Країни пообіцяли надати ще 200 тисяч одиниць на ініціативу Чехії щодо закупівлі снарядів для України, - прем’єр Фіала

На додаток до підтвердженої закупівлі 300 тисяч одиниць артилерійських боєприпасів для України у третіх країнах, чеській ініціативі пообіцяли ще 200 тисяч одиниць у необов’язковому порядку.

Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Чеські новини".

"Я вважаю це великим успіхом. Це ще один доказ того, що Чеська Республіка є повністю активним гравцем у європейській політиці безпеки", - наголосив він.

Прем'єр додав, що до ініціативи долучилися 18 країн.

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Чеська ініціатива із закупівлі 800 тисяч боєприпасів для України

Раніше повідомлялося, що прем’єр Чехії Фіала зазначав, що 15 країн готові долучитися до ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України за межами Європи.

Зокрема, до ініціативи Чехії приєднається Канада та виділить 30 млн канадських доларів (близько 23 млн дол. США) на закупівлю боєприпасів для України поза межами НАТО.

Нідерланди виділяють понад 100 млн євро на цю ініціативу.

Також про підтримку цієї ідеї заявляла Німеччина.

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Крім того, Норвегія на ініціативу Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України виділила $153 млн.

Раніше президент Чехії Петр Павел підтвердив, що союзники України передали всю суму коштів, необхідну для передання їй 800 тисяч артилерійських снарядів. Він прогнозує, що боєприпаси мають прибути в Україну "найближчими тижнями".

Чеська ініціатива із закупівлі 800 тисяч боєприпасів для України з-за меж Європейського Союзу, яку спільно фінансують різні держави, зможе здійснити перші поставки до Києва через кілька тижнів.