже пройшли перше читання.

"Але є дебати у парламентарів, вони сперечаються про коли можна звільняти хлопців, коли ні, кого з них можна тощо. У звичайному законодавстві не існує демобілізації під час війни. На це ніхто не розраховував. Тому є різні питання: щодо ротації, відпусток", - наголосив президент.

Він додав, що військові хочуть відповіді що можна удосконалити в законі про мобілізацію, а парламентарі хочуть побачити, які будуть наслідки для тих чи інших верств суспільства.

"Тому це питання виключно парламенту на сьогодні і їх дебатів, коли вони закінчаться в комітетах ВР, тоді будуть голосуватись, але всі ці дебати не зупиняли й не продовжували мобілізацію, вона йде своїм чином", - зазначив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків

Відповідаючи на питання щодо масивної мобілізації цього року, Зеленський заявив, що є чергові мобілізаційні кроки, передбачені Генштабом.

"Є відповідна кількість людей, яка мобілізується щомісячно і щоквартально. І ці цифри всі є в Генштабі, і вони йдуть так, як і йшли", - додав глава держави.

Автор: 

Зеленський Володимир (25275) мобілізація (3210) демобілізація (115)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+44
Як можна при здоровому глузді - цивільного який ніколи не служив , ухилянта зробити Верховним Головнокомандувачем ?

Как жалок шут на троне короля , как глуп народ, который то позволил...
показати весь коментар
12.03.2024 14:02 Відповісти
+24
Хто випустив Резнікова та Арестовича? Вони мобілізації не підлягають?
показати весь коментар
12.03.2024 14:03 Відповісти
+14
Зе незабаром стане головним узурпатором влади, ще кілька тижнів залишилося і можна оголошувати імпічмент.
показати весь коментар
12.03.2024 14:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
так як вірно війна чи військовий стан? Це різні поняття і різні обовязки всіх
показати весь коментар
12.03.2024 15:36 Відповісти
У звичайному законодавстві не існує під час війни. Джерело:
А хіба не шмаркля підписав з тиждень тому Закон про демобілізацію строковиків?
Чи #етадругоє?
Хіба це не "демобілізація під час війни"?
показати весь коментар
12.03.2024 15:38 Відповісти
Тільки хотів написати. Він-же сам закон підписав. Хоча він його мабуть і не дивився.
показати весь коментар
12.03.2024 17:42 Відповісти
З юридичної точки зору в нас не війна,а загроза нападу - ВІЙСЬКОВИЙ СТАН.
показати весь коментар
12.03.2024 15:42 Відповісти
Этому человеку, о мобилизации вообще не нужно говорить , где им попран долг перед страной в 4х повестках... не прикормленным журналистам нужно задать вопрос в лоб - почему 95 квартал не мобилизован, и на каком таком основании в числе других военнообязанных не производит ротацию, смертельно уставшим воинам на передовой..а болтать вдали от мирских ужасов можно что угодно.
показати весь коментар
12.03.2024 15:44 Відповісти
Да-не-уже-ли лидор ********** взрослеет??? И начинает говорить как есть, а не ныкаться от непопулярных слов и действий?!

Сколько еще украинцев ляжет на поле боя пока воно будет учиться?
показати весь коментар
12.03.2024 15:56 Відповісти
Дуже шкодую шо війскомати не спрацювали так як зараз у свій час на цій конченій гниді. От би подивитись як шиксу пакують до бусіка та ******* там до зупинки серця.
показати весь коментар
12.03.2024 16:00 Відповісти
Петр Петров

Тобто на пропозицію розглянути варіант, щоб війська НАТО допомогли військам України відбитися від РФ, боневтік гордо відмовився, хай одні Миколи гинуть.





hromadske

Зеленський запевнив французів, що їхній армії немає потреби воювати, поки українські війська спроможні стримувати напад росії.
показати весь коментар
12.03.2024 16:02 Відповісти
На нулі ще патріоти є, наприклад ті що брали участь в Майдані !
показати весь коментар
12.03.2024 21:48 Відповісти
Верховний, взагалі не в темі. Є багато причин "демобілізації" (фактично зняття з військового обліку) в законодавстві: - за віком;
- за станом здоров'ям;
- за родинними обставинами і т.ін.
показати весь коментар
12.03.2024 16:08 Відповісти
Для тих хто в ЗСУ два шляхи- перший- важким інвалідом.
Другий- вантажем 200.
показати весь коментар
12.03.2024 16:27 Відповісти
В тюрму й сзч ще можна.
показати весь коментар
12.03.2024 19:49 Відповісти
До в'язниці попадають поки патріоти. Як Червінськимй на приклад.
показати весь коментар
12.03.2024 21:45 Відповісти
Так війна чи воєнний стан пане президент?Ти вже зовсім забрехався.
показати весь коментар
12.03.2024 16:37 Відповісти
Досить бздіти про відпустки, нічого ви не виконуєте зі своїх обіцянок. Я вже другий рік як мобілізований бригада постійно на бойому, я зі скандалом тільки 5 днів зміг вибити, а ті хто мовчить, то і взагалі не були у відпустках.
показати весь коментар
12.03.2024 17:24 Відповісти
Добре президентом бути. Хтось кров свою проливає, а він в дей час думає, як би так ухитрувати, щоби хтось взяв на себе непопулярні рішення, а він тільки ордени і медалі воїнам роздавав. Думає, що перехитрив усіх і народ цього не бачить
показати весь коментар
12.03.2024 17:37 Відповісти
Гусев тю-тю. Генералів під плінтус.
А слів демобілізації не існує.
Чим далі, тим цікавіше.
Ще скажіть що інфу про положення петріотів і займарс не злили?!
Ось і оновлення. Ворожий тил, думає як дограти населення.
Тепер арабам та Китаю будете оченята строїть? Бо іншим вже немає куди локшину розвішувати.
показати весь коментар
12.03.2024 19:21 Відповісти
У Членограя в голові немає ні мобілізації ні демобілізації.
Це, якраз те, що потрібно всім ухилянтам типу Чотирикратного Головного Ухилянта.
показати весь коментар
12.03.2024 19:43 Відповісти
Імпічмент тобі, найнелегетимніший і строк за держзраду!!!
показати весь коментар
12.03.2024 19:51 Відповісти
Це логично ! З ухилянтами Зеля чудово уживається, а з патріотами вже час закінчивати !
показати весь коментар
12.03.2024 21:43 Відповісти
Президент- ухылянт, у которого дача в Испании, затягивает закон про ухылянтов..
показати весь коментар
12.03.2024 21:43 Відповісти
Дивно, каже одно а робить зворотне. Строковиків шо, війна не стосується? Строковиків демобілізував як і війни нема.
показати весь коментар
12.03.2024 22:05 Відповісти
При Порохе демобілізація їснувала. В Ізраїле міліон прищвалі, через три місяці демобілізували. Але при зеле маєш служити до смерті.
показати весь коментар
12.03.2024 22:28 Відповісти
Це він із виборами переплутав!
показати весь коментар
12.03.2024 22:41 Відповісти
Тоді і мобілізація повинна бути повною!
показати весь коментар
12.03.2024 22:42 Відповісти
"во время войны"
--------------
військовий стан і війна - це зовсім різні речі
показати весь коментар
13.03.2024 00:03 Відповісти
Та не буде демобілізації, для них демобілізація це смертний вирок для самих себе!!!
Давайте представимо, що людина яка два роки провела під обстрілами, поховала багатьох з ким встигла подружитись , вона повертається додому. І що далі? Тяганина з документами для вироблення статусу УБД, і розуміння того, що вона кинута напризволяще і нікому крім сім'ї непотрібна? Та при такому розкладі, ситуація в Закарпатті буде квіточками.... Тож цей 4-х разовий ухилянт який неВтік навіть і припускати не буде, що можна демобілізувати когось, якщо звісно це не лисий з кварталу чи пікалов які тяжко несли тягар війни на сцені кварталу
показати весь коментар
13.03.2024 08:18 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 