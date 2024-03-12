УКР
Глава МАГАТЕ Гроссі вважає, що недопуск українського персоналу на ЗАЕС не загрожує безпеці

гроссі

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що заборона доступу українського персоналу до окупованої Росією ЗАЕС, яка викликає в України "серйозну стурбованість", не має прямої загрози безпеці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Гроссі сказав в інтерв'ю Reuters.

"Ситуація не є стійкою у довготривалій перспективі. Водночас у нинішніх умовах, коли станція зупинена, персонал, який там перебуває, може виконувати свою роботу", - сказав Гроссі.

Як зазначається, на запитання, чи є якісь проблеми з безпекою, пов’язані з персоналом, якому заборонено відвідувати завод, він відповів: "Не прямо".

Хоча деякі українські співробітники зараз працюють разом з росіянами на ЗАЕС, деяких українців не пустили на завод через відмову підписати нові російські контракти.

Близько 10 працівників ЗАЕС росіяни тримають у катівнях, - мер Енергодару Орлов

Гроссі зазначив, що кількість тих, хто відмовився, - приблизно 100 осіб. Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що це "чергова російська брехня", а справжня цифра становить 380, додавши, що брак персоналу означає, що ситуація "наближається до ядерної аварії".

"Це питання є трохи суб’єктивним", - сказав Гроссі, пояснюючи розбіжність у цифрах.

Ці коментарі прозвучали після зустрічі Гроссі з президентом Росії Володимиром Путіним у середу, на якій обговорювалося, серед іншого, питання ЗАЕС.

Гроссі сказав, що під час переговорів Путін підтвердив співпрацю в гарантуванні безпеки ЗАЕС.

Також зазначається, що МАГАТЕ дало технічну оцінку поточної ситуації на ЗАЕС та обговорило можливі майбутні плани щодо її перезапуску з огляду на поточний стан, сказав Гроссі, не уточнюючи подробиць.

Унаслідок російської окупації ЗАЕС інформування про стан ядерної та радіаційної безпеки відбувається зі значним запізненням, - ДІЯРУ

Запорізька атомна електростанція, яка раніше контролювалася українською державною компанією "Енергоатом", була захоплена російськими військами під час вторгнення в Україну два роки тому і продовжує перебувати на передовій війни.

Минулого тижня Рада керуючих МАГАТЕ проголосувала за те, щоб вимагати від Росії повернути ЗАЕС під контроль української влади.

МАГАТЕ (766) Запорізька АЕС (1448) Гроссі Рафаель (323)
Топ коментарі
+12
Обналічіл чєк...
12.03.2024 14:06 Відповісти
12.03.2024 14:06 Відповісти
+10
Чергове продажне лайно.
12.03.2024 14:01 Відповісти
12.03.2024 14:01 Відповісти
+10
Щось він наче флюгер..
12.03.2024 14:05 Відповісти
12.03.2024 14:05 Відповісти
Та то понятно.мавпи з гранатами розрулять.2 ричяга 3 педалі
12.03.2024 14:01 Відповісти
12.03.2024 14:01 Відповісти
І цьго купили кацапи. Для него Гроші не пахнуть…
12.03.2024 16:31 Відповісти
12.03.2024 16:31 Відповісти
Кацапчику, ти тут палишся по повній.
Понятно -- (укр.) зрозуміло; ричЯг -- (укр.) важіль.
12.03.2024 23:19 Відповісти
12.03.2024 23:19 Відповісти
Чергове продажне лайно.
12.03.2024 14:01 Відповісти
12.03.2024 14:01 Відповісти
Україна ще в магаті?
12.03.2024 14:01 Відповісти
12.03.2024 14:01 Відповісти
Щось він наче флюгер..
12.03.2024 14:05 Відповісти
12.03.2024 14:05 Відповісти
Путін їх всіх, мабуть, грибами годує. Грибочками специфічними.
12.03.2024 15:07 Відповісти
12.03.2024 15:07 Відповісти
Обналічіл чєк...
12.03.2024 14:06 Відповісти
12.03.2024 14:06 Відповісти
Глава МАГАТЕ путінський ******.
12.03.2024 14:10 Відповісти
12.03.2024 14:10 Відповісти
Туповаті мавпи з заходу продовжують вірити *****. Це просто сором.
12.03.2024 14:11 Відповісти
12.03.2024 14:11 Відповісти
О, ще один Папашка 💩
12.03.2024 14:15 Відповісти
12.03.2024 14:15 Відповісти
магате обісралося по повній програмі

чергова зайва міжнародна організація
12.03.2024 14:29 Відповісти
12.03.2024 14:29 Відповісти
треба всю цю погань виводити на чистоту, подавати позови в суди, вимагати розслідування та покарання, як це так їздив до міжнародного злочинця тицяв руку а тепер такі заяви від нього? щоб скласти два плюс два багато клепок не треба
12.03.2024 15:05 Відповісти
12.03.2024 15:05 Відповісти
А оті робітники, яких не пускають - вони хто, патріоти України чи ждуни ? Залишились там щоб не вибухнуло, чи колаборанти ?
12.03.2024 16:02 Відповісти
12.03.2024 16:02 Відповісти
а нашому Енергоатому не можно позбавити ліцензії Запорізьку енергоатомну станцію? Вона зараз працює по українській ліцензії?
12.03.2024 16:56 Відповісти
12.03.2024 16:56 Відповісти
папа римський v2.0.
12.03.2024 23:20 Відповісти
12.03.2024 23:20 Відповісти
 
 