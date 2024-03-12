До 8 років ув’язнення загрожує киянці, яка за 6 тис. дол. обіцяла допомогти переселенці отримати соціальне житло

Жінці, яка за гроші обіцяла вплинути на прийняття посадовцями КМДА рішення про надання соціального житла внутрішньо переміщеній особі з Луганської області, загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.



За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт щодо жінки, яка за гроші обіцяла вплинути на прийняття посадовими особами КМДА рішення про надання соціального житла внутрішньо переміщеній особі (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у зв’язку із ситуацією в країні заявниця переїхала з міста Кадіївка (раніше - Стаханів) Луганської області у столицю. Як внутрішньо переміщена особа жінка вирішила подати документи для отримання житла відповідно до програми забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов на 2022 – 2024 роки.

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Під час оформлення необхідно пакету документів заявниця познайомилась з жінкою, яка відрекомендувала себе як співробітниця Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) та повідомила, що може "прискорити" видачу ордера на житло за 6 тисяч доларів США. 3 тис. доларів США необхідно заплатити при подачі документів, ще 3 тис. - після отримання ордера на житло.

Під час отримання першої частини неправомірної вигоди в сумі 3 тис. доларів США зловмисницю затримали.

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Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.