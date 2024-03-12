Путін може дестабілізувати ситуацію в Казахстані, щоб мати діалог з Китаєм, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський не виключає, що РФ може дестабілізувати ситуацію в низці країн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив в інтерв'ю французьким виданням BFM TV та Le Monde.

"Думаю, людина, яка так любить життя і погрожує ядерною зброєю, думаю, це просто його (Путіна. - Ред.) риторика щодо інших держав. Тому що інші держави, наприклад Франція, також ядерні. Це просто дуже несерйозно погрожувати ядерною зброєю країні, яка є ядерною державою. Або країнам, які в НАТО і захищені державами, які є ядерними. Тому використання ядерної зброї по інших державах світу, я в це не дуже вірю", - сказав президент.

За словами Зеленського, водночас Путін може вторгнутися, зробити сухопутну операцію.

"Тому що він розуміє, що його вторгнення на територію будь-якої натівської держави - на це не буде послідовний ядерний удар, тому що будь-який ядерний удар з боку будь-якої держави по іншій державі, яка має ядерний потенціал та зброю, це безумовно ядерна війна. Я в це не вірю. Тому я розумію, його сухопутна операція може стосуватися балтійський держав, якщо це НАТО. Може бути Молдова. Впевнений, що він буде дестабілізувати Казахстан для того щоб мати діалог з Китаєм. Тобто його плани зрозумілі - багато дестабілізаційних точок у світі. Чим більше, тим більша його перемовна позиція. Ось, що робить Путін. Тактика його зрозуміла. Йому не потрібно знищити повістю ту чи іншу державу в світі. Для перемовин достатньо її дестабілізувати і зайняти якусь частину цієї держави", - підсумував глава держави.

Читайте: Підігравання Трампу нічого не дасть Орбану, слабких друзів ніхто не любить, - Зеленський