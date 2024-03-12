УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9473 відвідувача онлайн
Новини Війна
3 971 32

Путін може дестабілізувати ситуацію в Казахстані, щоб мати діалог з Китаєм, - Зеленський

путін,токаєв

Президент Володимир Зеленський не виключає, що РФ може дестабілізувати ситуацію в низці країн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив в інтерв'ю французьким виданням BFM TV та Le Monde.

"Думаю, людина, яка так любить життя і погрожує ядерною зброєю, думаю, це просто його (Путіна. - Ред.) риторика щодо інших держав. Тому що інші держави, наприклад Франція, також ядерні. Це просто дуже несерйозно погрожувати ядерною зброєю країні, яка є ядерною державою. Або країнам, які в НАТО і захищені державами, які є ядерними. Тому використання ядерної зброї по інших державах світу, я в це не дуже вірю", - сказав президент.

За словами Зеленського, водночас Путін може вторгнутися, зробити сухопутну операцію. 

"Тому що він розуміє, що його вторгнення на територію будь-якої натівської держави - на це не буде послідовний ядерний удар, тому що будь-який ядерний удар з боку будь-якої держави по іншій державі, яка має ядерний потенціал та зброю, це безумовно  ядерна війна. Я в це не вірю. Тому я розумію, його сухопутна операція може стосуватися балтійський держав, якщо це НАТО. Може бути Молдова. Впевнений, що він буде дестабілізувати Казахстан для того щоб мати діалог з Китаєм. Тобто його плани зрозумілі - багато дестабілізаційних точок у світі. Чим більше, тим більша його перемовна позиція. Ось, що робить Путін. Тактика його зрозуміла. Йому не потрібно знищити повістю ту чи іншу державу в світі. Для перемовин достатньо її дестабілізувати і зайняти якусь частину цієї держави", - підсумував глава держави.

Читайте: Підігравання Трампу нічого не дасть Орбану, слабких друзів ніхто не любить, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (25275) Казахстан (886) росія (67364)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
С утра не досмотрели,зеля сам себе дорожку отмерял
показати весь коментар
12.03.2024 14:20 Відповісти
+9
Цікався і займайся переважно Україною!
показати весь коментар
12.03.2024 14:19 Відповісти
+7
показати весь коментар
12.03.2024 14:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
я не проти...може тоді казахи відкриють другий фронт, принаймні не будуть допомагати з обходом санкцій
показати весь коментар
12.03.2024 14:16 Відповісти
Зміцнили відносини уклавши договір про будівництво ТЕЦ:
ТЕЦ "Кокшетау", ТЕЦ "Сімей" та ТЕЦ "Усть-Каменогорськ".
показати весь коментар
12.03.2024 15:00 Відповісти
Аброхамія, цього не допустить, він листа з підписами з ВРУ нашкрябає (за допомогою помічників, бо сам він не мєсний) і пошле … до ООН !!
Так, як він чалавєк вчЬоний….
показати весь коментар
12.03.2024 14:18 Відповісти
Воно то добре було б,а ле ***** не дибіл.він маньяк,людожер,убивця.але не дибіл
показати весь коментар
12.03.2024 14:18 Відповісти
Він вже намагався. Один дзвінок від Сі - ситуація миттю стабілізувалась взад.
показати весь коментар
12.03.2024 14:19 Відповісти
Цікався і займайся переважно Україною!
показати весь коментар
12.03.2024 14:19 Відповісти
Та де ви бачили?Наш президент,це мировый уровень.....Треба про все знати,та головне коментувати.До вечора може казахи ответять.....Не ваша справа?)))
показати весь коментар
12.03.2024 14:33 Відповісти
А ми там яким боком - то хаи иого Китаи і ганяє
показати весь коментар
12.03.2024 14:20 Відповісти
С утра не досмотрели,зеля сам себе дорожку отмерял
показати весь коментар
12.03.2024 14:20 Відповісти
👏
показати весь коментар
12.03.2024 14:22 Відповісти
і крива вивела стратега на міжнародний рівень
показати весь коментар
12.03.2024 15:30 Відповісти
Де ти такий обізнаний був у 2021 році?
показати весь коментар
12.03.2024 14:22 Відповісти
Хорошо, что у Зелоха нет столько ресурсов как у Пыни. Он бы такие геополитические кульбиты вытворял, что мама не горюй. Судя по этим измышлениям.
показати весь коментар
12.03.2024 14:23 Відповісти
+
показати весь коментар
12.03.2024 14:34 Відповісти
Хто там цьому клоуну підказує такі думки. Напевно Єрмиак щоб виставити Зелю дурнем повним. Путін ніколи не зачепить Казахстан навіть коли всі казахи стануть вздовж границі і покажуть йому зад. Тут як в анекдоті:він би з,їв, але хто йому дасть. Тобто Китай нікуди не дівся.
показати весь коментар
12.03.2024 14:30 Відповісти
показати весь коментар
12.03.2024 14:35 Відповісти
"Так вот ты какой, дедушка Ленин!"
показати весь коментар
12.03.2024 17:13 Відповісти
путлєр-хло
показати весь коментар
12.03.2024 14:41 Відповісти
Щось я пропустив? У ***** немає діалогу з Китаєм? Дивно, бо всі знають що Пінь і пиня - ідеологічні брати.
показати весь коментар
12.03.2024 14:43 Відповісти
Ви не правильно зрозуміли, вони поділяють Казахстан на 2 частини впливу.
показати весь коментар
12.03.2024 15:01 Відповісти
У сенсі, що ***** просить, щоб якусь крихту йому залишили?
показати весь коментар
12.03.2024 15:05 Відповісти
Умовно хто з Казахстану тягне.
З наго все тягнуть, навіть країни ЄС та США
Вкрай слабка країна
показати весь коментар
12.03.2024 15:07 Відповісти
ВВП (на 2020 рік)
Казахстан - $530 млрд
Україна - $380 млрд
показати весь коментар
12.03.2024 22:31 Відповісти
Китай такое не потерпит. Казахстан это его зона интересов
показати весь коментар
12.03.2024 14:52 Відповісти
А від коли це зЄлєпукін став міжнародним експертом??? Я так розумію що це йому написав ще один експерт, єрмаков!!!
показати весь коментар
12.03.2024 15:03 Відповісти
Це він від передозу !
показати весь коментар
12.03.2024 15:20 Відповісти
ЗЄ таки дебіл.
Казахстан і так цілком у сфері інтересів Китаю.

У разі втручання Роісі, це буде не діалог, а публічне згвалтування Китаєм своєї утриманки
показати весь коментар
12.03.2024 15:04 Відповісти
Вумний аж страшно.
показати весь коментар
12.03.2024 15:10 Відповісти
якщо ***** почне тиснути на сініпуха, то сініпух може натиснути на ***** так, що воно лусне. і ***** це чудово розуміє, то ж навряд полізе на галявину, де сініпух особисто збирає гриби.
показати весь коментар
12.03.2024 15:14 Відповісти
Казахстан помогает параше обходить санкции и наказание за это будет.
показати весь коментар
12.03.2024 17:31 Відповісти
 
 