Глава МАГАТЕ Гроссі вважає, що недопуск українського персоналу на ЗАЕС не загрожує безпеці

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що заборона доступу українського персоналу до окупованої Росією ЗАЕС, яка викликає в України "серйозну стурбованість", не має прямої загрози безпеці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Гроссі сказав в інтерв'ю Reuters.

"Ситуація не є стійкою у довготривалій перспективі. Водночас у нинішніх умовах, коли станція зупинена, персонал, який там перебуває, може виконувати свою роботу", - сказав Гроссі.

Як зазначається, на запитання, чи є якісь проблеми з безпекою, пов’язані з персоналом, якому заборонено відвідувати завод, він відповів: "Не прямо".

Хоча деякі українські співробітники зараз працюють разом з росіянами на ЗАЕС, деяких українців не пустили на завод через відмову підписати нові російські контракти.

Гроссі зазначив, що кількість тих, хто відмовився, - приблизно 100 осіб. Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що це "чергова російська брехня", а справжня цифра становить 380, додавши, що брак персоналу означає, що ситуація "наближається до ядерної аварії".

"Це питання є трохи суб’єктивним", - сказав Гроссі, пояснюючи розбіжність у цифрах.

Ці коментарі прозвучали після зустрічі Гроссі з президентом Росії Володимиром Путіним у середу, на якій обговорювалося, серед іншого, питання ЗАЕС.

Гроссі сказав, що під час переговорів Путін підтвердив співпрацю в гарантуванні безпеки ЗАЕС.

Також зазначається, що МАГАТЕ дало технічну оцінку поточної ситуації на ЗАЕС та обговорило можливі майбутні плани щодо її перезапуску з огляду на поточний стан, сказав Гроссі, не уточнюючи подробиць.

Запорізька атомна електростанція, яка раніше контролювалася українською державною компанією "Енергоатом", була захоплена російськими військами під час вторгнення в Україну два роки тому і продовжує перебувати на передовій війни.

Минулого тижня Рада керуючих МАГАТЕ проголосувала за те, щоб вимагати від Росії повернути ЗАЕС під контроль української влади.