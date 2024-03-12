Підігравання Трампу нічого не дасть Орбану, слабких друзів ніхто не любить, - Зеленський
Трамп самостійна людина і сам буде ухвалювати рішення, а намагання угорського прем’єра Віктора Орбана піддобритися до нього не матимуть для Орбана результату
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський в інтервʼю Le Monde та BFM TV.
"Я вважаю, що він (Орбан. - Ред.) грає у небезпечну ситуацію, передусім для Угорщини. Угорщина знає, що таке повномасштабне вторгнення, що таке наслідки фашистського режиму і я здивований тим, що іноді офіційні меседжі Будапешта звучать так не збалансовано і радикально по відношенню до України", - сказав Зеленський.
Президент України переконаний, підігравання Дональду Трампу нічого не дасть Орбану.
"Трамп самостійна людина. Він буде самостійно приймати рішення. Знаєте, слабких друзів ніхто не любить. Я вважаю, що позиція має бути сильна. І коли навіть у тебе позиція інша, вона все одно поважається, тому що позиція сильна", - додав Зеленський.
Нагадаємо, у п’ятницю, 8 березня, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом у резиденції в Мар-а-Лаго, що у Флориді.
це дуже впливає на їх рішення..
О чем говорил Трамп с Орбаном никто не знает. Трамп на этот счет ничего не говорил и не подтверждал. А Орбан сказал то, что хотел слышать Путлер! Так что прогиб тут не в сторону Трампа, а в сторону Путлера.
Так би мовити, потужний.
Такий сильний, що аж страшно - за Україну....
Зеленський такий майстер крутити своєю дупою, що скоро ризикує побачити її зображення.
Згадайте, яку трагічну фізію скорчило це мурло на заходах річниці Майдану.
І фізія ж не тріснула...
А Україні треба розбиратися зі своїм прокацапським зеленим "президентом", бо шкоди від Зеленського Україні на порядки більше ніж від Орбана.
Пропоную Вам освіжити в пам'яті знаменитиу розмову телефоном Зеленського і Трампа, зокрема про "на сто відсотків свого" генпрокурора і таке інше.
Зеленський виставив себе навіть не прес-, а просто секретуткою.
З Орбаном Європа якось розбереться.
А Україні треба розбиратися зі своїм прокацапським зеленим "президентом", бо шкоди від Зеленського Україні на порядки більше ніж від Орбана.
Ви не бажаєте Зеленському "нагадувати", що він тупий клоун, якому краще мовчати - Ваше право.
Інші бажають Зеленському "нагадувати" - їхнє право.
З повагою.
Всі кажуть про дивну "безхребетність" Європи та Америки, але насправді це прояв залізної дисципліни у їхній мафіозній ієрархії: роби що, сказано, і тримай "морду кірпічом".
Наочний приклад того, як "кадри вирішують усе".
