До 8 років ув’язнення загрожує киянці, яка за 6 тис. дол. обіцяла допомогти переселенці отримати соціальне житло
Жінці, яка за гроші обіцяла вплинути на прийняття посадовцями КМДА рішення про надання соціального житла внутрішньо переміщеній особі з Луганської області, загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.
За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт щодо жінки, яка за гроші обіцяла вплинути на прийняття посадовими особами КМДА рішення про надання соціального житла внутрішньо переміщеній особі (ч. 3 ст. 369-2 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що у зв’язку із ситуацією в країні заявниця переїхала з міста Кадіївка (раніше - Стаханів) Луганської області у столицю. Як внутрішньо переміщена особа жінка вирішила подати документи для отримання житла відповідно до програми забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов на 2022 – 2024 роки.
Під час оформлення необхідно пакету документів заявниця познайомилась з жінкою, яка відрекомендувала себе як співробітниця Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) та повідомила, що може "прискорити" видачу ордера на житло за 6 тисяч доларів США. 3 тис. доларів США необхідно заплатити при подачі документів, ще 3 тис. - після отримання ордера на житло.
Під час отримання першої частини неправомірної вигоди в сумі 3 тис. доларів США зловмисницю затримали.
Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
воєнкоми-мільйонери
відмивання коштів та розкрадання гуманітарки
безбожне розкрадання бюджету МО та державного на різних закупівлях...
все це в той час коли воїни гинуть пачками
коли сотні тисяч поранених.
а кого ж за це покарали???
а нема.......
що на це може сказати япрезидент, янелох, боневтік янетрюпка????
він дає бронь мусарам, прокурорам, сбу, дбр набу, *****...
а для чого???
щоб кришувати це все ******** та їх стерегти???
тоді накуй вони всі разом взяті нам потрібні?
"Все чисто" © В.О. Зеленський
а ще є верещучка
про яку корупцію вони кажуть??
у нас нема корупції, від слова зовсім!!!