РФ заборонила в’їзд міністрам, депутатам та журналістам із країн Балтії через "ворожу політику"

МЗС РФ оголосило про заборону на в’їзд до країни 347 громадянам Литви, Латвії та Естонії, пояснюючи це "ворожою політикою" цих держав щодо Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Настоящее время" із посиланням на пресслужбу відомства РФ.

Серед включених Росією у список осіб нон-грата – міністри, депутати, громадські діячі, журналісти.

Зокрема, РФ заборонила в’їзд прем'єр-міністрам Естонії та Латвії Каї Каллас й Евіці Сіліні, міністрам закордонних справ Латвії, Литви та Естонії.

Також запроваджено заборону для глав Міноборони, юстиції та внутрішніх справ Латвії, Литви та Естонії, спікерів і депутатів парламентів цих держав.

Також до "чорного списку" МЗС РФ внесло колишніх президентів Латвії Віке-Фрейберга Вайру та Егілса Левітса, а також ексглаву Естонії Керсті Кальюлайду.

Приводом для запровадження санкцій, за версією МЗС Росії, стало "активне лобіювання Латвією, Литвою та Естонією санкційних заходів проти РФ, втручання у внутрішні справи Росії, гоніння російськомовного населення, варварська кампанія з масового знесення пам'ятників радянським воїнам-визволителям і переписування історії".

