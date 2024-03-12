УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9473 відвідувача онлайн
Новини
1 200 13

РФ заборонила в’їзд міністрам, депутатам та журналістам із країн Балтії через "ворожу політику"

рф,мзс

МЗС РФ оголосило про заборону на в’їзд до країни 347 громадянам Литви, Латвії та Естонії, пояснюючи це "ворожою політикою" цих держав щодо Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Настоящее время" із посиланням на пресслужбу відомства РФ.

Серед включених Росією у список осіб нон-грата – міністри, депутати, громадські діячі, журналісти.

Зокрема, РФ заборонила в’їзд прем'єр-міністрам Естонії та Латвії Каї Каллас й Евіці Сіліні, міністрам закордонних справ Латвії, Литви та Естонії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС РФ викликало посла США Трейсі і пригрозило видворенням дипломатів за "спроби втручання у внутрішні справи країни"

Також запроваджено заборону для глав Міноборони, юстиції та внутрішніх справ Латвії, Литви та Естонії, спікерів і депутатів парламентів цих держав.

Також до "чорного списку" МЗС РФ внесло колишніх президентів Латвії Віке-Фрейберга Вайру та Егілса Левітса, а також ексглаву Естонії Керсті Кальюлайду.

Приводом для запровадження санкцій, за версією МЗС Росії, стало "активне лобіювання Латвією, Литвою та Естонією санкційних заходів проти РФ, втручання у внутрішні справи Росії, гоніння російськомовного населення, варварська кампанія з масового знесення пам'ятників радянським воїнам-визволителям і переписування історії".

Читайте також: МЗС РФ викликало посла Німеччини через витік розмови офіцерів ВПС про постачання Taurus Україні

Автор: 

Латвія (1399) Литва (2522) МЗС рф (976) росія (67364) Естонія (1691)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Це означає, що заборонені особи все роблять вірно та влучно!
показати весь коментар
12.03.2024 14:45 Відповісти
+2
Монголоїди, ви уявляєте як ви їх образили, аж до усрачки!!!! Дебіли ***....!
показати весь коментар
12.03.2024 14:54 Відповісти
+2
Всероссийский Гулаг-2 на подходе.
показати весь коментар
12.03.2024 14:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це означає, що заборонені особи все роблять вірно та влучно!
показати весь коментар
12.03.2024 14:45 Відповісти
-- Обережно, кліТка зАчиняється!,,,, ),,
показати весь коментар
12.03.2024 14:46 Відповісти
Хм... Як же тепер вони в ***** відпочивати їздитимуть?
показати весь коментар
12.03.2024 14:47 Відповісти
А нахуана "міністрам, депутатам та журналістам із країн Балтії" (Джерело: ) в'їжджати до росії?
показати весь коментар
12.03.2024 14:48 Відповісти
Сумнівно що вони туди їздять
показати весь коментар
12.03.2024 14:49 Відповісти
ці міністри мабуть мінімум вже ,як 2 роки до вас не їздять!
показати весь коментар
12.03.2024 14:50 Відповісти
Монголоїди, ви уявляєте як ви їх образили, аж до усрачки!!!! Дебіли ***....!
показати весь коментар
12.03.2024 14:54 Відповісти
Всероссийский Гулаг-2 на подходе.
показати весь коментар
12.03.2024 14:55 Відповісти
Навколо рашки викопати широчезну канаву і залити гноївкою.
показати весь коментар
12.03.2024 15:01 Відповісти
нє,нє...тільки не гноївкою).Якщо таке зробити,то паломники з усієї орди потягуться,щоб скупатись в "цілющих" водах).
показати весь коментар
12.03.2024 15:31 Відповісти
Можна подумати, що там стояли черги з бажаючих.
показати весь коментар
12.03.2024 15:01 Відповісти
певен, що жоден з цих людей не збирався, не збирається, та ніколи не збереться поїхати на паРашу.
показати весь коментар
12.03.2024 15:07 Відповісти
Ну, тепер вони так плакатимуть, що моря з берегів повиходять.
показати весь коментар
12.03.2024 18:04 Відповісти
 
 