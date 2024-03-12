УКР
Підігравання Трампу нічого не дасть Орбану, слабких друзів ніхто не любить, - Зеленський

орбан,трамп

Трамп самостійна людина і сам буде ухвалювати рішення, а намагання угорського прем’єра Віктора Орбана піддобритися до нього не матимуть для Орбана результату

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський в інтервʼю Le Monde та BFM TV.

"Я вважаю, що він (Орбан. - Ред.) грає у небезпечну ситуацію, передусім для Угорщини. Угорщина знає, що таке повномасштабне вторгнення, що таке наслідки фашистського режиму і я здивований тим, що іноді офіційні меседжі Будапешта звучать так не збалансовано і радикально по відношенню до України", - сказав Зеленський.

Президент України переконаний, підігравання Дональду Трампу нічого не дасть Орбану.

"Трамп самостійна людина. Він буде самостійно приймати рішення. Знаєте, слабких друзів ніхто не любить. Я вважаю, що позиція має бути сильна. І коли навіть у тебе позиція інша, вона все одно поважається, тому що позиція сильна", - додав Зеленський.

Нагадаємо, у п’ятницю, 8 березня, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом у резиденції в Мар-а-Лаго, що у Флориді.

"Геополітичний стратег" вирішив висловити свою авторитетну думку
12.03.2024 14:13
а, зе!нелоха, ******* всі на світі. більше всіх, єрмак.
12.03.2024 14:12
12.03.2024 14:31
Не такии він і слабкии якшо він по Трампу шеи Туреччиною рулить
12.03.2024 14:08
А чим він "сильний". Зміг щось зупинити із розширенням НАТО чи із допомогою Україні від ЄС?! А Туреччина теж щось зупинила на користь Кремлю?! Це Трамп хотів зустрічі із Орбаном, чи навпаки ДІЮЧИЙ президент їде до КАНДИДАТА?! У чому "сила"???!!!
12.03.2024 14:11
Він своіми балачками притягнув в Угорщину 20млд. євро
12.03.2024 14:15
Точно?! На скільки мені відомо вони так нічого й не отримали через відмову виконувати вимоги ЄС!
12.03.2024 14:18
яктит балачками?! які 20млд. євро ?!! Може то був шантаж ЄС на якій пішли заради допомоги Україні? Чи плутати тепле і м'яке для тебе звичайна справа?
12.03.2024 14:19
Так я ж і сказав за шантаж
12.03.2024 14:22
Нічого Угорщина НЕ ОТРИМАЛА хоча дуже намагалась, бо відмовилась виконувати вимогу ЄС щодо припинення узурпації влади та полипщення ситуації із свободою слова. Тож не брешіть хлопці "Валентин Коваль" та "MrStepanovM", а якщо наполягаєте то сповістить коли саме обіцяні Будапешту гроші до нього потрапили, бо навіть коли у грудні 2023 ЄС обіцяв розморозити то й тоді мова йшла лише про 10 млрд, але жадібність Орбана згубила, він зажадав більше і не отримав НІЧОГО!!!
12.03.2024 14:32
ну, а тепер по пунктах, з моїми цитатами, що конкретно заперечуєш?
12.03.2024 15:46
Хми, перпрошую, даремно я Вас додав до "Валентин Коваль". Прошу вибачити за поспіх замість уважного ознайомлення з Вашими коментарями!
12.03.2024 15:54
приймається
12.03.2024 15:56
Найсмішніше то що Зе влада сама цілує дупу Трампу
12.03.2024 14:16
цілуваЛА, але переміг на виборах Байден! Аа зараз Трамп вже не збирається комусь підігравати, але я зовсім не впевнений у його перемозі на виборах у президенти США, бо надто сильно із цим носяться, а найбільше рекламують НЕ НАДТО ходові товари, бо ті що ДІЙСНО популярні не потребують великих витрат на рекламу!!!
12.03.2024 14:36
Всі ******* шашличників попрошаєк!!
12.03.2024 14:08
Точно "всі"?! Як на мене то швидко від них втомлюються і не знають що ж із ними робити через їх бажання повсякчасно про себе нагадувати і цим діставати!!!
12.03.2024 14:17
як трамп, так і орбан, свого часу понабирали позичок у московського організованого злочину-мафії, ..
це дуже впливає на їх рішення..
12.03.2024 14:11
12.03.2024 14:11
Два політичних імпотенти, усіляко імітують навколо себе, дивну ерекцію… Але ж, уже, фсьо… давай, дасвіданія прутін…
12.03.2024 14:12
То ви не розумієте.от коли найвеличніший янелох і тоді ще без звання "яневтік" їздив в Оман ,ото був дипломатичний прорив.а як що колю-котлету згадать,то взагалі боги дипломатії
12.03.2024 14:16
Що, Орбана не можна критикувати тим хто сам заслуговує на критику?! А чому, він що вам ліпший друг і ви "не дозволити" поплюжити його ім'я якомусь там ЗЕзиденту?! Так Паша і Стєпаша, ой пробачте - "Iver" та "Алексей"?!
показати весь коментар
12.03.2024 14:58
а, зе!нелоха, ******* всі на світі. більше всіх, єрмак.
12.03.2024 14:12
дЄрмак, можна сказати, що практично залюблює підОПозедента до того, що одна Скумбрія (маючи кабінет поряд в ОПі), геть не бачить відсутньої крайньої плоті лідора...
12.03.2024 14:32
"Геополітичний стратег" вирішив висловити свою авторитетну думку
12.03.2024 14:13
Прикол в том,что это хорошо работает на своих зрителей,зал доволен и верит
12.03.2024 14:15
І де тут бачиш "задоволених"?! Але не розумію чому замість того аби пригадати Орбану усе те лайно що він кидав на адресу України та українців треба щось пригадувати ЗЕзиденту?! Це фактично є захистом Орбана котрий відверто ненавидить нашу країну та бажає їй програти у протистоянні рашизму!!!
12.03.2024 15:50
Дурак ты Зеля! (и те, кто тебе тексты пишет)
О чем говорил Трамп с Орбаном никто не знает. Трамп на этот счет ничего не говорил и не подтверждал. А Орбан сказал то, что хотел слышать Путлер! Так что прогиб тут не в сторону Трампа, а в сторону Путлера.
12.03.2024 14:19
Взагалі то не розумію чому У ЦЬОМУ випадку кидаються на ЗЕзидента?! Ви що, друзі Орбана та поважаєте його?! І чому висловлювання на адресу Орбана котрого ніхто не змушував казати щось про Трампа і його плани сприймаються як прогиб когось а не саме Орбана котрий виставив себе прес-секретуткою Дональда "Рудий чуб"?! Якось дивно це чути від українців, а от якщо ви хлопці працюєте на Кремль, то тоді саме те!!!
показати весь коментар
12.03.2024 14:45
на що тільки не піде Вітя заради смаку Трампівського члена!
12.03.2024 14:20
А ты для кого-то "сильный друг", что ли, чучело?
12.03.2024 14:22
Какое полномасшабное вторжение в Венгрию? Дайте ему учебник истории, Венгрия была союзником Гитлера
12.03.2024 14:22
я думаю, він має на увазі окупацію Угорщини радянськими військами і придушення революції в Угорщині радянськими військами в 1956р.
показати весь коментар
12.03.2024 14:46
до речі, про це тільки кацапам не розповідають, бо вони завжди були за їх версією 'асвабадітєлямі'
12.03.2024 14:49
Он не знает ни про какую революцию в Венгрии 1956 Там во второй половине фразы про наслідки фашистського режиму
12.03.2024 15:01
Недорікуватість-оце єдине що об'єднує клована та чубатого. І тому підтримка буде при трампоні👍)
12.03.2024 14:28
Трамп і ЗЄльою і Орбаном буде витирати черевики по черзі.
12.03.2024 14:29
Один одному чи Байдену?!
12.03.2024 14:39
12.03.2024 14:31
А Зеленський, виходить, сильний друг ?
Так би мовити, потужний.
Такий сильний, що аж страшно - за Україну....
12.03.2024 14:31
Зеленський дійсно ЛОХ, але щось я не пригадую коли він позиціонував себе "другом" Трампа після того як той програв Байдену!
12.03.2024 14:38
Не переймайтеся.
Зеленський такий майстер крутити своєю дупою, що скоро ризикує побачити її зображення.
Згадайте, яку трагічну фізію скорчило це мурло на заходах річниці Майдану.
І фізія ж не тріснула...
12.03.2024 14:42
Я якраз не переймаюсь, бо є опонентом "слуг" та Зеленського особисто, але це мені не заважає бачити як люди з глузду сходять і згодні таке лайно як Орбан захищати аби хоч якось принизливо висловитись на адресу ЗЕзидента. Треба розуміти рамки, а якщо не має чого казати то краще помовчати, бо виходить якась )(уйня!!!
12.03.2024 14:49
Пропоную Вам освіжити в пам'яті знаменитиу розмову телефоном Зеленського і Трампа, зокрема про "на сто відсотків свого" генпрокурора і таке інше. З Орбаном Європа якось розбереться.
А Україні треба розбиратися зі своїм прокацапським зеленим "президентом", бо шкоди від Зеленського Україні на порядки більше ніж від Орбана.
12.03.2024 15:02
Дубль: Пропоную ВАМ освіжити пам'ять та згадати коли саме це відбулось і з огляду на слова у моєму коментарі - "ПІСЛЯ ТОГО ЯК ТОЙ ПРОГРАВ БАЙДЕНУ", бо у вас її не вистачає й на долі секунд!!!
12.03.2024 15:06
Пропоную ВАМ освіжити пам'ять та згадати коли саме це відбулось і з огляду на слова "ПІСЛЯ ТОГО ЯК ТОЙ ПРОГРАВ БАЙДЕНУ", бо у вас її не вистачає й на долі секунд!!!
12.03.2024 15:04
Ні - це було, коли Трамп був Президентом США.
12.03.2024 15:08
От, а хто ТОДІ не набивався у друзі до Трампа, хоч як це не було б цинічно?! Інша справа що наш неЛОХ неспроможний щось робити дипломатично та думати про МОЖЛИВІ наслідки якщо щось піде не так, але ТАКИМИ є майже 75% людства згідно "5-ти законів дурака"! Однак відносно Орбана я із ним погоджуюсь і не бажаю нагадувати при цьому ЗЕзиденту що він не кращій, бо для цього, на жаль, є багато інших приводів!!!
12.03.2024 15:24
Зеля це по собі знає...
12.03.2024 14:57
Дубль через видалення мого коментаря (невже не можна повторювати якщо є для цього потреба): Взагалі то не розумію чому У ЦЬОМУ випадку кидаються на ЗЕзидента?! Ви що, друзі Орбана та поважаєте його?! І чому висловлювання на адресу Орбана котрого ніхто не змушував казати щось про Трампа і його плани сприймаються як прогиб когось а не саме Орбана котрий виставив себе прес-секретуткою Дональда "Рудий чуб"?! Якось дивно це чути від українців, а от якщо ви хлопці працюєте на Кремль, то тоді саме те!!!
12.03.2024 15:01
Дубль на дубль.
Пропоную Вам освіжити в пам'яті знаменитиу розмову телефоном Зеленського і Трампа, зокрема про "на сто відсотків свого" генпрокурора і таке інше.
Зеленський виставив себе навіть не прес-, а просто секретуткою.
З Орбаном Європа якось розбереться.
А Україні треба розбиратися зі своїм прокацапським зеленим "президентом", бо шкоди від Зеленського Україні на порядки більше ніж від Орбана.
12.03.2024 15:07
Там вище дублі відповіді і ось ця - А хто ТОДІ (коли Дональд був президентом) не набивався у друзі до Трампа, хоч як це не було б цинічно?! Інша справа що наш неЛОХ неспроможний щось робити дипломатично та думати про МОЖЛИВІ наслідки якщо щось піде не так, але ТАКИМИ є майже 75% людства згідно "5-ти законів дурака"! Однак відносно Орбана я із ним погоджуюсь і не бажаю нагадувати при цьому ЗЕзиденту що він не кращій, бо для цього, на жаль, є багато інших приводів!!!
12.03.2024 15:26
Давайте по-суті сказаного Зеленським. По-перше, Зеленський у страшному сні не знає, чи досягне Орбан чогось, чи ні. По-друге - висер про слабких друзів падає не на Орбана, а купою лайна на самого Зеленського, а через нього на всю Україну. По-третє, розпатякування про Трампа - самостійну людину - взагалі ні про що.
Ви не бажаєте Зеленському "нагадувати", що він тупий клоун, якому краще мовчати - Ваше право.
Інші бажають Зеленському "нагадувати" - їхнє право.
З повагою.
12.03.2024 15:42
Щоб у України не було шансу, потрібно плюнути лайном в члена ЄС.
12.03.2024 15:03
Не плутайте дупу із членом, бо Орбан це ДУПА ЄС, і від нього тхне рашизмом та бажанням узурпувати владу ставши диктатором своєї країни та знищуючи у ній свободу слова і підкоряючи собі суддів з нагнітанням імперського маразму на кшталт кремлівського. До того ж не варто забувати що ця гидота казала про Україну і до чого закликала та закликає відносно її підтримки у протистоянні московській агресії?! То що, є за що Орбана "поважати"???!!!
12.03.2024 15:42
член єс - то шо, свята корова??! правильно зробив зе
13.03.2024 01:02
Чияб ото корова... сам нещодавно запрошував Трампа за спиною у Джо) Я вам тут усе покажу і розкажу... поїхали зі мною на фронт...
12.03.2024 15:25
Поїхали!
12.03.2024 15:37
Зеля знає,що каже,він намагався зробити "мінет" Трампу в 2020 році,а в підсумку і Трамп в нього витер ноги і з Байденом стусунки зіпсував.
12.03.2024 15:43
Трамп витирає ноги об усіх, хто їх лиже. Путін так само.
12.03.2024 15:57
Путін, Трамп, Меркель, Орбан, Фіцо демонструють як працює агентура Хабаду по всьому світу.
Всі кажуть про дивну "безхребетність" Європи та Америки, але насправді це прояв залізної дисципліни у їхній мафіозній ієрархії: роби що, сказано, і тримай "морду кірпічом".
Наочний приклад того, як "кадри вирішують усе".
12.03.2024 15:47
Орбан вырос в светской семье нерелигиозных еврейских евреев

После окончания средней школы и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B8 военной службы (1981-1982) поступил на юридический факультет https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Будапештского университета .

В 1989 году получил стипендию https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0 Фонда Сороса и стажировался в течение года в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6_(%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4) Пембрук-колледже https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4 Оксфорда .

Жена - https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B8,_%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE&action=edit&redlink=1 Анико Леваи (род. 15 августа 1963 года) - юрист

В семье пятеро детей https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD,_%D0%A0%D0%B0%D1%85%D0%B5%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1 Рахель , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD,_%D0%93%D0%B0%D1%88%D0%BF%D0%B0%D1%80 Гашпар , Шара, Роза, Флора).
12.03.2024 17:37
Ну да ,я не лох такий сильний політик шо він слабким поради роздає, тіки його скумбрія на промову Байдена до Америки не поїхала бо вони вже готуються до перемоги трампа на виборах тому і підлизнули
12.03.2024 17:11
Купець, вирушаючи у плавання:
- Що тобі привезти донечка молодша?
- Привези мені батюшка, чудовисько страшне, для сексуальних втіх і збочень.
- Та ти що, доню, я ж батько тобі. Я не можу цього дозволити!
- (зітхаючи) Добре… Ходімо довгою дорогою… Привези мені, батюшку, квіточку оленьку…
12.03.2024 17:46
А тупорилий ішак себе до кого відносить? З цим безтолковим бидляком ніхто в світі не хоче мати справи.
12.03.2024 21:45
 
 