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Країни пообіцяли надати ще 200 тисяч одиниць на ініціативу Чехії щодо закупівлі снарядів для України, - прем’єр Фіала

петр,фіала

На додаток до підтвердженої закупівлі 300 тисяч одиниць артилерійських боєприпасів для України у третіх країнах, чеській ініціативі пообіцяли ще 200 тисяч одиниць у необов’язковому порядку.

Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Чеські новини".

"Я вважаю це великим успіхом. Це ще один доказ того, що Чеська Республіка є повністю активним гравцем у європейській політиці безпеки", - наголосив він.

Прем'єр додав, що до ініціативи долучилися 18 країн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чехія зібрала всі кошти на закупівлю 800 тисяч снарядів для України, - Павел

Чеська ініціатива із закупівлі 800 тисяч боєприпасів для України

Раніше повідомлялося, що прем’єр Чехії Фіала зазначав, що 15 країн готові долучитися до ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України за межами Європи.

Зокрема, до ініціативи Чехії приєднається Канада та виділить 30 млн канадських доларів (близько 23 млн дол. США) на закупівлю боєприпасів для України поза межами НАТО.

Нідерланди виділяють понад 100 млн євро на цю ініціативу.

Також про підтримку цієї ідеї заявляла Німеччина.

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Крім того, Норвегія на ініціативу Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України виділила $153 млн.

Раніше президент Чехії Петр Павел підтвердив, що союзники України передали всю суму коштів, необхідну для передання їй 800 тисяч артилерійських снарядів. Він прогнозує, що боєприпаси мають прибути в Україну "найближчими тижнями".

Чеська ініціатива із закупівлі 800 тисяч боєприпасів для України з-за меж Європейського Союзу, яку спільно фінансують різні держави, зможе здійснити перші поставки до Києва через кілька тижнів.

Автор: 

боєприпаси (2289) Чехія (1646) Фіала Петр (106)


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Топ коментарі
+11
Дякуємо.
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12.03.2024 15:13
+5
Чехи не шольци, порожняк не гонять.
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12.03.2024 15:18
+4
цікаво, а для поглиблення взаєморозуміння із Чехією, ОПа вже готовить свою в десна прАкурвовшу чи іншу корабельну піхту, що освоїла до професіоаналізму сексотерапію?
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12.03.2024 15:20
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12.03.2024 15:13 Відповісти
цікаво, а для поглиблення взаєморозуміння із Чехією, ОПа вже готовить свою в десна прАкурвовшу чи іншу корабельну піхту, що освоїла до професіоаналізму сексотерапію?
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12.03.2024 15:20 Відповісти
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12.03.2024 16:18 Відповісти
дуже дякуємо!!!
бо це тримісячний відсік ***** від його ...банутих планів.
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12.03.2024 15:55 Відповісти
триста тищ??? так мова ж йшла про вісімсот.. а коли отримаємо, то вже буде тисяча. Одиниць
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12.03.2024 15:17 Відповісти
злазь уже з боєвої клави, осягни текст Анатолію.
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12.03.2024 15:21 Відповісти
йа кмітливий та метикуватий - все йа осягнув. Особливо те, шо ініціатива хароша, тлуста та смачна.. але у віддаленому майбутньому. Так мона говорити і за лярд одиниць - виглядатиме ше смачніше) ..пригощайтеся, дорогі гості, завтрашнім борщем!
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12.03.2024 15:29 Відповісти
визнайте власну помилку та не біжіть попереду потягу... При нагоді, дайте перцю акванафтам "фермерам", якщо вже так руки чешуться.
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12.03.2024 15:34 Відповісти
В чому він не правий? По тексту - замість 800 тис, вже 300 тис.
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12.03.2024 15:45 Відповісти
https://www.obozrevatel.com/ukr/sport-oboz/moskovski-klubi-polyuvali-za-ukrainskim-futbolistom.htm - Снаряди з цієї партії вже почали надходити, поки що в невеликих кількостях. Найімовірніше, це ті, що були проплачені Чехією зі свого бюджету. Норму використання снарядів уже збільшено у 2-3 рази, тобто потік іде.
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13.03.2024 10:27 Відповісти
там 500тис. -155мм набоїв стандарту НАТО, і 300 тис. - стандарту совка, тепер судячи з усього ще + 200 тис -122 мм. ...
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12.03.2024 15:25 Відповісти
Звідки такі фантазії по цифрам?
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12.03.2024 15:44 Відповісти
були цифри в тому числі на ЦН ... вуйко Гугл вам в допомогу ...
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12.03.2024 16:04 Відповісти
Окей, знайшов подібну інфу. Але це не відміняє плутанини в цифрах. 7 березня заявлялось чехами, що збір закритий. Зараз говорять, що зібрали на партію в 300 тис., плюс якась очевидна маячня про додаткові 200 тис в якому "необов"язковому порядку". Очевидно, що по цій "допомозі" аудит від ЄС плаче.
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12.03.2024 16:14 Відповісти
Это следующая партия. Болгарские заводы не могут работать быстрее.
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12.03.2024 18:16 Відповісти
Чехи не шольци, порожняк не гонять.
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12.03.2024 15:18 Відповісти
Ага) з 800 тис вже опустились до 300 тис снарядів...
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12.03.2024 15:49 Відповісти
Чому ви вирішили, що опустились? Я думаю ранувато робити такі висновки. 800тис чехи знайшли і попередньо за них домовились, як я розумію з доступної інфи. Це не в одній країні і не в одних руках, має бути кілька контрактів. Якщо 300 перша партія і до неї обіцяють ще 200, про які не було попередньої домовленості, то 800 може перетворитись в 1 млн.
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12.03.2024 23:42 Відповісти
Сподіваюсь, бо там плутанини забагато. Павел на днях заявив, що зібрали кошти на 800 тис снарядів. Через пару днів хтось за чеських урядовців уточнив, що ні, тільки на першу партію з 300 тис. Зараз якась маячня з 200 тис в "необов"язковому порядку". Є стійке відчуття, що ні Павел, ні Чехія загалом не володіють інформацією і ситуацією. Більш схоже на дешевий хайп з якимись мутними перекупами, які щось пообіцяли, не маючи цього по факту.
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13.03.2024 00:12 Відповісти
Про хайп не може бути мови, там же не Рєзніков, уряди країн, що вписались, не виділяють десятки мільйонів зелених під програми блаблабла, повір там вже емісари товар перенюхали і логістику розписали. Інфи про заяву за зібрану суму тільки на першу партію не зустрічав, було тільки що зібрали на всю кількість - 800. Поживемо побачимо.
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13.03.2024 00:41 Відповісти
Загадто оптимістичні.. Вже пройоб з комунікацією Павела щодо кількості оплачених снарядів показовий, а ця новина ще більше додає питань. Щось поставлять, але майже напевне, що ніхто в очі не бачив ті 800 тис снарядів. А скоріш за все типова історія на ринку зброї - якийсь перекуп вийшов на людей з кабміну Чехії і залив про нев"****** об"єми, а зараз сам бігає і шукає хоч щось.
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13.03.2024 00:52 Відповісти
https://mil.in.ua/uk/news/lyshe-pershyj-vnesok-chehiya-ne-zavershyla-zbir-koshtiv-na-800-tysyach-************/
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13.03.2024 01:01 Відповісти
Не попадав на це спростування. Або кацапи, поки чехи збирають кошти, пішли на перехват.
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13.03.2024 22:21 Відповісти
Відредагуйте кривий заголовок "Союзники пообіцяли надати ще 200 тисяч снарядів на ініціативу Чехії щодо закупівлі зброї для України"
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12.03.2024 15:52 Відповісти
З заголовком все ок. Сама новина така.. було 800 тис, стало вже 300.
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12.03.2024 16:15 Відповісти
Я так понимаю, что первая партия уже выкуплена? Это третья хорошая новость сегодня..
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12.03.2024 16:46 Відповісти
 
 