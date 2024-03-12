Підігравання Трампу нічого не дасть Орбану, слабких друзів ніхто не любить, - Зеленський

Трамп самостійна людина і сам буде ухвалювати рішення, а намагання угорського прем’єра Віктора Орбана піддобритися до нього не матимуть для Орбана результату

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський в інтервʼю Le Monde та BFM TV.

"Я вважаю, що він (Орбан. - Ред.) грає у небезпечну ситуацію, передусім для Угорщини. Угорщина знає, що таке повномасштабне вторгнення, що таке наслідки фашистського режиму і я здивований тим, що іноді офіційні меседжі Будапешта звучать так не збалансовано і радикально по відношенню до України", - сказав Зеленський.

Президент України переконаний, підігравання Дональду Трампу нічого не дасть Орбану.

"Трамп самостійна людина. Він буде самостійно приймати рішення. Знаєте, слабких друзів ніхто не любить. Я вважаю, що позиція має бути сильна. І коли навіть у тебе позиція інша, вона все одно поважається, тому що позиція сильна", - додав Зеленський.

Нагадаємо, у п’ятницю, 8 березня, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом у резиденції в Мар-а-Лаго, що у Флориді.